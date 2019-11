KDY: čtvrtek 7. listopadu od 17 hodin

KDE: foyer Komorní scény Aréna, ul. 28. října 289/2, Moravská Ostrava

Jde o první ze série výstav současných divadelních plakátů připravovaných ve spolupráci s kurátory Fotografické galerie Fiducia Martinem Popelářem a Romanem Poláškem. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 7. listopadu 2019 v 17 hodin. Výstavu si návštěvníci divadla si mohou prohlédnout do února 2020.

Oceňovaná fotografka Dita Pepe je známá tím, že do portrétů, které tvoří, sama vstupuje. Jednou se na fotografii stylizuje do role manželky, jindy do kamarádky, která se s fotografovanou zrcadlí. Jde o nekonvenční propojení dokumentu a fikce, které využívá i ve fotografiích pro Národní divadlo moravskoslezské Ostrava.