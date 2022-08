Rok se s rokem sešel a je tady opět benefiční jízda pro podporu handicapovaných, která se koná 28. srpna od 10 hodin v In-line parku v Ostravě-Vítkovicích. Výtěžek z akce je určen na podporu mobilního hospicu Strom života. Povolené „dopravní prostředky“ pro jízdy jsou inli-ne brusle, koloběžky, invalidní vozíky, handbike. Těšit se můžete také na zajímavý doprovodný program, tombolu a pohoštění!

Rozloučení s prázdninami

KDY: sobota 27. srpna od 15 hodin

KDE: Sportovní areál Hošťálkovice, Ostrava



V Hošťálkovicích se nejen školou povinní rozloučí s prázdninami zábavným programem, dětskou diskotékou, skákacím hradem. Den zpříjemní sladké překvapení, degustace netradičních piv i bohaté občerstvení. K poslechu zahraje DJ Mazy a děti ozdobí oblíbený tatér.

Kouzelný les dětem

KDY: neděle 28.srpna od 14 hodin

KDE: Bělský les, Ostrava

Zábavná procházka v Bělském lese je určená především pro rodiče s dětmi. Na trase budou čekat pohádkové postavičky a děti budou plnit jednoduché úkoly. Na závěr se všichni potkají a pilní turisté budou odměněni drobným dárkem. A ten, kdo bude chtít, si může opéct špekáček.

The Survivors

KDY: neděle 28.srpna od 18.30 hodin

KDE: Pěší zóna Malá Kodaň, Ostrava

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Kapelu The Survivors tvoří Jiří Slavík, Jiří Levíček a Jakub Tengler a vznikla v Praze v roce 2017, původně pod jménem Open Office. Poté, co na ně během prvního zahraničního open air koncertu v Saudské Arábii spadla světelná rampa, se jméno kapely změnilo do nynější podoby. Autorská hudba tohoto seskupení je inspirována celou řadou hudebních žánrů, od brazilské a africké tradiční hudby po jazz či písňovou tvorbu. Kapela se snaží přímočaře komunikovat dětskou radost ze společného muzicírování s nadějí, že ji nakonec všichni přeživší posluchači budou brát vážně. Jejich první album s názvem Děti a rodiče vyšlo u vydavatelství Bivak records v srpnu 2021.



HIP HOP žije Ostrava

KDY: sobota 27. srpna od 17 hodin

KDE: Dolní Vítkovice, Ostrava

Přijďte si vychutnat největší rapovou událost v Ostravě. Můžete se těšit na koncerty česko-slovenské rapové špičky. Vystoupí například Kontrafakt, Majk Spirit nebo Sergei B. Již v sobotu 27. srpna od 17 hodin v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Kromě klasických vstupenek můžete od věku 18+ zakoupit i VIP vstup!

KARVINSKO

Poho den

KDY: sobota 27. srpna od 11 hodin a neděle 28. sprna do 16 hodin

KDE: Důl Gabriela, Karviná

ZA KOLIK: zdarma

Na závěr prázdnin se mohou milovníci dobré zábavy opět těšit na druhý ročník festivalu s názvem POHO den. V letošním roce budou navíc otevřena další nová místa v pohornické krajině a samotný program bude nově rozdělen do dvou dnů. Nebude chybět skvělá hudba, zábava pro děti i dospělé a milovníci dobrého jídla a pití si na své přijdou v gastro zóně.

Příběh barev

KDY: sobota 27. srpna od 9 do 17 hodin hodin

KDE: Archeopark Chotěbuz-Podobora



Modrá, červená nebo zelená? Jak lidé kdysi barvili své látky? To vše se zájemci dozví na workshopu přírodního barvení, který odhalí skrytá tajemství dávného barvíře.

Rozloučení s prázdninami

KDY: sobota 27. srpna od 13 hodin

KDE: Na Nábřeží 19/33, Havířov

Rodiče a mladí školáci i předškoláci jsou srdečně zváni na Rozloučení s prázdninami. Čeká je odpoledne plné různých aktivit jako je malování na obličej, hry, soutěže, zdobení, Piknik za dobrého počasí. Pro dospělé jsou připraveny menší soutěže a kvíz - Občerstvení sladké slané pro děti i rodiče a akce bude zakončená hledáním indicií které povedou ke klíči od truhly s pokladem.

