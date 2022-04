Swing Cafe zve na večer plný skvělé hudby. Muzikanti z Ostravy a okolí zahrajou do uší a třeba i pod nohy úžasné melodie, které posluchače zaručeně zvednou na duchu a nejspíš i ze židlí.

Bílý Tesák a odhozené srdce

KDY: neděle 24. dubna od 15 hodin

KDE: Studio G, Ostrava



Bílý tesák je bezesporu nesmrtelný příběh z divočiny. Z divočiny se vším kouzlem, krásou přírody i její syrovostí a krutostí. Příběh malého vlčete, které zkoumá a objevuje svět a jeho pravidla. Pravidla bolesti, lásky, přežití, strachu, mateřství, tepla nory, kousanců, pravidlo býti štváčem-lovcem i štvanou kořistí. Vše prostupuje všudypřítomná smrt. Je zlá? Je přirozená. Zrození, smrt a další zrození jsou propojené body na spirále bytí všeho živého. Takový je zákon divočiny.



Z inscenace Bílý tesák a odhozené srdce.Zdroj: Archiv divadla

Den památek na Jihu

KDY: sobota 23. a neděle 24. dubna od 9 hodin

KDE: Ostrava-Jih

Sedmý ročník komentovaných vycházek napříč Ostravou-Jihem nabídne opět osm bezplatných komentovaných vycházek. Není potřeba rezervace, stačí přijít na místo a zúčastnit se nabízených okruhů: Za slávou zábřežských hostinců a hospod, Historické centrum starého Zábřehu jako ostrov minulosti uprostřed sídliště, Po stopách tramvajové dráhy do Pískových dolů, Jubilejní kolonie: prvorepublikový klenot mezi dělnickými sídlišti, Podél Odry, proti proudu času, Staré Výškovice: zapadlá dědina?, Sídliště Nové Výškovice a Bělský les: zelené plíce Ostravy protkané historií.

Nejlidnatější městský obvod v moravskoslezské metropoli i celé republice je Ostrava-Jih, jeho historii připomínají fotografie z průběhu minulého století.Zdroj: Se svolením ÚMOb Ostrava-Jih

V centru pozornosti: Dušan Vozáry

KDY: čtvrtek 21. dubna od 19 hodin

KDE: Centrum Pant, Ostrava



V talk show Centra PANT a Jana Kunzeho se vám tentokrát představí Dušan Vozáry, česky hudebník a producent, který je znám působením v kultovní kapele Oceán z přelomu 80. a 90. let, která vyvolala mezi českými hudebními fanoušky mánii, která byla srovnatelná s tím, co vzbuzovali Depeche Mode. Talk show V centru pozornosti jsou večery s výjimečnými umělci, které vás seznamují s jejich životním příběhem, názory a myšlením. Již ve čtvrtek 21. dubna od 19 hodin.



Dušan VozáryZdroj: Archiv pořadatele

Ladislav Zibura: Prázdniny v Česku

KDY: čtvrtek 21. dubna od 19 hodin

KDE: Dům kultury města Ostravy

Po světě už se Ladislav narajzoval dost, a tak zatoužil po tom důvěrně poznat svou vlast. Vydejte se s ním na dvouměsíční prázdninovou jízdu po českých luzích a hájích. Podíváte se do oblastí známých i neznámých od jihočeských rybníků přes uhelné pánve až po opuštěné pohraničí. Akce známého cestovatele se koná ve čtvrtek 21. dubna od 19 hodin v Domě kultury města Ostravy.

Ladislav ZiburaZdroj: Deník / Redakce

KARVINSKO

Příroda kolem nás

KDY: sobota 23. dubna od 9 do 17 hodin

KDE: Archeopark Chotěbuz-Podobora

Archeopark Chotěbuz-Podobora přibližuje život starých Slovanů v dobových kulisách, expozici najdete i v moderní multifunkční budově. Sobotní den bude zaměřen na přírodu. Odhalíme zajímavosti ze světa ptáků, stromů nebo vodních toků.

