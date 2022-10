Národní zemědělské muzeum v Ostravě a Centrum tradičních technologií v Příboře zvou na oslavu Mezinárodního dne archeologie. Prostřednictvím programu se návštěvníci dozví, jak se lidé v minulosti oblékali, kde získávali materiál na výrobu svého oblečení a jak jej následně zpracovávali. Zároveň si budou moci vyzkoušet archaické zpracování lnu spojené s přípravou lnu, předením na vřetenech, a tkaním na vertikálním stavu.

Ilustrační foto.Zdroj: Shutterstock

Listování

KDY: neděle 16. října od 20.30 hodin

KDE: Centrum Pant, Ostrava

ZA KOLIK: 150 korun



Po delší pauze do Ostravy opět přijede nové Listování, tentokrát ve složení Lukáš Hejlík, Věra Hollá, Pavel Oubram. Scénické čtení představí knihu Roger Krowiak-Vlastní zbraní zblízka. Agent Roger Krowiak, muž s ocelovými svaly, nebesky vysokou inteligencí a neodolatelným šarmem, připlouvá do přístavu stověžaté Bratislavy, hlavního města Polska. Zaplétá se do složité hry kontrašpionáže a stihne přitom poznat čtyři nejkrásnější ženy světa. Kultovní kolektivní román psali tehdy nejlepší slovenští spisovatelé, ti nejlepší čeští ho pak překládali.

Japonské dny v Ostravě

KDY: od pátku 14. do neděle 16. října

KDE: Kulturní dům Akord, Ostrava

ZA KOLIK: 180 korun, třídenní vstupné 400 korun

Víkend plný exotického Japonska nabídne 6. ročník festivalu tradiční japonské kultury a popkultury Japonské dny v Ostravě. Program byl sestaven ve spolupráci s japonskými a českými umělci, předními japanology a odborníky na japonskou kulturu. Návštěvníkům poskytne pestrý a zajímavý průřez japonským uměním, doplněný o přednášky a workshopy. Chybět nebude tradiční kuchyně, hudba, filmy, bojové umění či tanec.

Japonské dny v Ostravě - plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

KARVINSKO

Těšínská tančírna

KDY: neděle 16. října od 17 hodin

KDE: KASS, Český Těšín

ZA KOLIK: 150 korun

Milovníky tance, absolventy tanečních kurzů i manželské páry a přátelské dvojice potěší společenský večer v hlavním sále Kulturního a společenského střediska Střelnice.

Ilustrační snímekZdroj: Shutterstock

Mezinárodní den archeologie

KDY: sobota 15. října od 10 hodin

KDE: Archeopark Chotěbuz-Podobora



Na třetí sobotu v říjnu připadá Mezinárodní den archeologie. A kde jinde by se tento den měl připomenout, než v Archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře, a s kým jiným, než s archeoložkou Martinou Uhlářovou a Miriam Nývltovou Fišákovou, největší odbornicí na chrta z Chotěbuze. V roce 2005 byly totiž při archeologickém výzkumu na hradišti nalezeny psí kosti. Výzkumem kostí se zabývají osteologové a právě tuto specializaci má také autorka naší přednášky, která ohromí tím, co všechno se dá z jedné kosti vyčíst.

Listování – Roger Krowiak

KDY: neděle 16. října od 18 hodin

KDE: Regionální knihovna, Karviná

ZA KOLIK: 100 korun

Listování – Roger KrowiakZdroj: Archiv pořadatele

FRÝDECKO-MÍSTECKO

O pejskovi a kočičce

KDY: sobota 15. října od 15 hodin

KDE: Divadlo Čtyřlístek, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 50 korun

Činoherní pohádka vypráví tři příběhy na motivy knihy Josefa Čapka, které pro divadlo přepsal Martin Šmíd. Děti tak uvidí pohádku Opyšné noční košilce, Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort, Jak si myli podlahu. Představení je vhodné pro děti od tří let.

Ohňová show – Růže draka

KDY: sobota 15. října od 18 hodin

KDE: Faunapark, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 80 korun, rodinné vstupné 240 korun



Milovníci netradiční podívané si přijdou na své při pravé ohňové show, kdy bude k vidění umění hořící tyče, v plamenech se zmítajících vějířů, plivání ohně nebo létajících plamínků.



