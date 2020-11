Ostravská městská galerie PLATO v reakci na potlačování práv žen rozhodovat o svém těle v Polsku a snahu tato práva omezit na Slovensku oslovila sedm umělců a uměleckých dvojic, aby svůj postoj vyjádřili vizuálním gestem umístěném na budově sídla PLATO. Název iniciativy Písek ve stroji – Piekło kobiet využívá jedno z hesel současných protestů v Polsku. PLATO díla postupně zveřejňuje od 9. listopadu. Výstavu zahájila umělecká dvojice Ladislava Gažiová a Alexey Kluyukov komiksem. Jediným požadavkem na umělce ze strany kurátorů bylo zakomponování symbolu blesku, který se stal jedním ze sdílených poznávacích znamení aktuálních protestů v Polsku. Původní logo je dílem umělkyně a designérky Oly Jasionowské. Poprvé se objevilo na plakátech ke „stávce žen“ v roce 2016 a v letošním roce se stalo široce používaným motivem protestujících v Polsku.

Ostravské sochy

KDE: Ostrava



Na stránce www.ostravskesochy.cz si můžete naplánovat výlet za uměním a ani nemusíte jezdit daleko, protože Ostrava je umění plná. Sochy zde můžeme řadit od období renesance až po modernu. Za poslední roky byly zpopularizovány především tři moravskoslezské osobnosti, které vytvořil sochař David Moješčík – Karel Kryl, Leoš Janáček a Věra Špinarová (všechny v centru Ostravy) – na zakázku města, avšak kolem zmíněných skulptur bylo rozpoutáno více diskuzí, než u mnohých jiných uměleckých děl. Plná rozporuplnosti je také socha Ikara na Prokešově náměstí před Novou radnicí. Tu vytvořil v roce 1999 František Štorek. Sochy na zmíněném webu můžete dohledat podle dané městské části, autora, typu nebo času vzniku. Tento výlet rozhodně nemusí být zajímavý pouze pro kunsthisoriky, ale nové informace zajisté potěší i veškeré zájemce o umění ve veřejném prostoru.

TIPY ZA KARVINSKO

K Evangelickému hřbitovu v Karviné-Dolech

KDE: Karviná-Doly



K Evangelickému hřbitovu z roku 1903, který se nachází 6,5 kilometru jihozápadně od centra města, můžete dojít pěšky trasou od Kostela svatého Petra z Alkantary a přitom minout Důl Gabriela a Důl Barbora. Zalesněnou cestou lze také vidět několik válečných úkrytů s vysvětlivkami. Evangelický hřbitov v Karviné-Dolech vznikl koupí kolonie Báňské a hutní společnosti Nový Jork a Mexiko od Manželů Krainových Evangelickým hřbitovním spolkem pro Karvinou a Solcu. Uprostřed něj se nachází hřbitovní kaple se zvonovou věží, která byla postavena stavitelem Hugo Königsbergrem roku 1906 a která se kolem roku 2014 zcela propadla do prostorů kaple. Hřbitov tedy kvůli svému stavu poskytuje netradiční atmosféru, nicméně od roku 2017 se o jeho stav začali dobrovolnicky starat členové Beerclubu.

Vyrazte za sorelou do Havířova

KDE: Havířov



Nejmladší město nejen Slezska, ale i republiky, můžete pojmout jako výlet za poznáním unikátního urbanismu a architektury. Část Havířova, postavená v 50. letech ve stylu socialistického realismu, byla v roce 1992 vyhlášena chráněnou zónou s názvem Sorela. Na jedné straně začíná lesoparkem Stromovka, na straně druhé meandrami Lučiny. Oblast Sorely je velice cenná svým nadčasovým urbanistickým řešením - širokými bulváry a vedle toho uzavřenými dvory, vystavěnými s důrazem na symetrii, s bohatou výzdobou a s velkým množstvím zeleně. Kromě Havířova je tímto architektonickým stylem významná také Ostrava-Poruba, částečně Karviná nebo Třinec.

