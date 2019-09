V prostorách pobočky Knihovny Petra Bezruče v Opavě-Kateřinkách si mohou zájemci až do konce října prohlížet výstavu fotografií Jiřího Hajduka na téma Austrálie.

Opera v Sydney. Ilustrační foto | Foto: čtk

Kdy: od 1. září do 31. října, v pondělí a čtvrtek od 9 do 18, v úterý a pátek od 9 do 17 hodin

Kde: Knihovna Petra Bezruče Opava, pobočka Kateřinky

Za kolik: zdarma