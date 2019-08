KDY: do 5. ledna 2020

KDE: Nádražní okruh 31, Opava

Příchozí se dozví, co vše je zapotřebí učinit, než se z těchto rostlinných vláken vlastně stane plátno. K vidění je i nářadí, které se v této souvislosti používalo na venkově nebo samotné textilní výrobky. Výstava pojednává i o písních, různých zvycích nebo lidových pranostikách, kterými si lidé zpříjemňovali těžkou jednotvárnou celoroční práci. V Historické výstavní budově muzea potrvá tato výstava až do do 5. ledna roku 2020.