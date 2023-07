Před námi je opět několik dnů volna a toho je potřeba využít. Pokud máte v plánu vyrazit někam na výlet a spojit ho s příjemnou zábavou, pak mrkněte na naši várku tipů tentokrát nejen z Moravskoslezského kraje, ale i ze sousedních regionů.

PískoZOO na Pustevnách, 29. 6. 2023. | Foto: Deník/Radek Luksza

OPAVSKO

Večery na terase

KDY: pátek 7. července od 19 hodin

KDE: terasa Obecního domu, Opava

PROČ PŘIJÍT: Terasa ožije vystoupením skupiny ostravských herců, komiků a improvizátorů. K pobavení návštěvníků přivezou aktéři svou stand-up show s názvem Můžete si za to sami.

Oranžérie je plná fotografií

KDY: víkend 8. a 9. července

KDE: zámek Raduň

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci půvabného zámku najdou v oranžérii výstavu vítězných fotografií patnáctého ročníku fotosoutěže Můj svět. Jejím patronem je světoznámý fotograf Jindřich Štreit a soubor fotografií zachycuje sociální práci očima poskytovatelů i příjemců. Představuje jedno z mnoha lákadel na prázdninový výlet do příjemného zámeckého prostředí.

Janáčkovci vystoupí s opavským rodákem

KDY: neděle 9. července od 19 hodin

KDE: kostel sv. Václava, Opava

PROČ PŘIJÍT: Druhý abonentní koncert Janáčkovy filharmonie se bude určitě těšit zvýšenému zájmu Opavanů. Vystoupí v něm opavský rodák, kterým je světově uznávaný pianista Lukáš Vondráček. Svým příznivcům zahraje jedno z nejnáročnějších děl romantické klavírní literatury. V jeho podání zazní třetí klavírní koncert Sergeje Rachmaninova, se kterým vyhrál v roce 2016 prestižní Soutěž královny Alžběty v Bruselu.

Úvod léta přeje výstavám

KDY: víkend 8. a 9. července

KDE: Opavsko

PROČ PŘIJÍT: Nedílnou součástí prázdninové kulturní nabídky jsou výstavy. Ve Slezském zemském muzeu si zájemci prohlédnou expozice Knížata z Lichtenštejna, Parašutisté proti nacismu a historickou existenci zámku připomene výstava Opavský zámek zbourán. Památník II. světové války v Hrabyni nabízí výstavy První velitel první tvrze a Jak se hledají druhoválečné hroby. V Arboretu Nový Dvůr jsou kromě rozkvetlé flóry k vidění rovněž dvě výstavy. První tvoří dobové fotografie, připomínající dlouhou historii objektu a druhá je věnovaná preparátům Viléma Borůvky. V Kupe najdou návštěvníci výstavy s názvem Černobílé sny a Mnohotváří.

Hudba a zpěv v kostele

KDY: neděle 9. července od 15 hodin

KDE: kostel Krista Dobrého Pastýře, Hněvošice

PROČ PŘIJÍT: Nedílnou součástí letní kultury bývá i hudba a zpěv v prostředí, navozujícím klid a pohodu. Přesně to nabídne v místním kostele posluchačům za dobrovolné vstupné koncert v podání scholy.

OSTRAVA

Beats for Love

KDY: středa 5. až sobota 8. července

KDE: Dolní oblast Vítkovice, Ostrava

ZA KOLIK: čtyřdenní 2890 Kč (6. vlna), jednodenní od 1190 do 1490 Kč (2. vlna)

PROČ PŘIJÍT: Největší festival elektronické hudby ve střední Evropě, který slaví desetileté výročí, bude jednou ze stěžejních letních akcí v celé republice. Tradičně na něj zavítají desetitisíce návštěvníků a letos jim organizátoři přivážejí to nejlepší, co elektronická taneční hudba nabízí. Hlavní hvězdou z líhně talentů mezi dýdžeji bude nizozemský král elektronické hudby Tiësto. Ze země tulipánů dorazí také Hardwell či Blasterjaxx. Při těchto rytmech se v Dolních Vítkovicích bude otřásat v základech i samotná vysoká pec s vyhlídkou Bolt Tower.

