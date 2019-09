„Po loňské rekordní účasti, kdy jsme napočítali 992 běžců, jsme stanovili účastnický strop dvanáct set závodníků. Uvidíme, zda toto číslo naplníme. V tuto chvíli registrujeme přes 960 zájemců, kteří dostanou startovní číslo se svým jménem. Nicméně počítáme ještě s dalšími přihláškami. Držitelé dosavadních rekordů Simona Vrzalová, Jan Friš a Jakub Holuša se letos, bohužel, nezúčastní, nicméně v kategorii Elita budou startovat další naši úspěšní sportovci například Lukáš Hodboď nebo Jan Sýkora,“ uvádí ředitel závodu Jiří Sýkora, jenž je stále držitelem českého rekordu na 5 000 metrů z olympijské Moskvy 1980 a jehož syn Jan patří letos k favoritům.

Opavská míle odstartuje v 18 hodin v Olomoucké ulici, poběží se až po Horní náměstí.

Podobně, jak roste počet účastníků, tak se i pořadatelé snaží o zatraktivnění závodů přidáváním kategorií. Kromě těch standardních věkových přibyla vedle soutěže firemních či rodinných týmů také kategorie handicapovaných. V loňském roce tak vzdálenost 5 280 stop zdolávalo 29 závodníků na kolečkovém křesle. Pro sedmý ročník je navíc vyhlášena i soutěž školních družstev.

„Školní týmy jsou letošní novinkou. Na tuto myšlenku nás přivedli loni žáci jedné základní školy a nám se velice zalíbila. A nebyla to trefa vedle máme přihlášeno již dvacet pět družstev, dokonce některé školy nahlásily dva a více týmů,“ sděluje Jiří Sýkora.

Firemní tým vytvoří pět až sedm členů, přičemž v něm musí být alespoň jedna žena. Pro výsledný čas se počítá dosažený výkon ženy a čtyři nejlepší výsledky jejích kolegů. V barvách rodinných týmů startuje vždy tři až pět členů. V tomto družstvu musí být přitom také jedno dítě do patnácti let a do výsledného času se započítává právě jeho čas a výkony dvou nejlepších členů.

„Každý, kdo proběhne cílem, získá medaili. Nejrychlejší tři běžci v každé kategorii obdrží hodnotné věcné ceny od partnerů. Pro kategorie Elita je navíc vypsána i finanční odměna. A jak je tomu již zvykem, je vyhlášena finanční prémie i pro pokořitele traťových rekordů jak v ženské, tak v mužské kategorii,“ doplňuje Jiří Sýkora. Vzdálenost 1 609 metrů v předchozích letech zdolali nejrychleji běžci pražské Dukly jako první v roce 2015 Jakub Holuša a o dva roky později Jan Friš. Traťový rekord má hodnotu 4:05 minuty. Ženský nejlepší výkon 4:27 minuty má v nohách Simona Vrzalová z SSK Vítkovice.