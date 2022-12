Již čtrnácté pokračování prestižní soutěže o nejlepší bramborový salát, servírovaný na rovných i zlomených beatech se uskuteční na Štědrý den. Salát cup je pro všechny, kteří chtějí změřit své síly v oblasti kulinářství, ale především pro ty, kteří mají rádi tradici, legraci a setkávání s lidmi. Je možné přinést vzorek vlastnoručně vyrobeného salátu. Skupina porotců poté hodnotí postupně všechny saláty a dává body. O půlnoci probíhá vyhodnocení soutěže, kde jsou vyhlášeny 3 nejlepší saláty. Výherci se mohou těšit na spoustu krásných a hodnotných dárků. Ovšem jen ten první si také odnese vytouženou salátovou trofej.

Ilustrační fotografie.Zdroj: Eliška Paulová

Otevírání Betléma

KDY: sobota 24. prosince od 15 hodin

KDE: kostel Krista Krále, Ostrava



Na Štědrý den zve svinovská farnost na otevírání betléma s možností odnést si domů betlémské světlo. K vidění bude scénka Sbor andělů v betlémě, Událost narození Krista a následný průvod k betlému a jeho otevření. O půlnoci pak lidé mohou přijít na půlnoční mši svatou se sborovým zpěvem Hej mistře.

Jesus Christ Superstar

KDY: neděle 25. prosince od 16 hodin

KDE: Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava

Nejslavnější rocková opera 20. století se stala během dvaceti let od české premiéry legendární klasikou. Zcela nové nastudování chce završit náročnou cestu souboru za moderním hudebním divadlem. Ostravská inscenace bude odrazem doby, místa a lidí, pro které vzniká. Téměř pašijový příběh, klasická rocková hudba a neklidné srdce města, ve kterém žijeme.

Z ostravské inscenace Jesus Christ Superstar.Zdroj: Archiv NDM/Martin Popelář

Výstava betlémů

KDY: do 8. ledna 2023

KDE: Slezskoostravský hrad, Ostrava



Na výstavě, trvající do 8. ledna 2023, můžete zhlédnout na Slezskoostravském hradě v Ostravě dřevěné a papírové betlémy převážně ze soukromých sbírek. Některé exponáty jsou však zapůjčeny z muzeí. Mimo zápůjčku z Přerova a Prostějova jde hlavně o betlémy z Moravskoslezského kraje. Zajímavostí je betlém z Valašského muzea, který vzniknul v rámci řezbářského sympozia a každou figurku vytvořil jiný řezbář. Po dobu trvání výstavy je hrad otevřen denně od 9 do 18 hodin, výjimkou je Štědrý den a Silvestr.



Výstava betlémů na Slezskoostravském hradě.Zdroj: Archiv pořadatele

Barvy Ostravy z Vyhlídkové věže

KDY: do 28. února 2023

KDE: Vyhlídková vež Nové radnice, Ostrava

Vyhlídková věž má otevřeno každý den i v zimních měsících. Navštivte tuto oblíbenou atraktivitu po 16 hodině a vychutnejte si podívanou na západ slunce a Ostravu po setmění. Vychutnejte si pohled na hru světel a barev z výšky 73 m nad zemí. Denně je k dispozici také průvodce, výklad o historii a zajímavostech města je v ceně vstupného na věž. Navštivte věž do 28. února! Otevírací doba je denně 9 - 17 hodin. A to včetně svátků i víkendů.

KARVINSKO

Vánoční Party

KDY: pátek 23. prosince od 20 hodin

KDE: Hard Cafe, Karviná

ZA KOLIK: 150 korun

Jako hlavní tahák večera bude známy DJ Dzety, který se proslavil díky svým chytlavým mixům různých skladeb na TikToku. Dzety je momentálně zván na několik události a akcí po cele ČR, takže o nadupaný set mixovaný hlavně v žánru CZ/SK rap nebude nouze. V průběhu večera se objeví za pultem místní DJ’s, od kterých zazní tradiční vánoční koledy ve všech možných hudebních žánrech.

