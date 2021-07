Čechomor Kooperativa Tour 33 radostí života

KDY: čtvrtek 24. června od 19 hodin

KDE: Letní scéna Amfi

ZA KOLIK: 590 Kč

Oslavte společně s Čechomorem, jednou z nejúspěšnějších českých kapel, 33 let na hudební scéně. Budete si moci poslechnout jak písničky z nově vydané desky, jako je například Pijácká, tak známé hity. Koncerty budou navazovat na úspěšné akustické turné, které se konalo minulý rok. Na koncertech bude možné mimo jiné podpořit Pomocné tlapky, se kterými Čechomor dlouhodobě spolupracuje a pomáhá vychovat asistenční psy invalidním občanům.

ČechomorZdroj: Deník/Daniela Loudová

Coal Castle 2021

KDY: pátek 25. června – sobota 27. června

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: 255,- pátek DNB nebo sobota House & Techno / 500,- VIP pátek DNB nebo VIP sobota House & Techno



Dvoudenní festival elektronické hudby na Slezskoostravském hradě pod taktovkou promotéru, kteří stojí za půvabným COAL Electronic Music Festival, konaným každoročně na březích Žermanické přehrady. Na co se můžete těšit? V pátek se na COAL Castle ponesou hutné vibrace Drum&Bass. V sobotu si přijdou na své fanoušci Deep House & Techno music. Návštěvníci se mohou těšit na nádherný areál hlavního nádvoří Slezskoostravského hradu, kvalitní ozvučení VOID Acoustic, občerstvení, bary, VIP Zónu s krásnou terasou atd.

Holka s bucket listem - 151 dní po evropských stezkách

KDY: sobota 25. června od 18 hodin

KDE: Galerie výtvarného umění - Dům umění

ZA KOLIK: Zdarma

Po návratu z Pacifické hřebenovky v Americe se Lucka rozhodla prozkoumat nádherné trasy a stezky evropských trailů. Přijďte si popovídat o cestování a zážitcích, její nové knize, ale i plánech, které s Marvelem mají. Máte ideální možnost si novou knihu koupit přímo od Lucky, podepsat, vyfotit se s Luckou i Marvelem. Vstup do Domu umění je z ulice Švabinského.

Holka s bucket listem.Zdroj: Centrum Pant

Monster Meeting 2021

KDY: sobota 26. června od 16.30 hodin

KDE: Dolní oblast Vítkovice

ZA KOLIK: 590,- / 290,- (děti do 12 let včetně)



V roce 2020 se projekt Monster Meeting stal největším a nejúspěšnějším turné, protože navzdory okolnostem proběhla většina plánovaných open air koncertů Traktor & Dymytry, jež sklidily velké ovace napříč fanoušky i médii. Ohlasy a hlavně energie tohoto jedinečného spojení na obě kapely zapůsobyly tak, že se rozhodli v něm pokračovat i v následujícím roce, nejen ve formě přeložených akcí. A tak se můžete i v roce 2021 těšit na devatenáct zastávek této velkolepé koncertní výpravy. Akce je přeložena z termínu 12. června 2021. Více ZDE.

O klucích aneb Jsem kuchta! - premiéra

KDY: neděle 27. června od 19 hodin

KDE: Studio G

ZA KOLIK: 250,- / 180,- student/senior/ZTP/ ZTP/P

Kurz vaření, na kterém se ovšem nepotkávají fanoušci gastronomie, ale nesourodá směs mladých násilníků. A tak se hned začne pořádně přiostřovat. Vzduchem létají nadávky, teče krev… a tajemný Alex stále nedorazil. Najdou na tuto skupinu recept uvědomělá kuchařka, starostlivý otec a spravedlivý státní zástupce? Současná německá komedie Davida Gieselmanna nahlíží pod pokličku chování dnešní mládeže a zamýšlí se nad tím, co u ní vede k rostoucímu násilí a hrubosti. To vše bez zjednodušujících soudů a škatulek, okořeněno ironickým humorem.

