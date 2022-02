Únorová Atmosféra bude kritická. Jak ve slově Honzy Rafaje, tak i s naším hostem, budeme přemýšlet o tom, jak pracovat s kritikou. S tou se potýká každý z nás. Někdy ji musíme přijmout, a někdy i dát. Jak na to? Je to vůbec třeba? Únorovým hostem bude Martina Bazalová, která je mentorkou nejen pro své dvě dcery, ale i děti Waldorfské ZŠ. Místo sžíravé kritiky od ní uslyšíte laskavou zpětnou vazbu s pochvalou a povzbuzením.

Folkový večer s Mendošem

KDY: sobota 5. února od 19 hodin

KDE: Hudební klub Acoustica, Ostrava



Nejen skalní fanoušci si mohou užít vystoupení folkového kytaristy Zdeňka Mendoše Furmančíka, který se ve svých písničkách zaměřuje na místní zvyklosti včetně ostravského dialektu.



Zdeněk Mendoš Furmančík

Komentovaná procházka Jubilejní kolonií

KDY: neděle 6. února od 10 hodin

KDE: Jubilejní kolonie, Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun

Jubilejní kolonii z let 1921–1950 řadíme mezi vůbec nejkrásnější kolonie ostravsko-karvinského revíru. Procházka Jubilejní kolonií vás nadchne natolik, že budete přemýšlet, zdali jste v Ostravě, nebo ve Vídni a také zdali jste v dělnickém sídlišti, nebo v zámeckém areálu. Během vycházky se seznámíme s pěti stavebními etapami, v nichž bylo sídliště budováno. Dozvíte se, čím byly jednotlivé etapy typické, a to nejen z hlediska architektury. Chybět nebudou ani informace o občanské vybavenosti, spolkovém životě, významných osobnostech či o nynější památkové ochraně a rekonstrukčních pracích. Součástí komentované vycházky je rovněž ukázka dobových snímků a literárních vzpomínek. Sraz je vždy u tramvajové zastávky Jubilejní kolonie.

Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce, leden 2019.

KARVINSKO

Ledový koncert

KDY: sobota 5. února od 15 hodin

KDE: Městský dům kultury, Karviná

ZA KOLIK: vstup zdarma

Koncert dětí pro děti. Že nevíte, co se dá dělat ve volném čase? Když dorazíte na náš Ledový koncert, uvidíte, co dělají děti v Moravskoslezském kraji. Bude to fakt pecka. Můžete se těšit na žáky ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné, folklorní soubor Malá Olšinka, oddíl Šedé myšky Pionýrské skupiny Kopřivnice, šermířskou skupinu Strážci, ukázku bojového umění Taekwondo, taneční skupinu Funky Beat a další.

V hlavní roli - kov

KDY: sobota 5. února od 9 do 15 hodin

KDE: Archeopark Chotěbuz - Podobora



Objevte počátky prvních nástrojů vyrobených z kovu. Po celý den bude možné poznávat jednotlivé kovy, razit mince, osahat si kovové nástroje, dozvědět se více o výrobě různých typů nástrojů a jejich využití. Na akci byly zapůjčeny i archeologické kufříky z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.



Archeopark v Chotěbuzi. Ilustrační foto

Z luk, lesů a hor

KDY: sobota 5. února od 8 do 12 hodin

KDE: Regionální knihovna, Karviná

ZA KOLIK: zdarma

Výstava Z luk, lesů a hor bude probíhat celý měsíc únor na oddělení Beletrie v Karviné-Mizerově. Své dílo představí karvinský amatérský fotograf Anton Svrček a jeho dcera Eva, držitelka 3. místa v Czech Nature Photography 2021 v kategorii Junior/starší žáci.

Plakát k výstavě Z luků, les a hor

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Klíč plný her

KDY: pátek 4. února od 8.30 do 13 hodin

KDE: SVČ Klíč, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 50 korun

Pro všechny školáky je na pololetní prázdniny připravený den plný netradičních stolních a deskových her. Zájemci si zahrají například Stolní hokej, Stiga hokej, Air hokej, Rovnovážník, Práčata a jiné méně známé deskovky. Až se vše naučí, tak si zahrají na body a vítězové si odnesou odměny.

Deskové hry. Ilustrační foto

O chytrém Honzovi a krásné Madlence

KDY: neděle 6. února od 15 hodin

KDE: Kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 70 korun



Na začátku příběhu se Honza jeví jako mile uličnický, trochu lenivý nenasyta, postupně se však projevují i jiné jeho vlastnosti. Jako v každé pohádce o Honzovi i ten náš odchází do světa s typickým rancem máminých buchet. Tentokrát utíká před verbířema, kteří ho chtějí odvést do války. Nebyla by to pohádka, aby v ní nesehrál roli kouzelný předmět, který pohádkovému hrdinovi obvykle pomáhá v nesnázích. V našem příběhu jej představuje mámin medajlonek, který mu daruje jeho otec Vojta při náhodném setkání, když se coby válečný veterán vrací domů z vojny. Medajlonek s nadpřirozenou schopností Honzu varuje před nástrahami, které mu připraví zrádná víla - bludička.

