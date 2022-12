Lord of the Dance KDY: neděle 4. prosince od 19 hodin KDE: Ostravar Aréna, Ostrava ZA KOLIK: od 550 korun

Diváky milovaná irská taneční show Lord of the Dance se vrací do České republiky po více než tříleté pauze a s jubilejní show k oslavě 25. výročí vystoupí pro ostravské publikum.

Lord of the Dance. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Luboš Jeníček

Z místopisu Vítkovic

KDY: sobota 3. prosince od 14 hodin

KDE: kostel na Mírovém náměstí, Ostrava-Vítkovice

ZA KOLIK: zdarma



Komentovaná vycházka představí kulturní a společenský život ve Vítkovicích na přelomu 19. a 20. století. Pozornost bude věnována především stavbám občanské vybavenosti (kostel, tržnice, obchody), ale také soukromým provozovnám (kavárny, vinárny, hotely, kina). Součástí vycházky bude také ukázka historických snímků.

Oktagon 37

KDY: sobota 3. prosince od 21 hodin

KDE: Ostravar aréna, Ostrava

Oktagon a jeho elitní bojovníci se po 8 měsících vrací tam, kde bojová krev místním koluje v žilách – mezi nejlepší a nejhlasitější fanoušky na světě. Ti budou svědky dvou titulových bitev v jeden večer. Jeden z nejočekávanějších zápasů roku je tady, a to souboj mezi Kozmou a Britem. Vládce welteru, který v oktagonu vyhrál všech svých 10 zápasů, jde do 6. obhajoby titulu s domácími fanoušky v zádech. Ti se můžou těšit i na Borárose, Bryczeka, Dajčmana a Pokorného, který byl u těch nejtvrdších začátků MMA v Čechách. To vše za doprovodu působivé audiovizuální a světelné show.

Ostrava zpívá gospel

KDY: neděle 4. prosince od 18 hodin

KDE: Evangelický Kristův kostel, Ostrava



Po dvou letech se Ostrava zpívá gospel opět vrací, a to rovnou na původní scénu do „červeného“ Evangelického kostelu, tedy do komornější scény. Koncert se uskuteční 4. prosince od 18 hodin v Evangelickém Kristově kostele v Ostravě.



Ostrava zpívá gospel v multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Kaboň Lukáš

Na Slezskoostravském hradě je připravena vánoční atmosféra

KDY: od soboty 3. prosince

KDE: Slezskoostravský hrad, Ostrava

Slezskoostravský hrad je pro návštěvníky nachystán s adventní atmosférou a pohodou. Připravena je nejen výstava betlémů, ale během třetí adventní neděle i tradiční program Vánoce na hradě. „Je to ideální místo na klidnou vánoční procházku s rodinou, či přáteli,“ zve srdečně kastelánka, Miriam Čechová. Výstava betlémů bude zahájena 3. prosince 2022 a trvat bude až do 8. ledna 2023. Zhlédnout na ní můžete dřevěné a papírové betlémy převážně ze soukromých sbírek. Některé exponáty jsou zapůjčeny z muzeí. Mimo zápůjčku z Přerova a Prostějova jde hlavně o betlémy z Moravskoslezského kraje.

Betlémy na Slezskoostravském hradě.Zdroj: Archiv pořadatele

KARVINSKO

Ve státním zájmu

KDY: sobota 3. prosince od 17 hodin

KDE: Městský dům kultury, Karviná

ZA KOLIK: 110 korun

Lehce potrhlý vynálezce, vdova po majiteli ropovodu Družba, záletný politik napříč politickým spektrem, sportovní komentátorka, která zjistila, že už ani ve sportu se nehraje fair play a mladý dokumentarista toužící po čisté lásce nebo aspoň po sponzorech jsou protagonisty komedie Antonína Procházky. Na rozdíl od svých předchozích komedií se autor tentokrát nezabývá jen partnerskými krizemi, ale přivádí na jeviště i antihrdiny dneška, bezskrupulózního politika zaklínajícího se státním zájmem a zástupce novodobého a morálně problematického povolání – lobbistu. Dokazuje tak, že, ač je to k nevíře, může současná politická situace i dobře pobavit. Ovšem jen na divadle, které si může, na rozdíl od reality, dovolit luxus happy endu. V Procházkově komedii totiž nezvítězí gauneři, ale slušní a úplně obyčejní lidé.

