Už v pátek vypukne 2. ročník velkolepého Benátského karnevalu, na kterém bude k vidění více než tisíc masek, hostesky, fotokoutek, welcome drinky, aftermovie, fotograf, live show a především 12 DJ´s. Návštěvníci se tak mohou stát součástí nezapomenutelného interaktivního zážitku.

Svět stavitelů – výstava kostek

KDY: sobota 22. a neděle 23. října od 10 hodin

KDE: TJ Sokol Plesná, Ostrava

ZA KOLIK: 20 korun



Pro všechny opravdové milovníky stavění z LEGO kostek a nadšence s velkou fantazií je určena oblíbená výstava, na které budou v hledáčku hromady lega. Kromě velké soutěže malých stavitelů budou k vidění unikátní modely LEGO různých sérií, originální modely dle fantazie dětí idospělých. A hlavně stavění z kostek po celou dobu výstavy.



Dance Ostrava Grand Prix

KDY: sobota 22. a neděle 23. října od 7 hodin

KDE: Dům kultury Poklad, Ostrava

ZA KOLIK: jednodenní vstupné 400 korun, dvoudenní 600 korun

Počínaje sobotou Ostravu roztančí 5. ročník mezinárodní taneční soutěže Dance Ostrava Grand Prix, která bude letos memoriálem Petra Čubana. Součástí letošního ročníku je nově mistrovství světa latinskoamerických a karibských tanců, konkrétně v trojkombinacích.

Fashion Storm je zpět! Tentokrát zasáhne Slezskoostravský hrad

KDY: sobota 22. října

KDE: Slezskoostravský hrad, Ostrava



Třetí ročník prezentace moravskoslezských módních návrhářů, zaměřený na slow fashion, je po kovidové pauze zpátky! Po kostele sv. Václava v Opavě a BrickHouse v Dolní oblasti Vítkovic, se bude fashion odpoledne i večerní módní show konat 22. října v prostorách Slezskoostravského hradu. Na návštěvníky odpoledne (od 15:00 hodin) opět čekají workshopy, ukázky kvalitní regionální módy i módní policie. Kromě profesionálních modelek se letos na večerní módní show představí také baletky, absolventky ostravské konzervatoře a hudbu na míru jednotlivým fashion blokům zajistí dýdžejka Lenka Opočenská. Večerní přehlídka uvede tvorbu šesti návrhářů z Moravskoslezského kraje i hostů z Broumova. Moderování přehlídky se ujme charizmatická Chantal Poullain.



Fashion Storm bude tentokrát na Slezskoostravském hradě.Zdroj: Archiv pořadatele

Ostravské gospely: Super technologie, sbor z dobrovolníků i americká hvězda

KDY: sobota 22. října od 18 hodin

KDE: modlitebna Církve adventistů sedmého dne, Moravská Ostrava

Původně afroamerická spiritiuální hudba si i v Ostravě získává své místo i příznivce. Gospelové akce se odbudou nejen během prosincového adventního času, ale už i o tomto víkendu.„Gospel začal vznikat v období velkého duchovního probuzení v USA na přelomu devatenáctého a dvacátého století. V původní a tradiční formě připomíná ze všeho nejvíce blues, ten současný se zrodem na konci šedesátých let má už ale mnoho podob, je blízký soulu, rhytm´n´blues, vstřebává i mnoho jiných hudebních žánrů,“ vysvětlují Veronika a Radim Raszkovi z Family Gospel Ostrava.

Tento soubor na sobotu 22. října chystá od 18 hodin v modlitebně Církve adventistů sedmého dne (Kopaniny 13, Moravská Ostrava) 10. ročník projektu SMArt Gospel. Tedy benefiční akce na podporu dětí se SMA – spinální muskulární atrofií – které se kromě Ostravy uskuteční i v Praze, Brně či Plzni. „S námi vystoupí duo T´n´T, tedy Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček,“ uvádějí manželé Raszkovi.Ostravský SMArt Gospel 2022 bude podle nich unikátní záležitost díky zapojení pedagogů a studentů Akademie múzicýách umění v Praze. „Budeme si pomoci nové technologii umožňující přenos jak obrazu, tak zvuku moci naživo on-line zazpívat se soubory v Praze a Plzni. Podle doktora Marka Frička z výzkumného centra hudební akustiky z HAMU to bude poprvé v historii, co si to zkusí pěvecká tělesa,“ uvádějí Razskovi. Vstupné na tento koncert je dobrovolné.