Ilustrační foto.Zdroj: facebook

Doga

KDY: neděle 25. prosince od 20 hodin

KDE: Obecní dům Družba, Karviná

ZA KOLIK: 390 korun



Doga zahajuje své nové Respekt vinyl tour a na karvinském koncertě dojde i ke speciálnímu křtu nového 2LP Respekt. Kapela chystá nové prvky scény, zbrusu nový playlist skladeb. Jako host vystoupí kapely Clusster a Messalina.



Kapela Doga. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Zdeněk Hejduk

Uhlobaron's Christmas edition

KDY: pondělí 26. prosince od 21 hodin

KDE: Jazz Club, Havířov

ZA KOLIK: 50 korun

Vánoční house party bude pod taktovkou Coal Residents. Večerem provede Van Vega, Mendoza a Mikeshi.

P. I. Čajkovskij: Louskáček

KDY: úterý 27. prosince od 16.30 hodin

KDE: Kino Centrum, Karviná



Ikonický vánoční balet v mistrovském provedení londýnského baletu. Připojte se ke Klárce během Štědrého večera, který se stane velkým kouzelným dobrodružstvím. Nádherná Čajkovského hudba doprovází Klárku a jejího začarovaného Louskáčka v boji proti Myšímu králi i při návštěvě Cukrové víly v Království sladkostí. Vše můžete zhlédnout v karvinském Kině Centrum 27. prosince od 16.30 hodin.



Louskáček. Světové umění v kinechZdroj: Archiv pořadatele

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Štědrodenní otužování

KDY: sobota 24. prosince od 9 hodin

KDE: u Žida, Frýdek-Místek

Na Štedrý den tradičně čeká nejen půst, slavnostní večeře, koledy a dárky, letos je připraveno i společné plavání v Ostravici u Žida. Otužilci tak mohou popřát lidem, se kterými se setkávají u vody, a nabrat energii na přejídání ve jménu Vánoc.

Příznivci otužování z Frýdku-Místku. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Vladimír Pryček

Vánoce s neposednými tlapkami

KDY: sobota 24. prosince od 13 do 15 hodin

KDE: Neposedné Tlapky, Frýdek-Místek



Čekání na Ježíška si rodiny mohou přijít zkrátit ke zvířátkům bez domova a udělat sobě i jim Štědrý den o chlup hezčí. Než lidé zasednou k štědrovečerní večeři, mohou rozveselit kočičí depozitum a třeba i přinést opuštěným kočičkám i dárky. Stromeček bude nachystaný. Jako příjemné zpestření bude připraven jarmark, kde si zájemci mohou koupit nějakou drobnost a podpořit tak činnost útulku. K dispozici bude svařák, alko i nealko plus koledy a vánoční atmosféra jak víno.



Ilustrační foto.Zdroj: Jenna Hamra; Pexels

Největší výstava Betlémů v České republice

KDY: pondělí 26. prosince od 13 do 18 hodin

KDE: 8. ZŠ, Frýdek-Místek

Tu největší výstavu betlémů v České republice mohou lidé navštívit jen ve Frýdku-Místku. Kaž-dým rokem se tato výstava rozrůstá stále o nové a nové exponáty, a nyní je zhlédnutí 222 betlémů ze soukromé sbírky. Výstava nabídne chvíle, kdy bude možné prožít si krásnou hudbu a po-dívat se na úžasné práce umělců, kteří do svých betlémů ukryli své umění, srdce a lásku. Výstavu je možné navštívit ve dvou dnech. V pondělí 26. prosince od 13 do 18 hodin a v úterý 27. pro-since od 10 do 18 hodin v prostorách jídelny 8. ZŠ naproti Tiskárny Kleinwächter. Stejně jako v minulosti, i v tomto 19. ročníku bude mít výstava doprovodný program, a sice živou Vánoční hudbu pod vedení paní doktorky Baronové. Vystoupí Catena Muzika, Frýband, Dětský sbor Osminka a Osma z 8. ZŠ, SLPT Ostravica, a další.

