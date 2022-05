Užijte si celý den v opojení techniky v Dolních Vítkovicích. Na Dni s technotrasou se můžete projet například parním vláčkem, naučit se správně čepovat pivo, nebo si zkusit upéct štramberské ucho! A nejen to, na místě čeká skvělý program pro celou rodinu, malování na obličej, hudba, tetování, dobré jídlo na gastro festivalu, který je hned vedle.

Den s technotrasou.Zdroj: Deník/repro

Otevřené malé objekty

KDY: od pátku 13. do neděle 15. května

KDE: Ostrava-Hošťálkovice

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Po celou dobu festivalu budou hornická pekárna ve Slezské Ostravě a pozorovatelna civilní obrany v Hošťálkovicích otevřeny k prohlídkám zdarma. Nemusíte si tedy kupovat vstupenku k otevření číselného zámku (takto funguje vstupné do objektů po zbytek roku), prostě přijdete a užijete si expozici v pekárně nebo sestup do podzemí pozorovatelny.

Horská dráha

KDY: v neděli 15. května od 19 hodin

KDE: Dům kultury Ostrava

ZA KOLIK: vstupné od 19 do 450 korun

Když si starší, ale zkušený lev salónů přivede do svého luxusního pařížského bytu mladší atraktivní dámu, kterou před chvílí potkal v baru, je jasné, že nikoho nečeká nudný večer. Naopak oba hráči rozjíždějí přehlídku šarmu a osobního kouzla, které se přelévá z jedné strany na druhou, až si připadáme doslova jako na horské dráze. A stejně, jako musí po každém stoupání přijít prudký sešup, tak se díky nečekaným zvratům náhle proměňuje také situace mezi hostitelem a jeho hostem. Jízda na horské dráze je zkrátka nevyzpytatelným, ale silným zážitkem pro všechny zúčastněné.

NOVOJIČÍNSKO

Kouzelný den v Hückelových vilách

KDY: v sobotu 14. května od 14 hodin

KDE: Hückelova vila, Nový Jičín



V duchu příběhů Karla Maye si mohou všichni zájemci užít den plný hudby a dobrodružných časů. Slavnostní zahájení odstartuje prohlídky vnitřních prostor spojené s výstavou historických fotografií Hückelových vil a výstavou Po stopě Karla Maye. Od 15 hodin pak na své posluchače čekají René Matlášek & Vít Štaigl, od 16 hodin Petr Bende trio, Chasing Eagles - Marco Campos, Honza Kalník, Jakub Stolař. A stylový závěr večera nabídne projekci filmu Vinetou od 20. 30 hodin.

Procházka za bylinkami

KDY: v sobotu 14. května od 9 hodin

KDE: Valašská Rychta, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Všichni milovníci přírody se mohou vydat na procházku s povídáním nejen o bylinkách a stromech rostoucích ve volné přírodě. Provázet bude Olivie Leová. Ta se zajímá o divoce rostoucí rostliny, jež mnozí považují za plevel, využití bylin v léčitelství, kosmetice, kuchyni i aromaterapii.

Truhlík a Truhlička

KDY: v neděli 15. května od 15.30 hodin

KDE: Dům kultury Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné 90 korun



Truhlík byl první den ve škole. Vrátil se z ní však o dost dřív a navíc v tváři celý žlutý. Do toho všeho je mu velice špatně od žaludku a vůbec neví, čím by to mohlo být. A tak Truhličce, jakožto rozené vyšetřovatelce, nezbývá nic jiného, než vypátrat, co to Truhlík v té škole dělal. Pohádka o tom proč, kdy, kde a jak si správně mýt ruce.

OPAVSKO

Kocourek Modroočko

KDY: v neděli 15. května od 10 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

Pohádka z oblíbené knížky Josefa Koláře je veselým muzikálovým zpracováním příhod kocourka. Roztomilé kotě si po opuštění mateřského pelíšku hledá své místo ve světě. Seznámí se s dalšími kočkami a když dospěje do kočičího mládence, zamiluje se a má své děti. Jeho příběhy baví už dlouho generace dětí.