Do devátého ročníku naopak letos vstupuje projekt Ostrava zpívá gospel v režii stejnojmenného souboru. Jenž umožňuje zapojit se i veřejnosti a patří k jednomu z nejvýraznějších „neprofesionálních“ hudebních počinů ve městě. „Sejde se pestrá směsice lidí napříč věkovými, profesními i sociálními skupinami a společně vytvoří na pár týdnů jedinečné těleso a vedení zkušeným a charismatickým sbormistrem Terrym Englishem nacvičí asi dvouhodinový program, který nakonec představí veřejnosti na svých tradičních adventních vystoupeních,“ popisuje Barbora Filipová za organizační tým OZG.

Koncerty letošního 9. ročníku budou o druhém adventním víkendu, 3. a 4. prosince, tentokrát opět v evangelickém Kristově kostele v Moravské Ostravě. „Návrat do menšího prostoru kostela znamená mimo jiné, že se do sboru vejde pouze 110 zpěváků,“ říká Filipová.

Milovníci daného hudebního žánru si ale tento rok mohou opět užít „hvězdu“ z kolébky gospelu, čili USA. V rámci Gospelových Vánoc 2022 se chystá na 12. prosince ve 20 hodin v Katedrále Božského Spasitele vystoupení Nate Browna & One Voice. „Patří k dnešním nejprogresivnějším gospelovým umělcům, pochází z Washingtonu D.C., což je kolébka gospelu. Jeho jedinečný hudební projev spolu se strhujícím živým představením vždy zaručují nezapomenutelný zážitek,“ zve Miroslav Beinhauer za tým Gospelových Vánoc 2022.

KARVINSKO

Norm Foster – Nikdy není pozdě

KDY: sobota 22. října od 19 hodin

KDE: Kulturní dům Petra Bezruče, Havířov

ZA KOLIK: od 450 do 490 korun

Jana Paulová a Václav Vydra jako filmová dvojice trhají divácké rekordy, kdykoli se objeví na obrazovce, ovšem na divadelním jevišti se spolu setkávají až nyní. Dlouho totiž hledali natolik dobrý komediální text, který by byl pro tak výjimečnou spolupráci dostatečným důvodem. Takový text našli v důmyslně vystavěné komedii Norma Fostera Nikdy není pozdě. Dává vyniknout ohromnému komediálnímu talentu obou herců, zároveň má i ztišené tóny k zamyšlení. Vypráví příběh dvou lidí, jejichž životní cesty se v průběhu dlouhých desetiletí sice několikrát protnou, ale pokaždé se zase vydají jiným směrem. Až dojde k jednomu osudovému setkání. Jana Paulová a Václav Vydra se v tomto příběhu objeví dohromady v šesti rolích.

Norm Foster – Nikdy není pozdě (plakát k akci)Zdroj: Archiv pořadatele

Kašpárek a drak

KDY: neděle 23. října od 15 hodin

KDE: KaSS, Český Těšín

ZA KOLIK: 70 korun



Rytmizující dynamická pohádka přicestuje z hudebního království, kde lidé poslouchají nejznámější díla klasické hudby, od Mozarta po Radeckého marš od Strausse. Kašpárek nenechá na holičkách prince a v boji s nebezpečným drakem a lstivým Černokněžníkem pomůže zachránit princeznu. Konec dobrý, všechno dobré.V pohádce vystupují dva herci, jeden drak a loutky Kašpárka a princezny. Představení uvede známé Divadlo Koráb.