Bezruči v 60 minutách

KDY: neděle 27. června od 19.30 hodin

KDE: Divadlo Petra Bezruče

ZA KOLIK: 230,- / 170,- studenti, senioři, učitelé, ZTP, ZTP/P



Dá se za jednu hodinu zahrát celý repertoár Divadla Petra Bezruče? Nenechte si ujít speciální program toho nejlepšího od Bezručů. Pětice herců vás s humorem sobě vlastním provede kultovními inscenacemi z let minulých, současných a možná i budoucích. Podívejte se na oblíbené hry, situace a postavy tak trochu z jiného úhlu! Bavte se, nechte se překvapovat a zažijte něco nového.

Festival v ulicích 2021

KDY: čtvrtek 24. června - sobota 26. června

KDE: Ostrava

Těšte se na letošní Festival v ulicích! Již ve čtvrtek 24. června se můžete vydat na komentované prohlídky města, další dny pak na pestrý hudební a kulturní program, který se bude odehrávat na "Masarykáči", Kuřím rynku, Malé scéně a také na střeše Hudebního světa. Kromě vystoupení více či méně známých kapel vás nemine také Janáčkova filharmonie Ostrava, folklórní soubory a DJové. Festivalový program je skutečně nabitý a každý si přijde na své. Více informací na webu akce.

Festival v ulicích, 29. června 2019 v Ostravě.Zdroj: Deník / Pavel Netolička

TIPY ZA KARVINSKO

Helax Open Air

KDY: pátek 25. června od 20 hodin

KDE: Lodičky dokořán Karviná

ZA KOLIK: 222 Kč

Tradiční letní akce radia Helax proběhne 25. června v areálu Lodičky dokořán v Karviné. Těšte se na Red Bull bary, vodní dýmky, občerstvení, Helax Ladies, fotokoutek, GoGo Dance, soutěže, Helax dárky, merch shop atd. Vpuštění do areálu budete pouze v respirátoru a na základě splnění jedné z těchto podmínek (Covid pass či potvrzení). Více na facebookové události.

Den ─ pro děti, historie, barev, pro všechny

KDY: sobota 26. června – neděle 27. června

KDE: Náměstí republiky Havířov



Tento víkend 26. a 27. června 2021 jste zváni na havířovské náměstí Republiky na Den ─ pro děti, historie, barev, pro všechny. Zahraje dobová hudba, proběhnou turnaje, vystoupí alchymisté… Jako doprovodný program nebude chybět historická tržnice, ukázky řemesel a dobové interaktivní hry pro děti, zvířátka, kejklíř - chůdař, barevné bubliny, tvořivé dílničky, středověký šašek, třpytivé tetování, tetování hennou, Rudolfínská kancelář písaře, focení s GOLEMEM 3,5 m jak jej známe z pohádky, atrakce pro děti a další. Program začíná v sobotu od 12 hodin.



Den ─ pro děti, historie, barev, pro všechny v Havířově.Zdroj: Městské kulturní středisko Havířov

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Muzikantské žně

KDY: pátek 25. a sobota 26. června

KDE: areál Sokolík ve Frýdku-Místku

ZA KOLIK: jednodenní 200 korun, dvoudenní 320 korun, děti do 15 let zdarma

Ve frýdecko-místeckém areálu Sokolík vypukne v pátek dvoudenní oblíbený folkový a country festival Muzikantské žně. Vstupenky jsou v předprodeji v Sokolíku do 24. června. Objednat si je můžete také na čísle 603 571 176.

Program (časy jsou přibližné):

Pátek

17.00 The McMillan´s Brothers

18.00 BG Styl

19.00 Pavel Dobeš

20.30 F-M Band

21.30 Dobrá Pára + přídavky

Sobota

17.00 The Tired Horses

18.00 Byma – family

19.00 Claymore

20.00 Vlasta Redl & Jeho kapela

21.30 Co dům dal

Festival Muzikantské žně ve Frýdku-Místku zve k poslechu i zpěvu.Zdroj: Archiv festivalu

Svatojánská noc

KDY: pátek 25. června od 18.30

KDE: hrad Hukvaldy



Vypravte se v pátek na hrad Hukvaldy a užijte si Svatojánskou noc plnou zábavy i dobrodružství. Čeká vás mystická noc v doprovodu svatojánského ohně, šermířských soubojů, strašidelných příběhů a ohňové show. Začátek je od 18.30.

