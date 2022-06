Fanouškům elektronické hudby není třeba tuto dvojici, která bez nadsázky patří aktuálně mezi českou djskou špičku zdlouhavě představovat. Djský projekt MAatamar je tvořen dvojicí Mark Airman a Mata C. Svoji pouť na klubové scéně odstartovail v létě roku 2006, aktuálně vystupují v klubech po celé republice a patří mezi jedny z nejobsazovanějších zástupců české scény, kteří vystupují po boku zahraničních stars.

Matamar. Ilustrační fotoZdroj: Facebook umělce

Fidlík a Violenka

KDY: neděle 5. Června od 14 hodin

KDE: Skalka Family Park, Ostrava



Fidlík s Violenkou utíkají z bájné krajiny Tóniny před zlým Tritonem. A kdo jim pomůže? No přeci Teta Květa, která je tak trochu popleta. V kouzelném domečku Muzíčku si společně s těmito hrdiny zazpíváte originální hity jako Bědovala Žába, Mlsný Méďa, Hurá je tu Mikuláš a spousty dalších.

Po vítkovických kulturních stopách

KDY: sobota 4. června od 14 hodin

KDE: Vítkovická radnice, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

Křížem krážem projdou zájemci místa, kde se ve Vítkovicích hrálo divadlo, promítaly se filmy, četlo se a pořádaly se výstavy, místy, kde se vítkovičtí scházeli u hudebních pavilonů. Provázet bude rodačka, výtvarnice a dlouholetá kronikářka Vítkovic Lenka Kocierzová. Ema Destinová, Otomar Korbelář byli na prknech Českého domu, Beno Blachut zpíval ve vítkovickém kostele, Vojtěch Martínek byl vítkovickým knihovníkem, Alois Jirásek patronem Českého domu, narodil se tady tanečník Emerich Gabzdyl a další a další jména, se kterými se seznámíte. Tato jména a osobnosti už mnozí neznají, je třeba se seznámit s těmi novými, soudobými, kteří tvoří nové příběhy.

Procházka po kulturních stopách Vítkovic vás zavede až do historie.Zdroj: Web pořadatele

Benefiční akce Zapal to RideOut ohromí v Outlet Arena Moravia

KDY: sobota 4. června od 16 hodin

KDE: Outlet Arena Moravia, Ostrava



Outlet Arena Moravia se znovu po roce rozhodla využít své rozhlehlé parkoviště s kapacitou 800 aut pro dobrou věc a poskytne tento prostor moto jezdcům ze známé Zapal to Crew. Nadšenci rychlých aut, kteří milují pískot brzd a vůni spálených gum si tak v sobotu 4. června mohou přijít užít jedinečný program plný adrenalinu. Akce startuje v 16 hodin a nebude na ní chybět ani přehlídka sportovních aut, Drift show, MK Stunts show, Bikelife show a zábavné soutěže plné krásných cen. Při sledování rozpálených motorů si navíc návštěvníci mohou vychutnat dýmku v Outletem speciálně připraveném Hookah baru. V rámci této benefiční akce v Outlet Arena Moravia se bude formou dobrovolného vstupného vybírat peněžní pomoc pro rodinu pětadvacetiletého Patrika z Frýdku-Místku, který minulý rok utrpěl těžké poranění mozku při automobilové nehodě.



Benefiční akce Zapal to RideOut ohromí v Outlet Arena Moravia.Zdroj: Archiv pořadatele

Honění krále 2022

KDY: sobota 4. června od 14.30 hodin

KDE: Ostrava - Lhotka

ZA KOLIK: 50 korun

Statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka si Vás dovoluje pozvat na lidovou slavnost Honění krále 2022, která se koná v sobotu dne 4. června 2022 v Ostravě – Lhotce v součinnosti s Jízdním oddílem městské policie Ostrava. V roce 2019 to byl 48. ročník zaznamenaný v kronice a 27. ročník od jeho obnovení v roce 1993. V roce 2020 a 2021 se lidová slavnost nekonala (covidová pauza).

