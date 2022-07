Jak se to pozná?

Když mě někdo rozčílí, tak řeknu, že na něj hodím palcát. (smích) No a když vidím kalich nebo Jana Žižku, srdce mi plesá.

Veronika Žilková: Mé první rande na koncertě Olympicu už nikdo nikdy nepřekonal

Kde to v Táboře máte nejraději?

Nejradši mám Staré Město. Za velkým náměstím je jedno menší, kde je i kostel, a tam je to krásné. Když jsme u těch kostelů, tak nádherné je také poutní místo Klokoty na okraji Tábora s Kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Kde jste dřív s mládeží trávili čas?

My jsme byli vždycky v centru. Sraz jsme si dávali na nádraží a pak jsme šli na zmrzku.

Nevadí vám až příliš mnoho turistů, nebo jste naopak ráda, že město žije?

Já mám tohle pozorování nějak vypnuté, takže si toho vlastně ani nevšímám. A navíc přes týden je tam od páté hodiny odpolední velký klid.

Zdroj: Profimedia

V Jižních Čechách máte rodinnou chalupu. To tam budete mít i nějaká oblíbená místa.

Naše chalupa je můj domov a jsou tam krásné lesy i kopce. Nádherné je okolí Lužnice. Dřív jsem jezdila na vodu, ale naposledy jsem byla před třemi lety, když jsme točili seriál Osada. To jsme jeli na výlet s celou filmařskou partou a bylo to moc fajn.

Když jste nadšená z kopců, jste turistka?

Jsem a mám dokonce stejně naladěnou partu kamarádek. Říkáme si Amazonky a chodíme jednodenní třicetikilometrové túry.

Sara Sandeva se toho nebojí. Kvůli dobré roli by šla třeba i dohola

Kam se s Amazonkami chystáte letos?

Tenhle rok nikam. Každá máme své povinnosti a své muže, takže já budu trávit čas se svým mužem a také budu hrát na Letní scéně Divadla Ungelt v představení Skořápka a Taneční hodiny. Přijďte se na nás podívat.

Oblíbená místa Petry Nesvačilové



Elektrická dráha

Krásný je nejen Tábor, ale také Bechyně. Prohlédnout si můžete obě města, a ještě se u toho projet legendární „Bechyňkou“, historickým elektrickým vláčkem. Cesta je úžasná a rozhodně je na co se koukat.



Kousek za Prahou

Ráda jezdím do Černošic za kamarádkou Beatkou Hlavenkovou. Tam je to krásné a tímhle směrem je to vůbec za Prahou krásné… Tam se procházkami dá skvěle dobít energie.



Miluju Zlín

Když mám čas, tak si tam vyrazím. Nejčastěji na Zlín Film Festival. Centrum je krásné, a navíc jsou v dojezdové vzdálenosti Bílé Karpaty, kde žily Žítkovské bohyně. Tohle je kraj, který mám hodně ráda.



Vrchol republiky

Mám hodně ráda Krkonoše a nejraději to mám na Sněžce!



Legendární trasa

Vyrazit si Posázavským pacifikem… To by měl zažít každý. Trampskou duši nemám, ale tenhle výlet je nádherný.



Skvost uprostřed přírody

V Českém Krumlově mám ráda toulky centrem. Oblíbila jsem si tam dvě skvělé kavárničky, které vždy ráda navštívím. A taky si ráda sednu k řece, která městem protéká.



Pražská nej

V Praze miluju Kampu a také jedinečnou atmosféru Nového Světa, kde stojí Letní scéna Divadla Ungelt. Hrajeme tu celé prázdniny a je to pro mě něco jako letní tábor. Voní to tam dřevem jako táborové chatky, což miluju. A když naprší a pak zasvítí sluníčko, to je nejvíc! Tam jsem šťastná. A jít přes Nový Svět v létě do práce? Co víc si přát?