Queen of Metal Night KDY: čtvrtek 5. května od 19 hodin KDE: klub Barrák, Ostrava

Pojďme v této těžké době alespoň na chvilku zapomenout všechen ten chaos ve světě a užijme si večer s pořádnými kytarovými riffy, ženským metalovým vokálem a přáteli. V klubu Barrák na ostravském Havlíčkově nábřeží se ve čtvrtek 5. května od 19 hodin uskuteční společný koncert kapel Surma, Wishmaster a Tezaura.

Queen of Metal NightZdroj: Archiv pořadatele

Zápas o generála

KDY: pátek 6. května od 18 hodin

KDE: Komorní scéna Aréna, Ostrava

ZA KOLIK: 260 korun



Těžko najdeme nosnější životní příběh, který by lépe vystihoval tragikomický ráz našich moderních dějin, než ten generála Jana Šejny. Nedostudovaný gymnazista za protektorátu stráví měsíc ve vězení, protože s falešnou legitimací úředníka cenové kontroly vydíral kvůli potravinovým lístkům jednu živnostnici. Po válce vstoupí do komunistické strany a v padesátých letech začne jako politický agitátor budovat svou kariéru v armádě. Ve čtyřiceti to dotáhne na nejmladšího generála v republice, to mu ovšem nebrání krást, kde se dá… dokud se zpronevěrou nedostatkového jetelového semene neproslaví jako „semínkový generál“. A tím příběh Jana Šejny ještě zdaleka nekončí… Řečeno s Palackým, který naši novodobou dějinnou reflexi zakládal: Kdyby nebylo Šejny, museli bychom si jej vymyslet!



Plakát k inscenaci Zápas o generálaZdroj: archiv divadla Komorní scéna Aréna

Milostný trojúhelík

KDY: sobota 7. května od 20 hodin

KDE: Garage klub, Ostrava-Martinov

Milostný trojúhelík je autorské představení, které pracuje s improvizací, tudíž není nikdy stejné a vždy odhalí něco navíc. Můžeme ho nazvat jako improvizační večer tří výrazných osobností, které se navzájem doplňují a které můžete ovlivnit i vy. V sestavě bude tentokrát účinkovat Anna Polívková, Martin Zbrožek a Josef Polášek.

Herci z představení Milostný trojúhelníkZdroj: archiv pořadatele

Třebovice - komentovaná vycházka

KDY: neděle 8. května od 15 hodin

KDE: autobusová zastávka Třebovice

ZA KOLIK: 100 korun



Komentovaná vycházka vedoucí Třebovicemi začíná v místním parku, v němž až do roku 1958 stál barokní zámek (1684–1697) . O starých časech by nám mohlo vyprávět už jen pět zdejších památných stromů, které při vycházce nemineme. Připomeneme si také postavu básnířky a spisovatelky Marie Scholzové-Stonawské alias Marie Stony (1859–1944), za jejíhož života byl třebovický zámek nazýván jako Slezský Výmar. Trasa dále povede na místní hřbitov, kde se nachází nejen hrob Marie Stony, ale také kostel Nanebevzetí Panny Marie či socha sv. Jana Nepomuckého. Připomeneme si také Třebovice v éře 20. století a vycházku ukončíme u třebovického mlýna v dohledu největší dominanty obvodu – bývalé třebovické parní elektrárny.

Varhanní recitál

KDY: neděle 8. května od 16 hodin

KDE: kostel sv. Jana Nepomuckého, Stará Bělá

Všichni jste srdečně zváni na varhanní recitál Přemysla Kšici, který se uskuteční v neděli 8. května 2022 v 16 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé v rámci oslav 750 let obce.

Plakát k varhannímu recitálu.Zdroj: Archiv pořadatele

KARVINSKO

Perunovy hry

KDY: sobota 7. května od 9 hodin

KDE: Archeopark Chotěbuz-Podobora

Máš-li svalů pěkný kus, tak vyraz na Chotěbuz! Několik disciplín ověří tvou sílu, a pokud to zvládneš, tak vás na konci čeká odměna! Disciplíny si budou moci návštěvníci vyzkoušet po celý den, ale o ceny se bude soutěžit v 9, 11, 13 a 15 hodin. Čekají na vás stanoviště: Železná pradlenka - chůze s vědry a vodou, Statný tahoun - přetahování lanem, Hradištní Popelka - hledání korálků v obilí, Těžký kameník - hod kamenem, Mrštný lasičák - překážková dráha, Bystrozraký ranař - hod míčkem na cíl a Trefný čarostřelec - střelba z luku

