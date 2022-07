Používáte je především k práci, nebo necháváte nahlédnout i do svého soukromí?

Obojí. Když u sebe nemám rodiče, známé a kamarády, tak alespoň vidí, co dělám a kde jsem. Trošku se samozřejmě musím i ukazovat, ale neukazuji ze soukromí všechno. To by člověk musel žít s telefonem v ruce, a to nemůžu, mám tři děti. A chci samozřejmě dělat i jiné věci, než jen pořád koukat do telefonu. Zveřejňuji i věci pracovní.

Letos bylo nominovaných na padesát influencerů. Je někdo, kdo vás z nich inspiruje?

Ježiš! Je jich opravdu hodně. (smích) Je těžké říct jednoho člověka.

Z jaké alespoň oblasti? Sledujete především fashion blogery? To by se u vás jako u známé topmodelky očekávalo…

Také, ale sleduju hlavně zdraví, interiérový design… tak nějak od každého trochu. Inspirují mě třeba i maminky, které mají nějaké dobré nápady, třeba jak si hrát netradičně s dětmi nebo co pro ně zajímavého udělat… Dívám se tak nějak na všechno, co mě zaujme.

Vnímáte, že sociální sítě proměnily svět modelingu?

Ano, dáte na sociální sítě odvážnou fotku, někdo vás ve správný čas uvidí a může z vás být hvězda.

S manželem, dvěma syny a dcerkou žijete v Miami, o návratu do Čech neuvažujete?

Momentálně o návratu neuvažujeme, ale do budoucna, kdo ví… Umím si představit, že bychom všichni společně žili v Česku.