MINT Market Ostrava

KDY: sobota 6. listopadu od 10 do 17 hodin

KDE: Trojhalí Karolina, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

Těšit se můžete na obrovskou dávku krásných produktů, milých úsměvů a spoustu tipů na dárky. V Trojhalí Karolina na Vás bude čekat výběr těch nejlepších tvůrců s pestrou nabídkou módních outfitů, šperků, kosmetiky, papírenského zboží a dalších designových produktů. Přijďte si vychutnat příjemnou atmosféru a podpořte český design, potřebujete to víc než kdy předtím. Na Mint Marketu vás přivítá 60 prodejců z celé republiky spolu s Extrem Food Festivalem.

Na akci MINT Market Ostrava se můžete těšit na obrovskou dávku krásných produktů, milých úsměvů a spoustu tipů na dárky.Zdroj: archiv pořadatele

Jarek – koncert

KDY: sobota 6. listopadu od 19 hodin

KDE: Heligonka, Ostrava

ZA KOLIK: 1000 korun



Sólový klubový recitál Jarka Nohavici reprezentující celou šíři písničkářova repertoáru.



Jaromír Nohavica. Ilustrační fotoZdroj: Miloš Šálek

My dva trio – koncert

KDY: sobota 6. listopadu od 19 hodin

KDE: Akord Ostrava-Zábřeh

ZA KOLIK: 120 korun předprodej, 170 korun v den akce

Křest nového alba akustického dua v doprovodu různých hudebních hostů. My dva trio je autorský počin pramenící z hudební synergie dua Václav Khýr a Jiří Šoltis, který je koncertně doplněn o třetího člena Tomáše Vašuta. Kapela je vyústěním dlouholetého uměleckého i osobního přátelství Khýra a Šoltise. Společné vstřebávání hudebních vlivů a široký přehled napříč hudebními žánry zaručují, že folkovému nádechu jejich hudby nechybí poutavé odstíny a pestrobarevný zvuk. Kapela má na svém kontě debutové album s názvem MY DVA TRIO. Tato kapela zaujme všechny generace.

Zdroj: Youtube

KARVINSKO

Krhut-Kozub – koncert

KDY: sobota 6. listopadu od 19 hodin

KDE: Obecní dům Družba, Karviná-Fryštát

ZA KOLIK: 400 korun

Album "Prásknu bičem" přináší překvapivé spojení ostravských umělců - hudebníka a baviče Jiřího Krhuta a aktuálně velmi populárního herce Štěpána Kozuba, známého třeba ze seriálů "Místo zločinu Ostrava" , "Lajna" nebo "sKORO NA mizině".

Štěpán Kozub (na snímku vlevo) a Jiří Krhut se svým debutovým albem.Zdroj: Facebook.com/jiri.krhut12

KOLLÁROVCI – koncert

KDY: sobota 6. listopadu od 18 hodin

KDE: KD Leoše Janáčka, Havířov

ZA KOLIK: 350 korun, 370 korun, 390 korun



Srdečně Vás zveme na jedinečný koncert oblíbené slovenské kapely Kollárovci! Hudebně zábavná show, v níž vynikající zpěvy a nádherná muzika nenechají nikoho sedět na židli. Přijďte i vy zažít fantastickou atmosféru s kapelou Kollárovci!



Kapela Kollárovci.Zdroj: Zděnek Hajduk

Pohádková neděle – O Otesánkovi

KDY: neděle 7. listopadu od 15 hodin

KDE: Kulturní a společenské středisko „Střelnice“ v Českém Těšíně

ZA KOLIK: 50 korun

Veselá pohádka o jedlíkovi Otesánkovi, který pozná, že sladkosti a dobroty bříšku nesvědčí. S pomocí dětí se naučí jíst jen to co je zdravé. Vhodné pro děti od 3 let.

Oslavy patrona myslivců budou! A dokonce v šikmém kostele

KDY: sobota 6. listopadu od 11 hodin

KDE: kostel sv. Petra z Alkantary, Karviná-Doly



Po roční přestávce se Myslivecké sdružení Stonávka vrací k tradici pořádání oslav sv. Huberta, patrona myslivců a lovců. Malá slavnost se uskuteční první listopadovou sobotu v areálu kostela sv. Petra z Alcantary v Karviné-Dolech.