Ve stonavě mají v neděli dožínky

KDY: neděle 28. srpna od 13 hodin

KDE: Stonava



Posvěcení dožínkového chleba, průvod kočárů, alegorických vozů a zemědělských strojů. To všechno lze zažít na tradiční stonavské dožínkové slavnosti, která se jako poděkování za letošní úrodu koná v neděli 28. srpna ve Stonavě. Začne ve 13 hodin před budovou radnice. Průvod kočárů, alegorických vozů a zemědělských strojů poté přes obec dojede k Domu PZKO, kde dojde k předání pecnů. V průvodu se předvedou i zástupci místních spolků. Od 14 hodin je na programu obecné veselí v rozlehlé zahradě PZKO, kde vystoupí vystoupí folklorní soubory: místní Dziecka ze Stonawy a Suszanie ze Suché. Hřebem hudebního programu bude skupina Schelinger revival a Queen revival, následuje taneční zábava. Součástí dožínek je tradiční soutěž o nejlépe vyzdobenou zahradu nebo plot.



Kapely zahrají v Orlové na pomoc slabozrakým

KDY: sobota 27. srpna od 15 hodin

KDE: areál letního kina, Orlová

Hudbou na pomoc potřebným. To je motto tradičního charitativního hudebního festivalu Rocktherapy, který se koná v Orlové. V sobotu 27. 8. od 15 hodin se proto v areálu letního kina představí mj. kapely Sotury, Eufory, zpěvák Miro Šmajda, domácí kapela AHARD, Limetall, Doga a na závěr večera zahrají polští Oberschlesien. Letos chtějí organizátoři i s pomocí diváků vybrat co nejvíce na pomoc zrakově postiženým, konkrétně orlovské pobočce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ĆR, předprodej na Rocktherapy 2022 je pouze online, anebo v den konání akce na místě. Příspěvek z každé prodané vstupenky je 100 korun na tváře projektu.

V Petrovicíh zahrají Mirai i Petra Janů

KDY: sobota 27. srpna

KDE: motokrosový areál, Petrovice u Karviné



Také letošní poslední srpnová sobota bude v Petrovicích u Karviné patřit Obecní slavnosti. Kromě tradiční, nejen pouťové zábavy, dobrého jídla a pití se mohou návštěvníci těšit na hudební vystoupení žáků petrovické základní školy, mažoretek, youtuberek Annie Camel, Adély Zouharové, které doprovodí tanečníci Valchy a Kudrnatey. Starší generace si jistě ráda poslechne zpěvačku Petru Janů a všichni pak frýdecko-místeckou kapelu Mirai. Na své si ale na slavnosti, která se koná v motokrosovém areálu, přijde každá věková skupina. Chybět nebude ani zábavný program pro děti, žonglérská a ohňová show. XXVII. obecní slavnost vyvrcholí tradičním ohňostrojem, po kterém bude následovat diskotéka pod širým nebem.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Silesian dixie band

KDY: neděle 28. srpna od 16 hodin

KDE: Sady Bedřicha Smetany, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma

Muzikanti z Těšína a jeho širokého okolí zahrají jazzové pecky od dixielandu po modernu v čele s trumpetistou Milanem Michnou.

Kostýmové prohlídky zámku

KDY: sobota 27. srpna od 10 hodin

KDE: Muzeum Beskydska, Frýdek-Místek



I poslední prázdninový víkend se mohou milovníci oživené historie těšit na kostýmové prohlídky frýdeckého zámku. Zámeckým okruhem je provedou spanilé princezny a urození princové. Zámecký okruh lze o víkendu navštívit v každou celou hodinu, kromě 14. hodiny, kdy bude probíhat speciální dětská prohlídka zámeckého okruhu. Klasická prohlídka Zámeckého okruhu se v uvedenou hodinu nekoná.



Odpoutaná scéna

KDY: sobota 27. srpna od 19 hodin

KDE: kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 450 korun

Saša Rašilov, Lucie Trmíková a Ladislav Kozderka se představí v divadelním kousku ověnčeném cenou divadelní kritiky za nejlepší divadelní inscenaci roku 2020. Vypráví o životě básníka Jana Zahradníčka a jeho ženy Marie a vychází z básníkovy korespondence a veršů. Divadelní spolek Jedl, který hru přiveze, byl rovněž oceněn jako Divadlo roku 2021.