Hity pro každého

KDY: pátek 21. října od 20 hodin

KDE: KaSS, Český Těšín

ZA KOLIK:

Taneční večírek v jazzklubu opět zve milovníky ladného pohybu do víru tanečních hitů 90. let. Na návštěvníky čeká jedinečný zvuk a zážitek z večírku, který je přenese do éry nestárnoucí muziky. Na opravdové klasické vinylové desky totiž k tanci a poslechu bude hrát DJ Johnny.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Divadelně hudební festival Bez opony

KDY: sobota 22. října od 16 hodin

KDE: Divadelní klub D.N.A., Frýdek-Místek

Frýdek-Místek bude žít v sobotu divadlem a hudbou. V divadelním klubu D.N.A. budou k vidění představení Patriot strachu, Uspořená libra nebo Svědkové Shakespearovi. Divadelní kousky pak proloží koncerty kapel Přátelé Dr. Melouna, TheYellowSocks či HovaDuo.

Tik-Tik

KDY: sobota 22. října od 19 hodin

KDE: Divadlo Čtyřlístek, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 150 korun



Veselá a neobyčejná komedie s mírnou dávkou vulgarismů potěší všechny milovníky dobré zábavy. V čekárně proslulého psychiatra se setkávají tři muži a tři ženy. Spojuje je stejný problém, trpí tikem. Jak se poperou se svými poruchami? Dorazí doktor, aby vše vyřešil?



Z inscenace Tik-Tik.Zdroj: Archiv pořadatele

Renata Drössler - Tři roční období

KDY: pátek 21. října od 18 hodin

KDE: Lecav, Bystřice

Renata Drössler patří mezi stále jasněji zářící stálice českého šansonu. Její zralý a procítěný projev hypnotizuje publikum. Její elektrizující projev je nádherným snoubením jejího zpěvu, porozumění textu a divadelnosti, které získala nejen díky absolutoriu na pražské DAMU, ale i třem dekádám na těch prknech, která prý znamenají svět.

Renata Drössler - Tři roční období (plakát k akci)Zdroj: Archiv pořadatele

Badatelská taška

KDY: neděle 23. října od 10 hodin

KDE: Obora Hukvaldy



Půjčte si při procházce oborou nebo při výstupu na hrad sadu pomůcek, která Vám pomůže bádat. Spočítejte si stáří stromu, prozkoumejte mrtvé dřevo pomocí lup a USB mikroskopu, nebo pozorujte dění v Hukvaldské oboře dalekohledem. Nabízené aktivity si užijí dospělí i děti. Tašku si můžete zapůjčit a vrátit v době od 10:00 do 16:00 v ekocentru Hubert. K zapůjčení je nutná vratná kauce 1000 Kč. Již 23. října v oboře Hukvaldy!

Best of Expediční kamera: Tibet a Himaláje

KDY: pátek 21. října od 19 hodin

KDE: Knihovna Třinec

V pěti vybraných filmech objevíte krásu nejvýše položených míst naší planety. Užijte si výhled ze “střechy světa“, zažijte střet kultur, seznamte se s odvážnými horolezci, ale hlavně neztrácejte naději. Akce se uskuteční 21. října od 19 hodin v Knihovně Třinec.

Best of Expediční kamera: Tibet a Himaláje (plakát k akci)Zdroj: Archiv pořadatele

OPAVSKO

Hra na hledanou

KDY: neděle 23. října od 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: 70 korun

Teatr Pavla Šmída potvrdí svou inscenací poznatek, že láska si ráda hraje na schovávanou, protože jí nejvíc ze všeho baví,,když ji lidé hledají. Interpret Pavel Šmíd přiznává, že si jako malý hodně rád hrával, moc rád hledával a schovával se. Když vyrostl, svůj příběh začal vyprávět a znovu dostal chuť si hrát a hledat. (jih)