Ohňová show. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jiří Louda

Krajský přebor deskových her

KDY: sobota 15. října od 13.30 do 18 hodin

KDE: SVČ Klíč, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 30 korun

Všichni fanoušky deskových her s ambicemi mají příležitost ukázat své umění a projevit soutěživého ducha na Krajském přeboru deskových her. Účastníci si mohou zahrát deskové hry Rummikub, Turboprší či Ubongo a pokusit se postoupit na Mistrovství České republiky do Prahy.

Ilusrační foto.Zdroj: Se souhlasem Patrika Prelovského

Příběh hradních kaplí

KDY: do 31. října

KDE: hrad Hukvaldy



Hrad Hukvaldy měl již od svého vzniku ve svých útrobách sakrální prostor sloužící jeho obyvatelům: kapli. Ta vůbec první se nacházela v paláci, současná kaple sv. Ondřeje pak byla postavena na konci 80. let 17. století. Výstava na hradě Hukvaldy přibližuje historii nejen těchto kaplí a jejich interiér, ale také některé olomoucké biskupy, kteří byli s hradem a kaplemi spojeni. Výstava potrvá do 31. října 2022.



Hrad Hukvaldy. Ilustrační snímekZdroj: Karel Machyl

OPAVSKO

Drakiáda bude jak se patří

KDY: sobota 15. října od 15 hodin

KDE: chovatelský areál v Kylešovicích

Do papírových i jiných draků se opře vítr a vyžene je do oblak. Drakiáda v režii Střediska volného času však malým i velkým účastníkům nabídne i další radovánky v podobě zábavných her a hudby. Chybět nebudou ani soutěže o nejhezčího, nejvýše letícího, největšího létajícího draka a o nejmenšího létajícího dráčka. Jejich vítězní majitelé dostanou odměnu. (jih)

Ilustrační foto.Zdroj: Matej Slávik

Tatínek není k zahození

KDY: neděle 16. října od 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: 60 korun



Představení souboru Rarášci zahrnuje tři pohádky podle knížky Arnošta Goldflama. První je o tom, jak do města přiletěl hrozný drak a chtěl sežrat všechny krasavice. Jednu, tu poslední, zachránil mladý statečný muž, který draka přemohl, vzal si ji za ženu a stali se tatínkem a maminkou. Ve druhé pohádce se statečný tatínek postaví strašidlům a ve třetí tatínek s maminkou vypátrají, na co se chytají bacily, které ohrožují jejich dítě. (jih)



Foto z představení.Zdroj: Archiv pořadatele

Jen tak se proběhnout lesíkem

KDY: sobota 15. října od 9.55 hodin

KDE: fotbalové hřiště Slavkov

Zájemci všech věkových kategorií o další ročník přespolního běhu Slavkovským lesíkem mohou vyběhnout na tratě podle věku závodníků. Prezentace se uskuteční od 8.30 do 9.45 hodin a jako první dostanou šanci děti. Další kategorie se rozběhnou od 10 hodin a vítězové budou slavnostně vyhlášeni v 11.30 hodin. (jih)

Neděle bude patřit stromům

KDY: neděle 16. října od 14 hodin

KDE: sady Svobody Opava



Podzim přivedl do města i tradiční Den stromů. V sadech Svobody budou pro návštěvníky připraveny kreativní dílničky, ukázky ošetřování dřevin a práce se dřevem a řada informací od zahradníků, zahrádkářů, včelařů a dalších na slovo vzatých odborníků. Mykologická poradna bude sloužit houbařům a zájem vyvolají též různé ochutnávky darů přírody. Dendrolog Miroslav Frank provede rovněž od 14 hodin zájemce prstencem opavských parků. Pestrý program však návštěvníky uspokojí jen v případě vlídného podzimního počasí. (jih)



Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/ Liba Mátlová

Divadelní premiéra s Mesiášem

KDY: neděle 16. října od 19 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava

