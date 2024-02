Jak si užít nastávající víkend? Na Opavsku pokračují plesy, karnevalem slaví kluaté výročí centrum volného času, v nabídce nechybí ani masopustní veselí. To ale zdaleka není vše. Další akce se dějí i jinde v MS kraji, více se dočtete v našich tipech.

Staroměstský masopust 25.2. 2023 | Video: František Kuba

OPAVSKO

Hudební podvečer v kavárně

KDY: neděle 4. února od 17 hodin

KDE: kavárna U modrého zvonku v Minoritském klášteře, Opava

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Známá opavská operní pěvkyně Olga Procházková zajistí další z oblíbených setkání. Návštěvníkům znovu nabídne hudbu, zpěv a zajímavé povídání o přírodě, kultuře a též o životě. Navíc svým posluchačům zmíní i význam Josefa Myslivečka a Carla Ditterse a zazpívá árie z jejich oper i z tvorby jejich současníků.

Společenský večer

KDY: sobota 3. února od 20 hodin

KDE: Babinec, Hradec nad Moravicí

ZA KOLIK: 400 korun včetně rautu

PROČ PŘIJÍT: Zábavný večer potěší milovníky společenských setkání i tance. Na příjemný pohyb po parketu v rytmu hudby pozve účastníky kapela RK Band.

Tradiční masopustní veselí

KDY: sobota 3. února od 9 a 18 hodin

KDE: obec Březová

PROČ PŘIJÍT: Oblíbené Vodění medvěda začíná od 9 hodin průvodem masek obcí a od 18 hodin pokračuje masopustním venkovním posezením za hasičskou zbrojnicí. Tradiční masopustní veselice je plně v režii místních hasičů.

Středisko slaví karnevalem

KDY: neděle 4. února od 15 hodin

KDE: Kulturní dům Na Rybníčku, Opava

PROČ PŘIJÍT: Středisko volného času oslaví své sedmdesáté narozeniny pravým Narozeninovým karnevalem. Přítomné děti na něm potěší nejenom tradiční akce Odemyky, zamyky, ale také zábavný program Eli a Toma s písničkami Pavla Nováka

Plesání v regionu ještě nekončí

KDY: pátek 2. až neděle 4. února od 20 hodin

KDE: města a obce na Opavsku

PROČ PŘIJÍT: Ples města Vítkova nabídne v pátek návštěvníkům v kulturním domě společenské vyžití s kapelou Mistrál, taneční show a další rozmanitý program. Ve vstupném 350 korun je zahrnutý mimo jiné drink a raut. V pátek se návštěvníci pobaví též ve Velkých Hošticích v sále v Opavské ulici na Retro plese ve stylu 60. let za vstupné 250 korun. Plesy budou mít děj i v sobotu. Rybářský ples v kulturním domě v Dolním Benešově bude hudebně provázet skupina OH Band a vstupné je 300 korun. Hasičský ples v Hati bude v místním kulturním domě s hudbou kapely Unico za vstupné 250 korun. Darkovický kulturní dům přivítá účastníky Mysliveckého plesu s kapelou Deficit a vstupným 390 korun včetně večeře. Plesání si užijí též děti. Kulturní centrum v Píšti je v sobotu pozve od 15 hodin na Dětský maškarní ples. Vstupné 50 korun platí jen dospělí. Dětské zábavy uzavře neděle dvěma odpoledními maškarními plesy. Jeden se uskuteční od 14.30 hodin v dolnobenešovském kulturním domě a pro dospělé bude za padesátikorunu, druhý bude od 15 hodin v kulturním domě Darkovičky na téma Tajemství staré bambitky.

NOVOJIČÍNSKO

Masopustní končinový průvod maškar

KDY: sobota 3. února od 14 hodin

KDE: před sokolovnou, Štramberk

PROČ PŘIJÍT: Průvod masek vyrazí ve 14 hodin od sokolovny a povede na náměstí kolem hlavních zastávek: Cukrárna U Hezounů, hasičárna, Suvenýry Hrček, Vánoční chalupa a galerie vín Pod radnicí. Na náměstí bude už od 13 hodin masopustní jarmark, ve 14 hodin vystoupí písničkář ZdendaLeLe a okolo 16 hodin začne vystoupení maškar.

Kořeny

KDY: sobota 3. února od 18 hodin

KDE: dům kultury – malý sál, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 350 korun

PROČ PŘIJÍT: Oblíbený festival alternativní hudby letos v programu nabízí eko-disco-punkové trio z Valmezu, které již jedenáct let vystupuje pod názvem Koně a prase, dalším vystupujícím bude opět trio. Tentokrát se ale jedná o alternativní/psychedelic rockovou kapelu Popsysze z polského přístavu Gdańsk. Třetím, kdo se objeví na pódiu malého sálu, je český hudebník, zpěvák a diskžokej Ventolin.

