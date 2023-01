Vrcholná titulární soutěž ve sportovním tanci, na které budou mít návštěvníci možnost shlédnou nejlepší české páry v latinskoamerických tancích.

Latinskoamerické tance. Ilustrační fotoZdroj: ceskatelevize.cz

Malina Brothers

KDY: sobota 28. ledna od 19 hodin

KDE: Heligonka, Ostrava

ZA KOLIK: 350 korun



Bratři Malinové, tedy banjista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef se společně sešli na pódiu v unikátním projektu nazvaném Malina Brothers, ke kterému přizvali ještě kontrabasistu Pavla Peroutku ze Spirituál kvintetu. Za několik posledních dekád se objevili jako hudebníci či producenti snad na všech důležitých albech tohoto žánru u nás. Spolupracovali s Robertem Křesťanem, Pavlem Bobkem, Věrou Martinovou. Natočili dvě řadová CD a právě představují nové album, na které přijala pozvání zpěvačka Kateřina García.



Z koncertu kapely Malina Brothers. Ilustrační fotoZdroj: Facebook kapely

Bílý Tesák

KDY: neděle 29. ledna od 15 hodin

KDE: Studio G, Ostrava

ZA KOLIK: 150 korun

Bílý tesák je bezesporu nesmrtelný příběh z divočiny. Z divočiny se vším kouzlem, krásou přírody i její syrovostí a krutostí. Příběh malého vlčete, které zkoumá a objevuje svět a jeho pravidla. Pravidla bolesti, lásky, přežití, strachu, mateřství, tepla nory, kousanců, pravidlo býti štváčem-lovcem i štvanou kořistí. Vše prostupuje všudypřítomná smrt. Je zlá? Je přirozená. Zrození, smrt a další zrození jsou propojené body na spirále bytí všeho živého. Takový je zákon divočiny.

Kaleidoskop klavíru

KDY: čtvrtek 26. ledna od 19 hodin

KDE: slavnostní sál, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava



Cyklus komorních koncertů ve slavnostním sále Divadla Jiřího Myrona ve spolupráci s uměleckou agenturou Presto představí skvělého klavíristu. Ve čtvrtek 26. ledna od 19 hodin se ve slavnostním sále představí Tomáš Vrána, laureát loňské Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec v oboru klavír. Těšte se na nevšední zážitek s krásnou hudbou.



Klavírista Tomáš Vrána.Zdroj: Archiv pořadatele

Inekafe 25+2 Rockov Tour 2023

KDY: čtvrtek 26. ledna od 20 hodin

KDE: Barrák, Ostrava

Turné Inekafe k 25. výročí kapely (1995 2020), které se mělo uskutečnit původně v lednu 2021 a a poté v lednu 2022, se přeložilo na leden 2023. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Pokud vám termín nevyhovuje, můžete je vracet v místě zakoupení s dokladem o koupi. Koncert v Ostravě se neuskuteční v Brickhouse DOV, ale v klubu Barrák, a to 26. ledna od 20 hodin.

KARVINSKO

O zaniklé Karvinné 2

KDY: sobota 28. ledna od 15 hodin

KDE: Kino Centrum, Karviná

ZA KOLIK: 80 korun

Příznivci historie, pamětníci, ale i mladí lidé, kteří se zajímají o život svých předků v Karviné, se mohou těšit na pokračování dokumentárního filmu Zaniklá Karvinná, který vznikl pod vedením režisérky Moniky Vodákové.

O zaniklé Karvinné 2. Plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

Splašené nůžky

KDY: sobota 28. ledna od 17.30 hodin

KDE: Těšínské divadlo, Český Těšín

ZA KOLIK: 300 korun



Interaktivní detektivní komedie se odehrává v kadeřnickém salónu Splašené nůžky, kam za poněkud osobitým personálem přicházejí zákazníci, aby se nechali nejen ostříhat, ale zároveň se i pobavili. Atmosféra se mění, když piano v prvním patře přestane hrát a je spáchán zločin. Hra dokonale mísí napětí a zábavu a nabízí divákovi neopakovatelný zážitek, neboť je založena na komunikaci herců s publikem, které přejímá vládu nad vývojem děje. V téhle detektivce zkrátka o tom, kdo je vrah, rozhodují diváci.

Karneval v ledovém království

KDY: sobota 28. ledna od 15 hodin

KDE: SVČ Amos, Ćeský Těšín

ZA KOLIK: 60 korun

Hry, soutěže a promenáda masek kulisách ledového království čekají na ty nejmenší v Pink aréně SVČ Amos. Na programu bude tanec, diskotéka a spousta dalších překvapení.