Koncert předsedy poroty varhanní soutěže

KDY: neděle 23. října od 18 hodin

KDE: kostel sv. Vojtěcha Opava



Mezinárodní varhanní soutěž P. Ebena zahájí koncert Juliana Gembalskiho z Hudební Akademie v Katovicích, který je předsedou odborné poroty. torganologem, varhanním virtuózem a skladatelem. v porotě Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena už po třetí. Kromě skladeb Johanna Sebastiana Bacha a JohannaGottfrieda Walthera, kteří jsou představitelé vrcholného německého baroka, uslyší návštěvníci též skladby Petra Ebena a interpret jim nabídne též vlastní improvizaci. (jih)



Varhaník Julian Gembalski.Zdroj: Archiv Deníku

Pohádka o praštěné čarodějnici

KDY: neděle 23. října od 15 hodin

KDE: kulturní dům Hlučín

ZA KOLIK: 100 korun

Za dětmi zavátá tak trochu líná, ale zato hodná čarodějnice Petrana, která má vážný problém. Pokud nesloží čarodějné zkoušky, stane se smrtelným člověkem a to by nerada riskovala. V nouzi nejvyšší je kamarád nejbližší a to platí o netopýrovi Ralptovi, který Petraně přispěchá na pomoc. Svým dílem jí však mohou pomáhat i přihlížející děti. (jih)

Tři oříšky pro Funilku

KDY: neděle 23. října od 15 hodin

KDE: Babinec, Hradec nad Moravicí

ZA KOLIK: 20 korun



V podání Divadla Loutkový svět přijdou k dětem znovu jejich známí kamarádi Strašfuňák a Funilka a provedou je interaktivní loutkovou pohádkou Tři oříšky pro Funilku. Obě postavičky hradecké děti už dobře znají a sledují jejich příhody. Dokonce vědí i to, že Strašfuňák bydlí v kufru a nemá rád kapustu. Kromě zábavy se od protagonistů dozvídají i řadu zajímavých věcí. (jih)



Strašfuňák a Funilka.Zdroj: Archiv Deníku

Strašidla a lampiony

KDY: sobota 22. října od 16.30 hodin

KDE: zámecký park Oldřišov

Do parku zavítají děti i jejich doprovod za Strašidýlkováním s lampiony. Čekají je tam zábavné soutěže, tvořivé dílničky, táborák se špekáčky, lampiónový průvod a též vystoupení mažoretek ze skupiny Banimo. Pořadatelky ze Sdružení maminek Rozárky se postarají i o občerstvení svých návštěvníků. (jih)

Svaté neřesti

KDY: pátek 21. října od 19 hodin

KDE: Kulturní dům, Vítkov



Představení Divadla Artur Od čokolády až po facebook, dokážeme si bez těchto potěšení náš život představit? Komický příběh o tom, co se stane, když se lidé budou chtít stát lepšími. Uskuteční se v Kulturním domě ve Vítkově, a to 21. října od 19 hodin. Délka představení je 120 minut.



Svaté neřesti (plakát k inscenaci)Zdroj: Archiv pořadatele

Filmový klub: Muréna

KDY: pondělí 24. října od 18 hodin

KDE: kino Mír, Opava

Opavský filmový klub nabídne netradiční připomenutí léta na chorvatském pobřeží dramatem Muréna. Málokdo z turistů měl asi možnost nahlédnot do běžné tamní rodiny a poznat její problémy. S jednou takovou se setkáme díky filmovému debutu Antonety Alamat Kusijanovićové. Problémy s dospívající dcerou zažili mnozí, ale je-li otec despotický a manipulativní, je možno čekat velmi dramatické situace. V tomto případě byl jejich spouštěčem příjezd starého rodinného přítele, milionáře Javiera. Juliina cesta za svobodou, vlastním názorem a představami o budoucnosti se tvrdě střetne s rigidním a násilnickým otcem Antem. Julie ve skvělém hereckém podání Gracije Filipovićové ale v případě ohrožení své svobody – podobně jako muréna – zareaguje útokem. Snímek Muréna uvádí kino Mír v pondělí 24. října od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