V MusicBaru vystoupí Fleret

KDY: sobota 3. února od 19 hodin

KDE: MusicBar Drago, Kopřivnice

ZA KOLIK: 320 korun

PROČ PŘIJÍT: Zafúkané nebo Čistá jak Vizovice, to jsou jen dva notoricky známé hity z bohaté a pestré směsice folkrockové skupiny Fleret. Vystoupení této dvorní kapely Valašského království určitě stojí za to. Klub je otevřen od 19 hodin, koncert by měl začít okolo 20.30 hodin.

Plesy v Kopřivnici a okolí

KDY: sobota 3. února od 19 hodin

KDE: Lubina, Vlčovice, Kopřivnice

ZA KOLIK: 150,- / 200,-

PROČ PŘIJÍT: Katolický dům v Lubině se v sobotu stane dějištěm Hasičského plesu. Vstupné je 150 korun a k tanci a poslechu hraje Maras Banda. Ve Vlčovicích v místním kulturním domě si dají dostaveníčko příznivci rybaření - od 19 hodin tam bude Rybářský ples. A svůj ples budou mít také florbalisté. Ti pořádají v Katolickém domě v Kopřivnici Vikings ples. Vstupné je 200 korun, o hudbu se postará kapela Ostopět.

Valašský bál

KDY: sobota 3. února od 19 hodin

KDE: aula gymnázia, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 200 korun / 50 korun místenka

PROČ PŘIJÍT: Valašský bál pořádá Valašský soubor písní a tanců Radhošť z Trojanovic, k tanci a poslechu zahraje cimbálová muzika Poštár.

Hasičský ples ve Studénce

KDY: sobota 3. února od 20 hodin

KDE: Dělnický dům, Studénka

ZA KOLIK: 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Ve velkém sále obstará hudební složku seskupení Hot Strings, v kavárně se o hudbu postará DJ Fárek, kromě tomboly slibují pořádající studénečtí dobrovolní hasiči doprovodný program.

OSTRAVSKO

HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno

KDY: pátek 2. února (17.30 h.)

KDE: Ostravar Aréna

ZA KOLIK: 259,- / 49,- (děti do 15 let)

PROČ PŘIJÍT: Povzbudit klub vašeho srdce, v letošní sezoně se mu zrovna moc nedaří.

Lewis Creaven band

KDY: pátek 2. února (19 h.)

KDE: Bumbum Comedy, Ostrava

ZA KOLIK: 250,-

PROČ PŘIJÍT: Příval energie, spontánnost a muzikantské mistrovství tvoří dohromady až woodstockovský zážitek. Lewis Creaven je kytarista a zpěvák z Bristolu, UK, který žil poslední tři roky v Ostravě a nyní se zabydluje v Praze. Jeho hudební osobnost vychází z blues a britského rocku 60. a 70. let.

Výstava unikátních replik Českých korunovačních klenotů

KDY: od 3. února do 29. května (vždy út - ne, 10 - 17 h.)

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: od 50 do 240 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jedinečná putovní výstava, která zblízka návštěvníkům představí kulturní památku a pravděpodobně nejcennější a nejznámější poklad České republiky – České korunovační klenoty. Autorem známých replik je jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků, Jiří Urban. Realizoval například šperky pro anglickou královnu Alžbětu II. Výstava přiblíží návštěvníkům rovněž Osudy 22 vladařů napříč pěti staletími, a to formou informačních panelů, vyobrazení a exponátů, které co nejvěrněji ilustrují období jejich vlády.

Harry Potter - Fantasy movies symphony music experience

Ty nejlepší soundtracky z Harryho Pottera v podání symfoniků.Zdroj: DOV

KDY: sobota 3. února (20 h.)

KDE: Multifunkční aula Gong, Ostrava

ZA KOLIK: 890,- / 990,- / 1090,- / 1190,- / 1290,- / 1490,-

PROČ PŘIJÍT: Harry Potter Symphony orchestra tribute je zpět s novým a ještě větším magickým koncertem. Budete mít příležitost užít si skvělou událost vytvořenou speciálně pro fanoušky filmové série o Harry Potterovi a pro znalce symfonické hudby. Diváci uslyší naživo nejlepší skladby ze všech filmů o nejslavnějším kouzelníkovi světa v podání filmového symfonického orchestru. Součástí je projekce na plátně, inspirovaná všemi díly Harryho Pottera.

Slavnostní otevření muzea Jubilejní kolonie

Jak se dříve bydlelo v Jubilejní kolonii?Zdroj: MěÚ Ostrava-Jih

KDY: neděle 4. února (10 – 17 h.)

