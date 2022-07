Singl Bad Man aktuálně zvítězil v anketě Žebřík na prvním místě v kategorii skladba roku a klip roku. A určitě nejen tuhle pecku doveze Marpo & Troublegang na Barrák music hrad. Marpa jste mohli postřehnout také jako bubeníka Chinaski, v hudbě se však pohybuje již od roku 1999. Svou osmou studiovou desku vydal v roce 2021 pod názvem Backwoods Bred.

Ilustrační foto.Zdroj: Tomáš Urban

Rocková kytara Petra Latnera

KDY: sobota 16. července od 18 hodin

KDE: Hudební klub Acoustica, Ostrava



Skladby interpretů jako Led Zeppelin, Black Sabath, Judast Oriest, Jimi Hendrix, Frank Zappa, Joe Satriani a mnoha dalších v instrumentálním podání kytaristy Petra Latera.

Komentovaná procházka

KDY: sobota 16. července od 10 hodin

KDE: Prokešovo náměstí, Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun

Na ostrově Julesa Verna užívali trosečníci svých vědeckých a technických znalostí a přírodních podmínek ostrova k vybudování pohodlného místa k životu. V Ostravě se o totéž snažili techničtí odborníci ze všech koutů světa. Objevte, jakým tempem se nevýznamné feudální městečko proměnilo v průmyslového giganta.

Pimprléto

KDY: od 17. července do 14. srpna

KDE: Divadlo loutek, Ostrava



Amfiteátr Divadla loutek Ostrava letos opět nebude zahálet ani o prázdninách. Po krátké pauze na začátku července otevře své brány a přivítá diváky. Pimprléto 2022 odstartuje 17. července a potrvá až do 14. srpna. Na malé i velké příznivce pohádkového divadelního světa čeká bohatý víkendový program doplněný v letošním roce o tvůrčí dílny pro veřejnost a dokonce o výtvarný art camp s japonským loutkářem. Letošní Pimprléto je doslova nabito programem. Divadlo podobně jako v minulých ročnících pozvalo profesionální a poloprofesionální divadelní soubory a spolky.



Pimprléto. Plakát k událostiZdroj: Archiv pořadatele

KARVINSKO

Tři mušketýři

KDY: sobota 16. července od 10 do 17 hodin

KDE: zámek Fryštát, Karviná

Během jednoho dne se budete moci spolu s námi přenést na počátek 17. století, a to rovnou do sladké Francie ke dvoru slovutného krále Ludvíka XIII. Na vlastní oči tak spatříte slavné Tři mušketýry a spolu s nimi se pokusíte čelit intrikám obávaného prvního ministra, kardinála de Richelieu. Představení plné šermířských soubojů, dramatických zvratů i úkladných nástrah prohnaného kardinála slibuje napínavou podívanou pro diváka každého věku.

Vládci nebe

KDY: sobota 16. července od 9 do 17 hodin

KDE: Archeopark Chotěbuz-Podobora



Obloha je plná dravců a někteří z nich přiletí i na hradiště! Na návštěvníky čeká sokolnické vystoupení, po celý den si mohou prohlédnout jednotlivé dravé ptáky a chybět nebudou ani tvůrčí dílny.



Dravci. Ilustrační fotoZdroj: archiv Františka Adámka

Romantické jízdy kočárem

KDY: pátek 15. a sobota 16. července od 15 hodin

KDE: zámek, Karviná-Fryštát

ZA KOLIK: 200 korun

Na romantickou jízdu kočárem taženým koňským spřežením se letos o prázdninách můžete vydat v pátky a soboty vždy od 15 do 18 hodin. Projížďky je však nutné rezervovat, protože je o ně velký zájem. Rezervaci vám zajistí v infocentru na telefonu 596 318 620. Pokud nemáte rezervaci, nezoufejte. Občas se stane, že někdo rezervaci zruší. A to je šance pro vás. Doporučujeme to zkusit na místě a zeptat se přímo pana kočího, zda náhodou není volný.

Benjammin

KDY: neděle 17. července od 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát

ZA KOLIK: zdarma



Benjammin multižánrová kapela, inklinující k modernímu country, v čele se zpěvačkou Janou Čečotkovou, zahraje známé písně z repertoáru zpěvaček Sheryl Crow, Norah Jones, Ennie Lenox nebo Miley Cyrus, a to v neděli 17. července od 17 hodin na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě. Koncert proběhne v rámci programu Karvinské kulturní léto.



Kapela BenjamminZdroj: Archiv kapely

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Velká sloní pohádka

KDY: neděle 17. července od 16 hodin

KDE: Faunapark, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 80 korun

Zvířata u nás doma děti většinou zanjí, ale o těch z cizích krajů se dozví díky pohádce ve Faunaparku. Maňáskové představení jim i jejich rodičům zahrají herci Divadélka Smíšek.