Archeopark Chotěbuz-Podobora. Ilustrační fotoZdroj: Archeopark Chotěbuz-Podobora

Ženský kruh

KDY: sobota 7. května od 16 hodin

KDE: Studio YoGaia, Havířov

ZA KOLIK: 400 korun



Ženské kruhy jsou setkání pouze pro ženy (bez dětí), kde se ženy mohou v bezpečném prostředí sdílet, o tom co prožívají. Radovat se spolu i plakat. Téma tohoto setkání bude zaměřené na stres. Zážitkově zjistíme jak stres prožíváme, budeme se moct zamyslet nad tím, co nás momentálně zvedá ze židle a určitě se dozvíme i to, jak stres lépe zvládat. Pozvání přijala Barbora Grabacká, která je speciální pedagožka a momentálně dokončuje tříleté studium oboru arteterapie. Na akci je nutné přihlášení na e-mailu mariepiekar@gmail.com.



Ilustrační fotoZdroj: Shutterstock

Cocotte Minute

KDY: sobotu 7. května od 20 hodin

KDE: Stolárna Club, Havířov

ZA KOLIK: 450 korun

Cocotte Minute a Elektrïck Mann, nezpochybnitelní čeští a moravští králové luxusu, vytříbeného chování, mluvy a ryzího intelektuálna, vyráží na společnou apokalyptickou výpravu. Turné s celkem deseti zastávkami zavítá i do Havířova.

Cocotte Minute.Zdroj: Jan Nožička

Oldies party

KDY: sobota 7. května od 19 hodin

KDE: Obecní dům Družba, Karviná-Fryštát



Taneční večer s hudbou 60. až 90. let proběhne v sobotu 7. května od 19 hodin v Obecním domě Družba v Karviné-Fryštátě. Těšte se na nejlepší retro hity, občerstvení a zábavu ve formě moderátora Petra Pěnkavy, DJ Rostislava Ježe a kapelu Dalibor Janda revival. Stylové oblečení je jen vítáno!

Do Bohumína se vrací největší běžecká akce pro veřejnost

KDY: neděle 8. května od 18 hodin

KDE: Bohumín

Největší běžecká akce pro veřejnost se po dvou kovidových letech vrací do Bohumína. Náměstí T. G. Masaryka se v neděli 8. května změní v provizorní atletický ovál, Májový běh Bohumínem bude na velké LED tabuli živě vysílat televize TIK. První kategorie prestižního a oblíbeného závodu startuje v šest večer.

Májový běh BohumínemZdroj: Archiv pořadatele

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Lakomá Bárka

KDY: sobota 7.května od 15 hodin

KDE: Divadlo Čtyřlístek, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 50 korun

Hudební pohádka na motivy Jana Wericha. Ve vesničce u Prahy jménem Dejvice lidé vůbec nerozdávali, ale naopak škudlili a hamonili. Ze všech nejlakotnější byla farářova kuchařka Barka. Pro děti od 3 let hraje hostující soubor Stará aréna Ostrava.

ReneG

KDY: sobota 7.května od 19 hodin

KDE: Faunapark, Frýdek-Místek



Jedinečné vystoupení ReneG si mohou užít milovníci jazzu, rocku a worldmusic. Skupinu tvoří hudební osobnosti jako například první sólista Národního symfonického orchestru polského rozhlasu NOSPR Katowice nebo skladatel a člen Slezského divadla Opava a Divadla Petra Bezruče Ostrava.

Po stopách brouka Pytlíka

KDY: sobota 7. a neděle 8. května od 10 do 17 hodin

KDE: Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek

Přírodovědná výstava je určena jak dětem, tak dospělým. Výstava přináší spoustu zajímavostí z hmyzí říše. Na cirka třiceti velkoplošných plakátech jsou ilustrace jednotlivých literárních postav s krátkým textem z knihy a pak fotografie daného hmyzu z reálného světa. Doplňující text stručně, odborně a zároveň čtivě popisuje chování a projevy skutečného živočicha. K vidění bude řada jednotlivých vypreparovaných druhů hmyzu, které budou doplněny živými druhy, jako budou znakoplavky, potápníci, larvy vážek atd. Není vynechán ani Ondřej Sekora, s jehož životem a dílem všechny seznámí několik velkoplošných plakátů. Nebude chybět dětský koutek s aktivitami pro děti.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Antonín Hříbal