Předvánoční procházka historického centra Frýdku

KDY: čtvrtek 22. prosince od 16 hodin

KDE: sraz u plastiky Maryčky Magdonové v Radniční ulici ve Frýdku



Dorazte i vy na komentovanou prohlídku historického centra. Dozvíte se například to, jak se slavily Vánoce v minulosti a co to byly mikulášské a kateřinské jarmarky. Dále si společně připomeneme tradiční i ty méně známé vánoční pranostiky a vánoční přání. Procházka se uskuteční 22. prosince v 16 hodin, sraz u plastiky Maryčky Magdonové v Radniční ulici ve Frýdku.



Předvánoční procházka historického centra Frýdku má své kouzlo ve sněhu i bez něj.Zdroj: Archiv pořadatele

OPAVSKO

Divadelní Vánoce pro děti i dospělé

KDY: sobota 24. až pondělí 26. prosince

KDE: Slezské divadlo Opava

Na Štědrý den zpříjemní Slezské divadlo dětem čekání na večerní návštěvu Ježíška od 10 hodin muzikálem Mrazík. Dobře známá pohádka o hodné Nastěnce, zlé maceše a nevlastní sestře Marfuši, pyšném Ivánkovi, kterým do života vstoupí dědeček Hříbeček, baba Jaga a sám kouzelný Mrazík, bude oblečená do muzikálového kabátku. V něm pohádku dětem představí členové operního souboru. První svátek vánoční přiláká do divadla pohádkové Broučky. Malý Brouček se bude nesmírně těšit na svatojakubskou noc, kdy konečně dostane svou lucerničku a poprvé poletí s Tatínkem a Kmotřičkou svítit lidem ve tmě. Pondělní druhý svátek vánoční bude od 17 hodin patřit Noci na Karlštejně. Skvěle nastudovaný muzikál o císaři Karli IV., jeho manželce Elišce a dalších přítomných na hradě Karlštejn se drží na repertoáru Slezského divadla už několik sezón. (jih)

Z inscenace Noc na Karlštejně.Zdroj: Archiv pořadatele

Na Štěpána do klubu Art i do kostela

KDY: pondělí 26. prosince

KDE: klub Art a kostel sv. Vojtěcha, Opava



Druhý svátek vánoční zpříjemní návštěvníkům od 19 hodin koncert opavského zpěváka Petra Cieplého, známého pod zkratkou P.E.T.R. Jeho kapela a pozvaní hosté program obohatí o smyčcové a dechové nástroje i o klavír. Nastolí v klubu tu pravou vánoční atmosféru, plnou krásné hudby a světelného jiskření. V kostele sv. Vojtěcha zazní od 14.30 hodin Vánoční koncert. Pod vedením Karla Kostery v něm pěvecké sbory z Opavy a Stěbořic i členové a orchestr opery Slezského divadla uvedou tradiční Rybovu Českou mši vánoční a Kyptův Čas radosti. Sóla zazpívají Anna Ondáková, Šárka Maršálová, Juraj Nociar a Dalibor Hrda, za varhanami usednou Helena Malá a Alois Kostera. (jih)



Petr Cieplý. Ilustrační fotoZdroj: Archiv pořadatele

NOVOJIČÍNSKO

Štěpánská diskotéka

KDY: neděle 25. prosince od 20 hodin

KDE: Kulturní dům, Mniší

ZA KOLIK: 80 korun

Po třech letech se vrátí tradiční Štěpánská diskotéka. Tentokrát v Kulturním domě v Mniší. O hudbu se postará DJ Petr Olšák, který roztančí taneční parket a postará se o nepřetržitý proud hudby.