Archeopark v Chotěbuzi. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Tomáš Januszek

Midi Lidi

KDY: sobota 23. dubna od 20 hodin

KDE: Stolárna club, Havířov

ZA KOLIK: 350 korun



Publiku se v klubu Stolárna představí elektropopová kapela Midi lid s hostem Koně a prase. Kapela Midi Lidi vznikla v roce 2006 na troskách seskupení Krásný Stěhovák Gerard & Sexuální nábytek ve složení Petr Marek, Markéta Lisá a Prokop Holoubek.



Midi Lidi. Ilustrační fotoZdroj: Archiv

Těšínská tančírna

KDY: neděle 24. dubna od 17 hodin

KDE: Kass, Český Těšín

ZA KOLIK: 100 korun

Společenský večer pro milovníky tance, absolventy tanečních kurzů, manželské páry a přátelské dvojice vypukne v neděli v hlavním sále Kulturního a společenského střediska Střelnice od 17 hodin.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Alenka v říši divů

KDY: sobota 23. dubna od 15 hodin

KDE: Divadlo Čtyřlístek, Frýdek-Místek

ZA KOLIK:

Loukoherecká pohádka divadelního souboru Štronzo se téměř po 4 letech znovu vrací na jeviště a ukáže divákům, jaká dobrodružství Alenka cestou po říši divů zažívá. Potká se s královnou? A jak si poradí s Kloboučníkem?

Poplach

KDY: sobota 23. dubna od 15 do 17 hodin

KDE: Rybízák, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 110 až 230 korun



Opavská stand-up comedy show Poplach opět vystoupí ve Frýdku i pro Místek! Nebo to je v Místku a i pro Frýdek?



Plakát k akci komediální skupiny Poplach.Zdroj: Archiv pořadatele

Hrana zlomu

KDY: sobota 23. dubna v 17 hodin

KDE: Kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 140 korun

Temné drama v hlavní roli s nečekaně maniakálním Štěpánem Kozubem a labilní hrdinkou v podání Pavly Gajdošíkové. Kateřina s Robertem vychovávají malou dcerku v luxusní vile, těžko však jejich domácnost nazvat harmonickou. Dospělý Viktor žije s matkou v polorozpadlém domě na samotě, jejich soužití však není o nic zdravější. Osudy dvou dysfunkčních rodin se protnou v ambiciózní temné příběhové mozaice, která si Lynchovsky pohrává s divákovou potřebou vytvářet si domněnky o tom, kdo je oběť a kdo pachatel.Po projekci bude následovat debata s režisérem Emilem Křižkou a kameramanem Ryszardem Perzynskim.

Štěpán Kozub ve filmu Hrana zlomuZdroj: Klára Bobková

OPAVSKO

Jarní výstava

KDY: neděle 24. dubna od 14 do 18 hodin

KDE: Otické muzeu Otice

Akce připomene neoslavené 130. výročí místního Sboru dobrovolných hasičů. Návštěvníkům představí průřez nejdůležitějšími milníky historie otických hasičů v podobě fotografií, dobového vybavení a techniky. Na své si přijdou zejména děti. Pořadatelé pro ně připravili hry, ve kterých si mohou hasičské vybavení vyzkoušet v praxi. (jih)

Divadelní smršť známých melodií

KDY: neděle 24. dubna od 19 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava



Jste kavalír, to vím, Jsem diplomat, Dobrá že víla tě posílá k nám, Heleno, Heleno, Blondýnky něžné nebo Jednadvacet. To jsou velmi chytlavé písně a melodie z operety Polská krev, kterou operní soubor představí v premiéře. Mladý hrabě holduje vínu a společnosti tak dokonale, že mu hospodářství upadá. Rodinný přítel mu nabídne za manželku svou dceru, ale je odmítnutý. Uražená dívka se vydává za hospodyni, nechá se hrabětem najmout a zachrání ho před úpadkem. Napravený flamendr se do ní zamiluje a děj spěje ke šťastnému konci. (jih)



Ze zkoušek na operetu Polská krev ve Slezském divadle Opava.Zdroj: Archiv divadla

