KDY: do 15. září 2019

úterý - neděle 10 - 17 hodin

KDE: Alejní 377/24, Kravaře

Výstava s názvem Malujeme srdcem byla zahájena v červenci vernisáží a potrvá až do 15. září. Mezi vystavujícími autory je Vladimíra Kalach, Ivana Ševčíková a Eva Faldynová. Otevírací doba je od úterý do neděle vždy od 10 do 17 hodin. Výstava je prodejní.