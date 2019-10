Kdy: 2. října od 6 do 21

Kde: krytý bazén Kopřivnice

Za kolik: zdarma

Otestují tak svoji aktuální formu a zároveň se na chvíli promění v jednoho z reprezentantů svého města. Každý z účastníků soutěže dostane hodinu plavání zdarma.

U věkových skupin 6 až 7 let a a nad 60 let se automaticky započítává plný počet bodů, pokud dotyčný uplave stanovenou vzdálenost – ohled na čas se nebere.

Školy budou plavat od 8 do 13 hodin, senioři od 13 do 14 hodin a zbývající veřejnost se může zúčastnit v době od 6 do 21 hodin.