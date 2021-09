Ludmila!!!

KDY: pátek 24. září od 19 hodin

KDE: Katedrála Božského Spasitele, Ostrava

ZA KOLIK: 420 korun / 350 korun / 250 korun

Rodinný dýchánek po 1100 letech. Soudní přelíčení Ludmila versus Drahomíra. Jejich advokáti Václav a Boleslav si nemohou přijít na jméno. Příliš mnoho otázek a žádné odpovědi. Jak to tedy vlastně bylo. Je Ludmila opravdu ta hodná babička a Drahomíra vražedkyně? Je lepší pastýř stád Václav nebo Boleslav? Slova tu plynou, kapela hraje, soudce mlčí…

Letos si připomínáme kulaté výročí umučení svaté Ludmily na Tetíně. K této příležitosti mladí tvůrci Jiří Najvar a Jan Matoušek zkomponovali komorní muzikál speciálně jako ostravský příspěvek k jubileu, proto se Ludmila pyšní třemi vykřičníky v názvu. Pro jediné exkluzivní uvedení v prostoru před Katedrálou Božského Spasitele se podařilo získat přední hvězdy Národního divadla moravskoslezského, kterým dílo nabízí čtyři rovnocenné příležitosti. Představují zde jednotlivé postavy, sbor, i sebe samotné.

V hlavních úlohách se představí Eva Dřízgová-Jirušová, Hana Fialová, Tomáš Savka, Juraj Čiernik nebo Jiří Sedláček. Více informací ZDE.

TÖRR a ROOT v Rock and Roll Garage klubu

KDY: sobota 25. září od 20 hodin

KDE: Klub Rock and Roll Garage - Restaurant & Music Club

ZA KOLIK: 490 korun / 360 korun



Koncert dvou kultovních českých metalových legend proběhne v novém termínu v sobotu 25. září od 20 hodin. Poprvé na toto místo zavítají TÖRR a ROOT, a to v rámci tour 2020. Tento dvojkoncert proběhne v Garage v Martinově. Vstupenky v ceně 360 Kč na stáníí a 490 Kč na sezení vip balkón lze již zakoupit ON-LINE na webu nebo v recepci Retro hotelu Garage v Martinově. Prodej bude probíhat od PONDĚLÍ DO PÁTKU 12 - 16 hodin! Již koupené vstupenky na předchozí termín zůstávají v platnosti!





Richard Müller

KDY: sobota 25. září od 19 hodin

KDE: Slezskoostravský hrad, Ostrava

ZA KOLIK: 1200 korun - VIP vstupné; 790 korun - 1. kategorie; 590 korun - 2. kategorie

Richard Müller se moravskoslezskému publiku představí v plné hudební sestavě, těšit se můžeme na všechny jeho hity za podpory špičkové zvukové techniky, světelného parku a nabídky kvalitního vína i cateringu. Nádherné prostředí Slezskoostravského hradu uvítá absolutní československou legendu - zpěváka a hudebníka Richarda Müllera ve velké sestavě doprovodné kapely na svém jediném galakoncertu a to rovnou open air na Ostravsku v roce 2021. Přijďte v dobré náladě na to nejlepší, co současná populární hudba nabízí. Nabídneme pohodu, maximální uměleckou kvalitu, výborné víno a skvělé občerstvení.

Koncert se měl původně konat 8.5.2021. Přesunuto na 25. září 2021! Vstupenky zůstávají v platnosti.

Vstupenky zakoupené u společnosti TicketArt jsou také platné i přesto, že je společnost v insolvenčním řízení.

Více informací naleznete na FB stránce události.

Richard Müller. Ilustrační fotoZdroj: Ivo Klapeš

Rotting Christ/Dysangelium/Chlad v Barráku

KDY: neděle 26. září od 19 hodin

KDE: BARRÁK Music Club

ZA KOLIK: 550 korun



Řekové Rotting Christ se po letech vracejí do Ostravy! Sekundovat jim budou Dysangelium a regionální novinka Chlad!



Rotting Christ jsou již léta v rámci světové blackmetalové produkce pojmem, který přesahuje i onu uzavřenou žánrovou komunitu. Kapela původem z Atén si získala respekt i posledními třemi producentsky dokonalými počiny - deskami Κατά τον δαίμονα εαυτού z roku 2013, Rituals z roku 2016 a The Heretics z roku 2019. Hudebně propracované atmosférické prvky různých kultur jsou kombinovány s naprosto odzbrojující agresí kytar i vokálů.



