Ve Stěbořicích vystaví betlémy

V prostorách kulturního domu ve Stěbořicích budou první adventní neděli 1. prosince k vidění nejrůznější druhy betlémů. Výstava se tady uskuteční v době od 8 do 17 hodin. Občané, kteří vlastní betlém nebo jiné výrobky s vánoční tématikou, mohou do této výstavy také přispět. Přejímka věcí se uskuteční v sobotu 30. listopadu od 14 do 18 hodin.

ilustrační foto | Foto: archiv