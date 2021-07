Kozub a Štáfek jako Shoky a Morthy. Sprostí youtubeři na premiéře v Ostravě

KDY: pátek 23. července od 18.30 hodin

KDE: CineStar Ostrava

Do kin míří nový snímek. Filmoví kamarádi Shoky a Morthy musí mít cenzurovaný trailer, na předpremiéře v Ostravě v pátek 23. července bude delegace v čele se Štěpánem Kozubem.Hlavní hrdinové komedie Shoky & Morthy: Poslední velká akce mají často nevybíravý slovník a ve filmu natáčejí videa na hraně publikace. Filmaři tak museli vyrobit dvě verze traileru, tu drsnější necenzurovanou verzi budou kina promítat pouze před projekcemi s přístupností nad 18 let.Snímek o dvou youtuberech uvidí první diváci exkluzivně už 23. července na předpremiéře v Ostravě od 18.30 hodin za osobní účasti herecké a tvůrčí delegace v čele se Štěpánem Kozubem a režisérem jménem Andy Fehu. Lístky jsou právě v předprodeji v síti multikin CineStar.

Kozub a Štáfek jako Shoky a Morthy.Zdroj: 4PRESS

Studio G ve stanu: Bílý tesák a odhozené srdce

KDY: čtvrtek 22. července od 17 hodin

KDE: Stan v Komenského sadech, Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun



Ve stanu v Komenského sadech se opět můžete těšit na nevšední divadelní zážitek v podání ostravského Studia G.



Bílý tesák je bezesporu nesmrtelný příběh z divočiny. Z divočiny se vším kouzlem, krásou přírody i její syrovostí a krutostí. Příběh malého vlčete, které zkoumá a objevuje svět a jeho pravidla. Pravidla bolesti, lásky, přežití, strachu, mateřství, tepla nory, kousanců, pravidlo býti štváčem-lovcem i štvanou kořistí. Vše prostupuje všudypřítomná smrt. Je zlá? Je přirozená. Zrození, smrt a další zrození jsou propojené body na spirále bytí všeho živého. Takový je zákon divočiny. (oficiální popis pořadatele)



Akce startuje ve čtvrtek 22. července od 17 hodin, další repríza pak proběhne v pátek 23. července ve stejný čas. Více ZDE.

Swing City Ostrava

KDY: 23. - 25. července

KDE: Ostrava

ZA KOLIK: od 150 korun (některé akce)

Nekončící party v rytmu swingu můžete zažít o víkendu v Ostravě! Kromě swingových big bandů zazní také tóny jazzových jamů, či hot jazzových uskupení. Na výběr bude z široké nabídky koncertů, worskhopů, tanečních škol pro začátečníky, můžete se těšit také na swingařské skupiny - z Brna dorazí Rhythm Pilots, z Ostravy se můžete těšit na vystoupení Jazz Monkeys Lindy Hoppers a Swingville. Proběhne zde i finále soutěže Jack and Jill. Více informací naleznete na webu akce nebo facebookové události.

Zdroj: Youtube

Evropa pod jižním křížem

KDY: pátek 23. července od 17 hodin

KDE: Planetárium Ostrava

ZA KOLIK: 150 korun



I v rámci prázdnin si můžete vybrat z široké škály programů, které připravilo Planetárium Ostravě. Například moderovaný program se sférickým filmem s názvem Evropa pod jižním křížem.



V jihoamerickém Chile vysoko v Andách, byly postaveny jedny z největších astronomických dalekohledů na světě, které provozuje Evropská jižní observatoř (ESO). Právě zde se vědci a technici z několika států společně snaží porozumět vesmíru a odhalit jeho tajemství. Existuje mimozemský život? Co je ve středu naší Galaxie? Jak vznikl vesmír? (oficiální popis pořadatele)



Doporučený věk pro návštěvu akce je 12 let a více.

Pimprléto - Buchty a loutky, Praha - Norská pohádka

KDY: sobota 24. července od 17 hodin

KDE: Divadlo loutek Ostrava

ZA KOLIK: 80 korun

Svůj program především pro děti přichystalo i Divadlo loutek Ostrava. Pohádka popisuje příběh prince zakletého v medvěda a dlouhou cestu k jeho vysvobození. Je inscenována na motivy norské lidové pohádky „Na východ od slunce na západ od měsíce“, kterou v polovině 19. století zaznamenali Peter Christen Asbjørnsen a Jørgen Moe.