TIPY ZA OPAVSKO

Za výhledy na rozhlednu Sosnová

KDE: u obce Sosnová



I přesto, že je sychravo a nevlídno, neseďte doma a podnikněte s rodinou výlet, třeba na rozhlednu Sosnová, která teď v listopadu slaví své 2. výročí. Rozhledna je po celý rok volně přístupná a stojí na zalesněném Anenském vrchu. Tyčí se do výšky úctyhodných 22 metrů. Při dobré viditelnosti se z ní pokocháte výhledy na Jeseníky, Praděd i Beskydy. Za její výstavbou stojí zdejší obec, jejíž zastupitelstvo schválilo záměr výstavby rozhledny v červnu 2017. Zároveň byla výstavba rozhledny podmíněna získáním speciální dotace. Dřevěná turistická rozhledna se sedmi vyhlídkovými plošinami a zastřešenou šestiúhelníkovou vrcholovou plošinou je ukotvena na čtyřech betonových pilířích obložených kamenem. Současně se stavbou rozhledny bylo v blízkosti vybudováno zastřešené odpočívadlo s posezením u stávající studny, která byla opravena a je využívána jako odpočinkové místo. Na materiál a konstrukci obou staveb byl použit modřín.

Rozhledna Šibenice

KDE: Březová



Od roku 2019 stojí na kopci zvaném Šibenice stejnojmenná rozhledna. Rozhledna svým vizuálem připomíná prvorepublikový bunkr a je vysoká bezmála 13 metrů. Děti pak potěší prolézačky inspirované vojenským cvičištěm. Rozhledna se nachází u silnice mezi Březovou a Jamnicí, kde měly před druhou světovou válkou vyrůst obranné pevnosti. Autem dojedete na dohled od rozhledny (cca 150 m) a zaparkujete na zpevněné ploše. Doporučujeme k rozhledně přijíždět z osady Březová (od Jamnice je horší cesta).

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Po Janáčkově chodníčku

KDE: Hukvaldy



Naučnou stezku nazvanou Janáčkův chodníček ocení milovníci krásné přírody, historie i klasické hudby. Jak už samotný název stezky napovídá kromě zajímavých přírodních úkazů nechybí ani informace o životě a díle slavného hudebního skladatele Leoše Janáčka. Trasa začíná v Hukvaldech, do kterých se můžete dopravit autobusem. Naučná stezka Janáčkův chodníček vede po žluté značce oborou k bývalé Myslivně, dále po zelené značce do Kozlovic k restauraci U dvora, a odtud po žluté značce na Kubánkov, kde se napojí na naučnou stezku Hůrky. Délka trasy je asi 8,5 km, je středně turisticky náročná. Převýšení je asi 320 m, náročnější stoupání je asi 1 km podél Bačova potoka (mezi zastaveními 10 – 11).

Jedním krokem ve třech státech

KDE: Hrčava



Hrčava byla dříve uváděna jako nejvýchodnější obec republiky. Je však nesporně místem, kde se setkávají hranice tří států, tedy Česka, Polska a Slovenska. Zaparkovat je možné u dřevěného kostela přímo v obci a značená cesta dovede turisty přímo k trojmezí. Cesta vede po asfaltce a prudce z kopce, je však možné jít i okruh s cílem v podobě monolitů tří států. Toto místo je zároveň v Česku jedinou obcí v rámci pohoří Jablunkovské mezihoří, které na Jablunkovsko zasahuje malým cípem ze Slovenska. Žije zde 252 obyvatel.

TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Vychutnejte si dokument Ermitáž

KDY: neděle 22. listopadu od 20.30

KDE: web kina Centrum Bruntál

ZA KOLIK: 100 korun



Ermitáž. Nahlédněte do jednoho z největších muzeí na světě. Nechte se provést chodbami velkolepého petrohradského skvostu, s jehož historií i obrazy vás seznámí v průběhu dokumentu oscarový herec Toni Servillo. Vstupenku zakoupíte na webu bruntálského kina, kde najdete i podrobnější informace o filmu, a v neděli ve 20.30 si pak dopřejete v pohodlí svého domova tento vizuální umělecký zážitek.

K Rešovským vodopádům

KDE: nedaleko obce Rešov



Vypravte se na výlet k Rešovským vodopádům, které jsou celoročně jedním z nejoblíbenějších turistických cílů. Nachází se na říčce Huntavě asi jeden kilometr od obce rešov a 8 kiloemtrů od Rýmařova. Nejvyšší stupeň je 10 metrů vysoký. Scenerie je působivá zejména při vyšším průtoku.

