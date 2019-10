Tip na pátek 18. října: Děti prožijí noc v muzeu

Noc v muzeu pro děti od 6 do 12 let se uskuteční v pátek 18. října od 18 do 22 hodin v Národním památníku II. světové války v Hrabyni.

Památník v Hrabyni na Opavsku. | Foto: Deník / Petr Dušek

KDY: v pátek 18. října od 18 do 22 hodin

KDE: Národní památník II. světové války v Hrabyni

ZA KOLIK: vstupné činí 80 korun za dítě Děti společně stráví dlouhý večer nejen v expozičním památníku, kde budou plnit úkoly při svitu nouzových světel, ale také si přečtou válečné příběhy. Děti čeká i vycházka na válečný symbolický hřbitov či vyhlídku. Je nutná předchozí rezervace na email vlkova@szm.cz nebo telefonní číslo 553 775 091 a akce se koná při minimálním počtu 10 účastníků. Vstupné činí 80 korun. (sto)

Autor: Markéta Stošková