Zapomenutá sláva ostravských kaváren

KDY: Sobota 8. července od 10 hodin

KDE: sraz na Prokešově náměstí, Ostrava

ZA KOLIK: dospělí 100 Kč, studenti do 18 let, senioři, ZTP, ZTP/P 70 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti) 300 Kč, děti do 10 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vydejte se po stopách vůně kávy linoucí se z kaváren Moravské Ostravy a nechte se strhnout atmosférou velkolepých jmen jako Royal, Union, Bristol, Bellevue, Boston, Savoy a mnoha dalších. Zaposlouchejte se, zda neuslyšíte americké jazz bandy, které hrály pravidelně živou muziku či rachocení skleniček s americkými drinky. Poslechněte si příběhy z noblesních kaváren, které navštěvoval Oldřich Nový, kde Josef Kainar hrával na klavír či za kterými okny vymýšlela dvojice Jiří Voskovec a Jan Werich své nesmrtelné scénky. A jaké hříchy kavárny ukrývaly ve svých útrobách? Doba trvání procházky je zhruba sto minut, trasa je dlouhá cca jeden a půl kilometru a je vhodná také pro kočárky. Prohlídka se koná za každého počasí a je nutné se předem rezervovat. V den prohlídky můžete navštívit také Vyhlídkovou věž, po prokázání zakoupené vstupenky na prohlídku budete mít nárok na zvýhodněné vstupné.

NOVOJIČÍNSKO

90 let fotbalu ve Vlčovicích

KDY: sobota 8. července, od 14 hodin

KDE: sportovní areál Vlčovice, Kopřivnice

PROČ PŘIJÍT: Oslava 90 let fotbalu ve Vlčovicích. Ve 14 hodin odstartuje utkání juniorů mezi FC Vlčovice-Mniší a FK Nový Jičín, v 16 hodin začne zápas starých gard mezi FC Vlčovice-Mniší a Spartou Praha. Oslavy završí diskotéka ve sportovním areálu, která začne ve 20 hodin.

Letní koncert – Back In Time

KDY: neděle 9. července, od 17 hodin

KDE: Sad Dr. E. Beneše, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Série letních koncertů v Sadu Dr. E. Beneše v Kopřivnici pokračuje vystoupením kapely Back In Time. Kapela z Frýdku-Místku v čele s kytaristy Michalem Nevludem a Kiddem Koulákem ráda hraje novodobou, ale také i starší hudbu rockových a popových žánrů.

AG Flek v autokempu

KDY: pátek 7. července, od 19.30 hodin

KDE: autokemp, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 120 Kč/děti 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Koncert legendární folkrockové skupiny ze Zlína, který se uskuteční v rámci Frenštátského kulturního léta 2023. Kapela AG Flek, která získala v roce 2018 nominaci na Cenu Anděl za album Podnohama Zem, oslavila 45 let na hudební scéně.

Memoriál Jiřího Jaškovského

KDY: sobota 8. července, od 8 hodin

KDE: hřiště TJ Bystré, Trojanovice

PROČ PŘIJÍT: Tradiční, již 56. ročník fotbalového turnaje v Trojanovicích. Půl hodiny po zahájení, v 8.30 začne turnaj mladších a starších přípravek za účasti týmů TJ Trojanovice Bystré, SK Beskyd Frenštát a SK Tichá, v 15 hodin se utkají žáci TJ Trojanovice Bystré s SK Beskyd Frenštát a v 17 hodin začne zápas TJ Trojanovice Bystré – FK Trojanovice L V 19 hodin odstartuje letní večer s kapelu Manet Rock.

