Vy často hrajete muže, čím to?

Soukromě jsem si to zodpověděla, ale nevím, jestli je to uspokojivá odpověď, že to souvisí s mírou mojí energie, průraznosti, která je připisována spíš mužům a u žen nebývá tak častá, ale u mě je výrazná.

A co v praktickém životě?

Tam rozhodně muže nedělám!

Napadlo mě – vaříte?

Úplně výborně! A jsem tím vynikajícím způsobem proslulá!

V čem záříte?

Řeknu napřed, v čem nezářím a mrzí mě to. Nenaučila jsem se nikdy vařit asijské věci, čínu, thajské, to neumím. Ale fakt dobře vařím jídla, která už se dneska trochu zapomněla. Takovou tu rakousko-uherskou kuchyni: omáčky, knedlíky, noky… Nevynikám ve sladkém pečení. Každopádně vařím hrozně ráda, je to tvůrčí činnost, která mě fakt baví, a u které si hlavně odpočinu. A moc ráda vařím pro hodně lidí, klidně pro dvacet, to mi nedělá problém.

No jo, když na to máte vybavení…

Mám zcela normální kuchyň, ale když se soustředím, tak levou zadní, ovšem musím na to mít čas.

Vím, že v rozhovorech nechcete mluvit „o tom“ svém manželovi (Karel Steigerwald, dramatik, scenárista a novinář, pozn. red.). Můžeme o něm tedy mluvit jako o normálním manželovi?

Ano, mám normálního manžela.

Vy mi, při vší úctě, připadáte dost od rány, jak to snáší on?

Jedna věc je vnějšek, druhá vnitřek. Jsem možná od rány a dominantní a mám na všechno názory a můj manžel je založením spíš introvertní, ačkoli to není úplně přesné slovo, je řekněme intelektuál. Ale občas mě dokáže dobře zkorigovat, občas mě srovná, takhle bych to řekla. Taky proto mě naše manželství baví a vydrželo nám tak dlouho, protože manželství může být taky intelektuální debata, a to my máme, vedeme ji už dvacet let a baví nás oba.

