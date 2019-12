Ve vestibulu Knihovny Petra Bezruče v Opavě je až do 23. prosince k vidění výstava nazvaná Prvorepublikové knihovnictví aneb 100 let zákona o knihovnách.

Kdy: do 23. prosince, pondělí, úterý, čtvrtek od 8 do 18 hodin, v pátek od 8 do 17 hodin

Kde: Knihovna Petra Bezruče Opava, vestibul

Za kolik: vstup je volný