„Právě na území Karviné-Dolů se nachází velká část naší honitby. Zveme všechny myslivce a příznivce myslivosti na slavnostní mši svatou, která proběhne v sobotu 6. listopadu od 11. hodin ve zmíněném šikmém kostele. Následovat bude setkání členů našeho sdružení a ze spřátelených organizací. Myslím, že po dlouhé době všichni o takovou možnost setkání stojíme, samozřejmě při dodržení všech opatření,” uvedl člen MS Stonávka a senátor Ondřej Feber s tím, že v minulosti u této příležitostí pořádali i parforsní hon, slavnostním nástup myslivců, ukázky sokolnické práce a další, pro veřejnost atraktivní body programu.

Po slavnostní mši zvou letos myslivci na tradiční pohoštění do stanu vedle kostelíku. „Podělíme se s veřejností o teplé nápoje a Hubertův guláš, další si již každý koupí podle své chuti,“ doplňují myslivci z MS Stonávka.

Rychlé šípy na prknech Těšínského divadla

KDY: sobota 6. listopadu od 17.30 hodin

KDE: Těšínské divadlo, Český Těšín

Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka, kdo by neznal Rychlé šípy, pět hochů ze slavných kniha komiksů Jaroslava Foglara? Česká scéna Těšínského divadla jejich příhodyuvede v premiéře v režii a dramatizaci Roberta Bellana v sobotu 6. listopadu 2021 v 17.30 hodin.

„Rychlé šípy jsou dodnes symboly kamarádství, svornosti, odvahy, pochopenídruhých a umění poradit si v každé situaci. Jméno Mirka Dušína se stalosynonymem bezchybného kladného hrdiny, jeho opakem jsou členovésoupeřícího Bratrstva kočičí pracky: Dlouhé bidlo, Štětináč a Bohouš, kteřív naší inscenaci samozřejmě nebudou chybět,“ říká dramaturgyně českéhouměleckého souboru Alice Olmová.

Těšínské divadlo uvede Rychlé šípy v sobotu 6. listopadu 2021.Zdroj: archiv Těšínského divadla

Zážitek za svitu hvězd. Blíží se další saunová noc

KDY: pátek 5. listopadu od 21.15 hodin

KDE: Aquacentrum Bospor, Bohumín

ZA KOLIK: 690 korun



Pryč jsou pro letošek dny, kdy jsme se potili jen při procházce městem a o slovo se zase hlásí sauny. Vrcholem sezony v bohumínském aquacentru bude Podzimní saunová noc, která se uskuteční v pátek 5. listopadu.

Poprvé návštěvníci Bosporu strávili noc saunováním na začátku roku 2018. Od té doby si lidé akci velmi oblíbili a pravidelně atakovali její maximální kapacitu sta účastníků.

Za 690 korun dostanou majitelé vstupenky balíček zážitků obsahující saunové ceremoniály, masáže, peelingové a metličkové procedury či noční koupání při svíčkách. „Program je stejný jako v minulých letech, tak jak si jej lidé oblíbili,“ zmiňuje Resler. Saunová noc začíná ve čtvrt na deset večer a protáhne se až do druhé hodiny ranní, v ceně je i občerstvení a welcome drink.

Kdo není přítelem podobných »masových« akcí, může si saunové ceremoniály užít i v méně zahlcených termínech. Bospor od října nabízí pravidelná setkání se saunovými mistry v pondělí, středy a pátky vždy od 19 hodin. „Ceremoniály u nás neprovádějí plavčíci, ale opravdoví profesionálové, které jsme si pro tyto účely najali,“ podotýká šéf Bosporu. Přednostní vstup do srubové sauny si mohou zájemci přikoupit na pokladně aquacentra jen za 20 korun.

Saunový svět bohumínského aquacentra ročně navštíví desetitisíce lidí. V rekordním roce 2019, kdy ještě nebyly volnočasové aktivity nijak narušovány pandemií koronaviru, do něj zavítalo 43 tisíc návštěvníků.

K dispozici mají finskou, parní, sudovou i srubovou saunu i nově zrekonstruované infrakabiny. Nabídku doplňuje Kneippův chodník, zážitkové sprchy, nebo vyhřívaný venkovní whirlpool.



