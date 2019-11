KDY: v neděli 17. listopadu od 9.30 hodin

KDE: Vítkov

ZA KOLIK: vstupné na promítání filmu činí 80 korun



Trasa vede po modře značené turistické trase (Vítkov – Vikštejn a zpět) a je dlouhá zhruba 10 kilometrů. Pro účastníky je připraven pamětní list. Ve školicím středisku pošty bude od 13 hodin koncert Jana Kryla. Vzpomínkový den zakončí promítání filmu Byli jsme to my? ve vítkovském kině. Vstupné na toto představení činí 80 korun a film je přístupný divákům starších 12 let.