Zážitkové jízdy vlakem pohornickou krajinou

KDY: od soboty 4. června

KDE: Ostrava



Výletníci se mohou opět těšit na komentované projížďky speciálním báňským spěšným vlakem. Ten bude vyjíždět tradičně z ostravského nádraží, ale nově také z polského Těšína s cílovou stanicí Josefova Jáma, poblíž Zoo Ostrava. Obě trasy povedou po starých tratích, které v minulosti sloužily ke svážení uhlí z karvinských dolů. Účastníci projížďky si užijí výhledy do unikátní pohornické krajiny na pozůstatky těžkého průmyslu a díky audiokomentáři a informačním panelům na jednotlivých zastávkách budou moci nahlédnout i do historie tohoto území. V letošním roce budou výletní vlaky po pohornické krajině jezdit o prázdninových víkendech nově na dvou trasách. První bude začínat i končit stejně jako předešlý rok ve stanici Ostrava-střed a pojede zhruba dvouhodinovou vyhlídkovou jízdu s audiokomentářem po báňských vlečkách. Druhá trasa z polského Těšína povede také přes jednotlivé zastávky v pohornické krajině, ale bude zakončena ve stanici s názvem Josefova Jáma, která se nachází v blízkosti Zoo Ostrava. Lidé si tak můžou spojit komentovanou projížďku vlakem s návštěvou ostravské zoo. Komentované projížďky pohornickou krajinou budou dostupné každou sobotu a neděli od 4. června do 18. září 2022. Jízdní řád, informace a prodej vstupenek na jednotlivé jízdy jsou k dispozici na webových stránkách Slezského železničního spolku.



Zážitkové jízdy vlakem pohornickou krajinou jsou zpět.Zdroj: Archiv pořadatele

Rainbow Run & Rainbow Fest Ostrava

KDY: sobota 4. června od 10.30 hodin

KDE: Dolní Vítkovice, Ostrava

Jediný barevný festival v České republice, který se odehrává v Ostravě v nádherné industriální Dolní Oblasti Vítkovic. Dva bláznivé programy v jeden den. To je Rainbow Fest, Rainbow Run a Rainbow Run Family + Rainbow Run kids. Rainbow Fest je součástí celé akce a tento rok se můžete těšit na Ewu Farnou, Kaliho, DJ Lowu, pro děti Míšu Růžičkovou, duhové nebe, 5 tun barev a taky párty v pěně, kolotoče, zábavné zóny, soutěže a jiné. Rainbow Run je 5 nejšťastnějších kilometrů na světě pro kohokoliv. Rainbow Run Family je určen především pro rodiny a měří 2 Km. Kids Rainbow Run je pro rodiny s dětmi a je dlouhý pouze 1km, kdy děti mohou jet i na odrážedlech, Všechny 3 běhy jsou doprovázeny barvami i házecími zónami a je na vás jaký běh si vyberete!

Dolní Vítkovice ochromí barevný Rainbow Run.Zdroj: Archiv pořadatele

KARVINSKO

Cirkulum na cestách

KDY: pátek 3. června od 15 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát

ZA KOLIK: zdarma

Vydejte se na scénu pouličního umění na Karvinsko. Uvidíte pouliční novocirkusové umělce z Česka, Itálie, Francie a Španělska, kteří účinkují po celém světě. Nový cirkus patří k nejmladším uměleckým žánrům a stal se moderním fenoménem reflektujícím současné výrazové prostředky. Novocirkusové představení testují umělecké i fyzické hranice projevu a propojují disciplíny jako je akrobacie, žonglování, moderní tanec, divadlo, hudba a připojují divadelní režii a dramaturgii.

Cirkulum na cestách v Karviné.Zdroj: Archiv pořadatele

III. Folklorní (ne)fest

KDY: sobota 4. června od 12 hodin

KDE: Letní kino, Havířov



Festivalová atmosféra, vystoupení muzik a souborů, dětský den, skvělé jídlo a pití, zábava pro celou rodinu, lidový jarmark. To všechno bude možné zažít na třetím ročníku Nefestu.