Saunová noc v Bohumíně již v pátek 5. listopadu 2021.Zdroj: archiv pořadatele

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Big BLAST! Band – koncert

KDY: pátek 5. listopadu od 19 hodin

KDE: Kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 150 korun předprodej, 200 korun na místě

Víte, co všechno umí swing? Big BLAST! Band, big band z Frýdku-Místku, opět míří do Kina Vlast. A tentokrát na Vás nebudeme sami, spojili jsme se s ostravskými tanečníky z Jazz Monkeys, protože swing je nejen hudba, ale také tanec. Takže tentokrát hudbu z pódia nejen uslyšíte, ale také uvidíte, co vše se dá zatančit. Máte se na co těšit, protože kolik zná muzikant druhů swingu, tolik k nim zná tanečník tanců. A rozhodně nemusíte mít obavy, že se z pódia ponese jen hudba našich babiček. Swing položil základy populární hudbě a divili byste se, kde všude se ho dá i dnes aspoň kousek najít.

Zdroj: Youtube

O kohoutkovi a slepičce – divadlo

KDY: neděle 7. listopadu od 15 hodin

KDE: Kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 70 korun



Pohádka děti seznámí se životem na vesnickém dvorku a poukáže na to, že chamtivost a lakota se nevyplácí. Ale všechno dobře dopadne, slepička kohoutka zachrání. Na konci se děti stávají součástí malé farmy, společně se zvířátky si zatančí a dostanou drobnou odměnu.

Snow film fest 2021

KDY: sobota 6. listopadu od 17 hodin

KDE: Kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 220 korun

Zažij dobrodružství na plátně svého kina! Snow Film Fest přináší ty nejlepší zimní cestovatelské a sportovní filmy z celého světa i z domácí produkce. Promítat se bude celkem 6 filmů a mezi nimi proběhne i beseda Richarda Štěpánka „Vzdát můžeš zítra“.

Zdroj: Youtube

OPAVSKO

Nezmar bude vylovený

KDY: víkend 6. a 7. listopadu od 7 do 16 hodin

KDE: Dolní Benešov

Na břehu největšího rybníka v regionu si dají tradiční dostaveníčko Milovníci podzimní romantiky při jeho výlovu. V zatažené síti uvíznou rybářům různé druhy ryb a převážně to budou kapři. Vylovené šupinatce si zájemci mohou koupit rovnou na místě a chybět nebude ani občerstvení s rybími specialitami. (jih)

Ilustrační foto.Zdroj: Jaroslav Loskot

Den válečných veteránů

KDY: sobota 6. listopadu od 9.30 hodin

KDE: Menšíkova louka, Ludgeřovice



Po klidném pietním aktu zažijí návštěvníci už jen rušné akční chvíle. O ně se dokonale postarají vojenské bojové ukázky, módní přehlídka vojenských uniforem, ukázky vojenského výcviku, dobových táborů i vojenské techniky. Vstup na akci je pro zájemce zdarma. (jih)

V muzeu vypukne Halloween

KDY: sobota 6. listiopadu od 18 do 24 hodin

KDE: Muzeum vojenské historie Chuchelná

ZA KOLIK: 150 korun

Halloween má u nás řadu odpůrců, ale i příznivců. Právě ta část veřejnosti, která se ráda bojí, zamíří k muzeu. Návštěvníci budou zkoumat, co všechno se pod rouškou tmy může dít ve zdech této budovy. A dít se bude. Někteří budou neohroženě a jiní s příjemným mrazením v zádech nasávat děsivou atmosféru této vyhlášené hororové noci, plné magických zážitků. (jih)

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Farmářské trhy se loučí

KDY: sobota 6. listopadu

KDE: Dolní náměstí Opava



Z prostranství definitivně zmizí pulty s farmářskými výrobky a k Opavanům se vrátí až na jaře příštího roku. Poslední akcí budou už tradiční zabijačkové hody a další masové pochoutky, doplněné dalším sortimentem. A když loučení, tak s muzikou. Přihlížejícím i kupujícím bude pro lepší náladu vyhrávat cimbálová muzika Vedrovci. (jih)

NOVOJIČÍNSKO

XIX. Mezinárodní festival outdoorových filmů

KDY: od 4. do 7. listopadu

KDE: Kino Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 1 den 70 korun, 2 dny 140 korun, 3 dny 170 korun, 4 dny 200 korun

