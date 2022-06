Zejména pro děti je určeno sobotní dopoledne plné zábavy a písniček z oblíbené televizní série TV Pro Děti. Fidlík s Violenkou utíkají z bájné krajiny Tóniny před zlým Tritonem. A kdo jim pomůže? No přeci Teta Květa, která je tak trochu popleta. V kouzelném domečku Muzíčku si společně s našimi hrdiny děti zazpívají originální hity jako Bědovala Žába, Mlsný Méďa, Hurá je tu Mikuláš a spousty dalších.

Komentovaná procházka: Vzorné sídliště Zábřeh

KDY: neděle 19. června od 14.30 hodin

KDE: u restaurace Helbich, Ostrava-Zábřeh

ZA KOLIK: 100 korun



Komentovaná vycházka seznamuje zájemce s někdejší osadou Březí v Zábřehu, u níž začalo po 2. světové válce vznikat funkcionalistické Vzorné sídliště Ostrava-Zábřeh – Bělský les, jehož centrum dnes tvoří náměstí SNP. Původní funkcionalistický návrh zástavby však byl realizován pouze v omezeném rozsahu, neboť po únoru 1948 se sídliště začalo stavět ve stylu socialistického realismu. Během vycházky se zaměříme na architektonické hodnoty jednotlivých domů i stylů, přiblížíme si budovy okolo náměstí SNP (pošta, poliklinika, obchodní dům Průkopník, kulturní dům NHKG), nastíníme standard bydlení, prohlédneme si umělecká díla a zajímat se budeme i o proměny sídliště napříč dekádami. Součástí vycházky je ukázka historických fotografií a plánů.



Ostravské pěšiny / Vzorné sídliště Zábřeh: od funkcionalismu k soreleZdroj: Archiv pořadatele

Beseda s dirigentem Markem Prášilem

KDY: neděle 19. června od 15 hodin

KDE: Sádrový ježek, Ostrava

Už léta je Sádrový ježek součástí Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, letos se stal jednou ze dvou festivalových kaváren a díky této spolupráci se zde pořádají besedy. Dvě ze tří besed už proběhly. Na neděli je připravena třetí a zároveň poslední beseda, jejímž hostem bude dirigent Marek Prášil. Marek Prášil patří k výrazné mladé nastupující generaci dirigentů. Jaké to je prosadit se na českých a zahraničních pódiích se bude ptát Anna Bangoura.

Dirigent Marek PrášilZdroj: Archiv JFO

Den otců v Géčku

KDY: neděle 19. června od 14 hodin

KDE: Nákupní centrum Géčko, Ostrava-Poruba



Tatínci! Přijďte se společně s dětmi podívat na parkurovou show do Géčka, a to 19. června od 14 hodin! Spojily se síly s kluby HC Poruba a FC Baník Ostrava, které si pro vás připraví soutěže, doprovodný program a hlavně autogramiády plné sportovních hvězd!



Den otců v Géčku - plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

Den pro včely a medobraní v Zoo Ostrava

KDY: sobota 18. června od 11 hodin

KDE: Zoo Ostrava

Sobota 18. června bude v ostravské zoologické zahradě věnována včelám a včelaření. Uskuteční se zde tradiční medobraní a pro děti i dospělé budou připraveny rozmanité včelí aktivity, při nichž se dozvědí, k čemu se používá medomet, co je to voština, jak vypadá žihadlo pod mikrospkopem a další zajímavosti. Vzhledem k alarmujícímu úbytku těchto významných opylovačů představí zoo i vlastní aktivity k ochraně včel, ale také čmeláků a dalších druhů hmyzu. Program bude probíhat ve výukovém centru a na Včelí stezce od 11 do 16 hodin.

KARVINSKO

Pohádková neděle: Káťa a Škubánek

KDY: neděle 19. června od 15 hodin

KDE: Střelnice, Český Těšín

ZA KOLIK: 70 korun

V malém domku spolu bydlí dva nerozluční kamarádi, holčička Káťa a strakatý pes Škubánek, kteří spolu zažívají nejen veselé, ale i napínavé příhody a dobrodružství. Divadelní představení pro děti uvede Divadlo D5.

Ilustrační fotoZdroj: zug

Vivat Josef Božek

KDY: sobota 18. června od 9 do 20 hodin

KDE: historická budova Muzea Těšínska, Český Těšín



Vstupte do doby před více než 200 lety, do času empíru – zažijte den plný páry, dobového tance, šarmantních dam, elegantních fyzilírů c. k. pěšího pluku a mnoho dalšího.