Andrej Drbohlav: Moc a bezmoc výchovy

KDY: čtvrtek 5. května od 17.30 hodin

KDE: Nová Scéna Vlast, Frýdek-Místek



Proč je důležité, aby se dítě naučilo bát? Zvládat vítězství i prohru? Jak důležitý je vzdor, stres, vztek, a negativní zkušenosti celkově, pro zdravý vývoj dítěte? Přednáška nejen pro rodiče a učitele o vybraných problémech a moci či bezmoci současné výchovy se uskuteční ve čtvrtek 5. května od 17.30 hodin na Nové Scéně Vlast ve Frýdku-Místku.



Kroměřížské kino Nadsklepí navštíví ve středu 16. března od 18 hodin Andrej Drbohlav se svou přednáškou o psychologii sériových vrahů.Zdroj: Kino Nadsklepí

Majáles Třinec

KDY: čtvrtek 5. května

KDE: Náměstí Svobody a Trisia, Třinec

Za sedmero beskydskými horami a sedmero železárenskými komíny dala se dohromady parta lidí a vzniká unikátní akce s nezaměnitelnou atmosférou, pro kterou jsme si doposud museli jezdit do větších univerzitních měst: Ano, Třinec bude mít svůj Majáles! Oslava mládí, studentského „bezstarostného“ života, počínajícího máje, ale také přehlídka zručnosti a dovedností studentů tří třineckých středních škol se bude konat ve čtvrtek 5. května na Náměstí Svobody a v Trisia.

Majáles Třinec - logoZdroj: Archiv pořadatele

OPAVSKO

Opavané budou znovu plesat

KDY: sobota 7. května od 19 hodin

KDE: kostel sv. Václava, Opava

ZA KOLIK: 650 korun včetně jídla

Po pandemii se letos znovu uskuteční Ples města. V hlavní kostelní lodi bude návštěvníkům hrát kapela Dolbend. V kulturním programu zazní melodie slavných českých i světových muzikálů a filmové písně v podání herce a zpěváka Romana Vojtka a své taneční umění z televizní soutěže StarDance předvedou herečka Marika Šoposká s tanečníkem Dominikem Vodičkou. Refektář nabídne hudbu z desek napříč styly od padesátých let po současnost. Do vstupného je zahrnuta i rautová večeře. (jih)

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jaroslav Loskot

Odpust a svátek matek

KDY: sobota 7. května od 16 hodin

KDE: sál restaurace Kozmice



Kozmický odpust, spojený se Dnem matek, rozezní v sále čtyřicet kytar v rukou žáků Kytarového orchestru ZUŠ z Jeseníka. Charitativní účel této akce splní peníze, získané ze vstupného a z prodeje odpustových koláčů. (jih)

Textilní workshop

KDY: sobota 7. května od 13 hodin

KDE: CVČ Kravaře

ZA KOLIK: 800 korun

Během konání tohoto worskhopu si účastníci osvojí tradiční techniku drhání a poznají základní uzly. Současně se o drhání dozvědí řadu zajímavostí. Donesou si dvě závěsné dekorace a materiál k drhání budou mít připravený na místě. (jih)

Jarní výšlap k poutnímu místu

KDY: sobota 7. května od 8 hodin

KDE: náměstí Republiky, Budišov nad Budišovkou



Jarní výšlap údolím Budišovky budev pořadí už devětadvacátý. Uskuteční se za každého počasí a na vlastní nebezpečí účastníků. Cílem bude parkoviště u poutního místa P. Marie ve skále a zájemci si mohou opékat uzeniny. Po skončení se domů vrátí buď vlakem z Heřmánek ve 13.43 nebo 15.38 hodin nebo po vlastní ose. (jih)



Ilustrační fotoZdroj: Milan Freiberg

Memoriál otce Jožky s koncertem

KDY: neděle 8. května

KDE: u kostela, Stěbořice

Na památku oblíbeného kněze Josefa Motyky, který zemřel v červnu roku 2013 při bouřce během své dovolené na Oravské přehradě, se uskuteční už tradiční Memoriál otce Jožky. Běh okolím obce na čtyři a deset kilometrů začíná v pravé poledne zapsáním účastníků a start bude v 15 hodin. Pořadatelem je místní jednota Orel s farností. Po ukončení závodu a vyhlášení výsledků vystoupí od 17 hodin Kateřina Marie Tichá se skupinou Bandjeez. (jih)