Předskokany pro řecké Rotting Christ se stanou čeští Dysangelium a regionální Chlad, kteří to z Frýdlantu nad Ostravicí nemají daleko.





Noc vědců poprvé také v Národním zemědělském muzeu v Ostravě

KDY: pátek 24. září od 17 hodin

KDE: Národní zemědělské muzeum v Ostravě

Živí starokladrubští koně, pivovarská laboratoř, pokusy s potravinami, ochutnávka jedlého hmyzu, retro gastronomie a kulinární zastavení, přednášky i workshopy – to vše přinese první ročník Noci vědců v muzeu potravin a zemědělských strojů. Téma letošního ročníku Noci vědců je ČAS a koná se v pátek 24. září od 17 do 22 hodin. Vstup na akci je zdarma.

Návštěvníci Národního zemědělského muzea se v pátek podvečer například dozvědí, jak dlouho trvá výcvik starokladrubských koní pro službu u police a jaké jsou konkrétní postupy místního hipologického oddílu Městské policie Ostrava. Starokladrubské koně si budou moci také prohlédnout před budovou muzea.

Pivovarská laboratoř představí, jak funguje pracoviště, které je od 30. let 20. století součástí velkých pivovarů. Pivovar Nošovice (Radegast) měl již od svých počátků zařízenou vlastní laboratoř s odborným personálem. Zájemci z řad návštěvníků se mohou seznámit s řadou zařízení, která se v tomto provozu používala, jako jsou sacharometr, hustoměr, refraktometr, PH metr a další. Laboratoř bude umístěna ve výstavě 50 let pivovaru Radegast v Nošovicích, kde se bude také čepovat pivo a probíhat škola čepování. Pro skupinky zájemců bude každou celou hodinu probíhat senzorická degustace (18, 19, 20, 21 hodin).

„Velký bejček“ bude ozdobou ostravského Regionálního dne železnice

KDY: neděle 26. září

KDE: Ostrava - Frýdlant nad Ostravicí



Parní lokomotiva 423.041 „Velký bejček“ bude hlavním lákadlem ostravského regionálního dne železnice, ten se uskuteční tuto neděli 26. září. Letošní oslavy jsou ve znamení výročí 150 let trati Ostrava – Frýdlant nad Ostravicí a právě po této trati projede i parní vlak.



Návštěvníci akce se mohou těšit na výlet do minulosti, kdy vlakům ještě vládla pára. Mezi Ostravským hlavním nádražím a Frýdlantem nad Ostravicí pojede historický vlak, který bude mít v čele parní lokomotivu 423.041 „Velký bejček“ z roku 1924.Součástí soupravy budou historické vozy bývalé třetí třídy, služební vůz pro přepravu dětských kočárků a také historický bufetový vůz s možností občerstvení. Parní vlak uskuteční dvě jízdy oběma směry – jednu dopoledne a druhou odpoledne.



Z ostravského hlavního nádraží vlak vyjede v 8:55 a v 13:55 a pojede přes stanice Ostrava střed, Ostrava-Kunčice a přes Frýdek-Místek dojede v 10:05, resp. 15:05 do Frýdlantu nad Ostravicí. Na zpáteční jízdu po stejné trase se parní vlak vydá z Frýdlantu nad Ostravicí v 10:41 a v 15:41. Podrobný jízdní řád naleznete na stránkách www.vlakemnavylet.cz. Jízdenku společně místenkou mohou zájemci zakoupit už nyní na všech pokladnách Českých drah. Výše jízdného bude záležet na počtu ujetých kilometrů.



Ve Frýdlantě nad Ostravicí bude pro účastníky akce připraven stánek Českých drah, svou prací tu odprezentují železniční modeláři a před nádražní budovou bude k vidění výstavní autobus ODISbus.



Velký bejček. Ilustrační fotoZdroj: České dráhy

KARVINSKO

Historickým vlakem z Karviné do Petrovic a zpět

KDY: sobota 25. září od 10 hodin

KDE: historická budova vlakového nádraží v Karviné-Novém Městě

Na otevření a představení historické budovy vlakového nádraží v Karviné-Novém Městě a také projížďku historickou vlakovou soupravou zvou v sobotu lidé ze spolku Spolku S.O.S. Karviná.