Víkendové aktivity v lese

KDY: sobota a neděle 23. a 24. dubna

KDE: Raduň

Lesní klub Zvonek připravil na sobotu od 10 do 16 hodin Zvonkovou Zeni Nezemi. Účastníky v ní čeká výroba zvonkohry, opékání uzenin, workshop, tvůrčí dílničky a přednáška Jana Unucky o jeho cestování po světě. Nedělní program patří Lesní školce V koruně stromu a jejím Čtyřem živlům naší Země. Setkání rodin s dětmi bude provázet tvorba, bádání a zážitkové hry na dané téma. (jih)

Den mláďat na Školním statku

KDY: pátek 22. a sobota 23. dubna

KDE: Školní statek Opava



Areál drobnochovu bude v pátek od 9 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 16 hodin plný nejrůznějších mláďátek hospodářských zvířat. K vidění budou kuřátka, housátka, králíčci, selátka, telátka, jehňátka nebo hříbátka. Součástí programu bude ukázka výcviku služebních psů, sokolnictví, agility show a projížďky v kočáře. Doprovodné akce nabídnou techniku a práci vojáků, policistů, hasičů a integrovaného záchranného sboru. Chybět nebudou hry, soutěže a různé atrakce. Spoluorganizátorem je Masarykova střední škola zemědělská. (jih)



Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Michaela Červená

Na Hradci bude přivítané jaro s turistickou sezónou

KDY: sobota 23. dubna

KDE: u Červeného zámku a v Žimrovicích

Přivítání návštěvníků v 9 hodin u zámku doplní koncert Dechového orchestru Hradec nad Moravicí a zájemci se pak mohou vydat na tři hradecké turistické trasy a ve 12 a 13 hodin na Technotrasu v Žimrovicích. Prohlídky zámeckých interiérů v rámci Knížecích Velikonoc na zámku se uskuteční od 10 do 16 hodin a další program bude v Žimrovicích. Od 12 do 16 hodin tam zahraje přítomným kapela Sladíme, ve 12 a 13 hodin bude čas na komentovanou prohlídku Weisshuhnova kanálu a ve 13 a 15 hodin jim sokolníci předvedou práci s dravci. Pro děti budou v provozu různé zábavné atrakce. (jih)

Koncert a jarní příroda

KDY: sobota 23. dubna

KDE: KD Hať a Kozmické louky

ZA KOLIK: koncert 290 korun



V kulturním domě v Hati začíná od 15.30 hodin charitativní koncert spolku Pomozte nám vrátit úsměv dětem. V jeho průběhu vystoupí skupina Black band a houslista Jiří Erlebach. Výtěžek koncertu bude věnovaný nemocným dětem v ostravské nemocnici. Tradiční Vítání ptačího zpěvu se uskuteční od 9 hodin na Kozmických loukách, které jsou v podstatě brány jako ornitologická perla Slezska. S jarem ožívají zpěvem ptáků, vracejících se ze zimních exilů. K vidění jsou na nich i další živočichové, rostliny a především atraktivní stádo divokých exmoorských koní, kteří spásají trávu a tím porosty kultivují. Akci pořádá otická společnost Semix Pluso pod záštitou České a Slezské ornitologické společnosti. (jih)



Kozmické louky se stádem divokých koní.Zdroj: Archiv

Filmový klub: Klimt & Schiele – Erós a Psyché

KDY: pondělí 25. dubna od 18 hodin

KDE: Kino Mír, Opava

Opavský filmový klub věnuje poslední pondělí v měsíci opět uměleckému dokumentu, tentokrát to bude Klimt & Schiele – Erós a Psyché. Oba malíři, Gustav Klimt i Egon Schiele žili ve Vídni přelomu minulého a předminulého století, v době, kdy se nerad loučil historismus, na jehož místo se drala secese. Ale vynořila se zároveň také řada dalších výrazných umělců s novátorskými a originálními styly, kteří své současníky – včetně hlav pomazaných – šokovali a provokovali, zatímco dámy omdlévaly. Navíc mnozí z těchto umělců, včetně Klimta a Schieleho, žili stejně skandálně jako to naznačovala jejich výtvarná díla. Podtitul dokumentu je zjevnou narážkou na dalšího slavného obyvatele hlavního města mocnářství, na Sigmunda Freuda. A kdo zná nebo zjistí, jak ženy vidí Klimt a Schiele, tomu nezbude, než vzpomenout na klasika a jeho „Freude, Freude…“ Snímek Klimt & Schiele – Erós a Psyché uvádí kino Mír v pondělí 25. dubna od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

