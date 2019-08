KDY: 3. září až 26. října, od 10 - 17 hodin

KDE: Opava

Fotografie Miloše Fikejze s názvem Záblesky svobody zachycují konec 80. let minulého století. Album 76 zase obsahuje mimořádný soubor prací šestašedesáti autorů z tehdejší undergroundové scény vytvořený pro Bienále 1976 v Benátkách. Galerie Hřivnáč je pro návštěvníky výstavy trvající do 26. října otevřená vždy od úterý do pátku v době od 10 do 17 hodin a v sobotu od 10 do 15 hodin.