Ilustrační foto.Zdroj: archiv Deníku

Živý betlém

KDY: pondělí 26. prosince od 15 hodin

KDE: Národní sad, Štramberk

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Město Štramberk, místní divadelní, hudební a taneční spolky pořádají tradiční událost s živým betlémem, vstupné je dobrovolné a zajištěny budou i teplé nápoje.



Živý betlém. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK / Ivana Reková

Vánoční hudba

KDY: sobota 24. prosince od 22 hodin

KDE: Farní kostel Narození Panny Marie, Příbor

Letošní půlnoční mše okouzlí návštěvníky koledami, které zazpívá Příborský pěvecký kvartet a hosté za doprovodu Sdružení hudebníků Příbor pod vedením pana Zdeňka Pukovce.

Show In Time v podání zpěvačky Kristy a hosta s kapelou

KDY: čtvrtek 22. prosince od 16 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Nový Jičín



Odpoledne se známými hity v podání zpěváků v neobvyklém tandemu Matka a syn Kristy a Kristián, jak je patrné již z názvu, zaznívají velkolepé písně našich předních i zahraničních zpěváků a skupin: Edith Piaf, Frank Sinatra, Judita Čeřovská, Karel Gott, Freddie Mercury, ABBA, dále pak písně z filmů: Hříšný tanec, Duch a mnoho dalších! Koncert proběhne 22. prosince od 16 hodin na Masarykově náměstí v Novém Jičíně.



Show In Time v podání zpěvačky Kristy a hosta s kapelou.Zdroj: Archiv pořadatele

BRUNTÁLSKO

Bruntálský krystalek

KDY: neděle 25. prosince od 16 hodin

KDE: Kobylí rybník, Bruntál

Boží hod, 1. svátek vánoční je v Bruntále už neodmyslitelně spojený s Bruntálským krystalkem, setkáním otužilců na Kobylím rybníce. Lidé mohou přijít a otužilce podpořit nebo se k nim připojit.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Michal Fanta

Ti, kteří tancují ve tmě

KDY: pátek 23. prosince od 18.30 hodin

KDE: Kino Centrum, Bruntál



Co tě nezabije, to tě posílí, aspoň na chvíli, boj se nic. Úryvek skladby Moniky Načevy a motto, které v sobě skrývá poselství energického a spontánního filmu režisérky Jany Ševčíkové. Šest příběhů mladých nevidomých, které budí touhu po životě, nabíjí optimismem a nebojí se sarkasmu. Vítězný snímek Varšavského filmového festivalu empaticky ukazuje cesty lidské vůle, odvahu zdolávat překážky a žít.

Kateřina Marie Tichá & Bandjeez

KDY: pátek 23. prosince od 20 hodin

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: 350 korun

Vynikající zpěvačka a autorka Kateřina Marie Tichá vydala loni na podzim své debutové album Sami. To bylo nadšeně přijato nejen odbornou veřejností, ale především samotnými posluchači. Čerstvá držitelka hudební ceny Anděl v kategorii Objev roku oznámila další zásadní novinku na svojí umělecké dráze. Potvrdila začátek spolupráce s legendární frýdeckomísteckou kapelou Bandjeez, která dlouhodobě provázela předčasně zesnulého Davida Stypku a dokončila práci na jeho posledním album Dýchej.

Kapela Davida Stypky Bandjeez s Kateřinou Marií Tichou. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Tomáš Ptáčník

Kouzlo Vánoc Cvilíňa

KDY: čtvrtek 22. prosince od 18 hodin

KDE: Koncertní síň sv. Ducha, Krnov



Adventní koncert cimbálové muziky Cvilíňa, která působí při ZUŠ Krnov pod vedením Jiřího Dorosińského, se uskuteční ve čtvrtek 22. prosince od 18 hodin v Koncertní síni sv. Ducha. Předprodej vstupenek je možný v TIC Krnov, na nákup lze uplatnit Městskou kartu Krnov.