Jak název napovídá, při svém putování se potká s krásnou Madlenkou, upřímným vesnickým děvčetem. Oba, jak jinak, se do sebe zamilují a plánují svatbu. To se nelíbí mstivé a zlé statkářce Kunhutě, u které Madlenka slouží. Ta jim chce jejich plán za každou cenu překazit. Jak si náš hrdina se svízelnou situací poradí? Nechte se překvapit.

Celý příběh zpestřují písničky a pro pobavení jej provází a vtipně glosuje postava staré vrány.

Ohýbaný nábytek

KDY: sobota 5. a neděle 6. února od 13 do 17 hodin

KDE: Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 30 korun

Výstava přiblíží historii a výrobu jedinečného druhu nábytku, který je pro svou funkčnost, trvanlivost a nadčasovost oblíbený přes sto padesát let.

Muzeum Beskyd představí unikátní výstavu ohýbaného nábatku.

Ve skiareálu Bílá proběhne Den na lyžích

KDY: sobota 5. února

KDE: SKI areál Bílá, Staré Hamry



Otestujte si v sobotu 5. února své lyžařské schopnosti na amatérských závodech v obřím slalomu ve ski areálu Bílá. Koná se zde Den na lyžích s Moravskoslezským krajem. Závodit mohou jak dospělí, tak děti, připraveny budou tři závodní kategorie: muži, ženy a nejmenší závodníci do 12 let.

Nebude chybět ani pestrý doprovodný program, čekají vás zábavné soutěže pro děti, tombola o zajímavé ceny, spousta legrace s klaunem, ukázka Horské služby i after party. Začíná se v 10 hodin, vyhlášení výsledků je naplánováno na 14 hodin.

Pořadatelé žádají o dodržování aktuálních protiepidemických opatření.



Ilustrační foto.

Lysá hora - Královna Beskyd

KDY: pátek 4. února od 16.30 hodin

KDE: přednáškový sál v Zeleném domě na Zámecké ulici, Frýdek-Místek

Muzem Beskyd pořádá první únorový pátek od 16:30 tématický podvečer věnovaný Lysé hoře. O královně Beskyd bude hovořit Jaromír Polušek v přednáškovém sále v Zeleném domě v Zámecké ulici. Přednášku doplní o promítání diapozitivů a studijní výstavu. Organizátoři upozorňují na potřebu dodržovat opatření proti koronaviru.

OPAVSKO

Autorské čtení Karin Lednické

KDY: sobota 5. února od 17 hodin

KDE: Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie, Opava

Karin Lednická, autorka románové kroniky Šikmý kostel, jejíž první dva díly se staly českým bestsellerem a získaly také ocenění čtenářská kniha roku, bude návštěvníkům číst v ze svých knih. Na varhany ji doprovodí Tomáš Pindór. Hudebně-literární performanci pořádá festival Slunovrat a výtěžek akce bude určen na opravy chátrajícího opavského kostela sv. Janů. Od loňského listopadu se o něj stará spolek Kostela sv. Janů. Kostel kromě mnoha poškození protíná i velká prasklina a s trochou nadsázky jde konstatovat, že čtení Karin Lednické bude benefice „Šikmého kostela“ pro „Prasklý kostel“. Pro lepší vychutnání této hudebně literární performance bude připravený kontinuální přenos čtení Karin Lednické i hry Tomáše Pindora na plátno. Zájemci si mohou oba díly Šikmého kostelakoupit přímo na místě s patnáctiprocentní slevou. Na místě bude také možno díky knihkupectví Kosmas zakoupit s 15% slevou. (jih)

Spisovatelka KarinLednická

Příhody jednoho kocourka

KDY: neděle 6. února od 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava



Veselý muzikál Kocourek Modroočko v podání divadelního souboru Sáček vypráví o zvědavém koťátku a jeho přátelích. Když dospěje v kočičího mládence, zamiluje se a stane se tatínkem. Jeho příběhy pobaví malé diváky i jejich rodiče. (jih)

Děti čeká porce zábavy

KDY: neděle 6. února od 14.30 hodin

KDE: kulturní dům Vítkov

ZA KOLIK: 35 korun

V současné době si nejenom dospělí, ale ani děti běžně moc zábavy neužijí. Právě na ně myslí vítkovské Středisko volného času, které výhradně pro ně připravilo Maškarní ples jen pro děti. Maskovaná dítka se pobaví, zatancují a určitě si též zamlsají. (jih)

Dětské maškarní. Ilustrační foto

Svéráz rybolovné techniky

KDY: sobota 5. února od 9.30 hodin

KDE: Sportovní hala, Hlučín



O pohár v rybolovné technice budou v disciplínách ARO a SKISH soutěžit jednotlivci, mladší i starší žáci a žákyně, junioři i juniorky a ženy i muži. Občerstvení pro soutěžící i diváky je zajištěno. (jih)



Ilustrační foto.