V režii Marka Bečky se představí Vít Brukner, Zuzana Bruknerová a střídavě Radek Beran nebo Marek Bečka.

Spalovač mrtvol - film a komentovaná procházka

KDY: sobota 24. července od 20.30 hodin

KDE: Kino Art

ZA KOLIK: film – 100 korun; film i s doprovodným programem – 150 korun



Na terase Domu kultury města Ostravy se uskuteční výjimečná projekce české filmové klasiky s přidanou hodnotou. Kdo by neznal Spalovače mrtvol. Slavná filmová adaptace stejnojmenné novely L. Fukse popisuje přerod obyčejného muže v psychopatického vraha.



Venkovní projekci na terase domu kultury doprovodí komentovaná procházka v přilehlém Sadu Milady Horákové, který vznikl na místě bývalého městského a židovského hřbitova. Jeho historie bude přiblížena ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Krásná Ostrava.





Zdroj: Youtube

TIPY ZA KARVINSKO

Beseda a autogramiáda s Karin Lednickou

KDY: čtvrtek 22. července od 17 hodin

KDE: Lodičky Dokořán, Karviná

Největší literární hvězda na karvinském, možná i krajském či celostátním knižním nebi zavítá do Karviné, konkrétně do areálu lodiček, a to 22. července. Nenechte si ujít setkání se spisovatelkou, která Karvinou ukázala a přiblížila zbytku republiky.

Spisovatelka Karin LednickáZdroj: Adolf Horsinka

Hity z gramofonu

KDY: pátek 23. července od 19 hodin

KDE: Lodičky Dokořán, Karviná

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Přesuneme se v čase a to přesně do 80. a 90. let, a to s těmi nejvíce retro hity. Známé pecky z gramofonových desek nám zahraje DJ Pepa a DJ Vašek. Pohodovou atmosféru na karvinských Lodičkách Dokořán si můžete přijít užít v pátek 23. července od 19 hodin. Vstupné je dobrovolné, akci pořádá Iniciativa Dokořán ve spolupráci s městem Karviná a Nadací OKD. Více ZDE.

Pohádka z Beskyd

KDY: neděle 25. července od 10 hodin

KDE: Kinosál K3 Bohumín

ZA KOLIK: 50 korun

Komorní pohádka s písničkami, která dětem přiblíží naše nejbližší hory - Slezské Beskydy, jejich tradice, lidové zvyky i místí kulturu. Hraje divadelní agentura Křesadlo. Podle aktuálního nařízení musejí při příchodu všichni diváci prokázat splnění jedné z podmínek vstupu. Více ZDE.

Smacznego - karvinský food festival!

KDY: sobota 24. července od 14 hodin

KDE: Lodičky Dokořán, Karviná



První karvinský food festival odstartuje v sobotu 24. července. Akce je dělaná pro všechny milovníky jídla, dobrého pití a skvělé muziky! Můžete se těšit na nejrůznější stánky a vystupující. Program pro děti bude zajištěn: Múza Karviná, skákací hrad. Od 14 hodin zahraje PartyJam, od 18 hodin pak vystoupí Banda Del Caffe. Těšit se můžete na kultovní karvinské podniky jako Restaurace Ovečka, Kino centrum Café, Ostravarna Karviná nebo Karvinské Gofry a mnoho dalších. Více ZDE.



Prostranství areálu Lodičky Dokořán v Karviné.Zdroj: instagram.com/lodickydokoran

Orlovským Letňákem budou vonět guláše

KDY: sobota 24. července od 12 hodin

KDE: Letní kino Orlová

ZA KOLIK: 50 korun, děti do 6 let zdarma

Oblíbený Gulášfest pořádají v sobotu 24. července po roční přestávce v areálu letního kina v Orlové. K dobré náladě přispěje hudební produkce v podání kapel Střepy, Kabát revival, Tři vykřičníky, Iron Maiden revival, VERONA a Lázeňští šviháci. Chybět nebude doprovodný program pro děti a samozřejmě ani tradiční soutěž o nejlepší guláš. Akce začíná ve 12 hodin v Letňáku. Vstupné: 50 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma.