Nádražní budova stojící naproti restauraci Praha bude k prohlídkám přístupná od 10 do 17 hodin. Komentované prohlídky nádražní budovy začínají v 11, 13, 14, 15 a v 16 hodin. Cena vstupenky je 30 koruna koupit se dá v den akce na místě, nebo na webu: https://zachranme.karvinskenadrazi.cz/

Hlavním tahákem programu mají být komentované projížďky vlakem na trati Karviná-Petrovice u Karviné a zpět. Nástup a odjezdy vlaku jsou v 10, ve 13 a v 16 hodin. Cena jízdenky je 100 korun, koupit ji můžete na webu https://zachranme.karvinskenadrazi.cz/

Připraven je také doprovodný program, který je zdarma. V 15 hodin vystoupí kapela Benjammin, chybět kouzelnická vystoupení anebo ukázka činnosti Klubu vojenské historie Chotěbuz. K vidění bude také výstava obrazů členů karvinského kurzu relaxačního malovaní pod vedením Tomáše Oslizloka

V případě špatného počasí se venkovní program ruší. Více na https://zachranme.karvinskenadrazi.cz/ nebo na facebooku.

Historická budova vlakového nádraží v Karviné-Novém Městě.Zdroj: Archiv Deníku

Areál dolu Barbora znovu ožije festivalem POHO den

KDY: sobota 25. září od 10 hodin

KDE: Důl Barbora, Karviná-Doly



Bývalý důl Barbora na Karvinsku ožije, v srdci jeho areálu se bude vůbec poprvé konat festival. POHO den nabídne v sobotu 25. 9. dobré jídlo, hornické tradice, zábavu pro děti a prezentaci hornické činnosti. Talk show v rámci fóra Meltingpot bude mít hlavní téma pohornická krajina a její proměna. Festival pořádá MSID v rámci programu POHO 2030.



POHO den bude rozdělený na dvě části. Dopolední program nabídne zájemcům komentované prohlídky pohornické krajiny, průvodci představí unikátní místa této lokality a zdejší poutavé příběhy. Prohlídky budou buď pěšky, nebo na elektrokole, které bude k dispozici k zapůjčení. Dopoledne zpříjemní také pikniky s plným servisem v okolí dolu Gabriela a šikmého kostela. Na všechny tyto dopolední aktivity, které se budou konat mezi 10. a 13. hodinou na různých místech pohornické krajiny, se musí návštěvníci předem zaregistrovat prostřednictvím Facebooku zde.



Odpolední program se bude konat přímo v areálu dolu Barbora, jeho brány se veřejnosti otevřou ve 13 hodin, vstup je zdarma. Připraven bude bohatý doprovodný program, který MSID připravily ve spolupráci s RBP zdravotní pojišťovnou, Báňskou záchranou službou, Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Spolkem krojovaných horníků, společností Ridera a dalšími. Návštěvníci festivalu si také budou moci s průvodcem prohlédnout bývalý důl Barbora, o program pro děti se postarají pionýři nebo šermíři.

O zaniklé Karvinné - promítání dokumentu

KDY: sobota 25. září od 18 hodin

KDE: Lodičky Dokořán, Karviná

ZA KOLIK: 100 korun

Na výlet za historií našeho regionu se můžete vydat v podvečerním promítání oblíbeného lokálního dokumentu, vytvořeného spolkem Art Klapka a režírovaného Monikou Vodákovou-Kulovou. Byť již několikrát promítaný, tak pokaždé vyprodaný film vypráví o městě, které vykvetlo i upadlo díky těžařskému průmyslu a bohatství černého zlata.

Po filmu možnost diskuze patriotů, kterých se schází na projekcích nemálo. Za kamerou i v hereckém obsazení se můžete těšit na známá karvinská jména.

Vstupné: 100 Kč, vstupenky jsou v prodeji na místě, účastí podpoříte Art Klapka, z.s. a obecně prospěšnou společnost Karviná 2000.

