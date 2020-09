Opavský Majáles 2020

Kdy: 4. července v 15.00

Kde: Městské sady, Jasanská, Opava

V netradičním období roku, ale přeci. Jubilejní 25. ročník Opavského Majálesu vyvrcholí 4. zář 2020, a to tradičně v Městských sadech! Studentské oslavy proběhnou jako vždy ve velkém stylu, připraven bude zajímavý program se spoustou kapel, Bude i co jíst a pít a bavit se budou snad všechny věkové generace.

Žermanická pouť

Kdy: 4. – 6. září

Kde: Fotbalové hřiště, Žermanice

Celý víkend, od 4. až do 6. září si na žermanickém fotbalovém hřišti užijete společně se svými dětmi nefalšovanou pouť. Nebudou chybět kolotoč, skákací hrady, malování a obličej, koncert, divadlo, vystoupení tanečních skupin, dětská diskotéka, jídlo a pití. Ta pravá zábava na zářiový víkend.

Slezská muzejní noc

Kdy: 4. září v 18:00

Kde: Slezské zemské muzeum

Za kolik: zdarma

Brány Slezského zemského muzea se v pátek večer otevřou pro širokou veřejnost. V Historické výstavní budově ‒ Müllerově domě, v Národním památníku II. světové války a v Arboretu Nový Dvůr. Navštívit budete moci také objekty Opavské kulturní organizace – Obecní dům a Dům umění, nebo budovu Magistrátu města Opavy na Horním náměstí, kde pro vás budou připraveny komentované prohlídky.

Burčákobraní

Kdy: 4. září v 15.00

Kde: náměstí ČSA, Český Těšín

Za kolik: vstup zdarma

První zářiový pátek se na náměstí ČSA v Českém Těšíně uskuteční Burčákobraní, které bude plné hudby, zábavy a hlavně dobrého pití. Čeká vás Dechová hudba Vinařinka, Veselá heligonka ale i Heidi band s Heidi Janků nebo skupina Nowina. Program začíná ve tři odpoledne a až do desíti do večera se tady určitě budete výborně bavit.

Krnovské hudební slavnosti 2020

Kdy: 4. září v 18.00

Kde: Hlavní náměstí, Krnov

Za kolik: zdarma

Spoustu hudby si užijete v pátek na Hlavním náměstí v Kronově, když sem zamíříte na jejich Kronovské hudební slavnosti. Od čtyř odpoledne se budete bavit společně s hudebními skupinami Rybičky 48, nebe a taky Sixmen. Navíc celý páteční program je zdarma a bavit se mohou prakticky všichni.

Tomáš Kočko & Orchestr

Kdy: 4. září v 20:00

Kde: Zámek Poruba, Nábřeží SPB 60/46, Ostrava

Za kolik: 190 Kč

V rámci festivalu Crazy fest je pro všechny příznivce dobré muziky v pátek večer od osmi připraven koncert Tomáš Kočko & Orchestr. V krásném prostředí a navíc pro dobrou věc, přesně tak si budete moct vychutnat porci skvělé muziky, která vás zde čeká. Festival Crazy Fest v Ostravě probíhá v rámci Týdne duševního zdraví.



Hanebný pancharti na Slezské

Kdy: 4. září v 19:30

Kde: Slezskoostravský hrad - valy

Za kolik: zdarma

Jedno z posledních promítání v rámci Slezskoostravských filmových pátků vás čeká 4. září. Tentokráte si můžete užít snímek Hanebný pancharti a to na valech Slezskoostravského hradu. Vemte si sebou deku, něco dobrého na občerstvení a nechte se unést do filmového světa režiséra Quentina Tarantina.

Lunetic a Světlo - Open Air koncert

Kdy: sobota 5. září v 18:30

Kde: SDH Michálkovice

Za kolik: 250 Kč

V sobotu 5. září do 18:30 se vydejte na letní open air koncert, který pro vás nachystal městská obvod Míchálkovice. Nachystáni na vás budou kapely Světlo a Lunetic. Ti vám zazpívají své největší pecky v areálu hasičské zbrojnice v Michálkovicích. Vstupenky lze zakoupit v areálu hasičské zbrojnice, v KD Michálkovice a na Úmob Michálkovice. V předprodeji vás budou stát jen 100 Kč na místě v den koncertu pak 250 Kč.