Filmový klub: Klan Gucci

KDY: pondělí 7. února od 18 hodin

KDE: Kino Mír, Opava

Opavský filmový klub by mohl vyhlásit sekci „A přece točí“, neboť po veteránech Woodym Alenovi a Andreji Končalovském nabídne čtyřiaosmdesátiletého Ridleyho Scotta a jeho biografické drama Klan Gucci. Jak mocná je v Itálii síla rodiny, je dobře známo už od dob Kmotra, a nejinak je tomu v případě slavného módního impéria. Scott si díky svému renomé může dovolit angažovat nejlepší herce a díky svým zkušenostem je přivést k vynikajicím výkonům. Jako velmi dobrá herečka se opět ukáže zpěvačka Lady Gaga, za muže jmenujme Adama Drivera, Al Pacina a Jeremyho Ironse. Často je zmiňován i oceňován také Jared Leto, který je namaskován způsobem, který jeho fanynky Scottovi nikdy neodpustí. Vizuální stránka filmu stejně jako dobový hudební doprovod jsou naprosto profesionální, jak se na režiséra Scottova formátu sluší. Klan Gucci není sice typický artový snímek, ale právě vysokou profesionalitou nad běžnou produkci rozhodně vyčnívá a uvedení i mimo multiplexy si zaslouží. Snímek Klan Gucci uvádí kino Mír v pondělí 7. února od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

BG Cwrkot

KDY: sobota 5. ledna od 19 hodin

KDE: Klub Galerka, Nový Jičín

Přes třicet let hrající bluegrassová kapela vystoupí v nové sestavě, ve které na housle zahraje mladý talent Jirka Loun, na kytaru Slávek Podhráský, na mandolínu Marek Macák a na banjo a kontrabas zakladatelé skupiny Petr a Pavel Brandejsovi. Skupina natočila sedm CD a jejich vlastní i převzaté skladby v duchu tradičního bluegrassu uslyšíte v angličtině. BG Cwrkot vystoupil na mnoha českých festivalech i v několika evropských zemích, na celoevropském festivalu EWOB získal v roce 2008 cenu diváků. Jako host na úvod programu vystoupí rodinná akustická kapela Lounových s hostem Petrem Brandejsem známá jako Noční vlak.

Bluegrass Cwrkot

Tvoříme magnetky

KDY: sobota 5. ledna od 10 hodin

KDE: Bookafe, Nový Jičín

ZA KOLIK: 90 korun



Přijďte v sobotu strávit příjemné dopoledne se svými dětmi a vytvořit si vlastní magnetky, které budou zdobit Vaši lednici. Děti čeká pohoštění za zvýhodněné ceny. Nůžky a pastelky vám rádi zapůjčíme. Celým workshopem Vás provede Zuzana Přívětivá.



Vyrábění. Ilustrační foto

Pravěké moře

KDY: pátek 4. února od 10 do 16 hodin

KDE: Muzeum Šipka, Štramberk

V Muzeu Šipka ve Štramberku můžete zúčastnit výtvarného workshopu Pravěké moře. Za pomocí výtvarné techniky si můžete jednoduše představit, jak takové druhohorní moře vypadalo.

BRUNTÁLSKO

Příroda zblízka

KDY: pátek 4. února od 9 do 13 hodin

KDE: SVČ Bruntál

ZA KOLIK: 150 korun

Všichni ti, kdo mají rádi přírodu se dozví, čím krmit králíky, užijí si poznávačku a seznámení s nejběžnějšími druhy králíků. Pobaví se jednoduchou výrobou mlsání pro králíky a nakonec je čeká i prohlídka stanice a přímý kontakt se zvířátky.

Ilustrační foto

Valentýn

KDY: pátek 4. února od 15 do 18 hodin

KDE: SVČ Bruntál



Středisko volného času v Bruntále zve malé i velké kamarády na valentýnské odpoledne s tvořením. Sami si ušijete a vyplníte srdíčka z látky a jiné.

Okamžiky

KDY: sobota 5. a neděle 6. února od 9 do 19 hodin

KDE: Caffe Sala Terrena, Bruntál

ZA KOLIK: zdarma

Výstava obrazů výtvarnice a učitelky výtvarné tvorby Kateřiny Olejníčkové představuje plenérové malby krajin a přírodních motivů zachycující okamžiky z toulek převážně po Jeseníkách a Rychlebech. Výstava bude přístupná denně od 9 do 19 hodin.

Plakát k výstavě Kateřiny Olejníčkové