Ve státním zájmu. Plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

Čiperkové

KDY: neděle 4. prosince od 15 hodin

KDE: KaSS, Český Těšín

ZA KOLIK: 180 korun



Dětská populární kapela Čiperkové vystoupí v Českém Těšíně. Představení je vhodné pro nejmenší od 1 roku až po předškoláky. Pobaví se děti, rodiče, babičky i dědové. S Čiperky se tancuje, zpívá a dovádí a po vystoupení se s každým rádi vyfotí.

Líheň 2022 - Finále

KDY: sobota 3. prosince od 14 hodin

KDE: Stolárna club, Havířov

ZA KOLIK: zdarma

Líheň je klubová soutěž amatérských hudebníků. V letošním roce probíhá již 21. ročník soutěže. Každý týden se před odbornou porotou ve tří klubech představují vždy tři hudební skupiny a bojují o jedno postupové místo ze základních kol. Po čtvrtfinálových a semifinálových kolech je známá čtveřice finalistů tohoto ročníku, kteří se utkají o hlavní ceny v celkové hodnotě převyšující 200 tisíc korun.

Soutěž amatérských kapel Líheň. Archivní snímekZdroj: Deník / Josef Pintér

Metal v zimním hávu

KDY: pátek 2. prosince od 18 hodin

KDE: Kulturní dům, Petřvald



Kulturním domem v Petřvaldu bude znít rocková hudba. V pátek 2. prosince se tam koná Petřvaldský zimní rockový otvírák, na kterém zahrají kapely Salamandra, Sjetý gumy, Allnevr, Bad Joker´s Cream. Headlinerem festivalu je kapela Ingott, která tam pokřtí novou desku s názvem Commando.



Petřvaldský zimní rockový otvírák. Plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Mikulášská stezka Faunaparkem

KDY: neděle 4. prosince od 15 hodin

KDE: Faunapark, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 80 korun, rodinné vstupné 240 korun

Naučná stezka provede malé i velké po mikulášské tradici. Stezku lze absolvovat průběžně od 15 až do 17 hodin. V 16 hodin pak vystoupí ve stodole Taneční studio Dancepoint. Předvedou street dance mini děti, a tanečnice, které se účastnily podzimní ligy v kategoriích sólo a duo disco dance a duo street dance. Kolem 16.30 hodin přijde možná i Mikuláš se svým doprovodem.

Mikuláš s doprovodem. Ilustrační foto.Zdroj: Deník

Cocotte Minute

KDY: sobota 3. prosince od 21 hodin

KDE: Klub Stoun, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 350 korun



Snad nejúspěšnější crossoverová formace Cocotte Minute míří rozvířit vody do frýdecko-místeckém klubu Stoun. Cocotte Minute se řadí mezi absolutní špičku nejen v rámci svého žánru, ale i celé české klubové scény. Skupina je oceňována za svůj hudební nadhled, přesahující její původní nu metalové kořeny, a silné české texty, zasahující do témat, do kterých se většina textařů v Česku bojí pouštět. Během svého působení již absolvovala turné po Ukrajině, Bělorusku či Francii a má za sebou jednotlivá vystoupení v Itálii, Chorvatskou a na Slovensku. Na vánočním turné představí poprvé naživo nový singl Řeka.



Cocotte Minute. Ilustrační snímekZdroj: Jan Nožička

O pejskovi a kočičce + Mikulášská nadílka

KDY: sobota 3. prosince od 15 hodin

KDE: Divadlo Čtyřlístek, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 80 korun

Činoherní pohádka vypráví tři příběhy na motivy knihy Josefa Čapka, které pro divadlo přepsal Martin Šmíd – O pyšné noční košilce, Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort, Jak si myli podlahu. Pro děti od tří let je představí divadelní soubor KuKo.

Mytologie - Bohové podsvětí Egypta

KDY: čtvrtek 2. prosince od 16 do 17 hodin

KDE: Knihovna Třinec



Mytologie všech možných kultur v Knihovně Třinec pokračují programem Bohové podsvětí Egypta. Jedná se o poslední díl seriálu Mytologie, který připravil M klub ve spolupráci s dobrovolníky. Uskuteční se 2. prosince od 16 do 17 hodin v Knihovně Třinec.

Mostořská zabíjačka

KDY: sobota 3. prosince od 13 hodin

KDE: Centrum obce Mosty u Jablunkova; PZKO, Mosty u Jablunkova

Mostořská zabíjačka je po dvou letech zase tady. V sobotu 3. prosince bude od 13.00 hodin před dřevěnkou, v domě PZKO a v blízkém okolí probíhat bohatý program přibližující tradici zabíjaček. Koukněte, co všechno je pro Vás připraveno, a hlavně přijďte hned od začátku akce, ať se můžete bavit celé odpoledne! Přejeme dobrou chuť při ochutnávání zabíjačkových dobrot a dobrou zábavu.

