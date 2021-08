Loutkově - improvizační workshop

KDY: pátek 6. srpna od 9 hodin

KDE: Divadlo loutek Ostrava

ZA KOLIK: 70 korun

Loutkově-improvizační workshop, který pořádá Divadlo loutek Ostrava, si budeme moci užít v pátek 6. srpna od 9 hodin dopoledne. Pro účastníky je připraveno motivační představení, ve kterém se představí různé druhy a typy loutek. Improvizační, herecká a loutkářská část dílny bude zaměřena na základní herecké dovednosti,práci s vlastním tělem a hlasem, až k následné práci s loutkou a improvizaci s ní. Na závěr si účastníci dílny mohou odehrát se svými výstupy krátké loutkové etudy v regulérním divadelním prostoru.

Divadlo loutek Ostrava Zdroj: DLO

Cirkus Kabát 2021

KDY: sobota 7. srpna od 20 hodin

KDE: Národní kulturní památka Dolní oblast Vítkovice

ZA KOLIK: 777 korun



Kultovní česká kapela Kabát odehraje v Dolní oblasti Vítkovice koncert v rámci open air turné Cirkus Kabát 2021 podle aktuálních možností. Kapela se k tomuto náhradnímu turné vyjádřila následovně: „Naplánovali jsme pro Kabát neuvěřitelných 27 měst! Je to celé koncipované do regulérního cirkusového šapitó, které ale oproti běžnému cirkusu nebude mít boční plachty, a tak je v podstatě celé otevřené. Nejen že se nám to líbí vizuálně, ale i v případě nepřízně počasí to umožní divákům nestát na dešti. Zároveň může člověk stát i mimo samotné šapitó, vesele si popíjet pivko a kouřit, a zároveň vše skvěle vidí a slyší!“ Těšme se tedy na odpoutání se od všední reality a netradiční hudební zážitek!



Kapela Kabát jezdí většinou na tour po sportovních halách nebo stadionech. Nyní v létě pojede turné s v cirkusovém šapitó pod názvem Cirkus Kabát.Zdroj: Foto: archiv Kabát

The Loser(s) - Losers Cirque Company

KDY: neděle 8. srpna od 19 hodin

KDE: Letní scéna Amfi, Ostrava

ZA KOLIK: 270 korun; děti do 140 cm – 170 korun

Nenechte si ujít představení čím dál většího hitu – formy nového cirkusu, kterému se profesionálně věnuje i spolek Losers Cirque Company. Ti na festivale CIRKULUM tentokrát vystoupí s inscenací The Loser(s). Představení THE LOSER(S) chce být současnou reflexí faktu, že v dnešním zrychleném tempu společnosti mnoho lidí ztrácí svoji osobnost a vizi svého jak soukromého, tak partnerského života. Chce si klást otázku, kde se nalézají naše hranice, kdo je naším vzorem, láskou a partnerem. To vše 8. srpna na Letní scéně Amfi.

TIPY ZA KARVINSKO

Letní kino na Střelnici

KDY: pátek 6. srpna od 19 a 21 hodin

KDE: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín

ZA KOLIK: 80 korun

Letní kino v létě 2021 promítá v areálu kulturního a společenského střediska „Střelnice“ každý pátek večer. Letos pro vás organizace připravila na skoro každý pátek dvě filmové projekce! A protože sluníčku neporučíme, v případě nevlídného počasí se přesunou projekce do zdejšího sálu. V pátek 6. srpna se můžete těšit na film Křupaví mazlíčci v rámci vnitřní projekce, v rámci té venkovní pak na film Trollové: Světové turné.

Malá černá hudba

KDY: neděle 8. srpna od 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Karviná

ZA KOLIK: zdarma



Dechový orchestr Malá černá hudba funguje již 25 let. Přesto získává stále nové posluchače, a ačkoliv působí na amatérské úrovni, je úspěšná nejen na domácích ale i na zahraničních mezinárodních festivelech a soutěžích. Za dobu své pestré existence účinkovala v sedmi státech Evropy. Jejím cílem je však především šířit dobrou muziku a obohacovat kulturní život regionu. Proto vystoupí v neděli 8. srpna ve své domácké Karviné v rámci programu Karvinské kulturní léto. Těšte se na hudbu, která je pouze svým metaforickým názvem černá.