Musica Folklorica, která vystoupí na letošním ročníku.Zdroj: Archiv kapely

Muzejní den dětí

KDY: sobota 4. června od 10 hodin

KDE: Muzeum Těšínska, Český Těšín

I v muzeu si děti u příležitosti svého svátku mohou fantastickou zábavu. Od 10 do 13 hodin je pro ně připraven program s názvem Postavy z pověstí ožívají, od kterého mohu návštěvníci čekat komentovanou prohlídku s úkoly. Od 15 hodin pak otevře muzejní dvorek , ve kterém se odehraje pohádkové představení O třech princeznách a tříhlavém drakovi. Tu uvede Loutková scéna Bajka z Těšínského divadla.

Sezónu u Vrbického jezera odstartují závody dračích lodí, otevírá se i půjčovna

KDY: sobota 4. června, neděle 5. června

KDE: Vrbické jezero, Bohumín



Sezóna vodních aktivit právě startuje. U Vrbického jezera ji v sobotu 4. června zahájí divácky atraktivní závody dračích lodí. O den později, tedy v neděli 5. června, se veřejnosti otevře městská půjčovna plavidel. Služby přístaviště, v němž kotví pět pramic a čtyři šlapadla, mohou zájemci využít až do konce září. Chod půjčovny pro město zajišťuje místní spolek Vodáci Odry a Olše. Ve stánku na pláži pomohou jeho členové vyřídit turistům formality a poskytnou jim potřebné vybavení. Půjčovné lze platit pouze v hotovosti, ceny se liší podle velikosti plavidla, a to od 90 do 150 korun za půlhodinu nebo od 150 do 250 korun za hodinu. Držitelé karty Těšínské Slezsko Region Card mají dvacetiprocentní slevu.



Město před začátkem léta připravilo jak u Vrbického jezera, tak i u Kališova jezera zázemí pro pohodové trávení volného času.Zdroj: Pavel Čempěl

Zábavná sobota v Dětmarovicích

KDY: sobota 4. června od 15 hodin

KDE: Dětmarovice

Bohatý program složený z hudební produkce a atrakcí pro děti připravili na sobotu 4. června organizátoři 17. Obecní slavnosti v Dětmarovicích. Od 15 hodin se areálu sokola postupně představí Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, zazní muzikálové hoty Děti ráje, večer zazpívá kapela Nebe a Janek Ledecký s kapelou a na závěr Katapult revival. Děti bude celé od půl pátí bavit Klaunice Kalimero. Zajištěno je bohaté občerstvení.

Ondřej Havelka & Melody Makers. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Lucie Kotrbová

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Růže draka

KDY: neděle 5. června od 16 hodin

KDE: Faunapark, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 80 korun

Vraťme se společně do středověku a pojďme zažít tradiční středověká lidová řemesla. Nakoukneme do středověké kuchyně, dílny zbrojíře, švadleny, zázemí rolníka, písaře, lukostřelce, lovce a mnoha dalších. Bude připraven táborák pro všechny, kteří si chtějí zachránit skoro zaniklou tradici a usmažit vaječinu. Přineste si prosím vlastní rendlíky i vejce a další potřebné.

Vraťte se do středověku s akcí Faunaparku.Zdroj: Facebook pořadatele

Prohlídka židovského hřbitova

KDY: neděle 5. června od 15 hodin

KDE: židovský hřbitov, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma



Tato tradiční komentovaná prohlídka lektora Jaromíra Poláška je určena široké veřejnosti, vstup volný. Na prohlídce budou například přiblíženy židovské pohřební zvyky, historie Židů ve Frýdku-Místku a historie místního židovského hřbitova.

Po stopách vín

KDY: pátek 3. června a sobota 4. června

KDE: zámek, Frýdek-Místek

Putování po stopách a vůních vín můžete zahájit na frýdeckém zámku, v sobotu se pak přesunout za hradební zdi středověké pevnosti hradu Hukvaldy. Užijete si lahodnou chuť těch nejlepších moravských vín. Připraven je bohatý doprovodný program.

Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Michal Fanta

OPAVSKO

Opavský den dětí

KDY: sobota 4. června od 13 do 18 hodin

KDE: Městské sady Opava

Pro malé i velké je připravena řada zábavných a sportovních aktivit, her, soutěží, nafukovacích atrakcí a dílniček. K vidění bude vojenská, hasičská, zemědělská, policejní a dopravní technika. Na pódiu vystoupí od 13.15 hodin mažoretky TK Dancing Roses, následuje mišmaš písniček, tance, legrace a hraní, od 14.30 hodin bude na programu mezinárodní folklorní festival s názvem Děcka poče se hrač . V 16.20 hodin se na pódium vrátí mažoretky, od 16.30 hodin budou bavit všechny generace Čiperkové a program ukončí od 17.45 hodin znovu mažoretky. (jih)

Ilustrační snímek.Zdroj: Shutterstock

Reinterpretaci kreseb Wacława Szpakowského

KDY: sobota 4. června od 19 hodin

KDE: Matiční dům, Opava



Ve své z cyklu Rytmické linie vytěžuje Gerard Lebik jejich zvukový potenciál. Szpakowského díla zde slouží jako jakási partitura, realizovaná in situ v procesu sonifikace prostoru. Skladba je tedy pokusem přenést dvojrozměrnost Rytmických linií do oblasti architektury za pomoci analýzy jejích akustických vlastností. (jih)

Otevřené ateliéry 2022

KDY: sobota 4. června od 15 hodin

KDE: zámek, Hlučín

Akce nabízí příjemné odpoledne s kolekcí maleb, soch, grafik a keramiky, hudby a dobrého jídla i pití. Výtvarnou formu zastoupí díla malířů Andrzeje Ciéślara a Ondřeje Tkačíka a dveře otevře Ateliér Viridian. Svou tvorbu představí sochař Petr Gerych, malířka Lucie Mitáčková, letošní absolventi výtvarného oboru hlučínské ZUŠ i účastnice workshopů pro dospělé pod vedením Marka Hrušky. Hudební část zajistí vystoupení Terezy Janečkové a Lucie Mitáčkové v netradičním propojení akordeonu i klavíru, kytarové struny rozezní hlučínský virtuos Antonín Viliš a v bubenické show se představí multiinstrumentalista Palo Nowak. Akce vyvrcholí koncertem excelentního bluesrockového kytarového dua Mario Šeparović a Vojta Šńupárek. Pro malé i velké návštěvníky budou připraveny různé výtvarné dílny. (jih)

Otevřené ateliéry 2022Zdroj: Jiří Rygel

Pestrý Den města

KDY: sobota 4. června od 14 hodin

KDE: Sportovní areál Vítkov



Program zahájí dětský blok s reprodukovanou hudbou a pokračovat bude fotbalovou výzvou s TJ fotbal Vítkov a vystoupením Majdy z Kouzelné školky. V 16:30 vystoupí s krátkým projevem starosta města a bude pokřtěno nové hasičské auto. Hudební část programu nabídne vystoupení skupiny Desperado,pak Laury a její tygři a zazpívá Ewa Farna. Hudební smršť zakončí skupina Special Band. V doprovodném programu bude čas na lukostřelbu, návštěvu tetovacího salónu, magického stánku nebo kreativní dílny, k dispozici budou deskové hry, RC modely i zábavné atrakce. (jih)

Prajzská Rallye je tu zase

KDY: sobota 4. června od 8 hodin

KDE: zámek, Kravaře

Sportovně orientační soutěž historických vozidel je určená k potěšení všech milovníků starých plechových krasavců. K vidění budou též ojedinělé skvosty funkčních veteránů. Trasa povede z Kravař přes obce Bolatice, Rohov, Chuchelná, Krzyzanowice, Píšť, Bohuslavice, Háj ve Slezsku a ze Zábřehu kolona zamíří zpátky na kravařský zámek. (jih)