Vyhlídkové jízdy údolím Porubky

Kdy: 5. září v 9:45 až 16:14

Kde: DPO, zastávka Poruba Vřesinská

Za kolik: Dospělí 40 Kč, děti (od 6 do 15 let) 20 Kč

Vydejte se na výlet údolím Porubky. V sobotu 5. září 2020 můžete tento válet podniknout díky projížďky historickými tramvajemi. Čeká vás následující trasa: Poruba,Vřesinská - Vřesina - Krásné Pole - Dolní Lhota - Horní Lhota - Budišovice,Zátiší a zpět. Spoje budou jezdit vždy v 45 minutových intervalech po celý den.

FRÝDLANT mini FEST

Kdy: 5. září v 17:00

Kde: Zahrádka bývalého hostince "U Chylků" Nová Dědina

Za kolik: 100 Kč

Zakončete léto a oslavte víkend s pořádnou vervou. Vyzkoušet můžete Frýdlant mini fest, který se uskuteční v sobotu 5. září v Nové Dědině. Živá muzika, ale i DJ kteří vás dostanou do varu, k tomu dobré jídlo a pití, to všechno na jednom místě a pod širým nebem.

Večer v country rytmu

Kdy: v sobotu 5. 9. od 17.30 hodin

Kde: Hospůdka Na Sokolce , Opava - Kateřinky

Za kolik: zdarma

Holky ze sokolky pořádají County večer, ve kterém budou návštěvníkům vyhrávat muzikanti ze skupiny Country s..o. Účastníci této romanticky znějící akce si určitě odnesou příjemné zážitky a pořadatelky se navíc postarají, aby neodešli hladoví ani žízniví. (jih)

Hornický den

Kdy: v obotu 5. září od 10 do 22 hodin

Kde: Halaškovo náměstí a Muzeum Břidlice, Budišov nad Budišovkou

V bohatém programu čeká návštěvníky výstava fotografií, oderská břídlohra, hry a dílny pro děti, ukázka štípání břidlice a večerní projekce v zahradě muzea. Samozřejmostí bude i nabídka občerstvení. (jih)



Country pro celou rodin

Kdy: v sobotu 5. září od 15 hodin

Kde: Areál Ostříž, Ludgeřovice

Za kolik: karneval 50 korun

V areálu začíná od 15 hodin program pro rodiče s dětmi, vyplněný diskotékou, soutěžemi, malováním na obličej a možná přijde i kouzelník. Vstup je zdarma. Večer už jen pro dospělé představuje Country karneval se skupinou Šviháci. (jih)

Hlučínský krmáš

Kdy: v sobotu 5. září a neděli 6. září

Kde: Hlučínské jezero a Mírové náměstí, Hlučín

Program na náměstí zahájí v sobotu od 10 hodin Hlučínská krmášová jízda veteránů. Účastníci, podpoření vystoupením mažoretek, vyjedou se svými automobilovými stařečky na trasu se třemi zastávkami. První bude v šilheřovickém Dolním dvoře, druhá u petřkovického Hornického muzea a třetí u ostravského Librosu. Do cíle na Štěrkovně, kde budou rozdané ceny, se majitelé se svými plechovými miláčky vrátí do 16 hodin. Od 18 hodin pokračuje hlučínský krmáš vystoupením hudební skupiny ON MY a další část zábavy představují soutěže a atrakce. Nedělní program zahájí na Mírovém náměstí od 11 hodin série koncertů v podání Hlučíňanky, Šohaje, Dolnobendu a Marmalora.(jih)