Kněz Josef MotykaZdroj: archiv Charity Opava

Maminky oslaví svátek

KDY: neděle 8. května od 14 hodin

KDE: středisko SVČ Vítkov

ZA KOLIK: dospělí 50 korun



Program pro všechny maminky a babičky zajistí všechny taneční kroužky Střediska volného času: Mix dance od nejmenší po největší, taneční skupina DanceUP a mažoretky. Menší děti se dokonale zabaví v dílničkách, kde pro své maminky a babičky vyrobí dárečky. Jejich maminky mohou zatím využít nabídnuté kosmetické, kadeřnické a masážní služby. Pro předem přihlášené dospělé návštěvníky bude v ceně zahrnutý drobný dárek a welcome drink. (jih)



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Eva Rothová

Filmový klub: Město na řece

KDY: pondělí 9. května od 18 hodin

KDE: Kino Mír, Opava

Zatímco i u českých filmů poslední doby se stále častěji setkáváme se snahou vytvořit výpravné historické drama, pokud možno v čele s výrazným hrdinou, Opavský filmový klub uvede lotyšský snímek, který na to jde úplně opačně a který se jmenuje Město na řece. Spletité osudy jednoho městečka na území dnešního Lotyšska 30. a 40. let minulého století sledujeme pohledem mladého Ansise (debutující Davis Suharevskis), který se živí jako písmomalíř hesel, vývěsních štítů, místních jmen ulic apod. Jeho samotného zajímá více vlastní milostný život než dějiny a v podstatě je mu jedno, zda kreslí rudé hvězdy nebo píše švabachem. Ale dějiny si jej najdou. Režisér a scenárista Viesturs Kairišs se netají inspirací československou novou vlnou a k natáčení přizval i řadu českých spolupracovníků, včetně představitelky jedné z hlavních ženských hrdinek Zisly ztvárněné Brigitou Cmuntovou, která za svou roli získala Českého lva. Snímek Město na řece uvádí kino Mír v pondělí 9. května od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

Májový koncert

KDY: sobota 7.května od 17 hodin

KDE: Dům kultury, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Tradiční Májový koncert Komorního sboru Nyklband letos proběhne v malém sále Domu kultury. Těšit se můžete na akustický koncert, kde sbor představí pestrý repertoár složený z písní lidových, duchovních i populárních.

Dobrodružství paní Myšky

KDY: sobota 7.května od 10 hodin

KDE: Bookafe, Nový Jičín



Jsou Vaše děti kreativní? Rády tvoří, vyrábí, malují a vystřihují? Jestli vaše odpověď zní ano, tak přijďte strávit příjemné dopoledne se svými dětmi na dalším workshopu pro děti. Nůžky, pastelky i lepidla vám rádi zapůjčíme. Celým workshopem Vás provede autorka Zuzana Přívětivá. Zuzana Přívětivá pochází z Kopřivnice, studovala textilní školu v Brně a nyní žije v málem domku se svou rodinou na Libotíně.



Ilustrační fotoZdroj: Deník/Kateřina Butaki

Jaroslav Svěcený

KDY: neděle 8. května od 15 hodin

KDE: Kostel Nejsvětější Trojice, Fulnek

ZA KOLIK: 300 korun

Ve Fulneku, barokní perle regionu, se v neděli 8. května v 15 hodin v kostele Nejsvětější Trojice rozezní tóny houslí virtuosa Jaroslava Svěceného. Ten společně s cembalistkou Jitkou Navrátilovou představí skvosty italského, francouzského, německého a českého baroka. Koncert barokní hudby pořádá spolek Comenius Fulnek.

Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Archiv

Všichni máme své démony

KDY: do 27. května

KDE: Výstavní síň, Nový Jičín



Působivou výstavu výtvarnice Elen Suchomelové můžete až do 27. května navštívit ve Výstavní síni Městského kulturního střediska v Novém Jičíně. „Je to má arteterapie, která funguje. Mým cílem je dát za pomocí muziky a alkoholu všechny své démony a starosti na plátno. Můj záměr nikdy nebyl vytvářet prodejné obrazy, ale primárně zbavit se úzkosti, vykreslit svou minulost a přítomnost,“ říká umělkyně o své tvorbě.