Program:

18.30 Allegros – motta

19.30 Devětsil – motta

20.30 Allegros – motta

21.30 Děvětsil – motta

22.00 Histerky a Allegros – ohňová show u kaple sv. Ondřeje

Hurá, letní prázdniny jsou tady!

KDY: neděle 27. června od 11 hodin

KDE: hrad Hukvaldy

Vezměte děti na zahájení letních prázdnin s loutkovým revue. Akce vypukne v prostorách hradu Hukvaldy v neděli od 11 hodin a rozhodně se mají vaše ratolesti na co těšit. Vystoupí divadlo Fedér Teáter.

Program:

11.00 pohádka o Příšerně smutné princezně

12.00 Taneční školička pro malé i velké

14.00 pohádka o Příšerně smutné princezně

15.00 Taneční školička pro malé i velké

Balonková show

KDY: neděle 27. června od 16 hodin

KDE: Faunapark ve Frýdku-Místku

ZA KOLIK: základní vstupné je 70 korun, rodinné 210 (rodiče a 1-3 děti), děti do 3 let vstup zdarma



Oblíbená balónková show Klaunů z Balónkova s interaktivním zapojením dětí do vznikajících výtvorů. To vše vás čeká ve Fauna parku ve Frýdku-Místku v neděli od 16 hodin. Výtěžek ze vstupného poputuje na rozvoj Faunaparku.

TIPY ZA OPAVSKO

Hradecká pouť a oslavy 540 let města

KDY: neděle 27. června od 7.30 hodin

KDE: farní kostel sv. Petra a Pavla, městská zahrada u základní umělecké školy, „Central“ park u vlakového nádraží, Hradec nad Moravicí

Nenechte si ujít skvělou akci na konci června. V letošním roce si totiž město Hradec nad Moravicí připomíná 540 let od udělení městských práv. Dorazte proto v neděli 27. června na oslavy tohoto významného výročí. Při této příležitosti se uskuteční Hradecká pouť. Dopolední i odpolední program bude probíhat na různých místech. Těšit se můžete na hudební vystoupení, pouťové atrakce, řemeslné umělce, regionální produkty a skvělé občerstvení, které potěší vaše chuťové pohárky. Nebudou chybět hravé aktivity pro děti.

PROGRAM:

Farní kostel sv. Petra a Pavla

7.30 a 9.00 – mše svatá

14.30 – nešpory

Městská zahrada u ZUŠ

10.15 – loutkové divadlo

„Central“ park u vlakového nádraží

od 13 hodin - bohatý program

Farmářské trhy v Opavě

KDY: pravidelně vždy ve středu a pátek od 6.30 do 14 hodin a sobotu od 6.30 do 12 hodin až do 6. listopadu 2021

KDE: Dolní náměstí, Opava



Zavítejte v pátek 25. nebo v sobotu 26. června na farmářské trhy na opavské Dolní náměstí. Nakoupíte zde plno výsostně regionálních produktů. V nabídce bude třeba oblíbené čerstvé ovoce (jahody a třešně), zelenina (saláty, kedlubny), sazenice, květinya samozřejmě také oblíbené bylinky. Milovníci regionálních produktů si budou moci zakoupit nejen první čerstvé výpěstky místních zahrádkářů, ale také sýry, pečivo, uzeniny, domácí marmelády a kvalitní maso i drobné šperky, dřevěné korálky a mnoho dalších skvělých věcí a dobrot. Tak dorazte a udělejte si něčím dobrým radost.

