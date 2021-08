„Všechna ta opatření během pandemie měla negativní vliv na pohybové aktivity, proto je víc než kdy důležité, aby děti začaly opět pravidelně sportovat,“ řekl šéf Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Otestujte se (ne na koronavirus)

Možnost číslo 1? Během léta (až do září) se děti, a dokonce i jejich rodiče můžou zapojit do speciálního projektu, který je určen šikulům, ale také pohybově méně zdatné mládeži. Název Olympijský víceboj mluví za vše – základem je absolvování celkem osmi disciplín. Z výsledků se pak každý dozví, nač se hodí.

„Každé dítě má talent. My mu pomáháme najít sport, který by ho bavil a k němuž má předpoklady,“ řekl docent Tomáš Perič, jenž patří mezi přední metodiky v Česku.

Stačí zajít na nejbližší hřiště. Vzít míč, stopky (na každém telefonu) a hodí se ještě metr.

A pak hurá do soutěžení. Nervozita není třeba. „Rád bych připomněl, že nehledáme olympioniky. I nejméně šikovnému dítěti najdeme smysluplnou pohybovou aktivitu,“ dodal Richard Adamec, manažer projektu.

A právě spojení aktivita a pohyb je zásadní.

„Dokonce jsme snížili nároky, stávalo se nám, že děti se při běhu pozadu zranily,“ prozradil Perič.

Disciplíny z víceboje jsou navrženy tak, aby je zvládl prcek i teenageři. A nejlepší motivací je diplom. Už zmíněná analýza potěší rodiče, děti nadchne personifikace a to, že by z nich jednou mohl být Josef Dostál nebo Zuzana Hejnová.

Malá poznámka na závěr: účast nic nestojí.

Festivaly: Na stěnu a pak pro medaily

Druhou možností, jak smysluplně zabavit děti během následujících dnů, je návštěva festivalu. Nikoli hudebního, bavíme se stále o sportu. Během olympiády vznikly v Praze a Brně jakési parky, kde lze fandit, ale hlavně se tam běhá, hraje, jezdí, leze…

„Jsem zvědavá, co na to děti řeknou,“ uvedla Šárka Kašpárková, jedna z tváří festivalů. „Sport by se měl stát součástí života jak zamlada, tak pak v dospělosti,“ prohlásila někdejší trojskokanka a basketbalistka.

Na festivalech si veřejnost vyzkouší například atletické disciplíny, florbal či tenis, ale i méně známé sporty. Kupříkladu lukostřelbu, baseball nebo skateboarding.

Jedním z taháků (a podle prvních zpráv ihned obsazených míst) je lezecká stěna. Příklady teď táhnou – každý si chce vyzkoušet, co umí jeden z kandidátů na medaili Adam Ondra. A děti navíc mohou na festivalu soutěžit o medaili a dárky.

Shrnutí je jasné: v dalších dnech vyhrává olympiáda. Dopoledne se fandí, odpoledne sportuje.

Letní seriál Deníku



Zdroj: DeníkCo to je?

Jedná se o seriál Deníku, který se zabývá rozdílným světem dětí a rodičů. Vychází z dotazníku Deníku, v němž jsme získali přes čtyři tisíce odpovědí od našich čtenářů i školáků, a z dalších podnětů. Jako nit se seriálem povinou témata spojená s partnerským filmem Spící město režiséra Dana Svátka, který pojednává o světě, kde rodiče usnou a děti si musí poradit sami ve světě, kde žijí jen ony samy a dospělí bez dětí.

Kdy seriál vychází?



Každé úterý, středu, čtvrtek a sobotu v tištěném Deníku. A to až do konce prázdnin. Doprovázen je i sérií rozhovorů a témat v magazínech a celý jej najdete na denik.cz.



Na čem je seriál a celý Letní deník postaven?

Seriál Rodiče a děti má pět pilířů: 1. Tematický blok věnovaný vždy fenoménu ze života dětí, dospělých, jejich vzájemnému vztahu či rozdílnému pohledu na problém. 2. Seriál rozhovorů s herci a osobnostmi spojenými s filmem Spící město o fenoménech popsaných v tematickém bloku.

3. Střípky z natáčení Spícího města. Ale i z knihy Martina Vopěnky a míst, kde se film točil. 4. Píšu Ti. Projekt dopisů dětí rodičům a prarodičům. Píší je pro nás jak známé osobnosti, tak čtenáři (více na straně 10). 5. Společná zábava u více křížovek a testů, které vycházejí vždy jak na webu denik.cz, tak na straně 12. Součástí bude také čtenářská soutěž.



Jaká budou nejbližší hlavní témata seriálu?

Tady je plán na nejbližší týdny:



Týden 3:

Děti a jejich psychické zdraví

Úterý 27. 7.: Tresty ano, nebo ne? Co je a není fyzický trest? Výsledky ankety Deníku + rozhovor s dětským psychologem Václavem Mertinem.

Středa 8. 7.: Pijí, kouří, fetují a koukají na mobil. České děti jsou v EU na špici snad všech závislostí. Proč?

Čtvrtek 29. 7.: Spánek jako alfa a omega dětského a teenagerského života. Co k tomu říká medicínská spánková antropoložka Lenka Medvecová Tinková? Kolik hodin mají děti spát?

Sobota 31. 7.: Jak vyrostly české sportovní hvězdy.



Týden 4:

Rodiče vydělávají, děti utrácejí aneb Rodinná peněženka

Úterý 3. 8.: Velký přehled výsledků průzkumu Deníku. Dáváme kapesné? A kolik? Jsou bohatší děti šťastnější?