V Karviné na náměstí zahraje Malá černá hudba.Zdroj: Edmund Kijonka

Sunday Swing Orchestr

KDY: neděle 8. srpna od 16 hodin

KDE: Kulturní dům Radost (park), Havířov

ZA KOLIK: vstup volný

Sunday Swing je hudební skupina, která hraje již více než 10 let. Swinguje a jazzuje s radostí a pro radost všem, kteří si rádi poslechnou a zatancují. V neděli 8. srpna zahrají i v Havířově za Kulturním domem Radost v rámci letního cyklu Koncerty v parku.

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Ladná Čeladná

KDY: pátek 6. a sobota 7. srpna

KDE: areál ZŠ Čeladná

ZA KOLIK: jednodenní vstupenka 380, dvoudenní 510 korun

Po loňské vynucené pauze, způsobené epidemií koronaviru, se do podhorské obce v Beskydech sjedou známé osobnosti české hudební scény i mladé nadějné kapely. Mezi hlavní hvězdy patří Vypsaná fixa, Janek Ledecký, Vltava, Kapitán Demo či Pavel Dobeš. Bohatý program je připraven také pro malé návštěvníky – kromě koncertů speciálně zaměřených na dětské publikum nebudou chybět kreativní dílny, interaktivní program, deskové hry, soutěže a nejrůznější atrakce.

Raper Kapitán DemoZdroj: Archiv Deníku

Nová komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel

KDY: sobota 7. srpna od 20.15

KDE: kino Vlast ve Frýdku-Místku

ZA KOLIK: 140 korun



V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání korozi svých ideálů, rozplynutí snů a scvrkávání varlat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí najít v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech okolností říkat to, co si opravdu myslí. Kdo splní úkol, není sráč…Novou českou komedii můžete zhlédnout už tuto sobotu ve frýdecko-místeckém kině Vlast.

Kolo-běh Frýdlantskem

KDY: sobota 7. srpna od 10 hodin

KDE: Areál Ydykseb ve Frýdlantu nad Ostravicí

Kolo-běh (s pomlčkou) je způsob pohybu, jež se vyznačuje střídavým používáním jízdy na kole, běhu vedle kola a popřípadě i chůze vedle kola. Čtvrtý ročník závodu se uskuteční už tuto sobotu. Start probíhá průběžně od 10 do 14 hodin a začíná v areálu YDYKSEB v Nové Vsi ve Frýdlantu nad Ostravicí a pokračuje pak po 27 kilometrovém okruhu postupně pěti obcemi Frýdlantska.

Hlavní kategorie závodu je relaxační, neboť vítěz závodu je vylosován bez ohledu na čas a délku tratě, kterou ujel. Stačí se jen na startu zaregistrovat a v cíli se pak nahlásit. První doprovodná soutěž je především zkouška na bystrost, zahrnuje totiž hledání 5 geokeší na trati a vyluštění tajenky v nich ukrytou.

Druhá doprovodná kategorie znamená již test na rychlost, neboť vítěz musí objet 5 orientačních bodů na 27km okruhu v nejrychlejším čase. Třetí doprovodná soutěž je silácká, protože vítěz musí zvednout na začátku tratě 5x za sebou co největší zvolenou váhu břemene.

Hry v pohraničí

KDY: sobota 7. srpna od 15 hodin

KDE: Společenské centrum ve Vedryni Zaolší

ZA KOLIK: 50 korun



Nenechte si ujít 18. ročník Her v pohraničí. Těšit se můžete na netradiční soutěže a hry pro děti a dospělé, odpoledne se o muziku postará DJ Jiří. Připraven bude také bufet s vesnickými specialitami i atrakce pro děti. Večer je na programu koncert kapely Cafe 80.

TIPY ZA OPAVSKO

Od kovadlin budou znít Kovářské sonáty

KDY: víkend 7. – 8. srpna, od 9 hodin

KDE: Kamenec, Jilešovice

Nemáte ještě plány na víkend? Pokud vás láká svět řemesel a především kovářského umění, pak bude pro vás víkend v Jilešovicích tím pravým ořechovým. Na již osmém ročníku akce Kovářské sonáty se během soboty a neděle představí několik desítek kovářů, kteří ukáží to nejlepší ze svého majstrštyku. Navíc letošním tématem akce bude světlo, takže se můžete těšit na zajímavé výtvory a být u toho, jak vznikají kované sluneční hodiny či echolokátor. Pořadatelé mysleli i na děti, pro které připravili dva dny plné zábavy ve společnosti mistrů kovářského řemesla. Budou si tak moct vyzkoušet práci kováře, podkováře, ale i měditepce.Vyzkouší si například vyrobit vytepanou měděnou misku či vykovaný hřebík. Vlastní výrobky, které si děti sami vytvoří si budou moct následně odnést domů. Mimo to bude připravena řada soutěží.

