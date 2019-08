KDY: 24. srpna, 21 - 24 hodin

KDE: Hlučín

Uskuteční se v sobotu 24. srpna od 21 hodin na Hlučínském jezeře. Crossová trať měří 9 kilometrů a bude značena reflexními prvky. Soutěžit se bude v několika kategoriích, a sice junioři a juniorky, muži do 40 let, do 50 let, do 60 let a nad 60 let, ženy do 40 let a ženy nad 40 let. Mládež do 15 let se může zúčastnit pouze s podpisem rodičů.

Povinnou výbavou všech běžců musí být funkční čelovka. V cíli čeká na každého účastníka párek, chleba a nápoj, před i po závodu může vypít neomezené množství vody. Výsledky budou vyhlášeny po skončení akce. Startovné činí 100 korun, registrace probíhá před Chaloupkou u minigolfu od 19 do 20.30 hodin.