Dětský maškarní karneval. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Karel Rozehnal

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Gilad Atzmon Quartet

KDY: sobota 28. ledna od 20 hodin

KDE: Stolárna, Frýdek-Místek

Gilad Atzmon je špičkový jazzový saxofonista, suverénní hudební osobnost s ohromující improvizační schopností, nejtvrdší hráč v britském jazzu. Hrál a nahrával mimo jiné s Pink Floyd, Paulem McCartneyem, Robbiem Williamsem, Sinead O'Connor. Celý Quartet je doplněn špičkovými jazzový hráči a na milovníky kvalitního moderního jazzu tak čeká lahůdkový večer.

Dopoledne s tancem

KDY: sobota 28. ledna od 9 hodin

KDE: SVČ Klíč, Frýdek-Místek



Elsa s Annou zvou všechny malé tanečníky na dopoledne s tancem s taneční skupinou Dance 4 Fun, tentokrát na téma známe pohádky Ledové království! Děti se seznámí s postavami této známé pohádky, vytvoří si pohádkové líčení, naučí se taneček s rekvizitami a chybět nebude ani ledová dílnička sněhuláka Olafa.



Malování na obličej. Ilustrační fotoZdroj: Klára Mágrová

Čert a Káča

KDY: neděle 29. ledna od 15 hodin

KDE: Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 80 korun

Pohledná Kačenka neměla u mládenců štěstí, protože byla tuze hubatá. Každému hned od plic pověděla, co si o něm myslí. A někdy i slovy nevybíravými. V hospodě se chystala posvícenská zábava a Káča neměla nikoho, kdo by ji provedl v kole. A ona by přitom tak ráda tancovala, třeba i se samotným Luciferem. A tak byla moc šťastná, když se zčistajasna objevil. Divadelní představení je plné překvapivých scén a písniček s humornou nadsázkou, při kterém se pobaví nejen malí diváci.

Na Hromnice o hodinu více

KDY: neděle 29. ledna od 15 do 17 hodin

KDE: Faunaparak, Frýdek-Místek



Hravou formou se dozvíte proč se vlastně Hromnice slaví a co znamenají. Proč se říká „…na Hromnice o hodinu více…“ a skutečně to znamená, že jaro už je za dveřmi? Vše se dozvíte ve frýdecko-místeckém Faunaparku 29. ledna od 15 do 17 hodin. Králíčci budou moc rádi za dárky v podobě mrkvičky, jablíček a salátu. Kočičky se těší na kapsičky a konzervy od Vás. Výtěžek ze vstupného a bistra jde na rozvoj Faunaparku. Program je bez záruky.



Faunapark ve Frýdku-Místku. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Radek Luksza

OPAVSKO

Klasická česká pohádka

KDY: neděle 29. ledna od 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: 60 korun

Návštěvníky loutkového divadélka přivítá Pták Ohnivák a liška Ryška. Soubor OPAL jim nabídne klasickou pohádku o nejmladším synovi krále, který se svými pomocníky ke štěstí přišel. Protože jde o pohádku, dobro na celé čáře vítězí nad zlem, skromnost nad povýšeností a láska nad nenávistí. Představení je vhodné pro děti od čtyř let. (jih)

Pták Ohnivák. Foto z inscenaceZdroj: Archiv pořadatele

Plesáme stále rádi a s chutí

KDY: sobota 28. ledna od 20 hodin

KDE: obce na Opavsku



Sál hlučínského kulturního domu zaplní návštěvníci Společenského plesu města Hlučína a na parket je pozve skupina Fantasy music. V doprovodné části programu vystoupí například členové Klubu sportovního tance D – Dance. Školní ples v kulturním domě ve Slavkově zahájí mažoretky Banimi, hudební část zajistí kapela Orion a účastníci zažijí před půlnocí ještě taneční překvapení. Kulturní dům v Bohuslavicích nabídne Zahrádkářský ples se skupinou Unico a vstupní je 200 korun. Hippies ples se uskuteční v sále kulturního domu v Dobroslavicích s doprovodem skupiny Praskání Rosti Petříka se vstupným 250 korun. Obecní ples bude mít děj v bolatickém kulturním domě s doprovodem skupiny Jen Tak Band se vstupným 250 korun. (jih)