Skautský ples

KDY: sobota 23. dubna od 19.30 hodin

KDE: Katolický dům, Lubina

Skaut prý není jen o morseovce a poznávání květin, ale i o setkávání lidí a radostně stráveném času, proto je pro všechny milovníky tance i pro jejich celou partu připraven skautský ples.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv; se svolením ČT

Myška Klárka, veverka Terka a paní Plasťáková

KDY: neděle 24. dubna od 15.30 hodin

KDE: Dům kultury, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 90 korun



Kdo zachrání paní Plasťákovou? Ekologická pohádka o třídění odpadu a lásce k naši Zemi je připravena pro všechny zvídavé děti. Vstupenky mimo předplatné jsou v prodeji ve frenštátském informačním centru.

Otvírání hradu Štramberk

KDY: neděle 24. dubna od 13.30 hodin

KDE: Hrad Štramberk

V neděli 24. dubna bude zahájena sezóna hradu Štramberk. Návštevníci se mohou těšit na bohatý program. Zazní dobová hudba Devětsil, publikum pobaví sokolník Monti, šermířské souboje i kejklířské vystoupenía pro šikovné ruce bude k dispozici i vyrábění v Jaroňkově útulně.

Ilustrační foto.Zdroj: Jaroslav Švanda

Deskohraní v T-klubu

KDY: sobota 23. dubna od 9 hodin

KDE: T-klub, knihovna v Novém Jičíně

ZA KOLIK: 20 a 40 korun



Sobotní setkání nad společenskými deskovými hrami. Zažijte spousty zábavy při hraní deskových her, které jsou vhodné pro děti od 10 let a mají jednoduchá pravidla. Kapacita míst je omezena, rezervace v oddělení T-klub. Těšte se v sobotu 23. dubna od 9 hodin v T-klubu v Novém Jičíně.



Ilustrační foto.Zdroj: Ilustrační

BRUNTÁLSKO

Modrá je dobrá

KDY: sobota 23. a neděle 24. dubna od 9.30 do 16.30 hodin

KDE: Muzeum Bruntál

Muzeum v Bruntále srdečně zve na zámek Bruntál do zámecké kaple na výstavu s názvem Modrá je dobrá. Výstavu modrotiskových forem ze sbírek Muzea v Bruntále můžete navštívit až do 26. června.

Z výstavy Modrá je dobrá.Zdroj: Archiv Deníku

Od srdce k srdci

KDY: pátek 22. dubna od 17 hodin

KDE: SVČ Krnov

ZA KOLIK: 100 korun, děti 60 korun



Tradiční akce se blíží. SVČ zájemcům představí celoroční práci dětí, vedoucích zájmových útvarů a pedagogů. Návštěvou podpoříte volnočasové aktivity a můžete se nechat také inspirovat. Místa je možné rezervovat a vstupenky zakoupit v předprodeji na recepci SVČ.

Tradiční jarmark ke Dni Země

KDY: sobota 23. dubna od 10 hodin

KDE: Hlavní náměstí, Krnov

Již po dvacáté si mohou Krnované připomenout Den Země na Tradičním jarmarku, který bude probíhat v sobotu 23. dubna na celém Hlavním náměstí v Krnově. Tento svátek, který se od 70. let minulého století snaží připomenout dopady našeho chování na životní prostředí, bude letos probíhat v trochu obměněné podobě. Celý prostor náměstí zaberou stanoviště, kde si budou moci návštěvníci různé aktivity vyzkoušet a získat nové informace o životním prostředí v Krnově. K vidění budou ukázky tradičních řemesel, návštěvníci si budou moci vyzkoušet výrobu domečku pro hmyz, nakoupit rukodělné výrobky, bylinky nebo se zapojit do bazárku malých věcí.

Plakát k jarmarku.Zdroj: Archiv pořadatele