Hafiáda 2022

KDY: neděle 28. srpna od 8 do 18 hodin

KDE: areál před bazénem, Bystřice



Všichni jste zváni na zábavný den pro celou rodinu se psy. Těšit se můžete na přehlídku psů všech plemen, ale i neplemen, soutěže, ukázku psích sportů, canisterapii nebo bohaté pohoštění. Již v neděli 28. srpna od 8 do 18 hodin v areálu před bazénem v Bystřici. Akce je přímo stvořená nejen pro aktivní pejskaře, ale i pro nadšence!



OPAVSKO

Cyklostezka zve: Do sedel

KDY: víkend 27. a 28. srpna od 14 hodin

KDE: náměstí J. Zajíce, Vítkov

Slavnostní zahájení provozu cyklostezky nabídne účastníkům nový komentovaný okruh, plný poutavých příběhů, historie a zajímavostí. Půjde o vstupy do památek, prohlídka věže i kostela Nanebevzetí Panny Marie a hřbitovního kostela i do sálu městského úřadu. V nabídce je též komentovaná prohlídka výstavy Fenomén cyklistika na Městském úřadě Vítkov, ukázka jízdy na vysokém kole a další možnosti.

Ahoj, prázdniny!

KDY: sobota 27. srpna od 13 hodin

KDE: hřiště Vítkov - Klokočov



Zakončení prázdnin provází smutek, ale program se uskuteční ve veselém duchu. Zahájí hoaqua zorbing, tvoření, hry a dílničky pro děti, střílení z luku i ze vzduchovky, projížďky na tříkolce a další akce. Od 14 hodin se děti budou dvě hodiny věnovat tvoření i animačním programům nebo Drápalíkovu poháru, což je jízda zručnosti malotraktorů. V 17 hodin přijde na řadu Bubble show a vodní klouzačka, os 18 hodin zahraje skupina Desperádo a ve 21 hodin rozzáří oblohu ohňostroj.

Výlet po Slezské magistrále

KDY: sobota 27. srpna od 9 do 16 hodin

KDE: Opava – Krnov

V rámci oblíbené cyklojízdy Do Opavy na Fidorku, do Krnova na Kofolu vyjedou cyklisté letos znovu po cyklostezce 55 z Krnova a z Opavy. Start bude v 9 hodin v Opavě u koupaliště a v Krnově u Petrova rybníka. Na něm dají pořadatelé účastníkům kartičky, které budou využité při plnění různých úkolů i aktivit. Po jejich splnění do nich dostanou cyklisté razítka. Vávrovické stanoviště obsadí pracovníci transfuzního oddělení Slezské nemocnice. V cíli čekají účastníky zasloužené odměny v podobě typické dobroty z daného města. V Opavě se zakousnou do proslulé čokoládové oplatky Fidorky a v Krnově uhasí žízeň oblíbenou Kofolou.

Výlet opavským regionem

KDY: sobota 27. srpna od 13 hodin

KDE: Opava, Bolatice, Kozmice a Pustá Polom



Opavský Bludný kámen pořádá celodenní exkurzi regionem s přednáškou, koncertem a procházkou. Účastníci odjedou ve 13 hodin autobusem z Rybího trhu do Bolatic, kde na ně čeká básnické čtení z Blummen in Troppau. Další trasa povede do Pusté Polomi, kde Vít Kašpar s hostem pozvou během své přednášky posluchače na procházku lesními ekosystémy a obnovenými porosty po kůrovcové kalamitě. Třetí zastávkou budou Kozmické ptačí louky. Ornitolog Ondřej Škrabal přiblíží výskyt ptáků v této lokalitě a Martin Režný s hudebníky zahrají Koncert pro ptáky. Návštěva tří uvedených míst skončí zhruba kolem 20. hodiny a následovat bude společná dvacetiminutová procházka do Jilešovic, odkud se účastníci vrátí už po vlastní ose zpět do Opavy. Vlakový spoj Opava východ – Ostrava Svinov jede co hodinu. Výlet po Opavsku se bude konat za každého počasí kromě silné bouřky.