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Letní kino promítne satirické krimi

KDY: pátek 23. července od 20.45

KDE: fotbalové hřiště v Lískovci

Vypravte se v pátek do letního kina na fotbalovém hřišti v Lískovci. Od 20.45 se tu bude promítat film Na nože. Satirická krimi komedie zábavným způsobem ukazuje, jak může dopadnout vyšetřování záhadného úmrtí autora tajemných detektivních příběhů, když jsou všichni v jeho blízkosti podezřelí. Svérázný detektiv Daniel Craig pojme řešení případu po svém a vyšetřování každého člena této excentrické rodiny se ukáže býti složitější, než se zpočátku zdálo. V napínavém detektivním příběhu, v duchu nejlepší tradice Agathy Christie, rozehrají herecký koncert Chris “Captain America“ Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, a Don Johnson. Na místě bude občerstvení a čepované nápoje.

Daniel Craig v komedii Na nožeZdroj: cinestar.cz

Restaurant Day

KDY: sobota 24. července od 10 hodin

KDE: areál u Škol v Bystřici



Vaříte nebo pečete rádi? Pak neváhejte a pojďte si otevřít svou domácí restauraci nebo kavárnu na jeden den. Ať už se jedná o zákusky, chlebíčky, polévky či exotickou kuchyni. Zapojit se může kdokoliv! Nebo jen přijďte ochutnat originální dobroty připravené vašimi sousedy. Více informací najdete na facebookové události Restaurant Day Bystřice.

Rock Bike Fes

KDY: sobota 24. července

KDE: Hukvaldy, bývalé koupaliště

ZA KOLIK: základní 100 korun, snížené 50

Nepropásněte pátý ročník outdoorového rockového festivalu obohaceného o extrémní MTB závod v kouzelném podhůří Moravskoslezských Beskyd, v kraji hudebního skladatele Leoše Janáčka. Akce se koná v sobotu 24. července v areálu Bikeparku Hukvaldy – Hospůdky Na koupališti. Sportovní část festivalu: Extreme MTB Race (40 km), Kids Fun Race, Pumptrack Race, FBMX exhibice Hudební část festivalu: Kazachstán, Farářovi netopýři, Solar System, Under The Skin, Bikkinyshop, Positive

Ostrov pokladů

KDY: sobota 24. července od 14 hodin

KDE: Hrad Hukvaldy

ZA KOLIK: dospělí 120 korun, zlevněné vstupné 60 korun, rodinné vstupné 300 korun, pes 10 korun



Dobrodružný příběh plný akce a napětí na motivy knižní předlohy Ostrov Pokladů spisovatele Roberta Louise Stevensona, v podání šermířů z Olomouce – Adorea. Šermíři ztvární také legendární postavy ze Zaklínače.



Hrad Hukvaldy. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Petr Jiříček

TIPY ZA OPAVSKO

Letní kino pro děti i pro dospělé

KDY: pátek 23. července od 19 hodin

KDE: víceúčelový sportovní areál, Hlubočec

ZA KOLIK: vstup na akci je zdarma

Už jste v kině nebyli, ani nepamatujete? A co takhle vytáhnout v pátečním večeru celou rodinu a užít si skvělé filmy pod hvězdnou oblohou?Pro děti bude od 19 hodin ve víceúčelovém sportovním areálu v Hlubočci připraven skvělý snímek Hurvínek a kouzelné muzeum. Od 20.30 si pak na své přijdou dospělíu romantické komedie Bábovky. Občerstvení na akci bude zajištěno. Vstup je zdarma. Akci zajišťuje obec Hlubočec ve spolupráci s SDH Hlubočec.

Momentka z filmu Bábovky. Jana Plodková a Marek TaclíkZdroj: Cinemart

Další z koncertů na terase Obecního domu

KDY: pátek 23. července od 20 hodin

KDE: terasa Obecního domu, Opava

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 70,na místě za 100 korun



V pátečním večeru neseďte doma a vyrazte do víru města a dopřejte si skvělý hudební zážitek. Od 20 hodin ožije prostor terasy opavského Obecního domu hudbou. Nenechte si ujít jedinečný koncert klavíristy a hráče na Hammondovy varhany, Jiřího Foltýna a zpěvačky kapely Cactus – Anežky Margecínové. Dorazte s přáteli, partnerem či partnerkou a užijte si příjemný večer se skvělou muzikou a v kulisách krásného prostředí.