Oratorium Zaslíbená země je druhým počinem mezinárodního projektu Let’s sing Oratorio Music! Dílo chce touto současnou reinterpretací sugestivního Händelova vícesborového díla na starozákonní téma přitáhnout děti, mládež i rodiče ke zpěvu oratorií. Průvodcem se stane samotný Mesiáš, se kterým se v nebi setkal duch skladatelova současníka, švédský vědec a mystik Emanuel Swedenborg. V představení budou účinkovat kromě orchestru, sboru a baletu Slezského divadla i sólisté Danae Eleni, Francesca mannino, Ester ferraro, Aurora Faggioli, Rafaele Feo, Dongyeol Park, Alexandre Baldo a Giordano Farina. Jsou to účastníci mezinárodní pěvecké soutěže Musica Sacra, organizované Accademií Musicale Europea v Římě. Orchestr povedou Oliver Dohnányi a Tomáš Stanček, choreografie Martin Tomsa, režie Ilja Racek. Spoluúčinkuje sbor a balet Slezského divadla a děti ze škol. (jih)

Filmový klub: Zázrak

KDY: pondělí 17. října od 18 hodin

KDE: kino Mír, Opava



Opavský filmový klub uvede rumunský snímek Zázrak. Po delší době se tak vrací ke kinematografii, která svého času s označením rumunská nová vlna získávala mnohá ocenění a kterou charakterizuje akcent na sociálních problémy, minimalistické filmové zpracování a silné dramatické situace. Film, který natočil Bogdan George Apetri jako druhou část své volné trilogie, sice k tomuto stylu už nepatří, stále si však zachovává její rysy a hlavně pověstnou vysokou kvalitu. Jde o krimi thriller, který propojuje dva příběhy a dva zcela odlišné protagonisty, mladou jeptišku a obhroublého vyšetřovatele. Během hledání viníka spáchaného zločinu se vynořují další skutečnosti a další souvislosti, které nastolují i závažnější společenské otázky, takže i tento film je osobitým pokračovatelem zmíněných rumunských morálních dramat. Snímek Zázrak uvádí kino Mír v pondělí 17. října od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

Dobrodružství paní Myšky

KDY: sobota 15. října od 10 hodin

KDE: Bookafe, Nový Jičín

ZA KOLIK: 120 korun

Po letní přestávce je tady opět Paní Myška a její dobrodružství, tentokrát s podtitulem Pozdrav z dovolené. Děti v představení zjistí, jak strávila prázdniny a co při nich zažila. Anebo to zjistí jejich fantazie. S Paní Myškou se však v říjnu malí diváci setkají naposledy. Zuzka Přívětivá si pro příště připraví jinou společnost. Jisté ale je, že kreativitě, fantazii ani legraci se meze nebudou klást nyní ani v budoucnu.

Paulie Garand

KDY: sobota 15. října od 20 hodin

KDE: MusicBar Drago, Kopřivnice

ZA KOLIK: 390 korun



Poprvé se v Kopřivnici v MusicBaru Drago v sobotu 15. října představí český rapper a producent Paulie Garand. Ten doposud vydal osm sólových alb vyznačujících se osobitým stylem kombinujícím různorodou mozaiku nálad a atmosfér. Od vážných skladeb, přes kritiku až po odlehčená témata. Celý večer doprovodí DJ z Check Da Skills, a to Washelll.



Paulie Garand. Ilustrační snímek z koncertuZdroj: Petr Dudek

Nešťastný šafářův dvoreček

KDY: neděle 16. října od 15.30 hodin

KDE: Dům kultury, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 90 korun

Malí i velcí diváci se mohou těšit na pohádku v podání divadla Kapsa z Andělské hory. Ti tentokrát do Frenštátu přijedou s dětským pohádkovým písničkálem, který má na svém kontě řadu ocenění. Jednou, kdysi dávno žila jedna selka. Děti jí Pánbůh nedopřál a byl to takový nešťastný šafářův dvoreček. Selka si jednou pro radost z mléka, mouky, medu a koření upekla panáčka. Dala mu jméno Zápecníček. Byl to kluk, jako buk. Selce dělal jenom radost. Rostl jako z vody, žádná práce mu nebyla cizí, jen kdyby nebyl takový popleta. A tak není divu, že se jednoho dne vydal do světa na zkušenou.

