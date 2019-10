Kdy: čtvrtek 24. října v 16.30 hodin

Kde: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, Odboje 1, Moravská Ostrava

Za kolik: vstupné na výstavu je 10 korun (komentované prohlídky 20 korun)

Výstava Krása středověkého a renesančního skla prezentuje nálezy získané z archeologických výzkumů Opavy za téměř šedesát let. Zvláštní pozornost si zaslouží unikátní soubor středověkého skla z odpadní jímky z Masařské ulice. Návštěvníci uvidí také několik reprezentativních souborů renesančního skla z jímek na parcelách poblíž Horního a Dolního náměstí v Opavě.

„Soubor středověkého skla z odpadní jímky na ulici Masařské v Opavě obsahoval na tisíce zlomků dutého skla. Minimálně devadesát číší českého typu, dvě číšky a láhev vyrobené zřejmě v benátských sklárnách. Tak početný soubor jednoho typu skleněných nádob je zcela unikátní a nemá v zemích Koruny české obdobu,“ říká jedna z kurátorek výstavy Hedvika Sedláčková.

Výstavu lze navštívit také samostatně v pracovních dnech od 9 do 17 hodin, a to až do 30. srpna 2020.

Další komentovaná prohlídka výstavy se uskuteční ve čtvrtek 21. listopadu v 16.30 hodin. Průvodkyní bude Kateřina Vaďurová.