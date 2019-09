Na pátý ročník rybářského maratonu zvou Rybáři z Litultovic a KMR Fisch. Závody se uskuteční v sobotu 28. září na litultovickém rybníku. Začátek rybolovu v dospělé i mládežnické kategorii proběhne v 10 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Kdy: v sobotu 28. září 2019 od 9.30 do 22 hodin

Kde: rybník, Litultovice

Za kolik: dospělí 350 korun, děti do 15 let 100 korun