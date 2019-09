V listopadu odstartuje škola bruslení

Škola bruslení pro děti od 5 do 12 let bude probíhat každou neděli od 3. listopadu 2019 do 12. ledna 2020 v Buly Aréně v Kravařích v době od 10 do 11 hodin.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Barbora Burešová