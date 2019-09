Kdy: ve středu 18. září

Kde: Opava, Hradec nad Moravicí, Krnov

Za kolik: Zdarma

Marhoul se svými hosty už zítra osobně přijede do Krnova, aby Nabarvené ptáče uvedli v kině Mír 70 Krnov. Odvoz hradeckého a opavského klubového publika do Krnova zajistí speciální historický vlak. Má odjezd v 16.55 hodin z Hradce nad Moravicí a 17.10 hodin z Opavy-východ. Ve standardní ceně vstupenky bude i jízda vlakem do Krnova a zpět do Opavy a Hradce nad Moravicí.