Po stopách malé arcivévodkyně

KDY: sobota 14. července od 14 hodin

KDE: Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek



Císařovna Marie Terezie si přijela odpočinout na své letní sídlo od četných vladařských povinností a vzala s sebou i všechny své urozené potomky. Netušila však, že si její nejoblíbeněji dcera Marie Kristýna sbalila kufr plný různorodých hraček! Tyto letní prázdniny jsou v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek ve znamení dětských prohlídek. Každý prázdninový víkend ve 14 hodin se můžete těšit na unikátní dětskou prohlídku. V rámci Zámeckého okruhu budou děti provedeny po frýdeckém zámku s cílem nalézt dětské hračky, které byly v jednotlivých komnatách zámku roztroušeny dcerou císařovny Marie Terezie. Tato prohlídka je doprovázena různorodými aktivitami. Zároveň se děti dozví mnoho zajímavostí o životě šlechtických dětí na hradech a zámcích.



Ilustrační fotoZdroj: reprofoto redakce

Noc s Pánem prstenů

KDY: sobota 16. července od 17 hodin do neděle 17. července 6 hodin

KDE: kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 300 korun

Na výpravu do Středozemě se mohou všichni fanoušci mistra Tolkiena vydat do prostoru frýdeckého kina na filmovou noc se snímky dle knih z jeho pera. Putování Společenstva prstenu a jeho snaha zničit Jeden prsten, který vládne všem bude promítnuta během jediné nezapomenutelné noci. Promítnuty budou prodloužené verze všech tří filmů v originálním znění s českými titulky. Součástí večera však nebudou jenom samotná promítání. O přestávkách mezi projekcemi bude oceněn divák v nejlepším kostýmu a také diváci, kteří prokáží své znalosti v kvízu testujícím znalosti ze světa Středozemě.

Obléhání nedobytné pevnosti

KDY: víkend 16. a 17. července

KDE: hrad Hukvaldy



Na Bílé hoře to začalo a na Karlově mostě skončilo. Dvě bitvy, které dělilo třicet let nejdelší války v dějinách Evropy. Pojďte se s námi podívat na některé momenty bitev, jenž se během těch třiceti let mezi národy odehrály, trochu jinak. Těšit se můžete na bohatý dobový doprovodný program pro děti i dospělé v podobě ukázek řemesel a soutěží pro děti. Akce na Hradě Hukvaldy proběhne o víkendu 16. - 17. července.



Hukvaldy. Ilustrační foto.Zdroj: Severnimorava.travel

OPAVSKO

Šlechtické slavnosti na zámku

KDY: sobota 16. července od 11 do 18 hodin

KDE: zámek Raduň

Návštěvníky čeká nevšední zážitek v podobě návratu do doby, kdy zámek obývaly šlechtické rody. Ochutnávka aristokratických pokrmů začíná v 11 hodin v zámecké oranžerii. Tato atrakce otevře i další části programu. Kostýmovaná akce připomene v 15 a 16.30 hodin zajímavou osobu hraběnky Jetty Gallenbergové, která na zámku občas pobývala. Slavila na něm například své jmeniny, a dokonce před 170 lety prováděla parkem významného českého malíře Josefa Mánesa. Děti se nudit nebudou, protože budou mít od 15 do 17 hodin k dispozici hry pro komtesky a mladé pány. Ochutnávky historických jídel přijdou každého zájemce na 350 korun a vstupné na odpolední program představuje 60 korun. (jih)

Zámek nabídne atraktivní pohled do historie.Zdroj: Archiv pořadatele

Obec bude mít opět svůj den

KDY: sobota 16. července od 13 hodin

KDE: hřiště, Kružberk



Každoroční vrcholná kružberská událost pro malé, velké, mladé, starší i ty nejstarší zahájí svůj program hrátkami dětí pod názvem Cesta do pravěku. V 16 hodin přítomným zabubnují členové bubenického orchestru Boris a v 18.30 hodin nastoupí Katapult Revival. Závěr programu obstará od 20.30 hodin koncert kapely Mistrál. (jih)

Koncertovat budou hasiči

KDY: neděle 17. července od 16.30 hodin

KDE: náměstí C. Lellka, Dolní Benešov

Náměstí rození koncert bolatického orchestru Hasdech, který přiláká hlavně milovníky dechové hudby. Hasičská dechová kapela vznikla roku 1994 a vycházela z členské základny Dechového orchestru mladých. Tvořili ji hráči, kteří už překročili věkovou hranici a převážná část repertoáru je založena na českých lidových písničkách. Orchestr vystupuje při mnoha kulturních a sportovních akcí, pořádaných Sborem dobrovolných hasičů Bolatice i obecními spolky nebo přímo obcí, v okolních obcích, v Opavě i v blízkém zahraničí. (jih)

Orchestr Hasdech Bolatice.Zdroj: Archiv pořadatele

Včelařská slavnost

KDY: neděle 17. července od 13 hodin

KDE: Hasičský areál Kajlovec



Tradiční slavnost nabídne především dětem pestré vyžití v podobě zábavného programu agentury Tomino, skákací hrad, lukostřelbu nebo střelbu ze vzduchovky. To umožní jejich rodičům i dalším dospělým návštěvníkům klidné posezení a podebatování s přáteli i sousedy. Nealkoholické nápoje, pivo a medovina s gulášem nebo párky v rohlíku zaručí, že nikdo nebude odcházet hladový a žíznivý. Zájemci si navíc mohou koupit výrobky z medu a medoviny. (jih)