Hard Balls - křest nové desky novojičínské party

KDY: sobota 15. října od 20 hodin

KDE: Klub Galerka, Nový Jičín



Novojičínští Hard Balls křtí svou první desku Blackout. Rocková show s hosty, kteří si prošli kapelou. Kmotrou je předsedkyně oficiálního českého fanklubu AC/DC. Akce se koná v novojičínském Klubu Galerka 15. října od 20 hodin!



Novojičínská kapela Hard Balls.Zdroj: Archiv kapely

Cyklozávody pro malé i velké hostí bikeparky v Tošovicích i na Kopřivné

KDY: sobota 15. října

KDE: Heipark, Tošovice

Už tuto sobotu mohou zájemci vyzkoušet novou pumptrackovou dráhu v Tošovicích na Novojičínsku. Moravskoslezský kraj v HEIPARKU Tošovice pořádá takzvaný Den na kolech. Program bude připravený pro celou rodinu. Děti si mohou zazávodit na bezpečných trailech, dospělí pak mohou poměřit své síly i obratnost na kole na pumptrackové dráze. Závodit se bude v několika kategoriích:

Dětský trail:

· odrážedla do5 let- 100 metrů (holky, kluci)

· kolo 3-5 let- 100 metrů (holky, kluci)

· kolo 6-7 let- 250 metrů (holky, kluci)

· kolo 8-10 let - 350 metrů (holky, kluci)

Pumptrack:

· Kolo 11-14 let, holky, kluci

· Kolo 15-18 let, juniorky, junioři

· Kolo 19-99 let , muži, ženy

Součástí programu budou i exhibiční jízdy, kdy cyklisté z Flowridu předvedou svou obratnost. Zájemci si mohou vyzkoušet jízdy na elektrokolech i nové modely kol. Děti si užijí doprovodný program jako malování na obličej, střílení laserovými pistolemi, skákací hrad a mnoho dalšího.

Užijte si Den na kolech v Tošovicích.Zdroj: Archiv pořadatele

BRUNTÁLSKO

Joys From Lost

KDY: sobota 15. října od 20 hodin

KDE: Africa Pub, Bruntál

Vůbec poprvé zahraje kapela Joys From Lost v novém prostředí Music Pub Africa u divadla. Fanoušci se můžou těšit na akustické verze známých rockových songů, ale také na smělé pokusy o vlastní tvorbu.

Den archeologie

KDY: sobota 15. října od 14 hodin

KDE: zámek Bruntál



Už podruhé muzeum na říjen připravilo akci Archeologický den na zámku Bruntál. A tento rok to bude doslova hlína. Program zahájí v historických prostorách zámeckých sklepů, které se nachází pod hodinovou věží. V průběhu odpoledne si návštěvníci budou moci poslechnout přednášky, vyzkoušet si výrobu keramických nádob na hrnčířském kruhu či ochutnat zajímavé pokrmy inspirované středověkou kuchyní. V 17 hodin se pak můžou těšit na vystoupení vyhlášeného Těšínského divadla s pohádkou O třech princeznách a tříhlavém drakovi. Na své si zkrátka přijdou malí i velcí.



Ilustrační fotoZdroj: archiv Deníku

Na stráži

KDY: sobota 15. a neděle 16. října od 9 hodin

KDE: hrad Sovinec

Hrad Sovinec opět připravil netradiční prohlídky základního okruhu hradu s nejrůznějšími vstupy a scénkami. Chybět nebude ani sokolník a Sovinecký rébus. Poprvé v historii budou probíhat i unikátní prohlídky hradních půd a sklepení. Kapacita těchto prohlídek je omezena na 10 osob, proto je výhodné si svoje místo rezervovat předem.

Radůza

KDY: pátek 14. října od 20 hodin

KDE: Kofola Music Club, Krnov



Českou písničkářku Radůzu není třeba představovat. Zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka hudby i textů, začínala s převážně bluesově zabarveným repertoárem na ulici, kde ji v roce 1993 objevila zpěvačka Zuzana Navarová. S novou deskou Nebe je odemčené se podívá i do Kofola music clubu v Krnově, a to v pátek 14. října od 20 hodin.



Radůza. Ilustrační fotoZdroj: fb