Férová snídaně v trávě

KDY: v sobotu 14. května od 10 hodin

KDE: Smetanovy sady Opava



Opavský piknik se připojuje k více než stovce míst setkání lidí, kteří chtějí vyjádřit zájem o pěstitele v Africe, Asii a Latinské Americe, kteří často dostávají za práci nízký plat a navíc pracují v nedůstojných až nebezpečných podmínkách. Účastníci opavské Férové snídaně si přinesou fairtradové i lokální potraviny a budou je společně jíst. Pořadatelé chtějí u snídaně uspořádat i soutěž o nejlepší fairtradovou pochutinu.

Férová snídaně. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Hoří, má panenko

KDY: v neděli 15. května od 10.30 hodin

KDE: obec Neplachovice

Místní dobrovolní hasiči oslaví 130. výročí založení sboru slavnostně u hasičské zbrojnice a pietním aktem na hřbitově. Následovat bude bohoslužba za zemřelé členy a od 14 hodin dostane děj hasičské slavnosti další impuls u Lípy svobody. Přítomným zahraje hasičský sbor z Bolatic a zatančí opavské mažoretky. Součástí programu je ukázka hasičské techniky, výstava fotografií i kronik a zábavné soutěže pro děti.

Hasičská zbrojnice v Neplachovicích.Zdroj: Deník/repro

Za koníčky do Kateřinek

KDY: víkend 14. a 15. května

KDE: Jezdecký klub Opava – Kateřinky

Milovníci parkurového skákání si přijdou na své po oba víkendové dny vždy od 9 hodin. V sobotu ovládnou soutěžní kolbiště mladí jezdci na mladých koních, kteří budou zdolávat překážky do 120 centimetrů. V neděli dopoledne je vystřídají jezdci s velkými koňmi na překážkách do 135 centimetrů a odpolední část bude od 14 hodin patřit jezdcům na ponících. V sobotní části soutěže bude mít pořadatelský klub želízko v ohni v podobě dvojice Anna Humplíková s klisnou Bueno Utopií, která minulý víkend získala třetí místo v Junior Cupu prestižní Velké ceny Brno.

Anička Humplíková s Bueno Utopií.Zdroj: Jezdecký klub Opava – Kateřinky

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Přátelé Dr. Melouna

KDY: v sobotu 14. května od 19 hodin

KDE: U Arnošta, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Tradiční jarní koncert kapely na domácí scéně, tentokráte posílené o nového člena Vildu Roubíčka na foukací harmoniku, který se představí i v samostatném folkovém recitálu. Přátelé Dr. Melouna zahrají staré i nové hity v novém aranžmá v sestavě. Akce se uskuteční dle počasí venku nebo uvnitř.

Komentovaná prohlídka v Muzeu meteoritů

KDY: v sobotu 14. května od 11 do 16 hodin

KDE: Meteority.com, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Pro všechny fanoušky vesmírných tajemství a meteoritů je připravena výjimečná komentovaná prohlídka. Zájemci si mohou nejen prohlédnout, ale také osahat kameny, které k nám přicestovaly z vesmíru a některé z nich jsou starší, než planeta Země.

Tik Tik

KDY: v sobotu 14. května od 19 hodin

KDE: Divadlo Čtyřlístek, Frýdek-Místek

Veselá a neobyčejná komedie s mírnou dávkou vulgarismů čeká na všechny fanoušky neotřelých divadelních kousků. V čekárně proslulého psychiatra se setkávají tři muži a tři ženy. Spojuje je stejný problém. Trpí tikem, neboli obsedantní neurózou, se kterou se jim všem těžko žije. Všichni věří v pomoc světoznámého odborníka doktora Sterna, u kterého se museli objednat dlouhý čas předem. Jelikož doktor má zpoždění, pacienti překonávají zábrany, seznamují se vzájemně se svými tiky a během dlouhého čekání se nakonec sami pokusí o skupinovou terapii. Jak si poradí a jak se poperou se svými poruchami? Dorazí doktor a vše vyřeší? A jak si s předlohou poradí mladí herci?