Výstava mysliveckých trofejí

KDY: sobota 18. června od 9 do 20 hodin

KDE: hájenka MS Beskyd, Dolní Žukov

Výstava mysliveckých trofejí v hájovně Moravskoslezských Beskyd v Dolním Žukově bude otevřena exkluzivně třetí červnovou sobotu. Při této příležitosti bude připravena k ochutnání i tradiční myslivecká kuchyně.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Zdeněk Skalička

Diskohrátky

KDY: pátek 17. června od 19 hodin

KDE: Společenský dům, Havířov



Večer v pátek 17. června od 19 hodin se můžete královsky pobavit v duchu hitů 70. a 80. let! Kde se tato skvělá zábava uskuteční? Zavítat na ni můžete do Společenského domu v Havířově! Večerem a výběrem hudby vás bude provázet diskžokej Pavel Šindlář. Zábava potrvá až do brzkých dvou hodin ranních.



Diskohrátky v duchu hitů 70. a 80. let.Zdroj: Archiv pořadatele

Paľo Habera s Team zahrají v sobotu v Karviné na Lodičkách

KDY: sobota 18. června od 16 hodin

KDE: Areál Lodiček, Karviná

Slovenská rocková legenda Pavol Habera s kapelou Team bude hlavní hvězdou festivalu Dolański Gróm, který se koná v sobotu 18. června v Karviné. Také letos dali organizátoři prostor mladým polským kapelám, kterými budou Kambo a Stach Bukowski. „Pro fanoušky slovenské kapely Team, v jejímž čele stojí od konce 80. let zpěvák a kytarista Pavol Habera, je to jedna z výjimečných příležitostí, vidět tento soubor letos v Česku na koncertním pódiu,“ říká za organizátory Haberova karvinského vystoupení Lešek Koch. Jak Deníku řekl sám frontman kapely Paľo Habera, na karvinou padla volba díky dobré referenci, kterou dostal od Ewy Farne, jež v karvinéí vystupovala loni. „Ewa nám říkala, že jsou tu příjemní lidé a tento fakt je pro nás dost důležitý,“ uvedl Habera. Kromě Karviné letos Team s Haberou vystoupí podle zatímního rozpisu v Česku pouze na konci července v Liberci na festivalu Benátská! Poslední vstupenky jsou ještě v stále v prodeji v síti Ticketportal.cz Více informací na www.grom.cz.

Z festivalu Dolański Gróm.Zdroj: Archiv akce

Den plný zábavy v Horních Bludovicích

KDY: sobota 18. června od 13 hodin

KDE: areál fotbalového hřiště a tenisových kurtů, Horní Bludovice



Hudba, dobré jídlo a pití a zábava pro malé i velké. Takový bude Den obce Horní Bludovice, který se koná v sobotu 18. června v areálu fotbalového hřiště a tenisových kurtů. Začátek programu je ve 13 hodin, kdy vystoupí duo Maxim Turbulenc. Poté se mohou návštěvníci těšit na vystoupení kapel Světlo, Střepy, The Backwords World Beatles Show, slovenské zpěvačky Kristíny. Namísto původně avizovaného Dalibora Jandy vystoupí Petr Kotvald. Pro děti jsou připraveny skákací hrady, malování na obličej, tvoření balonků. Parkování není zajištěno, organizátoři doporučují přijít pěšky.

Pouť v Dolní Lutyni

KDY: pátek 17. června - neděle 19. června

KDE: prostramství u pekárny, Dolní Lutyně

V netradičním termínu, předposlední červnový víkend, se letos koná dolnolutyňská pouť. Lunapark Exclusive se na prostranství u místní pekárny otevře v pátek 17. června. Pouťové atrakce a stánky se uzavřou v neděli v podvečer.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jitka Vepřovská

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Muzeum jde do ulic

KDY: do 3. července

KDE: Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma

Outdoorový výstavní projekt Ostravského muzea bude postupně putovat Moravskoslezským krajem a představovat místní muzejní instituce. Výstava prezentuje na 20 panelech historii a činnost sedmi kulturních organizací: Ostravské muzeum, Muzeum Novojičínska, Slezské zemské muzeum, Muzeum Těšínska, Muzeum v Bruntále, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Galerie výtvarného umění v Ostravě. Dva panely jsou následně věnovány kultuře a památkové péči v Moravskoslezském kraji.

Sweetsen fest

KDY: od 16. do 19. června

KDE: stadion TJ Slezan, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma



Největší frýdecko-místecký hudební, charitativní a divadelní festival - to je Sweetsen fest. Z komorní akce pro hrstku přátel, která poprvé proběhla v roce 2004, se během let stala jedna z největších a zároveň i nejoriginálnějších kulturních akcí v České republice. Sweetsen fest láká pravidelně tisíce návštěvníků, nejenom z Frýdku-Místku, především na unikátní dramaturgii a myšlenku festivalu. Letošní osmnáctý ročník bude mít nejsilnější line up v historii festivalu. Na čtyřech podiích se představí desítky kapel, mezi nimi na příklad Bandaband, Tomáš Kočko Orchestra nebo Buty.