Mostořská zabíjačka. Plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

OPAVSKO

Petra Janů zazpívá s Petrem Cieplým

KDY: sobota 3. prosince od 19 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava

Divadelní prkna budou tentokrát patřit dvojkoncertu známé zpěvačky Petry Janů a opavského zpěváka Petra Cieplého, který současně pokřtí své debutové CD, nazvané Celý můj vesmír. Jednou ze skladeb je v něm i duet Odlišný generace, nazpívaný s Petrou Janů. Ta ho bude mít zase na svém novém 2CD Hity a rarity. Dvojkoncert je součástí turné k padesátileté působnosti zpěvačky na hudební scéně a jejímu životnímu jubileu. (jih)

Petra Janů a Petr Cieplý. Ilustrační fotoZdroj: Archiv pořadatele

Určitě přijde i Mikuláš

KDY: víkend 3. a 4. prosince

KDE: Loutkové divadlo Opava



Děti se v sobotu dozvědí, jak to bylo s rybářem a zlatou rybkou. Soubor Opal jim od 10 a 16 hodin nabídne klasickou pohádku na motivy A. S. Puškina. Její děj potvrzuje, že kdo chce mít stále víc, nemusí mít nakonec nic. Po pohádce bude následovat Mikulášská nadílka, kterou přinesou Mikuláš s andělem a čerty. Stejný program bude i v neděli. Ve vstupném pro děti je v částce 200 korun zahrnuta i cena nadílky, dospělí mají vstupné za 50 korun. (jih)

Vánoce na raduňském zámku

KDY: víkend 3. a 4. prosince od 10 do 16 hodin

KDE: zámek Raduň

ZA KOLIK: plné vstupné 200, snížené 160 a děti od 6 do 17 let 80 korun

Zpomalení předvánočního kvapu pomůže zajistit netradiční návštěva zámku. Vánoční atmosféru si návštěvníci dokonale vychutnají ve svátečně vyzdobených reprezentačních salonech šlechtického sídla. Načerpají informace o vzniku i vývoji adventních a vánočních tradic, o historických úpravách vánočních stromů i o proměnách vánočního obdarovávání. (jih)

Zámek Raduň je kouzelný i v zimě. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK / Zuzana Urbánková

Adventní program na náměstí

KDY: víkend 3. a 4. prosince

KDE: Dolní náměstí, Opava



Adventní program se ponese v hudebním duchu. V sobotu se náměstí rozezní od 10 hodin koncertem cimbálové muziky Gizdi a od 17 hodin znovu koncertem country kapely Rangers. Neděle přivede na náměstí v 10 hodin znovu cimbálovku, tentokrát Vedrovce a od 16 hodin začíná program s názvem Pocta Waldemaru Matuškovi. (jih)

Nejkrásnější Ave Maria

KDY: neděle 4. prosince od 15 hodin

KDE: kostel Marianum, Opava

Předvánoční čas zpříjemní lidem tradiční koncert známé operní pěvkyně Olgy Procházkové. Jeho prostřednictvím pozve pěvkyně s varhanním doprovodem Františka Šmída návštěvníky na adventní zamyšlení s dávkou dobré pohody sérií operních a operetních árií, ke kterým přidá i vánoční písně. (jih)

Olga Procházková. Ilustrační fotoZdroj: Archiv redakce Deníku

Filmový klub: Když promluvila

KDY: pondělí 5. prosince od 18 hodin

KDE: kino Mír, Opava



Opavský filmový klub se nevyhýbá ani aktuálním tématům zpracovaným dramatickou formou, jako je tomu v případě snímku Když promluvila. Možná není náhoda, že se při jeho realizaci sešly především ženy, a to režisérka Maria Schraderová, scenáristka Rebecca Lenkiewiczová a v hlavních rolích herečky Zoe Kazanová a Carey Mulliganová. Jde totiž o film o skutečném skandálu, který otřásl Hollywoodem a posléze celou společností nejen ve Spojených státech. V říjnu 2017 vyšel článek odhalující odporné chování jednoho z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších producentů Harveyho Weinsteina vůči herečkám. Jak se ukázalo, podobné chování nebylo a není neobvyklé ani v jiných oborech, ani v jiných zemích. Hnutí Me Too je potřebné a nutné bez ohledu na možnost falešného obvinění, ke kterému dochází jen velmi zřídka. Na rozdíl od sexuálního obtěžování a zneužívání, proti kterému bojuje. Snímek Když promluvila uvádí kino Mír v pondělí 5. prosince od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