Ples pod hvězdami

KDY: sobota 25. září od 18 hodin

KDE: Lodičky Dokořán, Karviná

ZA KOLIK: 300 korun



Už vám chybí plesová sezóna? Co takhle ples na konci léta- tedy už vlastně na podzim, pod širým nebem- či pod střechou velkokapacitního stanu na Lodičkách.



Program:

> začátek v 18:00

> taneční workshop

> fotokoutek

> tombola o hodnotné ceny

> půlnoční překvapení



Dress code > smart casual (dámy například letní šaty, pánové košile)



Ples pod hvězdamiZdroj: Múza Karviná, z.s.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

FM City Fest

KDY: pátek 24. září od 16 hodin a sobota 25. září od 12.30 hodin

KDE: areál Textilky Slezan

ZA KOLIK: jednodenní vstupenka 649 korun, dvoudenní vstupenka 799 korun, VIP dvoudenní vstup 1799 korun

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost a jednu z posledních možností, jak se letos festivalově pobavit! V pátek 24. září a v sobotu 25. září proběhne areálu Textilky Slezan dlouho očekávaný FM City Fest, v rámci kterého se můžete těšit na největší hvězdy současné české hudební scény pro příklad na místní Mirai, ale také na Ewu Farnou, Lenny, Mňágu a Žďorp a další kapely jako Jelen nebo Cocotte Minute. Páteční program startuje v 16 hodin, sobotní pak již ve 12.30 hodin. Vybrat si budete moci z několika hudebních a zábavných stagí.

Ewa Farna. Ilustrační fotoZdroj: Archiv Deníku

Svatováclavské slavnosti na hradě Hukvaldy

KDY: sobota 25. září od 10 hodin

KDE: hrad Hukvaldy

ZA KOLIK: základní vstupné - 120 korun, zlevněné vstupné - 60 korun, rodinné vstupné - 300 korun



Hradní slavnosti v doprovodu ukázek šermu, volných potyček a vojenského ležení.



Program:

10:00 - 16:00 ukázky dobového ležení, zbraní a zbroje

11:00 Kat Jiřík

12:30 Ukázky palných zbraní

14:00 Příběhy ze smolných knih

15:30 Mušketýři a bubeníci



Všechna výše uvedená představení probíhají v hradní mottě nebo naproti kaple sv. Ondřeje.



Vystoupí:

Šermířský spolek Honorata



Změna programu je vyhrazena.



Pro vstup na akci je nutné splnit podmínky mimořádného opatření, více naleznete zde. Testování na místě nebude možné.



Hrad Hukvaldy. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Petr Jiříček

OPAVSKO

Hry o babičkách i dívence

KDY: sobota 25. září v 18 hodin a neděle 26. září od 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: v sobotu 150 korun, v neděli 80 korun

Pražské Divadlo Kampa nabídne v sobotu mladým i dospělým návštěvníkům hru, kterou jim umožní vzpomenou i na jejich babičky. Na některé zapomenout nejde a jiné jen probleskují pamětí. Všechny byly mladé i krásné, nešťastné i šťastné, osamělé i milované. Inscenace je mozaikou příběhů tří žen a jejich předků, podbarvená autorskou hudbou Zuzany Dumkové. V neděli uvede stejné divadlo od 16 hodin dětem od šesti let hru Heidi, děvčátko z hor. Je to příběh malého děvčátka, odehrávající se na přelomu 19. a 20. století, ale svým poselstvím o tom, že bát se je snadné, ale nebát se dá práci, je velikou inspirací i pro současníky. (jih)

Ilustrační fotoZdroj: archiv

Koncert slovenské šansoniérky

KDY: neděle 26. 9. od 19 hodin

KDE: kino Mír, Opava



Posluchačům se představí slavná slovenská herečka a šansoniérka maďarského původu Szidi Tobias. Její umělecký projev je typický vyšperkovaností a citem pro spojování textu s hudbou a bývá něco jako zpívané divadlo s mimořádně silným akcentem na obsah. V repertoáru má hudbu od Milana Vyskočániho a texty jsou převážně dílem Petera Lipovského. (jih)