Janecký Globus již po pětačtyřicáté

KDY: sobota 24. července od 8.30 hodin

KDE: fotbalové hřiště, Jančí

ZA KOLIK: startovné 700 korun

V sobotu od 8.30 to na hřišti v Jančí bude žít malou kopanou. Dorazte a podpořte fotbalové týmy, které se utkají ve 45. ročníku o putovní pohár Janecký Globus. Sportovní akce, skvělá atmosféra, věcné ceny. To vše a mnohem víc. Přihlášky svých týmů posílejte nejpozději do středy 21. července. Více informací získáte telefonicky na čísle 732 528 633 nebo na e- mailové adrese: Jan.turovsky@seznam.cz.V sobotu od 8.30 to na hřišti v Jančí bude žít malou kopanou. Dorazte a podpořte fotbalové týmy, které se utkají ve 45. ročníku o putovní pohár Janecký Globus. Sportovní akce, skvělá atmosféra, věcné ceny. To vše a mnohem víc. Přihlášky svých týmů posílejte nejpozději do středy 21. července. Více informací získáte telefonicky na čísle 732 528 633 nebo na e- mailové adrese: Jan.turovsky@seznam.cz.

Malá kopaná. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Farmářské trhy

KDY: pravidelně vždy ve středu a pátek od 6.30 do 14 hodin a sobotu od 6.30 do 12 hodin až do 6. listopadu 2021

KDE: Dolní náměstí, Opava



Zavítejte v pátek 23. nebo v sobotu 24. července na farmářské trhy na opavské Dolní náměstí. Nakoupíte zde plno výsostně regionálních produktů.V nabídce bude třeba oblíbené čerstvé ovoce (meruňky a třešně), zelenina (saláty, kedlubny), květiny a samozřejmě také oblíbené bylinky. Zakoupíte zde nejen čerstvé výpěstky místních zahrádkářů, ale také sýry, pečivo, uzeniny, domácí marmelády a kvalitní maso i drobné šperky, dřevěné korálky a mnoho dalšího.

Hasiči oslaví svůj den

KDY: sobota 24. července od 15 hodin

KDE: hasičská zbrojnice, Dolní Benešov

Po půlroční nedobrovolné pauze se místní hasiči znovu věnují aktivitám. Připravili Hasičský den, který je určený všem generacím. K vidění na něm bude historická i současná hasičská technika, pro děti mají dobrovolní hasiči připravené zábavné hry a chybět nebude ani tradičně bohaté občerstvení. Akce je součásti oslav 135 let od založení sboru dobrovolných hasičů ve městě. (jih)

Hasiči čelili jamnickému rybníku, překonávali jej po úzké lávce. Ilustrační snímekZdroj: Deník / Veronika Bernardová

Víkend s posvícením

KDY: víkend 24. a 25. července

KDE: fotbalové hřiště, Štítina

ZA KOLIK: koncert Mantl 100 korun, cimbálovka dobrovolné



Tradiční posvícení zpestří v obci oba víkendové dny. V sobotu od 19 hodin vystoupí na hřišti opavská rocková kapela Mantl a v neděli od 16 hodin si pro změnu přijdou na své milovníci cimbálové muziky. Na hřišti se mohou zúčastnit posezení s mladou cimbálovou muzikou Grunt z Háje ve Slezsku a jejich písničkami. (jih)

Holba rock na grilu se vrací

KDY: pátek a sobota 23. a 24. července

KDE: letiště, Opava-Kylešovice

Známý a oblíbený festival vloni „zabil“ covid, ale letos je znovu ve hře a tvrdí rockeři naservírují fanouškům pravý rockový nářez. Areál bude v pátek pro návštěvníky otevřený od 15 hodin a zahrají v něm skupiny Adobre, Lautr, Jasná páka, Traktor, Dymytry a Legendy se vrací. V sobotu se prostor otevře v 11 hodin a posluchače potěší kapely Inner Empire, Dorien, Helpness, Gate Crasher, XIII. století, Tublatanka, Arakain, Bijouterrier a YBCA. Po oba dny funguje od opavského východního nádraží až na kylešovické letiště bezplatná kyvadlová autobusová doprava. Návštěvníci festivalu musejí pochopitelně dodržovat všechna právě nařízená epidemiologická opatření. (jih)