Fanoušci kovářského řemesla se o víkendu dočkali. Zdroj: DENÍK / František Géla

Country festival Bolatické křeménky

KDY: sobota 7. srpna od 14.30 hodin

KDE: Myslivecká chata Bolatice Křeménky

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 200, na místě 250 korun



Sobotní den v Bolaticích se ponese na hudebních vlnách country. Pořadatelé slibují skvělý nabitý program, který začne od 14.30 v areálu myslivecké chaty Křeménky. Celou akci odstartuje koncert kapely Kamarádi. Poté si pódium převezme Jakub Smolík s kapelou.Od 18.30 pak můžete se svou drahou polovičkou či přáteli roztančit parket na country bále. K tomu bude hrát kapela Country s. r. o. Své profi taneční umění představíi country taneční skupina Stopaři. Třešničkou na dortu pak bude westernová show clubu Black&Brown.

Branský seriál aneb Pátý letní minifestival

KDY: sobota 7. srpna od 16 hodin

KDE: před Kulturním domem v Brance u Opavy

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

V Brance u Opavy to od sobotního odpoledne bude žít. Dorazte i vy na v pořadí již pátý ročník Branského letního minifestivalu a užijte si skvělou atmosféru, muziku i dobré jídlo a pití. Od 16 hodin to rozparádí Lemonheart club z Bílovce, které vystřídá v 17.30 kapela Chessneck z Bašky. Hudební otěže si pak od 19 hodin převezmou kopřivničtí muzikanti z kapely Drutty hrající žánr metal a psychedelic. Hudební sobotu zakončí vynikající babská rock metalová kapela Kapriola z Ostravy. Pokud tedy nevíte, kam se v sobotu vrtnout a chcete zažít den, co má grády, pak určitě dorazte do Branek.

Ostravská dívčí rocková kapela Kapriola.Zdroj: Deník / Januszek Tomáš

Letní slavnost

KDY: pátek 6. srpna od 16 hodin

KDE: Central park, Hradec nad Moravicí



Kam s dětmiv pátečním odpoledni? Zajděte s nimi po práci třeba do parku u vlakového nádraží, kde pro ně bude připraveno plno hravých a zábavných aktivit, ale také dobré občerstvení, které okoření živá hudba, kterou ocení zajisté hlavně dospělí.

V hlavní roli budou traktory

KDY: sobota 7. srpna od 12 hodin

KDE: u bývalé školy v Guntramovicích

Místní příznivci vozidel přivítají tradiční Traktoriádu. O nejlepší výsledky budou za podpory přihlížejících diváků bojovat v jednotlivých kategoriích sériové traktory s vlekem, malotraktory s vlekem a dvoukolky i čtyřkolky. Po ukončení soutěže zahraje přítomným skupina Pekárna. (jih)

Traktoriáda. Ilustrační snímek.Zdroj: Jaroslava Klapetková

Veselé půlení léta

KDY: sobota 7. srpna od 13 hodin

KDE: hřiště Klokočov



Letošní vítkovské léto pomohou rozpůlit ukázky výcviku psů i práce strážníků městské policie, kouzelník, aquazorbing, výstava veteránů automobilů i motorek, střelba ze vzduchovek i kuší, tvořivé dílny a poníci. Od 19 hdoin vystoupí skupina Desperado a tečku za programem udělá ohňostroj. (jih)

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Revivalový festiválek

KDY: sobota 7. srpna od 18 hodin

KDE: Městský park, Příbor

ZA KOLIK: vstup volný

Příznivci revivalový kapel si tuto sobotu přijdou na své. Známé vypalovačky od známých skupin i jmen hudebního světa zazní na Revivalovém festiválku. Ten odstartuje v Městském parku v Příboře v 18 hodin Roxette revival Band. O půl osmé večer zazní známé pecky v podání Michal David revival Band, kterého ve 21 hodin vystřídá známá rocková partička Waťák Kabát revival Vsetín. Hodinu před půlnocí festiváýlek uzavře Iron Maiden revival Vsetín. Město Příbor, které letos slaví 770 let od první písemné zmínky, připravilo návštěvníkům Revivalového festiválku volný vstup. Občerstvení je zajištěno.