Hradecký slunovrat

KDY: sobota 26. června

KDE: Zámek Hradec nad Moravicí

Tři dny, plné inspirace, skončí na jednom z nejpohádkovějším zámku v republice v sobotu poslední porcí přichystaného menu. Na Červeném nádvoří začíná program od 12 hodin v podání Dirty Old Dogs, pod Bílou věží zahájí programové odpoledne od 13,10 hodin Monika Načeva a Zdivočelí koně, Welcom scéna ožije od 10. 15 hodin vystoupením Veroniky Hložkové a na Indies Scope Scénu příláká návštěvníky ve 12 hodin Cermaque. Salon Mechtilde nabídne v 10.45 hodin v rámci Letní filmové školy Dívku z budoucnosti. V Knižní zóně se uskuteční dvě autorské autogramiády: od 14.30 hodin Jakuba Szántého a od 17.30 hodin Anny Beaty Háblové. Příznivci výtvarného umění zamíří do zámecké jídelny na výstavu Spolu v bublinách a do Konírny na projekt Chaos. (jih)

Zámek Hradec nad MoravicíZdroj: Deník / Petr Widenka

Obec má svůj odpust

KDY: neděle 27. června

KDE: zámecký park, Velké Hoštice



Zábavné odpustové odpoledne zahájí ve 14.30 příchod klauna Pepina Prcka, který si s dětmi patřičně zadovádí. Od 16 hodin zazní Svatojánské harmonie v podání amatérského hudebního spolku Devatero a v zámku bude pro návštěvníky otevřena myslivecká přehlídka trofejí. (jih)

Dopoledne s farmáři a řemeslníky

KDY: sobota 26. června od 8 do 12 hodin

KDE: louka u hřiště, Ludgeřovice

Kouzlo farmářských trhů zažijí návštěvníci, kteří stráví dopoledne u stánků. Prohlédnou si nabídku regionálních potravin i výpěstků a jejich pozornost upoutají též řemeslné výrobky, které se jim mohou doma hodit nebo budou vhodné jako dárky. (jih)

Zábavné odpoledne pro děti

KDY: sobota 26. června od 14 hodin

KDE: Větřkovice



Den dětí bude v obci tak trochu cestovní. Malí účastníci vyjdou mezi 14. a 15. hodinou od křižovatky u Alkoholky na Cestu kolem světa, při které zažijí hodně zábavy. Cíl jejich putování bude v areálu jízdárny , kde pro ně bude připraveno občerstvení včetně oblíbeného opékání uzenin. (jih)

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Farmářský trh

KDY: pátek 25. června od 9 do 16 hodin

KDE: Sad E. Beneše v Kopřivnici

ZA KOLIK: zdarma

Těšit se můžete na bohatý sortiment nákupu ovoce, zeleniny, chleba, pečiva a koláčů, uzenin, mléčných výrobků, sýrových specialit, včelích produktů, koření, čajů, vína, okrasných a užitkových rostlin a dalšího rukodělného a doplňkového sortimentu. Součástí trhu bude i Světový stan, kam můžete přinést staré brýle v rámci sbírky brýlí pro Afriku, či si zahrát nějaké hry a získat informace o Fair Trade.

Dětský westernový den na Malé skále

KDY: sobota 26. června od 14 hodin

KDE: areál Malá skála v Kletné u Suchdola nad Odrou

ZA KOLIK: zdarma



Odpoledne plné zábavy čeká tuto sobotu na návštěvníky Dětského westernového den v areálu Malá skála v Kletné u Suchdola nad Odrou. Připravena je výstava dětských prací, vyhlášení vítězů výtvarné soutěže, stezka za zlatým pokladem, soutěže pro děti i dospělé, kolo štěstí, biče a nože a mnoho dalšího. Od 18 hodin zahraje k tanci a poslechu country kapela Druhá náhoda. Vstup na akci je zdarma.

Pocta městu

KDY: pátek 25. června od 20 hodin

KDE: amfiteátr Horečky v Trojanovicích

ZA KOLIK: zdarma

Koncert s názvem Pocta městu ke Dni města a Dni sociálních služeb se uskuteční v pátek od 20 hodin v amfiteátru na Horečkách v Trojanovicích. Na koncertě vystoupí kapela studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu The Tap Tap. Vstup je zdarma a lanovka bude v provozu od 18 do 20 hodin.

