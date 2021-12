Eva Papoušková: Sára Kalamita (Pikola)

Sára KalamitaZdroj: PikolaProč si knihu přečíst:

Sára rozhodně není obyčejná holčička. Dostala totiž do vínku neobyčejné dary. A taky neobyčejnou schopnost způsobovat jeden malér za druhým. Ne nadarmo ji paní Parková z Úřadu pro přidělování dětí do náhradních rodin pojmenuje Kalamita. Sára, která jako miminko přišla o rodiče, putuje z jedné rodiny do druhé a za sebou zanechává úžasnou spoušť.

Ještě že je tady pan Ii a jeho věrný přítel a vynálezce čáp Křáp! Ti dva si se Sárou padnou do oka a rozhodnou se, že tak výjimečnou holčičku nenechají napospas nějakému Úřadu! Neobyčejně strhující příběh plný fantazie s působivými ilustracemi Galiny Miklínové.

Doporučená cena: 299 Kč

Víte, že:

Česká spisovatelka, scénáristka a překladatelka Eva Papoušková prožila dětství v Modřicích u Brna. Na gymnáziu začala využívat svůj talent na psaní. Nějaký čas působila jako překladatelka. Zajímá se o architekturu a ráda maluje. Kvůli psaní scénářů sleduje různé seriály. Nejraději má ty z lékařského prostředí a jejím oblíbencem je například Dr. House.