Z výstavy Elen SuchomelovéZdroj: Archiv umělkyně

Jazz klub & Matt Woosey Band (UK)

KDY: sobota 7. května od 20 hodin

KDE: Klub Galerka, Nový Jičín

Matt hraje blues, folk a rock. Je hudebníkem, skladatelem a zpěvákem, hraje na akustickou kytaru, elektrickou kytaru a bicí. Celé své mládí byl hluboce ovlivněn tvorbou Led Zeppelin. Toto rané nadšení pro LedZep rychle postoupilo k obdivu těžkých bluesrockových vah. Koncert kytarového mága si můžete užít v sobotu 7. května od 20 hodin v novojičínském Klubu Galerka.

Jazz klub & Matt Woosey BandZdroj: Archiv pořadatele

November 2nd přivezou do Oder i písničku z nového filmu s Langmajerem

KDY: sobota 7. května od 20 hodin

KDE: klub Village Sound, Odry



Původem hranická kapela November 2nd s charismatickou zpívající kytaristkou Sašou Langošovou zahraje v sobotu 7. května v oderském klubu Village Sound. Skupina má za sebou tři kritikou ceněná alba, nominaci na Anděla, nespočet koncertů u nás i v zahraničí a aktuálně i dva singly: úvodní skladbu v novém českém filmu Minuta věčnosti s Jiřím Langmajerem v hlavní roli a nově vydanou písničku Island, na kterém se podílel spolupracovník The Black Keys nebo Pearl Jam Tchad Blake. I ty večer od 20 hodin zazní.



November 2ndZdroj: Ľubica Martincová

BRUNTÁLSKO

Arakain

KDY: pátek 6. května od 20 hodin

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: 450 korun

Arakain je česká metalová kapela, kterou jistě není třeba představovat. Byla založena v roce 1982 z bývalých členů kapely Apad, jejímž zpěvákem byl Aleš Brichta. Ten se stal frontmanem kapely Arakain a byl jím až do roku 2002. Po jeho odchodu z kapely jej nahradil Petr Kolář a nakonec od roku 2005 pak Jan Toužimský.

Ilustrační fotoZdroj: Archiv kapely

Dámský filmový večer s Deníčkem moderního fotra

KDY: sobota 7. května od 19 hodin

KDE: kino Mír, Krnov



Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte se s ní vyrovnat jako chlap! Nataša a Dominik se neplánovaně stanou rodiči. Nataša, úspěšná designérka hraček pro děti, dokáže rodinu lépe finančně zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní část péče o novorozence převezme jako otec na mateřské dovolené Dominik. Ten přistupuje k úkolu s poněkud naivní představou, že mu poskytne dostatek času napsat konečně knihu, kterou dlouho plánuje. Chyba lávky! Dominik musí vynaložit veškerou vynalézavost, aby během prvního roku vůbec zvládnul péči o malého Čeňka, z níž se chvílemi stává boj o přežití. Díky soužití s malým človíčkem však také objeví, kolik podob může mít láska.



Z filmu Deníček moderního fotra. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Lada Součková

Kurz pečení pro babičky a vnoučata

KDY: sobota 7. května od 10 hodin

KDE: SVČ, Krnov

ZA KOLIK: 200 korun

Milé babičky, přijďte strávit sobotní májové dopoledne pečením se svými vnoučaty. Vaše zkušenosti a rady jsou totiž k nezaplacení. S sebou si nezapomeňte zástěru, přezůvky a větší krabičku na výrobky, protože co si u nás upečete, to si také sníte. Veškeré suroviny a pomůcky na pečení budou zajištěny. Na akci je nutné se přihlásit do 5. května na telefonu 775 055 214 nebo e-mailu: barbora.komarkova@svckrnov.cz.

Festival hraček a her

KDY: neděle 8. května od 14 hodin

KDE: zahrada SVČ Krnov



Chcete se svými dětmi strávit odpoledne plné netradičních her, různých aktivit, tvoření, hudby, dobrého jídla a pití? Tak přijďte v neděli 8. května ve 14 hodin na zahradu SVČ Krnov a užijte si sváteční odpoledne. Čekají na vás vystoupení nejrůznějších tanečních skupin z SVČ Krnov nebo třeba Capoeira Opava. Hudební doprovod s radostí zajistí kapela BRIXTN. Představí se také místní podniky, firmy a organizace, a chybět nebudou ani atrakce pro děti.



Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Alena Kaňková