Tomáš Kočko & OrchestrZdroj: facebook

Literáti zpod Beskyd

KDY: do neděle 19. června 17 hodin

KDE: zámek, Frýdek-Místek

Literární klub Petra Bezruče Frýdek-Místek slaví 25. výročí založení. U této příležitosti vznikla výstava, která dokládá literární, fotografické i výtvarné tvoření za posledních 5 let s připomenutím těch 20 let předtím.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Výstava ZUŠ Jablunkov

KDY: do 20. srpna

KDE: JACKi, Mariánské náměstí 1, Jablunkov



Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Jablunkov probíhá až do 20. srpna, a to na Mariánském náměstí 1 v Jablunkově v centru JACKi. Nenechte si ujít exhibici talentovaných žáků a nechte se inspirovat jejich fantazií!



Výstava ZUŠ JablunkovZdroj: Archiv pořadatele

OPAVSKO

Letní špaření pro malé návštěvníky

KDY: neděle 19. června od 9 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

Na zahradě opavského „loutkáče“ vypukne od 9 hodin program, naplněný různými zábavnými hrami i soutěžemi. Na své si v něm přijdou hlavně děti, ale určitě zaujme i jejich dospělý doprovod. V 10 hodin začínají Duhové bubliny a jiné klauniády. Legendární představení Václava Strassera, vynikajícího českého mima a klauna je založené na situačním humoru, kouzlu okamžiku a magické kráse mydlových bublin. Po představení bude následovat malá bublinová dílnička. (jih)

Loutkové divadlo v Opavě. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Veronika Bernardová

Světová premiéra baletního představení

KDY: neděle 19. června od 19 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava



Vedení opavského divadla využilo toho, že je v Olomouci po návratu z francouzského turné ubytovaný soubor Kyjevského městského baletu. Místo odvolané premiéry Dona Giovanniho nabídlo divákům jeho vystoupení s opavskými tanečníky na scéně Slezského divadla. Výsledkem bude světová premiéra baletní inscenace Já Karolína, která nabídne kombinaci neoklasiky, klasiky i moderny baletního umění. Autorem a uměleckým supervizorem je šéf opavského baletu Martin Tomsa, titulní roli zatančí opavská špičková primabalerína Karolína Valalíková. (jih)

Varhanní cestování staletími

KDY: neděle 19. června od 15 hodin

KDE: kostel sv. Jana Křtitele, Hlučín

Posluchači si vyslechnou průřez varhanní hudbou od konce 17. do začátku 19. století. Koncert jim nabídne skladby známých i méně známých skladatelů. Zazní díla Johanna Christiana Heinricha Rincka, Dietricha Buxtehudeho, Johna Stanleyho, Wolfganga Amadea Mozarta, Carla Philippa Emanuela Bacha i jeho otce Johanna Sebastiana Bacha. Interpretem bude varhaník Jan Rotrekl. (jih)

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Michal Fanta

Hudba, zpěv a povídání

KDY: neděle 19. června od 17 hodin

KDE: vodárenská věž KUPE, Opava

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Schůzky s bývalou sólistkou opery Slezského divadla Olgou Procházkovou jsou divácky oblíbenou akcí. Další setkání se známou sopranistkou pod názvem Letní kavárna zájemce rovněž nezklame. V pozdním odpoledni nabídne pěvkyně přítomným pěvecké vystoupení napříč hudebními žánry, doplněné povídáním o kultuře jako takové i vzpomínky na svou uměleckou činnost. Na klavír Olgu Procházkovou opět doprovodí František Šmíd. (jih)



Olga Procházková a František Šmíd.Zdroj: Archiv umělců

Letnice s hudbou a soutěží

KDY: pátek 17. a sobota 18. června od 14 hodin

KDE: Autokemp Budišov nad Budišovkou

Tradiční Budišovské letnice budou mít hlavně hudební náplň. Návštěvníkům zahrají mimo jiné hudební skupiny Stromboli, Mig 21, Blood Brothers, Sendwitch i další a s kapelou vystoupí též zpěvák Vilém Čok. Šikovní řezbáři budou soutěžit O zlatou lípu a chybět nebudou ani motokáry. (jih)

Z koncertu Mig 21. Ilustrační fotoZdroj: Filip Nekola

Vernisáž s koncertem

KDY: sobota 18. června od 15.30 hodin

KDE: kostel sv. Petra a Pavla, Kružberk



Slavnostní vernisáž výstavy fotografií Kateřiny Skalíkové pod názvem Za obzor se uskuteční pod záštitou spolku Radisko Kružberk a úvodní slova pronese Venuše Drochytková. Hudební doprovod zajistí Zuzana Prokešová. Od 16 hodin následuje koncert Radka Šrajerová a přátelé. Výstava bude v kostele k vidění do 18. listopadu. (jih)