Parním vlakem pod Beskydy

KDY: neděle 8. srpna

KDE: vlakové nádraží, zastávka město, Frenštát pod Radhoštěm



Svezte se parním vlakem z Valašského Meziříčí pod vrcholky Beskyd a vychutnejte si jedinečnou jízdu nádhernou krajinou. Kdy? Nostalgická jízda se koná v neděli. V čele historického vlaku pojede parní lokomotiva Velký býček 423.041 z roku 1924. V soupravě nebude chybět historický bufetový vůz s možností občerstvení. Projížďka parním vlakem Valašské Meziříčí - Frýdlant nad Ostravicí a zpět.



Odjezdy Frenštát pod Radhoštěm

Frenštát pod Radhoštěm/ město - Frýdlant nad Ostravicí 10.34 – 10.35

Frenštát pod Radhoštěm - Frýdlant nad Ostravicí 10.38 – 11.08

Frenštát pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí 13.40 – 13.55

Frenštát pod Radhoštěm/ město - Valašské Meziříčí 13.59 – 14.00



Parní lokomotiva 423.041 přijela do Frenštátu pod Radhoštěm.Zdroj: Jiří Baran

1. Trabant retro rally, Weekend Na Stovce

KDE: pátek 6. a sobota 7. srpna

KDE: náměstí Komenského, ulice, restaurace Na Stovce Fulnek

Na výstavu trabantů veteránů můžete vyrazit v pátek 6. srpna od 13 do 14.30 hodin na náměstí Komenského. Poté vyrazí veteráni na spanilou jízdu trabant rally městem Fulnek. V 16 hodin odstartuje Trabant sprint rally „na stovku“. Trasa dlouhá 100 metrů povede z ulice Masarykova na náměstí Komenského. V 17.30 hodin je na programu oficiální slavnostní start Rally Fulnek – Odry 2021. Od 18 do 23 hodin se můžete těšit na koncert hudební skupiny Vítek v restauraci Na Stovce. Sobotní start 1. rally závody – 1. rally Fulnek Odry 2021 je v 9.22 hodin.

Mezi 11 až 12.30 odstartuje 1. rally závody – spanilá jízda Trabant rally – Fulnek – Odry. Od 13 až do 23 hodin si pak můžete užít Weekend na stovce v restauraci Na Stovce. Na sportovní program Rallysprintu Fulnek - Odry 2021 naváže i ten kulturní. Den plný rally a trabant zážitků uzavře v sobotu 7. srpna od 19 hodin na náměstí Komenského ve Fulneku doprovodný program a koncerty hudebních skupin Civilní obrana a Desmod.

TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Akce Poslední vzdor na hradě Sovinci

KDY: víkend 7. – 8. srpna, vždy od 9 do 18 hodin

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 150, snížené 90, rodinné 400 korun, děti do 3 let zdarma

Prázdniny se překulily do srpna. Pokud ještě nemáte žádné plány na tento víkend, pak zavítejte třeba na hrad Sovinec, kde se tradičně každou sobotu a neděli konají skvělé akce plné šermířského umění. Tentokrát je akce věnována období třicetileté války. Po oba dny, vždy v poledne tak můžete být svědky divadelní rekonstrukce obléhání hradu švédskými oddíly v roce 1643. Vystoupí Mušketýrská jednotka Freye Fechter, šermířská skupina Taurus a Memento Mori a dále mušketýrské jednotky Bernauer Briganten a Salva Quardia.

Akce na hradě Sovinec na Bruntálsku. Ilustrační foto Zdroj: se svolením Petra Šenkyříka

Jaroslav Samson Lenk vystoupí v Krnově

KDY: sobota 7. srpna v 18 hodin

KDE: Flemmichova vila, Hlubčická 152, Krnov

ZA KOLIK: vstupné 120 korun



V sobotním večeru si dopřejte skvělou muziku naživo. Nechte se na zahradě Flemmichovy vily od 18 hodin unášet na hudebních vlnách předního českého písničkáře, hudebníka, zpěváka a producenta – Jaroslava Samsona Lenka. Mnozí si jeho texty a hudbu spojí také s dětskými televizními večerníčky (Madla a Ťap, Vydrýsek, Méďové, Ježek Aladin atd.). Mimo jiné je plzeňský rodák také moderátorem. Na pódiích a v masmédiích v různých sestavách a sdruženích i jako sólista či producent působí již 44 let. Tak neváhejte, vezměte svou drahou polovičku či přátele a užijte si skvělý sobotní večer.