Železný Císařák bude ve Smolkově

KDY: sobota 24. července od 12.30 hodin

KDE: Hasičárna ve Smolkově, dolnobenešovská štěrkovna



Jedenáctý ročník lidového triathlonového závodu Železný císařák se v sobotu 24. července neuskuteční jako obvykle v Jilešovicích, nýbrž kousek dále západněji ve Smolkově. Důvodem je renovace hlučínské štěrkovny – a z tohoto důvodu se akce koná pouze jako aquathlon; tedy s plaváním na 400 metrů a během na 3500 metrů (cykločást odpadá). Prezentace proběhne od 12:30 ve smolkovské hasičárně, start v 15 hodin u dolnobenešovské štěrkovny. Vypsána je též zvláštní kategorie pro nejlepšího domorodce a domorodkyni, obyvatele spádové obce Háj ve Slezsku. Padesát účastníků může počítat s pamětními medailemi, polévkou či párkem a pivem nebo nealko občerstvením. Pořadatelé z MK Seitl Ostrava nezapomínají ani na děti, mají pro ně přichystán menší běžecký závod. (uzi)

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

RockOpera Praha a rocková opera Trója

KDY: v sobotu 24. července ve 20 hodin

KDE: amfiteátr Skalky, Nový Jičín

ZA KOLIK: 280 korun předprodej do 23. 7. 2021, 350 korun na místě

Rocková hudba, akrobacie, tanec a a přes 50 lidí na pódiu! Zážitek, který v Novém Jičíně jen tak nezažijete! Na rockovou operu o nejslavnějším válečném konfliktu světa, který vznikl kvůli krásné ženě, můžete vyrazit v sobotu do amfiteátru Skalky. RockOpera Praha existuje na tuzemské hudební scéně již více než deset let. Zakládá si na adaptacích nesmrtelných příběhů z ranku nejen klasické literatury, expresivní hudbě v podání živé kapely, velkých rockových hlasech, ohnivé show a obdivuhodných výkonech akrobatů a herců fyzického divadla. V hlavních rolích Kamil Střihavka, Pavla Forest, Daniela Langrová, Jan Tláskal, Martin Sluka, a další… Jediný Open air koncert rockové opery Troja v Novém Jičíně startuje na Skalkách ve 20 hodin.

RockOpera Praha a rocková opera Trója.Zdroj: archiv RockOpera Praha

Dechová hudba Javořinka

KDY: v neděli 25. července od 15.30 hodin

KDE: Národní sad, Štramberk

ZA KOLIK: dobrovolné



Dechová hudba Javořinka zahraje v rámci Promenádních koncertů v neděli 25. července od 15.30 hodin v Národním sadu ve Štramberku. Repertoár Javořinky, která pochází z Lichnova u Nového Jičína, je zaměřen nejen na typickou taneční dechovou hudbu – polka, valčík, tango, waltz apod., ale je obohacen i o skladby swingové, muzikálové, taneční a populární hudby. Její vystoupení jsou doprovázena vtipným mluveným slovem Jiřího Jermáře nebo Franty Uhra z Lanžhota, se kterým Javořinka spolupracuje. Vstupné je dobrovolné. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.

Marian Friedl a 11 Podob lásky

KDY: v pátek 23. července od 19.30 hodin

KDE: Autocamp, Frenštát pod Radhoštěm

V rámci Frenštátského kulturního léta se můžete už v pátek těšit na další program. V Autocampu ve Frenštátě pod Radhoštěm od 19.30 hodin vystoupí Marian Friedl. Představení alba 11 Podob lásky, které nahrála kapela Odysea Mariana Friedla, obsahuje sedm lidových a devět autorských písní zakořeněných v tradiční hudbě Západních Karpat, jejichž spojnicí je láska. Stylově je deska rozkročená mezi folkem, folklorem, jazzem a world music. Album je věnováno památce houslistkya zpěvačky Jitky Šuranské, která stála u jeho zrodu.