Soubor hendikepovaných hudebníků The Tap Tap.Zdroj: Miroslav Pawelek

TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Zavítejte na Slavnosti pánů ze Sovince

KDY: víkend 26. – 27. června od 9 hodin do 18 hodin

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: plné vstupné 150, snížené 90, rodinné 400 korun (2 + 2), děti do 3 let zdarma

Na hradě Sovinci to žije. Víkend, co víkend hostí skvělé akce. Pokud jste zatím nestihly žádnou z těch předešlých, dorazte si v posledním červnovém víkendu vychutnat plnými doušky hrad plný rytířů a šermířů. Nebudou chybět ani ukázky renesančních tanců, fakýrská a ohňová show a sokolník Ondra. Svůj um vám představí: Perchty von Bladen, Šermířské skupiny Bravo Team Libora Olšana, Markus M nebo Memento Mori.

Historická akce opět láká na hrad Sovinec.Zdroj: archiv pořadatele

Sladké pokušení čeká ve Flemmichově vile

KDY: sobota 26. června od 10 do 15 hodin

KDE: zahrada Flemmichovy vily, ulice Hlubčická 152, Krnov

ZA KOLIK: vstup na akci je zdarma



Milujete sladké? Dortíky, věnečky, zákusky, vafle, kremrole, koláčky. Přijďte se v sobotu od 10 dopoledne seznámit s mistrovským uměním krnovských cukrářů a to jak profesionálů, tak i těch amatérských. Nahlédněte jim pod ruce a vychutnejte si sladké pokušení, kterého bude na akci opravdu hodně. Cukrářka Kateřina Řemínková vám ukáže zdobení a výrobu tradičních zákusků a vše hudebně okoření Jazz Plus ze Základní umělecké školy Krnov. Akce se uskuteční pouze za příznivého počasí.



Makronky & CupcakesZdroj: facebook

Velkolepá zahradní slavnost v Krnově

KDY: sobota 26. června od 14 do 18 hodin

KDE: zahrada SVČ, ulice Dobrovského 16, Krnov

ZA KOLIK: vstupné 70 korun

Než vypuknou velké prázdniny a rozjedete se do krajin blízkých či vzdálených, přijďte si spolu s dětmi užít fantastické sobotní odpoledne na zahradu volnočasového střediska Krnov. Zahradní slavnost aneb Pojďte s námi do cirkusu bude plná nejrůznějších atrakcí, vystoupení, tvořivých a kreativních aktivit, hudby a různého jiného dovádění (lukostřelba, skákací hra, malování na obličej, trampolína, deskové hry). Kde jinde byste potkali balónkové víly a užili si bublinování? Nebudou chybět ani dětmi tolik oblíbené jízdy na koni, historický kolotoč či nafukovací skluzavka. Občerstvit a uspokojit své chuťové pohárky budete moci u stánků s občerstvením. Tak určitě dorazte, bude to stát opravdu za to.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

Olomoucký kraj

Tomáš Kočko & orchestr

KDY: sobota 26. června od 14 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: plné (dospělí) 200 Kč | snížené (žáci ZŠ, studenti do 26 let, důchodci) 100 Kč | děti do 6 let zdarma

Koncert Tomáš KOČKO & ORCHESTR – World Music s moravskými kořeny už tuto sobotu na hradě Helfštýn. Oficiální zahájení akce je ve 14 hodin. Koncert probíhá od 16 do 17 hodin. Moravský písničkář, zpěvák a skladatel Tomáš Kočko, který se svým orchestrem získal dvě ceny Anděl za album roku, přiveze na Helfštýn jedinečný hudební zážitek. Koncert se uskuteční během sobotního odpoledne přímo v areálu hradu pod širým nebem.

Tomáš Kočko.Zdroj: Richard Karban

Zlínský kraj

REVIVAL FEST 2021! V Kroměříži opět zazní nejznámější hity světových hvězd

KDY: sobota 26. června 2021 od 13 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

Areál výstaviště se už počtvrté promění ve světové pódium, které hostí ty nejzářivější interprety. Na akci jsou platné všechny vstupenky ze zrušené akce Revival fest 2020!

Harmonogram akce:

13 hodin - otevření areálu

15 – 16 hodin - Creedence Clearwater Revival - The Kredenc

17 – 18 hodin - TEAM Revival Martin

19 – 20 hodin - NAZARETH – Nazsong tribute to Nazareth

21 – 22 hodin - QUEENIE – World Queen tribute band

23 – 24 hodin - RAMMSTEIN - RCZ Tribute Show