Závody automobilů do vrchu, již po osmé

KDY: víkend 7. – 8. srpna, od 8.30

KDE: Vrbno p. Pradědem

ZA KOLIK: vstupné 100 korun/den, děti do 10 let zdarma

Milujete závody aut? Pak byste si neměli ujít již v pořadí již 8. ročník Mezinárodního mistrovství závodů automobilů do vrchu Maverick Hill Climb Czech 2021 – Vrbenský vrch. Čestným hostem závodního víkendu bude Karolína Kopíncová – Miss World Czech Republic. Starty budou v areálu probíhat po oba dny vždy v 8.30 a ve 12 hodin, přičemž v 8.30 to budou vždy dvě tréninkové jízdy a ve 12 hodin pak dvě závodní jízdy. V 17.30 pak dojde na rozdávání cen těm nejlepším. Veškeré propozice závodu, mapu a informace o přihlášených jezdcích i minulých ročnících najdete na webu maverickrescue.cz.

Závody automobilů do vrchu Vrbenský vrch.Zdroj: Ladislav Olejníček

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

Dostaveníčko v zámeckém parku

KDY: pátek 6. a neděle 8. srpna, procházky začínají vždy v celou hodinu: ve 12, 13, 14 a v 15 hodin

KDE: Zámek Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: plné 50, snížené 30, rodinné 120 korun

Pokud nemáte ještě plány na tento pátek či neděli, vyrazte s dětmi, přáteli nebo partnery na romantickou procházku parkem. Doprovázet vás bude půvabná Minka spolu s dalšími členy rodiny Kinských. Akce se těší velké oblibě a v letošním roce se v rámci kostýmované procházky přenesete do období První republiky. „Ocitneme se přímo v období námluv a prvních svatebních příprav nejstarší dcery Bedřicha Kinského Marie, přezdívané Minki. Návštěvník se během procházky dozví něco víc o zámeckém parku i životě a plánech, které rodina měla. Jak napovídá název programu, nepůjde jen o historické či botanické zajímavosti, ale svůj prostor dostane i romantika,“ přiblížila Andrea Mrštinová z Muzea regionu Valašsko.

Dostaveníčko v zámeckém parkuZdroj: Muzeum regionu Valašsko, se souhlasem

Plumlovský zámek opět zaplní šermíři

KDY: víkend 7. – 8. srpen od 9.30 do 18 hodin

KDE: zámek Plumlov

ZA KOLIK: vstupné od 70 do 150 korun, děti do 4 let zdarma

Ještě nemáte plány na víkend? Pak vězte, že na plumlovském zámku se bude konat od soboty do neděle velkolepá akce plná šermířů, tanečníků a divadelníků. Návštěvníkům své mistrovství v šermu a střelbě předvede například Elitní mušketýrský regiment Corporal.

Do středověku a rytířských turnajů za zvuku bubnů vás přenese skupina Grál. Krásua ladnost pohybu tancem předvede skupina historického tance Roseta. Ani lukostřelba nezůstane opomenuta, dorazí totiž skupina Kirri, které předvede svůj lukostřelecký um i při jízdách na koních.

Pořadatelé samozřejmě nezapomněli v programu ani na nejmenší návštěvníky, pro které připravily nejen divadlo v podání vynikajícího souboru Loutkové divadlo Kašpárkův svět, ale v neděli budou mít děti možnost užít si ukázky výcviku a příletové poslušnosti dravců na sokolnickém dvorci. Během víkendu budete moci také na prohlídky zámku, které budou probíhat budou probíhat od 9.45 do 17.15. Pro velký úspěch opět možnost navštívit i hradní sklepy, vždy v celé hodiny od 11 do 16 hodin. Nebudou chybět ani prodejní stánky, kde si můžete nakoupit řadu okrasných předmětů jako památku na parádní akci. Své řemeslo předvedou i hrnčíři a kováři.