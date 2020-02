Také režie a scénáře (jenž získal cenu na festivalu v Cannes) se ujala tentokrát mladá žena, Céline Sciammaová. Příběh filmu se odehrává na odříznutém bretaňském ostrůvku na konci 18. století, což režisérce umožnilo využít beze zbytku podmanivou krajinu a dobové kostýmy a vytvořit tak vizuálně opojné romantické drama.

Talentovaná malířka Marianne (Noémie Merlantová) přijíždí do panského domu na opuštěném ostrově namalovat svatební portrét dívky Héloise (Adèle Haenelová), která se má po svém návratu z kláštera provdat do Milána a odstěhovat se tam i spolu se svou matkou (Valeria Golinová) nudící se na ostrově. Jak je tedy zřejmé – a jestli ještě i víme, že Adèle Haenelová byla donedávna partnerkou režisérky – bude to snímek o ženách, které muže až tak nepotřebují.

Snímek Portrét dívky v plamenech uvádí kino Mír v pondělí 27. ledna od 18 hodin. (mal)