Szidi Tobias, herečka a šansoniérka.Zdroj: Archiv VLP

Procházka po opevnění

KDY: sobota 25. září od 9.45 hodin

KDE: Kozmice

Zájemci o pochod po linii čs. opevnění MO-S 33 až MO-S 19 Alej se sejdou na parkovišti restaurace U Krokodýla. Společně se pak vydají na tradiční pochod po linii čs. Opevnění, který se uskuteční za každého počasí. Trasa s nádechem historie měří jen zhruba osm a půl kilometru, takže k jejímu zvládnutí není zapotřebí velká fyzická zdatnost. Pořadatelé zajistili pro účastníky doprovod i odborný výklad. Účastníkům, kteří projdou celou trasu, bude jako bonus umožněna návštěva tvrzového pěchotního srubu MO-S 20 Orel, vybudovaného v nejvyšším IV. stupni odolnosti. Pochod po linii československého opevnění zajistilo Slezské zemské muzeum jako připomínku pohnutých historických událostí roku 1938. (jih)

Karmaš na Dvořisku

KDY: víkend 25. a 26. září od 15 hodin

KDE: Hasičská zbrojnice Kravaře – Dvořisko



Pestrý kulturní program bude soustředěný na sobotní část, kterou zahájí seskok parašutistů, Po něm se objeví Mistr ČR v kouzlech Ondřej Sládek, ohňostroj zazáří v 19.30 hodin a následovat bude Večer s hudbou. Během odpoledne nebudou na akci chybět ani atrakce, projížďky v koňském povozu nebo Kolo štěstí. Nedělní část se k programu připojí v 10.30 hodin bohoslužbou, slouženou v kapli sv. Michaela. (jih)

Show v kulturním domě

KDY: sobota 25. září od 20 hodin

KDE: kulturní dům Vítkov

ZA KOLIK: 200 korun

Návštěvníky potěší svou devadesátiminutovou show s originálními kostýmy, nástroji, kulisami a hlavně interpretací Nejsvěžejší AC/DC revival kapela, uznávaná kritiky jako nejlepší v republice. Na pódiu se objevuje s přední špičkou české hudební scény. Vystupuje na velkých festivalech, motosrazech, městských slavnostech, na firemních a soukromých akcích i samostatných koncertech doma i v Polsku, Rakousku, Německu i na Slovensku. (jih)

Světla nad bunkry

KDY: sobota 25. září od 14 hodin

KDE: bunkr U cukrovaru



Místní Klub vojenské historie připravil v rámci republikové akce Světla nad bunkry program, připomínající mobilizaci Československé armády v roce 1938. Nabídne v něm komentované prohlídky bunkru, airsoftovou střelnici, taborovy oheň, večerní nasvětlení bunkru a promítání dokumentu Bitva o Ostravsko 1945. (jih)

NOVOJIČÍNSKO

Kopřivnické dny techniky

KDY: sobota 25. září od 9 hodin

KDE: Polygon Tatra trucks

ZA KOLIK: zdarma

Tradiční akce plná rozmanité techniky, která se v Kopřivnici koná už od roku 2013.

Doprovodný program:

- Možnost svezení v nákladních vozech TATRA s testovacími řidiči po speciálních vozovkách

- Možnost svezení a řízení vozů FERRARI 488 GTB, LAMBORGHINI Gallardo LP a Ford Mustang GT 5.0

- Možnost svezení po speciálních vozovkách ve voze HUMMER H3

- Možnost svezení po speciálních vozovkách v buggy Can-Am

- VYHLÍDKOVÉ LETY vrtulníkem za 600 Kč/osoba

- JÍZDY V OBRNĚNÉM TRANSPORTÉRU OT-64 SKOT

- PROJEKČNÍ LASEROVÁ STŘELNICE

- AIRSOFT STŘELNICE

- STŘELBA Z KUŠE

- ČTYŘKOLKY - půjčovna motorových čtyřkolek

- MOTOKÁRY - půjčovna

- VÝROBA OBRÁZKŮ Z PÍSKU

- RÁDIEM ŘÍZENÉ MODELY stavebních strojů a automobilů

- PŮJČOVÁNÍ RÁDIEM ŘÍZENÝCH MODELŮ

- SIMULÁTOR FORMULE

- SAMOZŘEJMOSTÍ JE SPOUSTA ATRAKCÍ PRO DĚTI A BOHATÉ OBČERSTVENÍ

- TECHNICKÉ MUZEUM TATRA a muzeum OLDTIMER KOPŘIVNICE

Růže pro paní hraběnku na zámku Kunín

KDY: od soboty 25. září

KDE: zámek Kunín



Aranžmá růží v pokojích zámku v rámci projektu Rok osvícenské šlechty k poctě naší dobré hraběnky Walburgy. Žena, která milovala růže, zasvětila svůj živit filantropii a ve své době byla považována za celebritu Moravy a střední Evropy.