Mezinárodní festival outdoorových filmů je soutěžní putovní přehlídka outdoorových filmů. Za sedmnáct let své existence se stal ve své podstatě a charakteru největším filmovým soutěžním putovním festivalem nejen v České republice, ale také na světě. Festival je zaměřený na sporty i život s outdoorovou tématikou, na filmy dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale také cestopisné. Filmy nás zavádějí do různých míst naší planety, ukazují mentalitu a kulturu tamních obyvatel. Zavádějí nás do prostředí, kde se běžný “smrtelník” nedostane. Mnoho filmů má velký sociální a citový náboj. Festivalu se zúčastňují čeští, slovenští a zahraniční autoři, filmová studia, národní televize i soukromé televizní společnosti, a to v profesionální i amatérské rovině. Festival a tento filmový žánr má také své mimořádné specifikum a jedinečnost. Filmy si na nic nehrají, to, co divák vidí, je skutečnost, která se odehrála. Filmy jsou jedinečné a neopakovatelné.

Mezinárodní festival outdoorových filmů je soutěžní putovní přehlídka outdoorových filmů.Zdroj: archiv pořadatele

Hospoda na mýtince – divadlo

KDY: sobota 6. listopadu od 19 hodin

KDE: Beskydské divadlo Nový Jičín

ZA KOLIK: 500 korun, 560 korun, 600 korun



Geniální skladatel Jára Cimrman a jeho opereta. U příležitosti zahájení provozu slavného vídeňského "Riesenradu" byla vypsána soutěž o nejlepší operetu. Odeslal ji také Čech – Jára Cimrman, a to rozmáchlým sedmihodinovým dílem "Proso". Díky své snad jediné záporné vlastnosti – drobnému škudlilství – nepodal zásilku s partiturou doporučeně, což umožnilo Franzi Lehárovi, Johannu Straussovi, Oskaru Nedbalovi a dalším členům poroty, aby si geniální operetní fresku doslova rozebrali. Vědecký tým českých cimrmanologů dokazuje po mnoha desetiletích, že autorem světově proslulých melodií z Netopýrů, Polských krví a mnoha dalších operet je zapomenutý Pojizeřan Cimrman.

Alpicross – přespolní běh

KDY: sobota 6. listopadu od 10 hodin

KDE: start závodu u chaty Svinec

Pro běžce a běžkyně bude připravená obvyklá trať 6,3 km se závěrečným stoupáním sjezdovkou. Pro děti nová krátká trať s malým převýšením. Za příznivého počasí proběhne doprovodný program: lezecká stěna, lanovka a nízká lanová dráha. Přijďte si zazávodit nebo jen podpořit své favority!

Ilustrační foto.Zdroj: Dušek Roman

BRUNTÁLSKO

Cestovatelský festival NADOSAH

KDY: sobota 6. listopadu od 14 do 22 hodin

KDE: Kino Centrum, Bruntál

ZA KOLIK: dospělý 145 korun předprodej a 170 korun na místě, děti 15-18 let 65 korun předprodej a 80 korun na místě, senioři a děti do 15 let zdarma

Náš svět je světem mnoha možností, ale současně i světem mnoha limitů. Někdy se však to, co nás limituje, může stát právě tím, co nás motivuje a nutí vykročit. Rozhlédněte se tedy, nadechněte, no a vykročte. Teď jsou všechny Vaše cíle NADOSAH. V letošním ročníku festivalu společně navštívíme vonící Portugalsko, mrazivou Sibiř spalující Afriku na tuk-tuku navštívíme exotické Thajsko, Filipíny, pěšky projdeme známou pacifickou hřebenovku (PCT), divokou Albánii, vlídnou Gruzii, tajemné Jeseníky a jiné země. Dozvíme se, co si vzít s sebou na cestu, ale i co rozhodně nebrat.

Portugalsko. Ilustrační fotoZdroj: shutterstock.com

Uspávání parku

KDY: sobota 6. listopadu od 16.30 do 18 hodin

KDE: Městský park Bruntál

ZA KOLIK: zdarma



Na stezku plnou úkolů si posvítíte vlastními lampičkami a lampióny. Začátek stezky bude u vstupu na letní koupaliště (kartičky se vydávají pouze do 17:30 hod.) Akce je určená pro děti od 2 let. Chleba a špekáček s sebou, bude letošní poslední opékání.

Hrajeme deskové hry

KDY: pátek 5. listopadu od 16 do 18 hodin

KDE: Městská knihovna, Vrbno pod Pradědem

ZA KOLIK: zdarma

Přijďte si zahrát známé deskové hry do knihovny a strávit tak příjemné podzimní odpoledne.

Ilustrační foto.Zdroj: Se souhlasem Patrika Prelovského