Mikulášský jarmark

KDY: v sobotu 3. a v neděli 4. prosince od 10 hodin do 16 hodin

KDE: Sad Dr. E. Beneše, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma

Oblíbený předvánoční jarmark nabídne možnost nakoupit milé, řemeslné dárky a užít si den s doprovodným programem. V sobotu děti potěší Olafův pozdrav od 10.30 hodin, kdy Sad navštíví oblíbený Olaf z Ledového království, od 14 hodin si pak milovníci hudby užijí koncert Ladislava Kokeshe & His Friends. Nedělní program nabídne divadelní představení pro děti Cestovadélko: Pimpilimpi a Pompolompo v hlavní roli s Kateřinou Kocichovou z dětského pořadu Dějepic a kulturní nabídku pak ve 14 hodin uzavře koncert kapely Maras banda.

Adventní koncert

KDY: neděle 4. prosince od 15.30 hodin

KDE: kostel sv. Jana Nepomuckého, Štramberk

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Město Štramberk a farnost Štramberk zvou na tradiční adventní koncert, ve kterém vystoupí Lašský dechový orchestr a pod taktovkou Aleše Kuběny zazní skladby od Jeana Baptiste Lullyho, Johanna Sebastiana Bacha, Andrew Lloyd Webera nebo Leonarda Cohena a mnoha dalších.

Mikulášská jízda

KDY: neděle 4. prosince od 15.30 hodin

KDE: náměstí Sigmunda Freuda, Příbor

ZA KOLIK: zdarma

Město Příbor zve na Mikulášskou jízdu s rozsvícením vánočního stromu, která se uskuteční v neděli 4. prosince od 15.30 do 18 hodin na náměstí Sigmunda Freuda. Návštěvníci se můžou těšit na Nebe a Peklo, Ježíškovou poštu, vystoupení divadelního spolku Přídlo, hudební kapelu All Brass Band, příjezd kočáru s Mikulášem a pekelnou jízdu čertů.

Ilustrační foto.Zdroj: Redakce

Historické perly pod Beskydami

KDY: sobota 3. prosince od 10 do 15 hodin

KDE: Nový Jičín



Zažijte příběh města klobouků! Nový Jičín, který se v minulosti pyšnil také titulem „město milionářů“, je jedinečný zejména dlouholetou tradicí kloboučnického řemesla. Řídí se tady pořekadlem „Na každou hlavu se klobouk najde“. Najděte si ten pravý klobouk v tomto malebném městě i vy! Se zkušenou průvodkyní se účastníci projdou po historickém Masarykově náměstí, zavítají do svátečně vyzdobeného farního kostela Nanebevzetí Panny Marie a vystoupají na radniční věž, ale to není vše. Již v sobotu 3. prosince od 10 do 15 hodin!



Nový Jičín. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Ivan Pavelek

BRUNTÁLSKO

Pastoři a faráři

KDY: sobota 3. listopadu od 17 hodin

KDE: Dům M. Berlové, Bruntál

ZA KOLIK: zdarma

Už druhý koncert skupiny PF, známé jako Pastoři a faráři, v tomto roce nabídne v předvánočním koncertu nové písně a nové obsazení.

Jeseníky – království horské divočiny

KDY: neděle 4. prosince od 18.30 hodin

KDE: kino Centrum, Bruntál



Unikátní dokument o Jeseníkách s následnou besedou s tvůrci nabídne kino Cnetrum na druhou adventní neděli. Filmařský štáb tvořili zejména místní filmaři a velcí milovníci Jeseníků, kteří tráví v terénu během roku spoustu času. To umožnilo zachytit vzácné okamžiky z proměn nálad krajiny a skrytého chování zvířat. Řadu zvířat možná běžní návštěvníci hor ani nikdy neviděli. Bývají plachá a kameramani za nimi museli šplhat často do obtížného horského terénu.



Vrchol Pradědu. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Jiří Kopáč

Mikulášské swingobraní

KDY: sobota 3. prosince od 20 hodin

KDE: Kofola club, Krnov

ZA KOLIK: 200 korun, snížené vstupné 150 korun

Klub Kofola zve na Mikulášské swingovaní, na kterém zazní nejznámější písně od Karla Gotta, Franka Sinatry, Robbieho Williamse nebo Briana Setzera v podání Big Bandu Krnov.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Iva Najďonovová