Na zámku v Kuníně založila moderní vzdělávací ústav, který poskytoval vzdělání dětem ber rozdílu původu, víry a národnosti. V prostředí nevídaného ducha tolerance a snášenlivosti byl vychováván na zámku rovněž Otec českého národa František Palacký.



Hraběnka na svém panství v Kuníně založila jednu z prvních industriálních škol pro vesnické dívky na Moravě, ve střední Evropě nechala vůbec poprvé provést vakcinaci proti pravým neštovicím.



Letošní slavnost Růže pro paní hraběnku je holdem této znamenité ženě, která v mnohém předběhla svou dobu, která zažila ztrátu své rodiny, výsměch a nepochopení současníků, která se však snažila přinést štěstí svému okolí.



Také letos bude historické vazby květin připravovat přední český florista Slávek Rabušic. Prohlídku celého zámku, květinových vazeb a dekorací můžete absolvovat samostatně, nebo v doprovodu průvodce.



V pokojích zámku na vás čeká bohatý kulturní a doprovodný program. V sobotu 25.9. se můžete těšit např. např. oblíbený historický fotoateliér, v sobotu až úterý 25. – 28. 9. na vystoupení flétnových souborů Ve Velkém sále zámku.



Hlavní novinkou letošní slavnosti budou noční procházky pokoji zámku od soboty do pondělí 25. – 27.9. od 20:00 do 23:00 hodin. Návštěvníci se však mohou těšit na velmi pestrý a bohatý kulturní program.



Ilustrační foto.Zdroj: Věra Pajková

Jazz Klub & Petra Börnerová trio

KDY: pátek 24. září od 20 hodin

KDE: Klub galerka, Nový Jičín

ZA KOLIK: 120 korun na místě, 90 korun v předprodeji

Petra Börnerová trio je projekt české zpěvačky Petry Börnerové, slovenského hudebníka Tomáše Bobrovniczkého a jejich 12letého syna Tomáše, který hraje na bicí nástroje. Repertoár tria je postavený na převzatých i vlastních folk-bluesových písničkách. Trio je možné vidět v klubech, kavárnách, ale i na festivalech. Na rozdíl od ortodoxně bluesové minulosti se dnes zpěvačka Petra Börnerová nechává inspirovat též folkovými, jazzovými a rockovými podněty. Výsledkem je kultivované z jazz blues vycházející písničkářství na špičkové instrumentální úrovni. Petra Börnerová trio má za sebou stovky vystoupení nejen v ČR, ale i v zahraničí. Tomáš Bobrovniczký získal ocenění Bluesman roka 2012, které udělila Slovenská bluesová společnost. Koncert této originální formace si můžete užít v Klubu galerka v Novém Jičíně v pátek 24. září od 20 hodin.

BRUNTÁLSKO

The Pant

KDY: sobota 25. září od 20 hodin

KDE: Kofola Music Club Krnov

ZA KOLIK: 100 korun

The Pant je česká hard rocková a metalová skupina z Břidličné. Vznikla v roce 1996 v sestavě Luboš Tesař - kytara, Roman Kočiřík - baskytara, zpěv, Josef „Pepis“ Šustr - bicí. Za roky svého fungování má na kontě několik řadových dlouhohrajících desek a nespočet singlů. V sobotu 25. září od 20 hodin zahraje kapela v Kofola Music Clubu Krnov.

Koncert skupiny SYXTET Svitavy

KDY: sobota 25. září od 19 hodin

KDE: Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně Karlovice

ZA KOLIK: 150 korun



Město Bruntál zve na koncert skupiny SYXTET Svitavy v sobotu 25. září 2021 v 19 hodin ve Vzdělávacím centru VÍCE Ve mlýně Karlovice. Pořadatelem akce je Spolek Actaea – společnost pro přírodu a krajinu. Vstupné 150 Kč - Benefice Nový kabát pro starý mlýn.



Skupina SYXTET Svitavy.Zdroj: Archiv

