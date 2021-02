S Brnem se pojí i Donutilovy herecké začátky. Nejenže ve městě úspěšně vystudoval Janáčkovu akademií múzických umění, ale nastoupil zde i do svého prvního angažmá, v Divadle Husa na provázku.

„Vracím na Provázek jako domů. Některá média spekulovala o tom, že jsem odešel z Národního divadla proto, abych si mohl otevřít vlastní divadlo. To už ale dávno otevřené je, protože Provázek je moje divadlo," řekl Deníku Rovnost herec v roce 2014 poté, co rok předtím dal výpověď z Národního divadla v Praze, a začal zkoušet na Provázku inscenaci Amadeus.

One man show

V Huse na provázku Donutil vytvořil desítky rolí. Kromě této známé brněnské scény je neodmyslitelně spjat s historií legendárního brněnského klubu Šelepka. V devadesátých letech, kdy začínala nová éra tohoto klubu, rozjel na Šelepce svoji slavnou one man show, při které vyprávěl historky ze svého života.

Donutil Šelepku znal i z její první éry jako nadšený návštěvník. „Díky původnímu triu Bernátek, Sedláček a Jemelka vznikl v Brně dům plný radosti. Vytvořili klub, kam člověk chodil za odměnu, a kam se, když hrály kapely jako Progres či Synkopy, nedalo dostat,“ řekl předloni u příležitosti padesátého výročí klubu pro Rovnost herec. Z účinkování na Šelepce nejraději vzpomíná na první vystoupení s pořadem Pořád se něco děje.

Miroslav Donutil



* Narodil se 7. února 1951 v Třebíči.

* Téměř celé mládí prožil v Brně.

* V Brně vystudoval JAMU a nastoupil do svého prvního angažmá, Divadla Husa na provázku.

* Na Provázku hrál v desítkách inscenacích, vytvořil třeba role Nikolaje Šuhaje z Balady pro banditu či starého Karamazova z inscenace Bratři Karamazovi.

* Začátkem devadesátých let nastoupil do Národního divadla v Praze, výpověď z něj dal v roce 2013.

* V Národním divadle se stal žijící legendou díky inscenaci Sluha svou pánů.

* Je známý také z filmů a seriálů, hrál v Černých baronech, Tankovém praporu, Dědictví aneb kurvahošigutntag a dalších.