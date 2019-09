Poslední koncert zahraje kapela Come and Play v rodné Opavě

Bitpopová kapela Come and Play se vrací do svého rodného města, Opavy, kde v jazz clubu Evžen oslaví deset let své existence. Koncert proběhne 5. Října 19 hodin.

Come and Play | Foto: Adéla Králová

Kdy: 5. října od 19 hodin

Kde: Opava

Za kolik: 150 Kč Come and Play je acoustic-popová kapela písničkáře Matěje Burdy inspirovaná britskou kytarovou scénou a folkem. Zároveň chystá rozloučení se svými fanoušky posledním koncertem v rámci své 10 Years Challenge. V Opavě zahraje tato kapela svůj úplně poslední koncert, kterým uzavřou jednu velkou a významnou životní kapitolu. Speciálním hostem večera bude Oscar Mike, někdejší člen kapely Come and Play Matěj Kostruh.

Autor: Veronika Bernardová