Prajzská rallye 2022Zdroj: Facebook

Filmový klub: Film roku

KDY: pondělí 6. června od 18 hodin

KDE: kino Mír, Opava



Argentinská dvojice scenáristů a režisérů Mariano Cohn a Gastón Duprat se v Opavském filmovém klubu představí úspěšnou satirou Film roku. Vážený občan, jejich předchozí film, byl nominován v Benátkách na Zlatého lva a totéž se podařilo i uváděnému snímku. O kvalitách autorské dvojice svědčí i skutečnost, že vedle pro Evropu méně známého argentinského herce Oscara Martíneze dokázali obsadit do dalších hlavních rolí superhvězdy Penélope Cruzovou a Antonia Banderase. Všichni tři – výstřední režisérka a dva typově zcela odlišní, ale v zásadě stejně samolibí herci – rozehrávají skvělou parodii na artové filmy, sebestředné filmové hvězdy, novátorské režisérské postupy apod., aniž by se ale tomu všemu jen prvoplánově vysmívali. Snímek Film roku uvádí kino Mír v pondělí 6. června od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

20 let Pramínků

KDY: sobota 4. června od 17 hodin

KDE: Katolická beseda, Kopřivnice

ZA KOLIK: 100 korun

Milovníci folkloru mohou oslavit 20 let s cimbálovou muzikou Pramínky a zároveň pokřtít nové CD, nazvané V dobrym i zlym. Vstupné lze zakoupit na místě.

Cimbálová muzika PramínkyZdroj: Facebook kapely/David Šrubař

Czech Trophy

KDY: sobota 4. června od 15 hodin

KDE: Amfiteátr, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: zdarma



Po třech letech se do Amfiteátru na Horečkách vrací soutěž dřevorubeckých sportů. Akce potěší všechny milovníky adrenalinových show. V nejtěžším formátu dřevorubeckých sportů Trophy musí závodník bez pauzy absolvovat čtyři disciplíny – Stock Saw, Underhand Chop, Single Buck a Standing Block Chop. V ostrém sledu je potřeba si bez chyby a zaváhání poradit s motorovou pilou, sekerami i speciální jednomužnou pilou. Sekají a řežou se bloky, které simulují ležící i stojící stromy. Závodu se účastní kompletní česká špička tohoto sportu. Minutou ticha bude teké uctěna památka tragicky zesnulého Martina Komárka, legendy tohoto sportu nejen v České republice, ale i ve světě.

Kopřivnické dny techniky

KDY: sobota 4. a neděle 5. června od 9 do 17 hodin

KDE: Tatra Kopřivnice

V areálu Tatry Kopřivnice- Polygon si mohou fanoušci užít jubilejní 10. ročník akce nazvané Kopřivnické dny techniky. Ta je zaměřena na předvedení výrobků této světoznámé automobilky. Pro účastníky je zajištěn bohatý program.

Tatra v Kopřivnici. Ilustrační foto.Zdroj: Archiv/Deník

BRUNTÁLSKO

Modrá je dobrá

KDY: denně od 9.30 do 17.30 hodin

KDE: zámek, Bruntál

Nevíte, kam zajít na akci? Naplánujte si cestu třeba na zámek v Bruntále do tamní zámecké kaple. Koná se tam totiž výstava Modrá je dobrá. Čeká vás expozice modrotiskových forem ze sbírek Muzea v Bruntále. Navštívit ji můžete až do 26. června.

Ilustrační foto.Zdroj: Se svolením Zuzany Osako

Puellae Cantantes

KDY: sobota 4. června od 17 hodin

KDE: ZŠ Petrin, Bruntál



Koncert Ženského komorního sboru Puellae Cantantes v atriu ZŠ Petrin. Jako host vystoupí Městský dechový orchestr Bruntál.

Pohádkový les

KDY: sobota 4. Června od 14.30 hodin

KDE: zahrada SVČ, Krnov

ZA KOLIK: 60 korun

Navštivte v sobotu 4. června zahradu SVČ Krnov a objevíte se ve světě pohádek s nejrůznějšími pohádkovými bytostmi. Čekají vás všemožné i nemožné hry, úkoly a zábava, no a od 15 hodin také představení loutkářského souboru Krnováček.

Pohádkový les v SVČ Krnov - plakát k akci.Zdroj: Archiv pořadatele

Máte tip na dobrou akci nebo jste dokonce jejím pořadatelem a rádi byste tuto událost zviditelnili? Pošlete krátký popis akce s ilustrační fotkou na e-mail: tipy.morava@denik.cz. Pozvánka se posléze objeví v našich tipech.