Bubu stezka

KDY: sobota 22. října od 17.30 hodin

KDE: Husova lípa, Kopřivnice

ZA KOLIK: 35 korun

Všichni, kteří mají rádi procházky s rodinou ve stylu Pohádkového lesa, by neměli váhat a projít si Bubu stezku se strašidly. Blíží se doba dušiček a několik let se v našich končinách stává populární i Halloween. Návštěvníci se tak můžou těšit na vlkodlaky, mumie, upíry a na další strašidelné bytosti. Cíl bude na chatě Červený kámen. K oslavě 50. výročí Pionýrské skupiny Kopřivnice bude v cíli i ohnivá show.

Štramberské pikanterie

KDY: neděle 23. října od 14 hodin

KDE: u kašny na náměstí, Štramberk

ZA KOLIK: 140 korun, snížené vstupné 70 korun



V oblíbené komentované prohlídce města si nejen Štramberští budou moci užít povídání o historii, pověstech a štramberských pikanteriích. Prohlídce neujdou ani historické městské domy a kostel sv. Jana Nepomuckého, nádvoří hradu Štramberk a hradní věž Trúba s vyhlídkou do okolí, chata Dr. Hrstky, kamenná brána a roubenky na Dolní Baště. Třešničkou na dortu bude exkurze do pekárny Štramberských uší, ukázka pečení uší a nakonec i ochutnávka.



Divá Bára

KDY: pátek 21. října od 19 hodin

KDE: kino, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 300 korun

Těšínské divadlo přiveze do Frenštátu muzikál Divá Bára. Předlohou se autorům stala stejnojmenná povídka Boženy Němcové o odvážné dívce, dceři pastýře, která se nebojí ani noci, ani plavání. Ale pověrčiví vesničané jí opovrhují, protože nesplňuje typické představy o děvčeti té doby.

Z inscenace Divá Bára v podání Těšínského divadla.Zdroj: Archiv divadla

Slam Poetry v Novém Jičíně

KDY: pátek 21. října od 20 hodin

KDE: Klub Galerka, Nový Jičín



Tak jako rituální totem vprostřed prérie, stojí mikrofon zaklesnut ve stojanu uprostřed pódia. Napětí by se dalo krájet, šňůra si ani nedovolí sebemíň se pohnout. Jeden po druhém přistupují, mistři slova připraveni do posledního rýmu bojovat o vítězství v nervy drásajícím klání. Publikum se nechává uhranout, rozesmát, rozplakat, dojmout. Těšit se na to můžete v novojičínském Klubu Galerka 21. října od 20 hodin.

BRUNTÁLSKO

Podzimní koncert sborů

KDY: pátek 21. října od 18 hodin

KDE: zámek, Bruntál

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Ve slavnostním podzimním setkání vystoupí dva bruntálské sbory, a to Ženský komorní sbor Puellae Cantates a Smíšený pěvecký sbor Bruntál. Oba koncerty si lidé budou moci vychutnat v audienčním sále bruntálského zámku.

Desmod

KDY: sobota 22. října od 20 hodin

KDE: Kofola Music Club, Krnov



Oblíbená slovenská rocková skupina zavítá do Kofola Music Clubu. Desmod původně vznikl roku 1996 jako metalová formace v Nitře. Základní sestava skupiny se úplně rozpadla. Postupnými personálními změnami se vystřídalo obsazení jednotlivých nástrojů a zároveň se změnil i jejich hudební styl od heavy metalu přes crossover, punk rock až k melodickému rocku.

Lampionový průvod

KDY: pátek 21. října od 18 hodin

KDE: zahrada SVČ Krnov

ZA KOLIK: 70 korun

Rodiny s dětmi mají skvělou příležitost užít si zábavnou stezku se svými blízkými. Čekají na ně různé úkoly od Berušky a jejich hmyzích kamarádů. Na cestu se bude jistě hodit lampion, který posvítí na tajuplnou cestu plnou mrňousků.