Pouť a sochy z písku na Pustevnách

KDY: 5. až 8. července

KDE: Areál pod běžeckým stadiónem na Pustevnách, Beskydy

VSTUPNÉ: dobrovolné

VIDEO; Na kolik vyjde výlet na Pustevny? Hřeben Beskyd zdobí nové sochy

PROČ PŘIJÍT: Již čtvrtým rokem Pustevny hostí oblíbenou výstavu pískových soch pod širým nebem, tentokrát s poupraveným názvem PÍSKOZOO 2023. Letošní výstava nabídne například obří sochu gorily, nosorožce či slona. Nebude chybět ani obří panda, která je symbolem Světového fondu ochrany přírody. Zúčastnit se můžete i bohoslužeb v kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. Hlavni pouť se koná 5. července - slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Mše svatá bude sloužena o půl desáté, v 11 a ve 14 hodin - za příznivého počasí před kaplí. Od tohoto data až do konce září budou pak budou v kapli bohoslužby také každou sobotu vždy v 11 hodin. Hlavní poutní sezóna končí na svátek sv. Václava 28. září mší svatou v 13 hodin.

Den obce Lichnov zpestří Mňága a Žďorp

KDY: sobota 8. července

KDE: areál moštárny, Lichnov

VSTUPNÉ: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Oslavy 730. výročí založení obce Lichnov. Od 9 hodin bude otevřeno Muzeum vystěhovalectví, v 13.30 v kostele sv. Petra a Pavla vystoupí chvalová kapela Tobje, ve stejnou dobu začne v kulturním domě prezentace místních spolků a sdružení. V kostele ještě v 17.45 vystoupí Céline Bossu a Les Garcons. V 16 hodin začne v hasičárně beseda o vystěhovalectví. Hlavní program bude v areálu moštárny, kde od 15 hodin postupně vystoupí dechová hudba Javořinka, underocková skupina Rakcokouše a poprocková kapela RedStone. Hlavní hvězdy programu skupina Mňága a Žďorp přijdou na řadu v 21 hodin, závěr oslav bude patřit vystoupení Lenky Szabó Hrůzové a kapele LoGarytmy.

Na náměstí bude koncert

KDY: sobota 8. července, od 17 hodin

KDE: náměstí, Štramberk

VSTUPNÉ: dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Promenádní koncert na náměstí v malebném Štramberku, na kterém vystoupí kapela All Brass Band. V případě nepříznivého počasí se koncert nekoná.

BRUNTÁL

Sovinecký šperk ocení nejen dámy

KDY: středa 5. až neděle 9. července

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Na návštěvníky kromě tradičních prohlídek hradu tentokrát po celý prodloužený víkend čeká i tradiční pětidenní šperkařský jarmark. Na hradě Sovinec budou šperky nejen na prodej, ale budou se i vyrábět. K vidění budou různé techniky. Připraveny jsou ukázky například šperkařské výroby z kamenů, cínu mědi, stříbra, kůže, dřeva i smaltu. Zkrátka nepůjde pouze o hradní blešák šperků a kreativního materiálu, ale akce bude doplněna i o program na pátém nádvoří, kde vystoupí šermíři, tanečnice, sokolník a další.

Večerní prohlídky s kastelánem

KDY: státní svátky 5. a 6. července jen v 18 hodin

KDE: zámek Linhartovy

ZA KOLIK: 100 Kč, zvýhodněné 50 Kč

Zámek LinhartovyZdroj: Deník / Pavel Sonnek

PROČ PŘIJÍT: O letních prázdninách můžete navštívit zámek Linhartovy vždy od pátku do neděle od 10 do 16 hodin. Tento týden, v den státních svátků ve středu a ve čtvrtek na návštěvníky ale čekají i Večerní prohlídky s kastelánem. Začínají vždy v 18 hodin. Připraveny jsou i zajímavé výstavy, potěší určitě i procházka zámeckým parkem.

Do Města Albrechtice dorazí raper Raego

KDY: sobota 8. července od 14 do 22 hodin

KDE: fotbalové hřiště Města Albrechtice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Populární Letní slavnosti Města Albrechtice jsou opět tady. Na fotbalovém hřišti nebude v sobotu 8. července chybět občerstvení, hudba ani bohatý kulturní program. Pro nejmenší je připraveno vystoupení Mira Jaroše, pro starší ročníky je připraven populární rapper Raego či duo Emily & Justice.

