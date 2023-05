Patří k nejvýraznějším českým zpěvačkám a zdá se to být jako včera, co poprvé zpívala Máří Magdalénu v muzikálu Jesus Christ Superstar. Dnes už není Bára Basiková jenom zpěvačka, ale také máma, spisovatelka a herečka. V únoru vstoupila do nové životní dekády a splnila si hned jeden sen. S Václavem Noidem Bártou natočila videoklip k písni Věštec.

Zpěvačka Bára Basiková. | Foto: Profimedia

Proč právě tato píseň?

Už je to deset let, co mi ji a celé album zkomponoval můj kamarád Vašek Noid Bárta. Je to jedna z mých nejlepších desek. Tenkrát začal točit klipy a dneska je z něj profesionální filmař, který je vyhledávaným režisérem a scenáristou. Jeho služeb už využila spousta mých kolegů. Přišel s nápadem, že by jednu píseň z alba vzal a udělal remake. Přišlo mi to jako skvělý nápad. Vybral na natáčení srub Líny, který si se svou rodinou zamiloval, mně se to líbilo a řekla jsem ano, pojďme do toho.

Bára Basiková - Věštec (2014):

Zdroj: Youtube

Prozradíte, o čem videoklip pojednává?

Videoklip se věnuje tematice domácího násilí a jeho následkům. Bude to emočně velmi silné a moc se na to těším. Světlo světa by měl klip spatřit před létem, tak doufám, že se bude líbit, a třeba i svým poselstvím někomu pomůže.

Jak dlouho už se s Vaškem znáte?

Poprvé jsem ho viděla naživo v Excalibru a moc se mi líbil jeho projev. Všimla jsem si už tenkrát, že je herecky i pohybově nesmírně nadaný. A pak se ukázalo, že je nesmírně nadaný i pro skládání hudby. Pak jsme zjistili, že když mu bylo asi sedmnáct let, tak mi nabízel přes naše společné známé písničku, a ta se ke mně nějakým záhadným způsobem nedostala.

Bára Basiková o složitém dětství i nepovedených manželstvích:

Zdroj: Youtube

Čím to?

Dotyčná osoba, která mi měla písničku předat, si vymyslela, že jsem ji odmítla, ale vůbec to tak nebylo. Byla to lež a po letech jsme si to řekli. A vidíte, přesto jsme si k sobě cestu našli. Hráli jsme spolu ve spoustě představení, aktuálně spolu hrajeme v muzikálu Jesus Christ Superstar. Vaška si vážím nejen proto, že je skvělý kamarád, ale i proto, že je velký pracant.

Co dalšího vás teď čeká?

Čeká mě řada koncertů a také se těším na léto, které strávím se svou rodinou.

Bára s kamarádkou, zpěvačkou Monikou Absolonovou:

V roce 2021 jste vydala knihu Když skočíš, já taky…, kde mimo jiné píšete, že se učíte vysadit z pracovního tempa, zpomalit a přehodnocovat věci. Jak se vám to daří?

Vzhledem k tomu, že knížka vznikla hned po covidu, tak jsem opět naskočila do plného pracovního tempa, protože v naší branži to tak bývá – když je práce, je jí strašně moc najednou. Když byl covid, nebylo nic a stěžovali jsme si, jak je to těžké, že nemáme práci. A teď je toho tolik, že nevím, co dřív. Pořád je ale lepší mít jí hodně než nemít žádnou. Snažím se to korigovat, ale jsem vděčná, že ta práce je.

Celý život jedete ve zběsilém tempu?

V podstatě ano. Pořád se to střídá nahoru dolů. Mám dvě dospělé dcery a čtrnáctiletého syna, takže ten čas musím neustále dělit mezi práci a rodinu. Ale dá se to skloubit.

Bára Basiková vystrčila zadek na Instagramu a říká: Nejsem konzerva

V únoru jste vstoupila do další životní dekády, pociťujete na sobě nějaké změny?

Naštěstí vůbec žádné. Což nevím, jestli je dobře, nebo špatně. Pořád si připadám stejně, jako když mi bylo dvacet a byla jsem teenager. Mám pocit, že se nijak zásadně nezměnilo moje myšlení a přístup k lidem a životu. Myslím si, že jsem pořád stejná a zatím mě nic netrápí. Ani žádné fyzické potíže, které starší lidé už mívají. Zatím je to ještě dobrý. (smích)

Jak jste vůbec šedesátiny oslavila?

Moje dcery mi připravily neskutečný mejdan, takže jsem je oslavila náramně! Dostala jsem dva nejkrásnější dárky, krom asi stovky jiných krásných dárků a přání. Ty dvě největší byly tajná oslava narozenin od mých dcer, které k tomu natočily klip na písničku Luneticu Jsi naše máma, jejíž text je veřejně nepublikovatelný, ale holky to se svým bráchou natočily tak úžasně, že jsem v jednom kuse brečela smíchy i dojetím.

Svatby 2023? Vévodí veliké, bohatě zdobené dorty. Inspirujte se i dalšími trendy

A ten druhý dárek?

Dalším překvapením pro mě pak bylo ztvárnění mé knížky Rozhovory s útěkem do divadelní inscenace, kterou připravil můj letitý kamarád, tanečník a choreograf, Martin Dvořák. Moc mě to potěšilo a strašně se mi to líbí.

Holky už jsou dospělé, cítíte se na to být babičkou?

Já se na to cítím, ještě aby ony se cítily být mámami. Věřím, že to přijde a bude to brzy. Strašně moc se těším, až budeme mít doma miminko. Jestli mi ho teda budou půjčovat. (smích)