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Stezkou po Stříbrném chodníku

KDE: Odry



V Odrách severozápadně od Nového Jičína najdou návštěvníci naučnou stezku, která jim přiblíží doby, kdy se na Pohořském kopci těžila stříbrná ruda. Naučná stezka Stříbrný chodník je dlouhá 10 kilometrů a na její trasu se vešlo celkem šestnáct zastavení s informačními tabulemi, které dávají nahlédnout nejen do historie samotné těžby stříbra, ale také do přírody regionu, jeho geologie, ekologie a osídlení.

Ke Švédské skále za vyhlídkou

KDE: Heřmánky



Švédská skála je skalní ostroh prudce spadající k řece Odře nad soutokem Bralného potoka a řeky Odry. Ostroh je tvořen břidlicemi a drobami. Je z něj nádherný výhled do údolí řeky Odry k Heřmánkám a Jakubčovicím nad Odrou. Za tím účelem zde byl zřízen dřevěný vyhlídkový altán. Archeologické nálezy zde dokládají zaniklé hradiště a historické prameny uvádějí, že se zde ukrývali obyvatelé Spálova před švédskými vojsky v době třicetileté války (odtud název skalního ostrohu). Roste zde sleziník severní, řada lišejníků a mechorostů.

DALŠÍ TIPY NA ZAJÍMAVÉ AKCE

Do poličského muzea se můžete vydat alespoň virtuálně

KDE: www.cbmpolicka.cz

ZA KOLIK: zdarma



Poličské muzeum se snaží zůstat v kontaktu s návštěvníky a přesouvá se za nimi do on-line prostředí. Výstavy si tak můžete užívat i z pohodlí a bezpečí domova. Neváhejte a také vstupte, zapněte si počítač a prozkoumejte výstavy aktuální i ty ukončené.

Prohlédnout si aktuálně můžete výstavy 73. Umělecký salon 13 v Poličce, Imaginárium v Poličce aneb Živá výstava Divadla bratří Formanů a jejich přátel a Výstavu ateliérových prací Fakulty architektury VUT v Brně inspirovaných Poličkou. Nebo letem světem nahlédnout do expozic muzea, zákoutí Městské galerie v barokní radnici na náměstí, na poličské hradby či Rodnou světničku Bohuslava Martinů. Přestože muzeum zůstává pro veřejnost uzavřené, určitě není liduprázdné. Zaměstnanci se nadále pečlivě starají o svěřené památky i mobiliář.

Festival kutilství

KDY: sobota 21. listopadu od 14 hodin

KDE: web nebo Facebook vidabrno



Brněnský zábavní vědecký park VIDA! připravil pro milovníky pokusů však desítky návodů na experimenty, které si mohou užít v pohodlí domova. Do virtuálního prostoru se také rozhodl přenést svou největší akci Bastlfest – festival kutilství pro celou rodinu, který odvysílá v sobotu v odpoledních hodinách na webu nebo na facebooku vidabrno. Poprvé celý stream lidé u vidí ve dvou blocích, a to od dvou do tří hodin a od čtyř do pěti hodin. Záznam bude možné sledovat i kdykoliv potom.

Teplické muzeum ukazuje na Facebooku secesní keramiku

KDE: Facebook teplického muzea

ZA KOLIK: zdarma



Regionální muzeum Teplice má kvůli vládním nařízením zavřeno. Navštívit ho můžete alespoň virtuálně na webu a facebookovém profilu. Právě tam běží seriál o světové secesní keramice ze sbírek teplického muzea. Najdete tam třeba ukázky francouzské, dánské či švédské secesní keramiky.

Koncert Báry Zmekové

KDY: víkend 21. - 22. listopadu

KDE: zde

ZA KOLIK: zdarma



V rámci programového speciálu Womex 2020 na DAFilms CZ je tu pro diváky exkluzivní záznam koncertu skladatelky a multiinstrumentalistky Báry Zmekové, která byla vybrána porotou, aby zastupovala Českou republiku na letošním ročníku tohoto festivalu. Záznam koncertu můžete sledovat zdarma od 19. do 22. listopadu.