Marian Friedl a 11 Podob lásky.Zdroj: archiv Mariana Friedla

TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Dobývejte o víkendu hrad Sovinec

KDY: víkend 24. – 25. července

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 150, snížené 90, rodinné 400 korun, děti do 3 let zdarma

Hrad Sovinec se každý víkend stává dějištěm úžasných akcí. Že jste ještě na žádné nebyli? Pak o tomto víkendu dobývejte hrad Sovinec pod rouškou temné doby třicetileté války. Těšit se můžete na představení elitního mušketýrského regimentu Corporal. O humor se postará divadelní a šermířská společnost Divadlo bez střechys komedií Den v katovně.

Skupina historického šermu Grál připravuje divácky tolik oblíbený rytířský turnaj a postará se také o bubenický doprovod. Jejich kolegové historického šermu Allegros připravují rytířskou pohádku o Pepoušovi. Nebude chybět tradičně také sokolnický dvorec s ukázkami výcviku a příletové poslušnosti, který ocení hlavně děti, které se navíc mohou s dravcem na rucei vyfotit. Pro nejmenší budou také připraveny Pohádky z kufříku.V sobotu i neděli pak proběhne vždy od 13 hodin scénická bitva o hrad Sovinec, kde vystoupí většina zmíněných účinkujících. Nenechte si proto ujít tuto velkolepou podívanou a o víkendu dorazte.

Akce na hradě SovinciZdroj: se souhlasem Petra Šenkyříka

Bruntálské náměstí rozezní rock

KDY: sobota 24. července od 15 hodin

KDE: náměstí Míru, Bruntál

ZA KOLIK: vstup na akci zdarma



Jste rockeři tělem i duší? Nebo jen přemýšlíte, jak si zpestřit sobotní den, protože zůstáváte přes víkend s rodinou ve městě? Pak dorazte v průběhu soboty na bruntálské náměstí Míru. Nebude rozhodně litovat.

Těšit se můžete třeba na českobudějovickou skupinu Oceán, jejímž členem byl také Petr Muk. Dále pak na bluesrockovou kapelu z Fulneku – Bluesquare anebo hardrockovou kapelu Bastard z nedalekého Havířova.



15.00 – vystoupí Bluesquare

17.00 – vystoupí Bastard

20.00 – vystoupí Oceán



Součástí akce bude také prezentace vozů Škoda. V případě nepříznivého počasí se akce přesune do Společenského domu v Bruntále. Občerstvení na akci bude zajištěno.

Nenechte si ujít Fajne léto po židovsku

KDY: víkend 24. – 25. července

KDE: Krnovská synagoga, Soukenická 28, Krnov

ZA KOLIK: zvýhodněné vstupné zakoupené do 16. července – sobota: 180, neděle: 210, oba dny 370 korun

Milujete židovskou kulturu a zajímá vás vše od historie, hudby až po kosher jídlo? Pak zavítejte na 1. ročník festivalu Fajne léto po židovsku, které se uskuteční v Krnovské synagoze během čtvrtého červencového víkendu. Bude to stát opravdu za to, program je nabitý po oba dny, mrkněte sami. Výtěžek ze vstupného poputuje na pomoc obětem tornáda na Hodonínsku.

PROGRAM:

Sobota – 10.30 – 12.00 – Ranní Šachrit; 14.00 – 14.30 Zahájení festivalu + vernisáž výstavy Patchworku – Chedva Meroz 15.30 – 16.30 – Jakub Szántó – Izrael, židovský ostrov v arabském moři; 17.00 – 17.45 –Tomáš Sedlák – Zamyšlení nad textem Tóry; 20.00 – 21.00 – Jazzový večer, Milan Kašuba Trio.



Neděle – 10.00 – 12.00 – Jiří Strnad – Tragédie Soluňských židů; 13.00 – 15.00 – Speciální komentovaná prohlídka Krnovské synagogy; 16.00 – 17.30 – Po stopách Krnovských židů – prohlídka centra města; 18.00 – 19.30 – Koncert KK Band.

