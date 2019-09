Tip na sobotu 28. září: V Hlučíně začínají farmářské trhy

Pro to nejlepší od regionálních výrobců, pěstitelů či chovatelů mohou zájemci vyrazit v sobotu 28. září do Hlučína. Na tamním Mírovém náměstí totiž startuje seriál oblíbených podzimních Farmářských trhů. Své stánky otevřou prodejci úderem osmé hodiny ranní, nakupovat mohou lidé až do dvanácti hodin.