NOVOJIČÍNSKO

Fajne léto: hrátky s tátou a tatrou

KDY: Muzeum Tatra, Kopřivnice

KDE: neděle 18. června, od 14 hodin

Zábavné odpoledne u příležitosti Dne otců je připraveno v Muzeu Tatra. Tatínci, máte doma tatrovku? Tak s ní i dětmi přijďte soutěžit k muzeu! Tady totiž čeká spousta soutěží a zábavy. Milovníci této legendy se mohou těšit na sraz plastových tatrovek, jízdu zručnosti, koulení pneumatiky, nakládání nákladu či interaktivní jeřáby a hrátky pro děti. Hasičský záchranný sbor předvede hasičskou techniku a chybět nebude ani spanilá jízda všech zúčastněných tatrovek na závěr.

Fajne léto: hrátky s tátou a tatrouZdroj: Archiv pořadatele

Jarmark v parku

KDY: sobota 18. června od 13 hodin

KDE: Národní sad, Štramberk

ZA KOLIK: zdarma



Řemesla jsou a budou potřeba a je třeba je podpořit. Celá akce je postavena na myšlence propojit lidi skrze nápady, zkušenosti, podělit se s činnostmi, které dělají radost, zazpívat si, prohodit pár slov s lidmi, kteří Vám budou blízcí, nabídnout jakékoliv své domácí produkty, vyměnit své zboží za jiné, či něco málo utržit za své výrobky a to vše za předpokladu, že se to bude týkat vlastní výroby. Ať už to bude něco ručně vyrobeného a originálního, nebo něco chutného třeba dle babiččina receptu.

Den dětí a 14. Bubenická party

KDY: sobota 18. června od 15 hodin

KDE: BAV klub, Příbor

ZA KOLIK: děti zdarma, dospělí 50 korun

Pro děti, mladé duchem i milovníky etnické muziky jsou připraveny modely, soutěže a hry, a hlavně setkání bubeníků s etnickými bubny a jinými perkusí nástroji, bonga, djembé, tamburíny, tibetské mísy, didgeridou a další. Budou k dispozici atrakce pro děti, trampolíny, stolní tenis, tvůrčí dílna, diskotéka, jízdy s RC. Zlatým hřebem pak bude rituální zapálení ohně, taneční rej, workshopy bubnování a opékání buřtů.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Roman Nešetřil

BRUNTÁLSKO

Dny města Bruntál

KDY: pátek 17., sobota 18. a neděle 19. června

KDE: Bruntál

Dny města Bruntál zvou na bohatý program třetího červnového víkendu. Návštěvníci se mohou těšit na stánkový prodej, občerstvení, atrakce pro malé i velké a soutěže a hry pro děti. Zahraje kapela Hodiny, kapela Disonant, Vašo Patejdl, Barbora Poláková a jiní.

Dny města Bruntál zvou na bohatý program třetího červnového víkendu.Zdroj: Archiv pořadatele

Řecké dny

KDY: sobota 18. června od 14 hodin

KDE: SVČ Krnov



Středisko volného času zve do své zahrady na Řecké dny. K vidění bude přehlídka různých folklorních tanečních souborů, pro potěchu ucha vystoupí hudební skupina Poseidon.

Útěk z řádu

KDY: sobota 18. a neděle 19. června

KDE: hrad Sovinec

Na hradě Sovinci proběhne o třetím červnovém víkendu Útěk z řádu aneb šermířské povídky a pikantní příběhy z kláštera. Po celý víkend budou návštěvníky bavit šermíři Nuntius Regis, Loutkové divadélko Kašpárkův Svět a své šermířské pohádky přiveze skupina scénického šermu Allegros. Na hradním nádvoří si bude k vyzkoušení ku příkladu řemeslo kovářské či pregéřské. Prohlídka hradem s průvodcem či návštěva vyhlídkové věže je samozřejmostí.

Hrad Sovinec. Ilustrační fotoZdroj: Karel Machyl

Feel The Vibe

KDY: sobota 18. června id 15 hodin

KDE: Rozhledna Cvilín

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Tentokrát to na cvilínské rozhledně pořádně ožije, a to už 18. června, kdy tento prostor zaplní elektronická hudba, dobré jídlo a pití a samozřejmě skvělý lidé. Hlavní myšlenkou je především hodit se do klidu a nechat se unášet v rytmu hudebních žánrů jako jsou house, tech-house a techno, a to od DJ Nikolase. Vezměte si doma svou oblíbenou deku a přidejte se k nám. Přijďte v sobotu 18. června v 15 hodin na cvilínskou rozhlednu! Propojení přírody a dobré energie je v tento den zaručeno! Vstupné je dobrovolné, a když neklapne počasí, akce se nekoná.



Feel The Vibe - plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