Hradozámecká noc je tady

KDY: sobota 27. srpna od 19 hodin

KDE: zámek Raduň

ZA KOLIK: plné vstupné 200, snížené 150 a dětské 80 korun

Hradozámecká noc přinese svým návštěvníkům zase řadu nových a rozhodně atraktivních zážitků. Ještě před jejím vypuknutím vystoupí od 14:30 hodin kočovný divadelní soubor Petry Severinové. Jeho členové divákům s chutí předvedou svou nastudovanou hru Jak raduňské ženy ukončily husitské války a pokud budou mezi návštěvníky někteří historici, ať už profesionální nebo laičtí, budou při jejím sledování zaručeně žasnout. Večerní a noční prohlídky začnou v 19 a potrvají až do 23 hodin. Hlavním tématem letošní Hradozámecké noci budou budou průběhy rodinných slavnosti u posledních majitelů zámku, kterými byli členové anglické větve rodu Blücherů z Wahlstattu.

NOVOJIČÍNSKO

Šmoulohraní

KDY: sobota 27. srpna od 14 hodin

KDE: Komunitní centrum Vlčovjan, Vlčovice

ZA KOLIK: zdarma

Sbor dobrovolných hasičů Vlčovice zve na zábavné odpoledne pro děti i dospělé s názvem Šmoulohraní. Akce se koná na zahradě komunitního centra Vlčovjan. Na návštěvníky čekají soutěže pro děti i dospělé, odměna pro každého účastníka a doprovodný program. Pouze za nepříznivého počasí se akce nekoná.

Vzdor Fest

KDY: pátek 26. srpna od 18 hodin

KDE: Prameny Zrzávky, Hostašovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Již osmý ročník benefičního vzdor festu se uskuteční v pátek 26. a v sobotu 27. srpna na výletišti u Zrzávky. Návštěvníci si užijí především hardcore a punk kapely z České republiky, Polska, Slovenska a Ukrajiny a výtěžek ze vstupného půjde na pomoc záchranné stanice v Bartošovicích.



Paličákfest aneb konec léta na Svinci

KDY: sobota 27. srpna od 14 hodin

KDE: chata Svinec, Nový Jičín

Chata na Svinci na poslední prázdninovou sobotu připravila setkání a Paličákfest, na kterém budou moci lidé ochutnat 7 druhů piv z Minipivovaru Palačov, užijí si grilovačku, zvěřinový guláš nebo karaoke a pro děti je připraven zajímavý doprovodný program.

BRUNTÁLSKO

Ukončení léta v parku

KDY: sobota 27. srpna od 14 hodin

KDE: Městský park, Bruntál

ZA KOLIK: zdarma

Konec léta malým školákům i jejich rodičům zpříjemní rodinná akce v Městském parku. Děti se mohou vyřádit na skákacím hradě i vyzkoušet jízdu na koni, splnit zábavné úkoly a nechat si pomalovat obličej, roztočit kolo štěstí i ochutnat dobroty z grilu. Den zakončí promítání filmu Mimi šéf 2: rodinný podnik.

Jak ženy z Krnova pomohly ukončit husitské války

KDY: neděle 28. srpna od 15 hodin

KDE: Zahrada Smyslů, Krnov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Divadelní spolčení Červiven při SPgŠ a SZŠ Krnov se o prázdninách transformuje na Kočovnou divadelní společnost, přibírá své absolventy a v počtu asi dvaceti členů vyráží do jihomoravských vesnic, kde hraje své představení. Na konci prázdnin ho ještě zopakuje pro své fanoušky doma a v nejbližším okolí. Letos si kočovníci zvolili téma rozštěpené společnosti, naroubovali ho na 15. století a vznikla hra s názvem aktualizovaným v každé obci - Jak ženy z Krnova pomohly ukončit husitské války. Je to hra pro diváky každého věku, uvidíte kejklíře, loutky i medvěda, krávu a koně v životní velikosti, uslyšíte písničky a dobře se pobavíte.



Jirkovi andlílci

KDY: pátek 26. srpna od 17 hodin

KDE: u Bauerova památníku, Krnov

ZA KOLIK: vstup zdarma

Po pravidelných koncertech v opavském Evžen Jazz Café Clubu a úspěšných koncertech na palubě výletní lodi, v zahradě Flemmichovy vily, nebo na nádvoří krnovského zámku přichází znovu sestava mladých zpěvaček a hudebnic se skvělým klavíristou Jiřím Foltýnem s nabídkou jazzových standardů a swingových melodií.