Kapitánem na lodi Harta

KDY: každou neděli od 14 hodin až do 27. srpna

KDE: Slezská Harta, Leskovec nad Moravicí

ZA KOLIK: dospělí 230 Kč, děti do 15 let 190 Kč, děti do 6 let 140 Kč

Slezská Harta.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

PROČ PŘIJÍT: Chcete se stát alespoň na jeden den kapitánem unikátní vyhlídkové elektrolodi na nejmladší a zároveň jedné z nejkrásnějších přehrad u nás? Máte možnost v rámci zážitkové Technotrasy na „zastávce“ Sleszká Harta, a to každou neděli od 14 hodin během letních prázdnin. Čeká vás cinkot kotvících jachet, vítr ve vlasech, šplouchající "Jesenické moře" a k tomu lahodný nápoj z lokálních produktů na vyhlídkové palubě naší nové lodi. Můžete si jen tak vychutnávat atmosféru, nebo se seznámit s řízením lodě, naučit se uvázat správný lodní uzel a vyfotit se i s kapitánskou čepicí. Nástupní místo je v informačním centru v Leskovci nad Moravicí, délka programu zhruba 80 minut - 10 pro uvedení do problematiky a prohlídku přístaviště, 70 minut pak trvá plavba. Ceny platí při platbě online – více na webu Slezskaharta.cz.

FRÝDECKOMÍSTECKO

Cyrilometodějská pouť na Čupku

KDY: středa 8. července ve 14 hodin

KDE: kopec Čupek, Metylovice

VSTUPNÉ: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Akce pro příznivce z Lašska i širého okolí, zahájení se koná ve 14 hodin za přítomnosti starosty obce Lukáše Halaty a lašského krále Z. V. Krulikovského, následuje bohoslužba slova ke cti patronům Moravy a Slezska - svatých Cyrila a Metoděje, pásmo lidových písniček „Zazpivame všecy spolem“, folk, country i trampské písničky, občerstvení zajištěno.

Noc na hradě Hukvaldy

KDY: sobota 8. července v 18 hodin

KDE: hrad Hukvaldy

PROČ PŘIJÍT: Zážitek strávené noci na třetí největší hradní zřícenině v České republice. Nocování v historickém jádru pod širým nebem, v bývalém vězení nebo dělové baště (nutno mít vlastní vybavení). Hradní opékání špekáčků při západu slunce, pozorování přírodních úkazů na noční obloze.

Propolice - The Police & Sting cover band

KDY: středa 5. července od 16 hodin

KDE: sportovní areál Vendryně

VSTUPNÉ: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Vystoupí Emeryth, Time, Penzistor, od 23 hodin pak Legendy se vrací, následuje Rockotéka Romana Grygara

Klauni z Balónkova

KDY: neděle 9. července v 16 hodin

KDE: Faunapark Frýdek-Místek

VSTUPNÉ: 100 Kč, rodinné vstupné 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Zábavný program pro děti, oblíbení nezbedové rozparádí se svojí šou celý Faunapark. Na děti čekají kouzla, písničky, tanečky a vtipy, žádné dítě neodejde bez balonkové hračky.

První letní tancovačka

KDY: pátek 7. července od 20 hodin

KDE: letní zahrada Národní dům Frýdek-Místek

VSTUPNÉ: 150 - 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Partička zkušených muzikantů, které spojila úcta a obdiv k tvorbě legendárního zpěváka a skladatele Stinga, zahraje k tanci i poslechu. Nechte se unést do magického světa Stingovy tvorby při přednesu jeho největších hitů.

KARVINSKO

Bluegrass Dokořán

KDY: pátek 7. (17 hodin) a sobota 8. července (12 hodin)

KDE: park Boženy Němcové, areál Lodičky v Karviné

VSTUPNÉ: dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Festival Bluegrass Dokořán nabídne dvoudenní program s možností přespání ve stanu v areálu Lodiček. Těšit se můžete na Poutníky, Nugget, Goodwill, Rare Footage, Noční vlak, Buerej a další. Přijeďte si vychutnat správnou hippie-bluegrassovou atmosféru do unikátního prostředí nejzelenější části Slezska, kapely zahrají pro dospělé i děti, v sobotu bude od 10 hodin připraven hodinový program pro děti „Jak se hraje na…“ s Petrem Brandejsem a Ondrou Kozákem.