Komedie o manželských krizích

KDY: sobota 28. ledna od 19 hodin

KDE: kino Mír, Opava

Agentura Židek přiveze do Opavy komedii S tvojí dcerou ne. Inscenace Antonína Procházky humornou formou připomíná, jak snadné je spadnout do manželské krize a jak těžké je dostat se z ní ven. Dva páry se jí snaží předejít a lehká zápletka se postupně zvrtne v gejzír krkolomných situací, trapasů i slovního humoru. K tomu vydatně přispívá dospívající dcera, její chlapec a chudák bytař, který přijde poctivě krást a nechtě se zamotá do jemu neznámého světa intelektuálů. Nad tím, do čeho se to zapletl, nestačí kulit oči. Jednu dvojici tvoří Petr Nárožný a Naďa Konvalinková. (jih)

S tvojí dcerou ne - Petr Nárožný a Naďa Konvalinková.Zdroj: Archiv pořadatele

V hlavní roli budou mažoretky

KDY: neděle 29. ledna od 15.30 hodin

KDE: Kulturní dům Hlučín



Do sálu místního kulturního domu zamíří zájemci o program Ball dance show. V jeho rámci představí diváků mažoretky z místního sportovního klubu MK Ballerisimo ve slavnostním duchu svou choreografii pro letošní sezónu. Věří, že bude stejně úspěšná jako ta minulá, kdy na Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu klub získal tento hlučínský klub celkem třiadvacet medailí a několikanásobný titul Mistryně ČR v mažoretkovém sportu pro rok 2022. (jih)



Malé členky klubu s velkými úspěchy.Zdroj: Archiv pořadatele

Filmový klub: Rimini

KDY: pondělí 30. ledna od 18 hodin

KDE: kino Mír, Opava

Opavský filmový klub neuvádí na závěr měsíce dokument, ale spíše hru na dokument Rimini. Jeho režisér Rakušan Ulrich Seidl překvapil a – v pozitivním smyslu slova – vyděsil v roce 2001 svým debutem Psí dny. Svému dokumentaristicky laděnému stylu zůstal věrný také v uváděném filmu Rimini. Titul odkazuje na ústřední místo děje, jímž je slavné italské přímořské letovisko. Letní sezóna je ale dávno pryč a za kdysi populárním zpěvákem romantických šlágrů Ritchiem sem přijíždějí autobusy postarších fanynek, které umělec příležitostně obšťastňuje nejen svým hlasem. Jeho poklid naruší návštěva dcery, která hodlá na otcově diskutabilním úspěchu i se svým přítelem a s jeho kumpány finančně participovat. Ulrich Seidl nemilosrdně ukazuje odvrácené stránky stárnutí a stáří, o nějaké zralosti, důstojnosti či dokonce moudrosti nemůže být řeč. A proč by měla být? Snímek Rimini uvádí kino Mír v pondělí 30. ledna od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

Šufunky gang

KDY: sobota 28. ledna od 19 hodin

KDE: Všesmír, Nový Jičín

Zlínská kapela Šufunky Gang vznikla v roce 99 a už po několika měsících koncertování se stala v regionu malým pojmem. V průběhu dvou dalších let svým sofistikovaným stylem, technikou a dravostí kombinovanou s hravostí rozšířila okruh příznivců za hranice okresu, aby pak v roce 02 natočila vlastním nákladem vydané debutové album. Pět let pak řádila jako neřízená střela na české hudební scéně, sbírala úspěchy v celostátních hudebních soutěžích, natočila další dvě alba, dva videoklipy, objevovala se na pódiích vedle hvězd vyšší i nižší svítivosti a podívala se i do zahraničí. Čtyři stateční z původní sestavy s novým bubeníkem za zády dokazují, že Šufunky Gang jsou po letech více než provozuschopní a přestávají být jen pouhou připomínkou neodpustitelně nedoceněné české funky rockové skupiny z přelomu tisíciletí.

Z koncertu kapely Šufunky gang. Ilustrační fotoZdroj: Facebook kapely

DJ Lucca

KDY: pátek 27. ledna od 20 hodin

KDE: Music Club Drago, Kopřivnice

ZA KOLIK: 200 korun



Do Kopřivnice dorazí DJ Lucca, stálice techno scény, která hrála na bezpočetném množství akcí, po boku DJs a producentů, kteří patří ke světové špičce. DJ Van Vega, DJ Ewelyn a DJ Tossi jí budou sekundovat a spolu s touto hvězdou zaručují noc plnou techna v různých formách, které rozhodně stojí za poslech a určitě i za tanec.



