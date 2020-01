V knihovně jsou k vidění práce studentů keramického designu

V oddělení pro dospělé čtenáře Knihovny Petra Bezruče v Opavě jsou až do 27. března k vidění práce studentů oboru Keramický design Střední umělecké školy v Ostravě. Studenti se věnují návrhářství, skicování, 3D vizualizacím a především samotné realizaci svých myšlenek a představ. Výstava je přístupná vždy během otevírací doby knihovny, což je vždy v pondělí, úterý a čtvrtek od 8 do 18 hodin a v pátek od 8 do 17 hodin. Vstup je volný.

ilustrační foto | Foto: archiv