Frankenstein na zámku Fryštát

KDY: sobota 8. července v 10 hodin

KDE: zámek Fryštát v Karviné

VSTUPNÉ: 150 Kč, rodinné vstupné 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Uprostřed parného léta trochu toho mrazení přijde určitě vhod. Komentované prohlídky s hranými scénkami v prostorách zámku představí tajuplný příběh o snaze člověka ovládnout sílu přírody. Mladý vědec Viktor Frankenstein stvoří monstrum… Prohlídky začínají v časech 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin. Mezi 12 a 13 hod. je pauza.

Pohádkové čtvrtky v letňáku

KDY: čtvrtek 6. července v 17 hodin

KDE: areál Letního kina Orlová

VSTUPNÉ: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Představení pro děti, tento čtvrtek se v Orlové můžete těšit na Velkou sloní pohádku v podání Divadla Smíšek

TIPY NA VÝLETY ZA HRANICE MS KRAJE:

Helfštýnská pouť

KDY: středa 5. a čtvrtek 6. července od 9 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: dospělí 200 korun, děti 100 korun

Hrad Helfštýn.Zdroj: Karel Machyl, se souhlasem

PROČ PŘIJÍT: Program s názvem Helfštýnská pouť se bude konat po oba sváteční dny na hradě Helfštýn. Celodenní program bude plný řemesel a soutěží spojených s historickým tržištěm. Čekají vás dílny a workshopy pro malé i velké pod taktovkou Studia Bez kliky a na historickém tržišti můžete zakoupit originální výrobky z dílen všestranných dobových řemeslníků. Dále uvidíte jezdecká představení, žonglérskou show, nebo také loutkové divadlo. Vastoupí jezdecká představení koní společnosti Kvintána, k vidění bude žonglérská show a dílna Honzy Hlavsy z Cirkus Levitare, show s prapory, poi a dílny Boca Fuego, řemeslníci, loutkové divadlo, výtvarné dílny pro děti.



Levandulová krása spojená s hudbou a zábavou

KDY: středa a čtvrtek 5. a 6. července

KDE: Levandulový statek v Bezděkově u Úsova

Levandulové pole.Zdroj: Deník/Kateřina Butaki

PROČ PŘIJÍT: Levandulový statek v Bezděkově u Úsova ožije již posedmé festivalem plným dobré hudby, jídla i zábavy. Koná se 5. a 6. července přímo na levandulových polích bezděkovského Levandulového statku. Zábavu spojenou s oslavou levandule si užijí všechny věkové kategorie. Celou akcí návštěvníky provede oblíbený televizní moderátor Vladimír Kořen, známý z pořadu ČT1 Zázraky přírody. O hudební program se letos postarají Eddie Stoilow, Yoyo Band, Věra Martinová, Thom Artway, Šárka Vaňková a další.



Čechomor s výhledem na Jeseníky

KDY: čtvrtek 6. července od 19 hodin

KDE: vrchol kopce Štvanice mezi obcemi Stříbrnice a Hynčice pod Sušinou na Staroměstsku

Čechomor.Zdroj: Michaela Hermína

PROČ PŘIJÍT: Na státní svátek Jana Husa, tedy ve čtvrtek 6. července, koncertuje Čechomor na vrcholku kopce Štvanice. Za unikátním hudebním zážitkem pod letním nebem s výhledem na panorama Jeseníků se můžete nechat vyvézt lanovou ze Stříbrnic, kde pro vás bude také nachystané parkování zdarma. Originální interpretace lidových písní nabídne tato česko-moravská kapela v zajímavém prostředí možná neprávem opomíjených hor v masivu Králického Sněžníku. Znít budou oblíbené hity i nové písně z alba Radosti života.