Lucie Kvasnicová z Brna aka DJ Lucca patří mezi nejoblíbenější dýdžejky v České republice. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Jiří Salik Sláma

Dobře ušitý frak

KDY: pátek 27. ledna od 19 hodin

KDE: Beskydské divadlo, Nový Jičín

ZA KOLIK: 150 korun

Polský dramatik Jerzy Jurandot podstatně přepracoval původní komedii mezinárodně úspěšného maďarského komediografa 20. století Gábora Drégelyho o krejčovském tovaryšovi, který díky náhodně získanému fraku dojde životního štěstí. Jurandot místo dítěte Štěstěny postavil do centra děje kariéristu, který zmíněný frak prostě ukradne a s jeho pomocí i s pomocí dalších nekalých triků se dostane až do vysokých společenských a politických kruhů. Protože se však neomezuje ani ve svých milostných eskapádách, dostane se do nebezpečné situace, kdy hrozí, že se celá jeho kariéra zhroutí. Vykreslení pokřivených lidských charakterů a nekalých společenských poměrů vyznívá velice aktuálně.

Jazz klub & Gilad Atzmon Quartet

KDY: pátek 27. ledna od 20 hodin

KDE: Klub Galerka, Nový Jičín



Gilad Atzmon (Izrael) Narozen 9. června 1963. Izraelský jazzový saxofonista s nezamětitelným tónem, ovlivněný mimo jiné Charlie Parkerem, Johnem Coltranem a židovskou lidovou hudbou. Roku 1998 se stal členem skupiny The Blockheads a s vystupováním v ní pokračoval i po smrti jejího frontmana Iana Duryho. Roku 2007 hrál na albu hudebníka Roberta Wyatta a rovněž spolupracoval se skupinou Pink Floyd na jejím patnáctém albu The Endless River (2014). Vy si jeho vystoupení můžete užít v novojičínském Klubu Galerka 27. ledna od 20 hodin.



Izraelský jazzový saxofonista Gilad Atzmon. Ilustrační fotoZdroj: Archiv pořadatele

BRUNTÁLSKO

Kosí bratři

KDY: sobota 28. ledna od 16 hodin

KDE: Městské divadlo, Bruntál

ZA KOLIK: 100 korun

Žili, byli dva kosí bratři. Starší Josef za osmnáct a mladší Václav bez dvou za dvacet. Josef s Václavem spolu vyvádějí nejrůznější taškařice, vylomeniny a zažívají mnohá dobrodružství. Přijďte se podívat na to, jak zkoušeli kopat metro, kdo jim to poradil a jak to nakonec dopadlo. Jak zkoušeli jezdit na kole. A kdo si nakonec na kole natloukl nos nebo zobák? Víte, jak se krotí lev? Josef s Václavem vám to ukážou. Umí toho ještě mnohem víc. A jestlipak umí dělat i dobré skutky? Josef s Václavem jsou prostě kosí kluci jak se patří. Účinkuje Divadlo Scéna.

Kosí bratři navštíví Městské divadlo v Bruntále.Zdroj: Archiv pořadatele

Koncert jaký Bruntál ještě neviděl

KDY: pátek 27. ledna od 18 hodin

KDE: Uhlířský vrch, Bruntál



Na speciální koncert zve všechny fanoušky Uhlířského vrchu a dobré muziky Bruntál. Na správnou notu návštěvníky naladí Karel Kekeši jako poděkování všem, kteří hlasovali v anketě o nejkrásnější alej české republiky roku 2022.

Trin

KDY: sobota 28. ledna od 20 hodin

KDE: Čajbar rotunda, Krnov

Čajbar rotunda zve na akustický koncert mladé a nadané vycházející hvězdy krnovské hudební scény. Trin je mimo jiné výherkyní hitparády Rádia Ostravan.

Mladá umělkyně Trin navštíví Čajbar rotunda se svou hudbou.Zdroj: Archiv pořadatele

Devět mexických států

KDY: čtvrtek 26. ledna od 18 hodin

KDE: Městská knihovna Krnov



V lednu se bude v knihovně také cestovat a na první cestu letošního roku nás vezmou studentky sociální práce a nadšené cestovatelky Karolína Kilhofová a Denisa Zmeškalová, které naprosto propadly cestování po Spojených státech amerických a přilehlých destinacích. Seznámit se s krásami Mexika budete moci ve čtvrtek 26. ledna od 18 hodin ve studovně Městské knihovny Krnov.