NOVOJIČÍNSKO

Den pro kloubouk

KDY: sobota 16. července od 10 do 17 hodin

KDE: TIC, Nový Jičín

ZA KOLIK: 150 korun, dítě 50 korun

Komentovaná projížďka historickým autobusem značky bude doplněna i o historické fotografie významných objektů, kolem nichž bude trasa vedena. Po projížďce se mohu cestující těšit na prohlídku expozice klobouků v Návštěvnickém centru Nový Jičín s možností vyrobit si svůj miniklobouček na parním stroji, který v Česku nemá obdoby. Na akci je nutná předchozí rezervace v informačním centru.

Allskapones

KDY: neděle 17. července od 17 hodin

KDE: Sad Dr.E. Beneše, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma



Červencové neděle zpříjemní kapely, které jsou místem spojeny se životem a působením Dany a Emila Zátopkových. Třetí neděle bude patřit kapele Allskapones z Karviné. Hrají spolu od roku 2003 a i když mají v názvu slovo "ska", hrají hudbu, která nezapadá do žádného konkrétního žánru. Doteď vydali 4 CD a odehráli více než tři sta koncertů po celé České republice, Slovensku a Polsku.



Kapela Allskapones. Ilustrační snímekZdroj: Deník / Richard Kutěj

Známí neznámí

KDY: pátek 15. července od 21.15 hodin

KDE: amfiteátr, Příbor

ZA KOLIK: 100 korun

Hořkosladká komedie o partě českých a slovenských přátel, kteří se sejdou v pražském bytě, aby oslavili příchod Nového roku. Znají se už dlouho a i toto setkání by se neslo v duchu klasické silvestrovské oslavy, kdyby se nenarodil zdánlivě nevinný nápad: dát všechny mobilní telefony na stůl a nahlas sdílet každou doručenou zprávu a dát na hlasitý odposlech každý příchozí hovor. Kolik toho o sobě nesmíme vědět, abychom mohli zůstat přáteli, milenci, manželi, rodiči…? Stačí jeden večer a z dobrých známých se stanou neznámí.

Vlasta Horváth s kapelou & support: Pinkiwi

KDY: pátek 15. července od 20 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Nový Jičín



Zpěvák, jehož jméno je spojeno s vítězstvím ve druhé řadě soutěže Česko hledá Superstar. Nenechte se ovšem mýlit, že by Vlasta byl v muzice pouhým nováčkem. Muzikální schopnosti projevoval již od útlého věku a v letech teenagerovských úspěšně koncertoval ve vlastní skupině. Koncert proběhne v pátek 15. července od 20 hodin na Masarykově náměstí v Novém Jičíně.



Vlasta Horváth. Ilustrační fotoZdroj: Archiv Vlasty Horvatha

BRUNTÁLSKO

Bleší trhy

KDY: neděle 17. července od 9 hodin

KDE: Hlavní náměstí, Krnov

ZA KOLIK: zdarma

Drobní prodejci pokladů z půdy opět navodí atmosféru Bleších trhů. Přijdou nabídnout vše, co doma překáží a přitom to někomu může udělat nesmírnou radost. V nabídce bude porcelán, hrníčky, hračky, knihy, časopisy, obrazy, kávomlýnky, starožitnosti, nářadí, autodíly, hudební nástroje, gramodesky nebo třeba odznaky či pohlednice.

Ilustrační fotoZdroj: Deník

Brantičtí Bardi

KDY: sobota 16. července od 18 hodin

KDE: Na Špici, Krnov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



V sobotu zahrají k poslechu a tanci Brantičtí Bardi na letní zahrádce Hostince Na špici. V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v Hostinci na Špici ve vnitřních prostorách.

Fklidu Jazz

KDY: sobota 16. července od 18 hodin

KDE: zámek, Krnov

Nejen Jazzová vystoupení mají v Krnově příjemnou tradici, ale tentokrát si je milovníci hudby užijí pod širým nebem v krásném prostředí nádvoří krnovského zámečku v centru města.

Zahrají hned tři kapely. Jako první se představí 2Fo3. Pánové, jenž se jazzu věnují více jak dvacet let se u nás příjemně zabydleli a vlastně odstartovali fklidu jazz večírky. V jejich podání uslyšíte jak jazzové standarty, tak swing či Bebop. Jirkovi andílci vznikli jako nejčastěji hrající sestava žáků souboru Jazz Plus, který funguje pod krnovskou ZUŠ. Jejich primárním hudebním žánrem je jazz a swing. Jacov Sperl je osmnáctiletý muzikant zapadající nejblíže k popu, ale bere si inspiraci z různých ostatních žánrů. Doposud vydal jedno nezávislé EP s názvem On a Budget a několik taktéž nezávislých singlů.

Jazz. Ilustrační fotoZdroj: Archiv