Podrobné informace získáte na webu www.krnovska-synagoga.cz.

Benefiční koncert Světlo porozumění připomenul oběti holocaustu z židovské komunity KrnovskaZdroj: Deník / František Kuba

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

Olomoucký kraj

Dobová pouť a Anenská zábava

KDY: v sobotu 24. a v neděli 25. července

KDE: na náměstí u kostela svatého Vavřince, Hranice-Drahotuše

ZA KOLIK: zdarma

Po oba dny od 10 hodin, dobové stánky, pražírna kávy, tiskařská dílna, flašinet, dřevěný kolotoč, dílničky a další. Sobota – od 15 hodin malé divadlo Romana Prokeše, v 16 hodin jezdecké představení vojenských dovedností Kvintána, od 15 do 16.30 hodin soutěž o nejlepší hodový koláč, od 17 do 19 hodin hudební vystoupení k tanci i poslechu skupiny Galia Brothers, neděle – ukázky sokolnice, od 15 hodin malé divadlo Romana Prokeše, od 15 do 18 hodin cimbálová muzika Zbyňka Hrdličky s primáškou Ludmilou Hruškovou. V sobotu večer pak můžete vyrazit na Anenskou zábavu - od 18 hodin na hřiště v Drahotuších, hraje skupina Kalibra.

Desítky stánků, kolotoče, ale také ukázky řemesel a pestrý program nabízí Anenská pouť v Drahotuších u Hranic.Zdroj: DENÍK/Petra Poláková Uvírová

Tattoo Expo Haná 2021

KDY: sobota 24. července od 10 hodin

KDE: Výstaviště Flora v Olomouci



Akce opět láká studia z České republiky i ze zahraničí. V programu se můžete těšit na soutěže nejen v tetování, ale i doprovodný program v podobě koncertů. Tetování si budou moct vyzkoušet i ti nejmenší.

Zlínský kraj

Koncert Jarka Nohavici & hostů

KDY: pátek 23. července od 20 hodin

KDE: Amfiteátr, pak u zámku Kinských, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 550 korun, na místě pak 600 korun

Také si broukáte písničky Jarka Nohavici a už dlouho toužíte zajít na jeho koncert a slyšet své oblíbené skladby naživo? Pak máte ve středu od 20 hodin jedinečnou možnost vychutnat si jeho unikátní koncert ve Valašském Meziříčí. Během sólového recitálu budou našeho nejznámějšího písničkáře doprovázet na akordeon a piano vynikající muzikant z Varšavy Robert Kusmierski a na perkuse a bicí Pavel Plánka z Plzně. Na louce v parku u zámku Kinských zazní nejen známé písně, ale i aktuální Jarkovy novinky z autorského alba Máma mi dala na krk klíč.

Důležité informace od pořadatelů akce:

• otevření areálu v 18 hodin — prosíme, nenechávejte příchod na koncert na poslední chvíli, tak aby veškeré odbavení před vstupem do areálu (kontrola bezinfekčnosti, kontrola vstupenek) proběhlo hladce a bez dlouhého čekání v řadě

• otevření stánků s občerstvením v 18 hodin

• začátek koncertu ve 20 hodin

• v areálu budou postaveny tribuny a rozmístěny lavice na sezení, i tak můžete plochu využít k sezení na vlastních dekách

• při nepříznivém počasí si s sebou sbalte pláštěnku, NE deštník!

Jarek Nohavica.Zdroj: Pavel Melicherčík

Tradiční festival Romská píseň již po sedmadvacáté

KDY: sobota 24. července od 13 do 17 hodin

KDE: Dřevěné městečko, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné základní 120, snížené 100, dětské 60, rodinné 240 korun



Přijďte si vychutnat 27. ročník mezinárodního festivalu Romská píseň, užijte si sobotní nezapomenutelný den plný živé romské hudby a úžasných vystoupení. Těšit se můžete na vystoupení Cimbálové muziky Polajka či Brillant orchesteru Milana Olšiaka z Banské Bystrice, taneční soubor Salut Roma z Brna, kapelu Imperio Přerov, folklorní soubor Máj z Piešťan či Giňovce z Opavy. Program je nabitý, tak určitě dorazte.