KDY: v pondělí 11. listopadu od 18 hodin

KDE: kino Mír, Opava

Zájemci o film jsou v tuto chvíli rozděleni do dvou skupin: na ty, kteří už film viděli, a těší se, že ho uvidí opět, a na ty, kteří ho ještě neviděli, ale vidět chtějí, protože o něm leccos četli či slyšeli. Třeba že je to milostný dopis Hollywoodu, v němž každá maličkost je dotažena do nejmenších detailů, takže dobová atmosféra šedesátých let je dokonalá, ať jde o kostýmy, cigarety, auta, účesy, muziku… Protagonisté filmu Leonardo DiCaprio a Brad Pitt jsou tak okouzlující, že všechny ženy by s nimi chtěly spát a všichni muži kamarádit. A to ještě občas ve filmu potkáte nějakou skutečnou celebritu jako Steve McQuenna nebo Bruce Lee. Hollywoodu se přezdívá Továrna na sny – a Tarantino jeden z nich opravdu natočil. Po zhlédnutí filmu Tenkrát v Hollywoodu budou diváci jen v jedné skupině. Té první, logicky. Snímek Tenkrát v Hollywoodu uvádí kino Mír v pondělí 11. listopadu od 18 hodin. (mal)