KARVINSKO

Otvírání pramenů

KDY: v sobotu 14. května od 14 hodin

KDE: lázně Darkov, Karviná



Každoroční otevírání pramenů v Lázních Darkov letos návštěvníky potěší hudebním vystoupením, spoustou doprovodného programu a samozřejmě pohodovou atmosférou. V programu vystoupí Šuba Duba Band, Houslová show Jirky Erlebacha, Cimbalowica a její hosté. Pro malé návštěvníky nebude chybět kolotoč, skákací hrad a malování na obličej.

Socha Živý pramen v Lázních Darkov sochaře Jana Kodeta.Zdroj: Foto: Jiří Hanzel

Den rodiny

KDY: v neděli 15. května od 14 hodin

KDE: Lodičky dokořán, Karviná

Přijďte si společně s dětmi užít pohodové nedělní odpoledne plné soutěží, zábavy, hudby na již tradiční akci Centra pro rodinu Sluníčko u příležitosti Mezinárodního dne rodiny.

Jagár v Jazzu

KDY: v sobotu 14. května od 20 hodin

KDE: Jazz Club v Havířově

ZA KOLIK: vstupné 100 korun



Folklor v Jazzu? Proč ne! V sobotu dorazí mistři z Folklorního souboru Jagár a ukážou všem milovníkům kvalitní muziky, zač je toho cimbál! Folklor je totiž něco, co se děje teď a tady.

BRUNTÁLSKO

Bleší trhy

KDY: v neděli 15. května od 9 hodin

KDE: zimní stadion, Bruntál

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Kdo miluje smlouvání i objevování starých pokladů, ten si jistě užije atmosféru Bleších trhů. Prodat můžete vše, co vám doma překáží a přitom to někomu může udělat nesmírnou radost. Prohledejte skříně, krabice, půdu, komoru a zjistíte kolik krásných věcí tam najdete. Vám přitom zabírají místo, nebo je již nepotřebujete. Věřte ale, že je spousta lidí, kteří podobnou věc hledají, a udělá jim to radost. Ke koupi naopak zcela jistě objevíte porcelán, hrníčky, hračky, knihy, časopisy, obrazy, kávomlýnky, starožitnosti, nářadí, autodíly, hudební nástroje, gramodesky, odznaky, pohlednice, armádní, rybářské a sportovní vybavení.

Bleší trh. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Adéla Elbel: Stand Up

KDY: v sobotu 14. května od 20 hodin

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: vstupné 290 korun



Komička Adéla Elbel žije život, jak nejlíp dokáže. Ale protože to občas zas tak dobře nedokáže, dala vzniknout svému novému 80 minutovému speciálu Stand up your life: první poločas rozpadu, ve kterém mluví o tom nejpodstatnějším - tedy sama o sobě. Přijďte se přesvědčit, jak dokáže být zábavná, stejně jako nesmlouvavě kritická a díky své lásce k proseccu taky někdy fajn. Tuhle one woman show nechcete propásnout. Adéla Elbel je stand-up komička a moderátorka, pravidelně vystupuje s pořadem Na stojáka a v televizním pořadu Comedy club. Zabývá se životem v popkulturním odkazu s přesahem do filosofie citátů moudrých lidí.

Den otevřených památek

KDY: v sobotu 14. května od 8 do 18 hodin

KDE: Krnov

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Den otevřených památek každoročně zahajuje turistickou sezónu v Krnově. V tento den budou otevřeny památky a turistické atraktivity. Zpřístupněny budou i památky, které nelze běžně navštívit. Budou se konat komentované prohlídky, připraven je i doprovodný program.