Obec bude hravá

Kdy: v sobotu 5. září od 14.30 hodin

Kde: hřiště, Raduň

Za kolik: vstupné dobrovolné

Den her aneb Loučení s létem vyplní program, zaměřený na disciplíny Pirátský závod, Tarzanova stezka, Ronaldova trefa a Polštářová bitva. Jejich názvy napovídají, že o zábavu bude postaráno. (jih)

Tekutý chléb a hry

Kdy: pátek 4. a sobota 5. září

Kde: hasičské hřiště, Štítina

Pivní slavnosti nabídnou účastníkům dnes od 18.30 hodin posezení s muzikou a po něm následuje do 02 hodin diskotéka. Program sobotní části zahájí od 14 hodin klaun Hugo a pokračuje dětskou diskotékou, provazochodectvím, pivními soutěžemi a zakončený bude diskotékou, která začíná v 19 hodin a potrvá do 01 hodiny. (jih)

Víkendový karmaš

Kdy: v sobotu a neděli 5. a 6. září

Kde: areál TJ Dubina a kostel, Větřkovice

Hlavní část karmašových oslav v obci se odehraje v sobotu od 14 hodin. Program nabídnou Desperádo, Rozmarýnka a připravené jsou též atrakce pro děti včetně hlavolamů. Ve 20.45 hodin ozáří tmavé nebe ohňostroj a po něm vystoupí ještě Rockoví lišáci. Klidnější část přinese nedělní bohoslužba, sloužená od 9 hodin v kostele Nanabevzetí Panny Marie. (jih)

Přehlídka folklorních souborů

Kdy: v sobotu 5. září od 9.30 hodin

Kde: Dolní náměstí a SVČ, Opava

Mezinárodní folklorní festival Chodníčky k domovu rozvíří Dolní náměstí od 9.30 hodin hudbou a tancem krojovaných účastníků. V 15 hodin se program přemístí do zahrady Střediska volného času na jaselské ulici, kde bude jeho festivalová náplň pokračovat. Uskuteční se v rámci multižánrového festivalu Bezručova Opava (jih)

Hukvaldské hradní vinobraní

Kdy: 6. září v 11.00

Kde: Hrad Hukvaldy

Čtvrtý ročník hradních slavností vína a burčaku budete moci zažít v nedělí 6. září na Hradě Hukvaldy. Krom skvělého pití a jídla se tady budete i bavit. Připraveno pro vás bude mnoho vystoupení šermířské skupiny Adorea z Olomouce. Šermířské příběhy inspirované historickými událostmi také mnoho nadsázky a humoru, prostě vše co by mělo k takovým slavnostem patřit.

Vegetění F~M

Kdy: 6. září v 10.00

Kde: Faunapark Frýdek-Místek, Na příkopě 1221, Frýdek-Místek

Za kolik: dobrovolné

Zjistit jak bude vypadat první Vegetění v klidném a příjemném prostředí Faunaparku ve Frýdku-Místku, můžete v neděli 6. září už od desíti dopoledne. Na své si zde přijdou nejen milovníci zdravého životního stylu. Hoďte všechny starosti za hlavu a dopřejte si zasloužený odpočinek. Můžete si klidně přinést knížku, šachy, karty, kytaru, flétnu. Strávit čas s přáteli, hrát si na trávě, malovat obrazy, skládat básně, prostě vegetit. K tomu všemu vám bude k dispozici čerstvá káva, kterou vám připraví např. úžasní lidé z Mental Café. A nejen ti, pozvání zúčastnit se přijali i místní prodejci nejen zdravé výživy, takže o dobré jídlo a pití nebude nouze.

Komentované výšlapy na haldu Emu

Kdy: 6. září v 10.00

Kde: Halda Ema, start Prokešovo náměstí, Ostrava

Za kolik: dospělí 80 Kč, děti od 7 let, studenti, senioři, ZTP 50 Kč

V neděli 6. září si můžete zajít v Ostravě z Centra až do přírody a ještě se něco o krajině kolem sebe dozvědět nového. Výšlapy se budou konat od 10.00 a 14.00. Sraz účastníků je na Prokešově náměstí před vchodem do Nové radnice 15 minut před začátkem.