KDE: Jubilejní kolonie, Ostrava-Hrabůvka

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Bývalá lékařská ordinace a čekárna, která byla otevřena již v roce 1930, se promění v bytové muzeum. To představí život ostravských obyvatel na přelomu 30. a 40. let 20. století. Koncepce bytového muzea o velikosti 1+1 s toaletou a spíží je pojata tak, aby vše vypadalo, jako by si dávní obyvatelé Jubilejní kolonie zrovna jen odskočili na dvůr.

HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec

KDY: neděle 4. února (16 h.)

KDE: Ostravar Aréna

ZA KOLIK: 259,- / 49,- (děti do 15 let)

PROČ PŘIJÍT: Regionální derby slibuje tradičně napínavou podívanou se spoustou vyhrocených momentů.

Masopust na hradě 2024

KDY: neděle 4. února (10 - 16 h.)

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: 110,- / 80,- / 300,- (rodinné)

PROČ PŘIJÍT: Rej masek, lidové písně, flašinetář, masopustní soutěže pro malé i velké, komediantské představení, kejklíři… V neděli 4. února se na hradě uskuteční tradiční masopust s bohatým doprovodným programem pro všechny věkové kategorie.

BRUNTÁLSKO

Halový turnaj MFKS Bruntál - Bruntál Cup 2024

Jeden z víkendových tipů.Zdroj: MFK Slavoj Bruntál

KDY: sobota 3. února (8 - 15 h.)

KDE: Sportovní hala Zeyerova, Bruntál

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Halový fotbalový turnaj ml. přípravek - kat. rok narození 2016 a mladší.

Valentýnská keramika

KDY: neděle 4. února (14 – 15.30 h.)

KDE: Středisko volného času, Bruntál

ZA KOLIK: 70,-

PROČ PŘIJÍT: Přijďte se inspirovat a vyrobit keramiku související s blížícím se svátkem všech zamilovaných. Pro malé, velké i celé rodiny.

Koncert Monkey Business v Kofole

Jeden z víkendových tipů.Zdroj: MC Kofola

KDY: pátek 2. února (20 h.)

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: 550,-

PROČ PŘIJÍT: Kapela Monkey Business je zárukou skvělé show a chytlavé funky muziky, která spolehlivě roztančí mladé návštěvníky i jejich rodiče.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Jezinky bezinky, Těšínské divadlo, česká scéna

KDY: pátek 2. února, 18.30 hod.

KDE: Frýdek-Místek, kino Vlast

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Neuvěřitelná parodie, v níž lze chápat vše obráceně a naruby. Vše je okořeněno kouzelným humorem a usmrcení jedem se stává ctnostnou a záslužnou pomocí dobrotivých žen některým mužům. Byl to Jan Werich, který tuto hru viděl na Broadwayi a který ji nechal přeložit a uvést v Čechách v roce 1958. Důvodem jeho nadšení byl fakt, že se na divadle ještě nikdy předtím tolik nesmál.

Masopustní jarmark

KDY: sobota 3. února, 8-13 hod.

KDE: Frýdek-Místek, náměstí Svobody

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Program nabízí spousty masopustních akcí a aktivit pro malé i velké.

Davis Cup, kvalifikace

KDY: sobota 3. a neděle 4. února, od 15 hodin

KDE: Třinec, Sportovní areál Vendryně

ZA KOLIK: 490 Kč/den

PROČ PŘIJÍT: Špičkový tenis v podání kvalifikačního utkání Česko-Izrael v rámci letošního Davis Cup

Monkey Business

KDY: sobota 3. února, 19 hod.

KDE: Frýdek-Místek, klub Stoun

ZA KOLIK: 490 Kč předprodej/590 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Monkey Business patří mezi špičkové české kapely, které živě předvádějí neuvěřitelně energickou a zábavnou show.

PML 8: New Era

KDY: sobota 3. února, 17.30 hod.

KDE: Třinec, hala Stars

ZA KOLIK: 490, 590, 1500, 2000 Kč

PROČ PŘIJÍT: Největší československá postojářská organizace PML začíná svou novou éru již 3. února v Třinci! Poprvé se mohou fanoušci těšit i na zápasy MMA, kde se představí i známí zápasníci z organizace OKTAGON MMA v čele s jedním z nejlepších slovenských MMA zápasníků, Vojtom Barboríkem!

KARVINSKO

HCB Karviná - Talent tým Plzeňského kraje

KDY: sobota 3. února, 18 hodin

KDE: Karviná, hala házené

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Karviná a Plzeň patří mezi vůbec nejkvalitnější celky naší házenkářské extraligy. Zároveň jde o odvěké rivaly a každý jejich zápas přináší špičkovou a dramatickou házenou s atmosférou derby!

Studentský ples

KDY: sobota 3. února, 19 hod.

KDE: Orlová, dům kultury

ZA KOLIK: 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradiční studentský ples s programem.